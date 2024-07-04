Суд отказал пиарщику Зеленского Петрову в удовлетворении иска к журналистке Лигачевой

Суд отказал политтехнологу, основателю ютуб-канала "Исландия" Владимиру Петрову в удовлетворении иска к шеф-редактору Детектор медиа Наталье Лигачевой.

Петров просил суд обязать Лигачеву опровергнуть ее заявление о том, что он причастен к истории с избиением титушками журналистки Ольги Сницарчук в 2013 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт Массовой Информации.

Суд отметил, что Петров является публичным лицом - "журналистом, известным блогером, баллотировался на пост президента Украины, поэтому должен быть открытым для строгой критики и пристального надзора общественности, а предел допустимой критики в отношении такого лица значительно шире".

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Также суд считает, что в высказывании Лигачевой о том, что Петров - "это тот, кто привел когда-то титушек на Майдан" не утверждается о причастности Петрова к избиению. То есть, ее слова являются лишь собственным мнением и оценочным суждением, а не конкретными фактами.

Напомним, в октябре 2023 года политтехнолог Владимир Петров публично пригрозил шеф-редактору портала "Детектор медиа" Наталье Лигачевой "наказанием", и сказал, что сам будет решать, как она будет наказана. Так он отреагировал на ее критические высказывания на конференции National Media Talk.

В своем выступлении Лигачева отметила: то, "что Нацсовет дал "Исландии" лицензию, - это нонсенс. Это - черные политтехнологи, которые работают на Офис президента, которым не место ни в марафонах, ни в ютубе, нигде. Вова Петров - это тот, кто привел когда-то титушек на Майдан, которые избили тогда Олю Сницарчук с 5 канала, это тот, кто продвигал кучу черных технологий, и он сейчас работает на Офис президента. Меня очень удивляет, почему никто не подскажет Банковой, что это просто стыдоба".

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В декабре 2021 года Петров стал одним из ведущих обновленного государственного канала "Рада". Однако через несколько дней его отстранили, когда он сравнил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель со свиньей. Тогда блогер Сергей Иванов заявил, что прекратит сотрудничество с телеканалом "Рада", если Петрова отстранят, однако не выполнил этого обещания. Впрочем, уже через три дня Петров вернулся в эфир телеканала "Рада" в статусе эксперта с ведущим Ивановым.



