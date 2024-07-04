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Новости Война
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Приказал ударить по музею Григория Сковороды на Харьковщине: СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику Панченко

СБУ повідомила про підозру полковнику РФ Панченку

Командиру 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа ВС РФ, полковнику Ивану Панченко сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

С начала полномасштабного вторжения РФ он участвует в организации и проведении воздушных атак на гражданские объекты Украины.

"В начале мая 2022 года Панченко отдал приказ на осуществление авиаудара по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине. Тогда оккупанты задействовали многоцелевой истребитель Су-35С, который выпустил по мемориальному комплексу турбореактивную противокорабельную ракету типа Х-35", - говорится в сообщении.

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В результате удара было повреждено здание музея, а работник - тяжело ранен.

Сейчас полковник продолжает командовать авиационными ударами по разным регионам Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Панченко о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, отданные приказа о совершении таких действий, совершенного по предварительному сговору группой лиц.)

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Автор: 

армия РФ (19670) музей (724) СБУ (20038) Харьковщина (5577)


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Угрофіни нищать словʼянську культуру.

дикуни із Залісся 🤣🤣🤣
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04.07.2024 13:16 Ответить
Сарана...
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04.07.2024 14:42 Ответить
Дустом треба орків
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05.07.2024 11:59 Ответить
Недорозвинене кацапське лайно.
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04.07.2024 13:19 Ответить
1. Треба рашу розвалити
2. Повернути історично українські землі . Аборигенам с російськими паспортами не давати громадянство 20 років - тількі статус ПМЖ БЕЗ ПРАВА ГОЛОСУВАННЯ.
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05.07.2024 12:01 Ответить
НЕ про то!
Виноват не тот, кто сказал "Огонь!", а тот, кто планировал цели!
Уверен, что обстрел в Киеве в один день памятника Грушевского, Шевченко и стеклянного моста Кличко - это шутка от Путина!
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04.07.2024 17:06 Ответить
 
 