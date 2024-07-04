РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11797 посетителей онлайн
Новости
4 474 45

Суд отказал пиарщику Зеленского Петрову в удовлетворении иска к журналистке Лигачевой

Володимир Петров

Суд отказал политтехнологу, основателю ютуб-канала "Исландия" Владимиру Петрову в удовлетворении иска к шеф-редактору Детектор медиа Наталье Лигачевой.

Петров просил суд обязать Лигачеву опровергнуть ее заявление о том, что он причастен к истории с избиением титушками журналистки Ольги Сницарчук в 2013 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт Массовой Информации.

Суд отметил, что Петров является публичным лицом - "журналистом, известным блогером, баллотировался на пост президента Украины, поэтому должен быть открытым для строгой критики и пристального надзора общественности, а предел допустимой критики в отношении такого лица значительно шире".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пиарщик Зеленского Петров работал на ФСБ в России. ВИДЕО

Также суд считает, что в высказывании Лигачевой о том, что Петров - "это тот, кто привел когда-то титушек на Майдан" не утверждается о причастности Петрова к избиению. То есть, ее слова являются лишь собственным мнением и оценочным суждением, а не конкретными фактами.

Напомним, в октябре 2023 года политтехнолог Владимир Петров публично пригрозил шеф-редактору портала "Детектор медиа" Наталье Лигачевой "наказанием", и сказал, что сам будет решать, как она будет наказана. Так он отреагировал на ее критические высказывания на конференции National Media Talk.

В своем выступлении Лигачева отметила: то, "что Нацсовет дал "Исландии" лицензию, - это нонсенс. Это - черные политтехнологи, которые работают на Офис президента, которым не место ни в марафонах, ни в ютубе, нигде. Вова Петров - это тот, кто привел когда-то титушек на Майдан, которые избили тогда Олю Сницарчук с 5 канала, это тот, кто продвигал кучу черных технологий, и он сейчас работает на Офис президента. Меня очень удивляет, почему никто не подскажет Банковой, что это просто стыдоба".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оскорбления Майдана и "гражданская" война РФ против Украины: Гордон опубликовал расследование о политтехнологе Петрове. ВИДЕО

В декабре 2021 года Петров стал одним из ведущих обновленного государственного канала "Рада". Однако через несколько дней его отстранили, когда он сравнил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель со свиньей. Тогда блогер Сергей Иванов заявил, что прекратит сотрудничество с телеканалом "Рада", если Петрова отстранят, однако не выполнил этого обещания. Впрочем, уже через три дня Петров вернулся в эфир телеканала "Рада" в статусе эксперта с ведущим Ивановым.

Інститут Масової Інформації про позов Петрова до Лігачової
Інститут Масової Інформації про позов Петрова до Лігачової

Автор: 

журналистика (3317) суд (25140) Лигачева Наталья (9) Петров Владимир (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Ще одна тварюка рИгіАнально-ZEлена. Шоб вам всім повилазило, гниди.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:46 Ответить
+15
Обличя типового полового (офіціанта) у срускаму кабаку царській Параші.

ЧАВО ИЗВОЛИТЕ?
показать весь комментарий
04.07.2024 16:51 Ответить
+10
петров це не просто гнида це гнійний підар сорі
показать весь комментарий
04.07.2024 16:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще один зелений джокер
показать весь комментарий
04.07.2024 16:45 Ответить
ЯКБИ ВОНО БУЛО НЕ ЄРМАКОМ МІЧЕНЕ, ЗНАЛО Б НА КОГО РОТА РОЗКРИЛО

Зараз партнери, якщо СПАВДІ захочуть знищити КРЕМЛІВСЬКУ ГНИЛОТУ НА БАНКОВІЙ будь визволяти МЕДІА!" А судді не тільки пальцем АНДРІЯ ПОРТНОВА РОБЛЕНІ

Що за напасть -знову АНДРІЙ
показать весь комментарий
04.07.2024 17:05 Ответить
Кончена зеригофсбшна сволота має бути знищена в Україні але якесь ху#леня її настирливо пропихує як і пхали колись мертвечука!
показать весь комментарий
04.07.2024 19:41 Ответить
Ще одна тварюка рИгіАнально-ZEлена. Шоб вам всім повилазило, гниди.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:46 Ответить
петров це не просто гнида це гнійний підар сорі
показать весь комментарий
04.07.2024 16:47 Ответить
...воно було і залишається гнида і працює на замовлення собі подібних.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:49 Ответить
Обличя типового полового (офіціанта) у срускаму кабаку царській Параші.

ЧАВО ИЗВОЛИТЕ?
показать весь комментарий
04.07.2024 16:51 Ответить
👍💯!)
показать весь комментарий
04.07.2024 17:31 Ответить
Лігачова - це гуру вільної преси України , з часів батька олігархату Кучми, й якщо так сталося- значить обісралися добряче у владі ПРокремлівськиз слуг
показать весь комментарий
04.07.2024 16:52 Ответить
У минулому шеф-редакторка інтернет-видання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 «Телекритика» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [ (https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 ), директор ТОВ «Телекритика» (https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 ).

ЦЕ БУЛА СПРАВЖНЕ джерело правди -ЗАВЖДИ!
показать весь комментарий
04.07.2024 16:56 Ответить
Кар'єра
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 редакторка відділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F соціологічних досліджень , редакторка головної редакції кінопрограм, співавторка програм «Все про кіно», «Кіно без гри», Держтелерадіо УРСР, Державна телерадіомовна компанія України.https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - оглядачка, заступниця редактора відділу культури, газета «Киевские Ведомости».https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - позаштатна кореспондентка газети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F «Дзеркало тижня» .https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 - редакторка відділу світської хроніки, журнал «Натали».https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 - оглядачка відділу культури, газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 - редакторка відділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86 ЗМІ та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0 громадської думки , газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 - заступниця головного редактора, газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-dm_interview_2020-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - шеф-редакторка інтернет-видання про українські медіа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 «Телекритика» . Сайт початково створено за фінансового сприяння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Посольства США в Україні та міжнародної громадської організації «Інтерньюз-Україна», згодом протягом перших кількох років, сайт фінансово підтримували Фонд «Національний інститут демократії» (США), Фонд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4) «Відродження» та інші західні грантодавці. З https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року входить до групи компаній «1+1» (до того - до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 медіа-холдингу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4 «Главред-медіа» ).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 - донині - засновниця і голова правління ГО «Детектор медіа» (у https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 мало назву ГО «Телекритика»).https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - донині - шеф-редакторка інтернет-видання про українські медіа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 «Детектор медіа» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-dm_interview_2020-4 [4]

Кар'єра
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 редакторка відділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F соціологічних досліджень , редакторка головної редакції кінопрограм, співавторка програм «Все про кіно», «Кіно без гри», Держтелерадіо УРСР, Державна телерадіомовна компанія України.https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - оглядачка, заступниця редактора відділу культури, газета «Киевские Ведомости».https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - позаштатна кореспондентка газети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F «Дзеркало тижня» .https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 - редакторка відділу світської хроніки, журнал «Натали».https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 - оглядачка відділу культури, газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 - редакторка відділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86 ЗМІ та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0 громадської думки , газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 - заступниця головного редактора, газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-dm_interview_2020-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - шеф-редакторка інтернет-видання про українські медіа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 «Телекритика» . Сайт початково створено за фінансового сприяння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Посольства США в Україні та міжнародної громадської організації «Інтерньюз-Україна», згодом протягом перших кількох років, сайт фінансово підтримували Фонд «Національний інститут демократії» (США), Фонд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4) «Відродження» та інші західні грантодавці. З https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року входить до групи компаній «1+1» (до того - до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 медіа-холдингу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4 «Главред-медіа» ).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 - донині - засновниця і голова правління ГО «Детектор медіа» (у https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 мало назву ГО «Телекритика»).https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - донині - шеф-редакторка інтернет-видання про українські медіа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 «Детектор медіа» .
показать весь комментарий
04.07.2024 17:00 Ответить
Цікаво, які такі соціологічні дослідження, були в 1984 році при совку?
показать весь комментарий
04.07.2024 17:39 Ответить
Це важливо як вона починала свою роботу у журналістиці?- подаю інформ акцію

Народилася https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 5 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 року в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Владивосток у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії .

https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 року разом із родиною переїхала до міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Нікополь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровської області , де проживала рідня мами, Алли Лігачової (https://uk.wikipedia.org/wiki/1928 1928 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 ).

Кар'єру журналістки розпочала в 1984 році в Держкомтелерадіо УРСР.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:55 Ответить
ЛІГАЧОВА майже однолітка Умерова (1966р ) - тільки той служив усі майдани БАТЬКУ ВІЙНИ АХМЄТОВУ ( на тітушок йому заробляв та на МАНАФОРТА) й зараз ЄРМАКОКРЕМЛІВСЬКІЙ БАНДІ
Вона теж народилая не в В Україні - але є різниця у у карʼєрі?

Й оце Пєтров не бачить того що Умеровська сімʼя вся вже багатіє в США й наймолодша дитина вже громадянка США, і а зате бачить , що вона як журналіст працює з -за кордону й обіцяє її пократи .
показать весь комментарий
04.07.2024 18:01 Ответить
Просто в совку ніякої соціології не існувало. Тим більш при Черненку
показать весь комментарий
04.07.2024 18:05 Ответить
Соціологія в совку існувала.
показать весь комментарий
04.07.2024 18:14 Ответить
Черговий доказ того, що зелень - то младоригоанали. А вибори 2019-го - реванш антимайдану.
показать весь комментарий
04.07.2024 16:55 Ответить
Це ж вилупок путінськи
показать весь комментарий
04.07.2024 17:05 Ответить
СПАСІННЯ УКРАЇНИ у вільному медіа. Саме СПАСІННЯ! НЕ рятування.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:08 Ответить
А ось як ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ день тому СПРАЦЮВАВ НА ЄРМАКА ( ну шо в США на Трампа)...

❗Еспресо вимагає ПОВЕРНЕННЯ у Т2: справу розглянув Верховний суд
https://www.youtube.com/watch?v=tkLQwU86yh0
показать весь комментарий
04.07.2024 17:14 Ответить
ВЕРХОВНИЙ УСЬОГО В УКРАЇНІ ( справа - велична постать кукловода )
показать весь комментарий
04.07.2024 17:17 Ответить
Телеканал ЕСПРЕСО розпочав мовлення https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 24 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2013 2013 року о 12:30 з трансляції наживо мітингу опозиції під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD Євромайдану в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві .Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) російсько-української війни вранці 4 квітня

2022 року телеканал вимкнули із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 національної цифрової мережі мовлення Т2 без пояснення чітких причин концерном РРТ
показать весь комментарий
04.07.2024 17:25 Ответить
Яловий чувал
показать весь комментарий
04.07.2024 17:32 Ответить
Це огидна тварина. Це ворог. Можливо, російський агент. Слухати його канал - то наплювати на себе.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:15 Ответить
Петров, Іванов, Сідоров, мать вашу.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:18 Ответить
Та ну,є "Шалений Кіт" Олексія ПЕТРОВА.
Не всі Петрови лідори,як не всі Шевченки Шухевичі.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:54 Ответить
Всі кого наймає Зє це жидобільшовицьке лайно. Смердючі корумповані покидьки з довгим шлефон антиукраїнських злочинів. Для Зє головне щоб кандидат був з "національних меншин" або якийсь шмігаль-манкурт-шабес гой. Аби не українець...
показать весь комментарий
04.07.2024 17:21 Ответить
Цього ватного пітара треба публічно повісити.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:22 Ответить
І іванова поруч...
показать весь комментарий
04.07.2024 17:26 Ответить
просто по-тихому десь прикопати досить
показать весь комментарий
04.07.2024 22:00 Ответить
Хитрожопий підор, теж мені політтехнолог .)) достатньо подивитися його раз, щоб побачити як він бреше лупаючи оченятами і чухаючи носа. Навіть не розумію той прошарок населення, що його слухав. ******* мабуть....
показать весь комментарий
04.07.2024 17:23 Ответить
це та падлюка що співпрацювала з рашкою у лугандонії.... Як що ця падла ще не тилипаєтся на гиляці ми усі лохи та терпили....
показать весь комментарий
04.07.2024 17:24 Ответить
Шобла до шобли тягнеться.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:25 Ответить
Вся Україна зараз кров'ю вмивається, щоб цей петров файно жив.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:32 Ответить
ОП любит рыгов.
показать весь комментарий
04.07.2024 17:35 Ответить
ЦЕ РИГИ
показать весь комментарий
04.07.2024 17:39 Ответить
Дивуюся недоінформацмї від ЦН - ЯКИЙ СУД не відкрився Єрмачатині?

за посланням тут усе в подробицях
https://detector.media/infospace/article/229167/2024-07-04-sud-vidkhylyv-pozov-veduchogo-islandii-volodymyra-petrova-do-natalii-lygachovoi/ https://detector.media/infospace/article/229167/2024-07-04-sud-vidkhylyv-pozov-veduchogo-islandii-volodymyra-petrova-do-natalii-lygachovoi/

показать весь комментарий
04.07.2024 17:41 Ответить
.

Детальніше про чорного політтехнолога та медіакілера Володимира Петрова читайте в матеріалі: «https://ms.detector.media/trendi/post/28764/2022-01-10-khto-takyy-volodymyr-petrov-brudna-bomba-na-kanali-rada/ Хто такий Володимир Петров. Брудна бомба на каналі "Рада"» .
показать весь комментарий
04.07.2024 17:45 Ответить
А чого ви такі злі? То ж все новіє літца, хіба не впізнаєте? Ну з тих, яких в квітні 19-го мудрий наш наріт до влади допустив.
Зляться вони тут...
показать весь комментарий
04.07.2024 18:44 Ответить
під ар
показать весь комментарий
04.07.2024 19:30 Ответить
Ещо и патаму что
показать весь комментарий
04.07.2024 19:33 Ответить
показать весь комментарий
04.07.2024 20:24 Ответить
Два зелених клоуна на побігушках, це іванов і петров, кончена мразота!
показать весь комментарий
05.07.2024 06:19 Ответить
 
 