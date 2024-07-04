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Новости Война
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Ракетный удар по Полтавщине 3 июля: погиб работник "Укргаздобычи", еще трое - ранены

Ракетний удар по Полтавщині 3 липня: загинув працівник

В результате российской ракетной атаки на Полтавскую область 3 июля погиб работник АО "Укргаздобыча", еще трое - получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки, к сожалению, погиб 49-летний электромонтер, трое работников ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении Минэнерго.

В министерстве добавили, что из-за вражеского ракетного удара по Полтавщине среди прочего повреждена и инфраструктура и объект АО "Укргаздобыча".

На месте продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы.

Напомним, что вчера, 3 июля, российские захватчики атаковали Полтавскую область. Сообщалось, что в результате очередной российской атаки один человек погиб, еще трое получили ранения. В результате падения обломков российской ракеты повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.

Также читайте: Взрывы прогремели на Полтавщине: Предупреждали об угрозе баллистики

Автор: 

обстрел (27820) Укргаздобыча (150) Минэнерго (367) Полтавская область (1185)


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За електрикою пішли атаки на видобуток газу?
Зима буде ппц "ВЕСЕЛА"!
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04.07.2024 15:29 Ответить
В нас з 14 року весело, але з 19 го стало веселійше, бо асфальт а не грім-2 та вільха з нептунами.
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04.07.2024 16:00 Ответить
Захід дозволив Україні стріляти по рашці. Тепер у твоїй кацапії буде ще веселіше.😁
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04.07.2024 16:20 Ответить
Ти шо ******** на усю макітру? Бот *****
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05.07.2024 10:10 Ответить
Зелений блазень? Тоді зрозуміло, чого тебе так штирить від розуміння що нелох просрав ракетну програму.
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05.07.2024 10:12 Ответить
Співчуття родині загиблого. Пораненим скорішого одужання.
рашистам - смерті!
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04.07.2024 15:33 Ответить
..то не ту нову свердловину, яку гучно у ЗМІ висвітлювали, вирахували і обмили свіжою кров'ю..?
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04.07.2024 16:14 Ответить
Многие скважины у нас на Полтавщине еще лет пять назад принадлежали российскому бизнесу,как сейчас ситкация не знаю.
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04.07.2024 16:41 Ответить
 
 