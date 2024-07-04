Ракетный удар по Полтавщине 3 июля: погиб работник "Укргаздобычи", еще трое - ранены
В результате российской ракетной атаки на Полтавскую область 3 июля погиб работник АО "Укргаздобыча", еще трое - получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате атаки, к сожалению, погиб 49-летний электромонтер, трое работников ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении Минэнерго.
В министерстве добавили, что из-за вражеского ракетного удара по Полтавщине среди прочего повреждена и инфраструктура и объект АО "Укргаздобыча".
На месте продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы.
Напомним, что вчера, 3 июля, российские захватчики атаковали Полтавскую область. Сообщалось, что в результате очередной российской атаки один человек погиб, еще трое получили ранения. В результате падения обломков российской ракеты повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.
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