Ракетный удар по Полтавщине 3 июля: погиб работник "Укргаздобычи", еще трое - ранены

В результате российской ракетной атаки на Полтавскую область 3 июля погиб работник АО "Укргаздобыча", еще трое - получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате атаки, к сожалению, погиб 49-летний электромонтер, трое работников ранены. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении Минэнерго.

В министерстве добавили, что из-за вражеского ракетного удара по Полтавщине среди прочего повреждена и инфраструктура и объект АО "Укргаздобыча".

На месте продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работают все соответствующие службы.

Напомним, что вчера, 3 июля, российские захватчики атаковали Полтавскую область. Сообщалось, что в результате очередной российской атаки один человек погиб, еще трое получили ранения. В результате падения обломков российской ракеты повреждены школа и детский сад в Полтавском районе.

Также читайте: Взрывы прогремели на Полтавщине: Предупреждали об угрозе баллистики