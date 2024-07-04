Приказал ударить по музею Григория Сковороды на Харьковщине: СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику Панченко
Командиру 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа ВС РФ, полковнику Ивану Панченко сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
С начала полномасштабного вторжения РФ он участвует в организации и проведении воздушных атак на гражданские объекты Украины.
"В начале мая 2022 года Панченко отдал приказ на осуществление авиаудара по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине. Тогда оккупанты задействовали многоцелевой истребитель Су-35С, который выпустил по мемориальному комплексу турбореактивную противокорабельную ракету типа Х-35", - говорится в сообщении.
В результате удара было повреждено здание музея, а работник - тяжело ранен.
Сейчас полковник продолжает командовать авиационными ударами по разным регионам Украины.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Панченко о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, отданные приказа о совершении таких действий, совершенного по предварительному сговору группой лиц.)
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дикуни із Залісся 🤣🤣🤣
2. Повернути історично українські землі . Аборигенам с російськими паспортами не давати громадянство 20 років - тількі статус ПМЖ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУВАННЯ.
Виноват не тот, кто сказал "Огонь!", а тот, кто планировал цели!
Уверен, что обстрел в Киеве в один день памятника Грушевского, Шевченко и стеклянного моста Кличко - это шутка от Путина!