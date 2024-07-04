Суд отказал пиарщику Зеленского Петрову в удовлетворении иска к журналистке Лигачевой
Суд отказал политтехнологу, основателю ютуб-канала "Исландия" Владимиру Петрову в удовлетворении иска к шеф-редактору Детектор медиа Наталье Лигачевой.
Петров просил суд обязать Лигачеву опровергнуть ее заявление о том, что он причастен к истории с избиением титушками журналистки Ольги Сницарчук в 2013 году, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт Массовой Информации.
Суд отметил, что Петров является публичным лицом - "журналистом, известным блогером, баллотировался на пост президента Украины, поэтому должен быть открытым для строгой критики и пристального надзора общественности, а предел допустимой критики в отношении такого лица значительно шире".
Также суд считает, что в высказывании Лигачевой о том, что Петров - "это тот, кто привел когда-то титушек на Майдан" не утверждается о причастности Петрова к избиению. То есть, ее слова являются лишь собственным мнением и оценочным суждением, а не конкретными фактами.
Напомним, в октябре 2023 года политтехнолог Владимир Петров публично пригрозил шеф-редактору портала "Детектор медиа" Наталье Лигачевой "наказанием", и сказал, что сам будет решать, как она будет наказана. Так он отреагировал на ее критические высказывания на конференции National Media Talk.
В своем выступлении Лигачева отметила: то, "что Нацсовет дал "Исландии" лицензию, - это нонсенс. Это - черные политтехнологи, которые работают на Офис президента, которым не место ни в марафонах, ни в ютубе, нигде. Вова Петров - это тот, кто привел когда-то титушек на Майдан, которые избили тогда Олю Сницарчук с 5 канала, это тот, кто продвигал кучу черных технологий, и он сейчас работает на Офис президента. Меня очень удивляет, почему никто не подскажет Банковой, что это просто стыдоба".
В декабре 2021 года Петров стал одним из ведущих обновленного государственного канала "Рада". Однако через несколько дней его отстранили, когда он сравнил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель со свиньей. Тогда блогер Сергей Иванов заявил, что прекратит сотрудничество с телеканалом "Рада", если Петрова отстранят, однако не выполнил этого обещания. Впрочем, уже через три дня Петров вернулся в эфир телеканала "Рада" в статусе эксперта с ведущим Ивановым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зараз партнери, якщо СПАВДІ захочуть знищити КРЕМЛІВСЬКУ ГНИЛОТУ НА БАНКОВІЙ будь визволяти МЕДІА!" А судді не тільки пальцем АНДРІЯ ПОРТНОВА РОБЛЕНІ
Що за напасть -знову АНДРІЙ
ЧАВО ИЗВОЛИТЕ?
ЦЕ БУЛА СПРАВЖНЕ джерело правди -ЗАВЖДИ!
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 редакторка відділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F соціологічних досліджень , редакторка головної редакції кінопрограм, співавторка програм «Все про кіно», «Кіно без гри», Держтелерадіо УРСР, Державна телерадіомовна компанія України.https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - оглядачка, заступниця редактора відділу культури, газета «Киевские Ведомости».https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - позаштатна кореспондентка газети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F «Дзеркало тижня» .https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 - редакторка відділу світської хроніки, журнал «Натали».https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 - оглядачка відділу культури, газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 - редакторка відділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86 ЗМІ та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0 громадської думки , газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 - заступниця головного редактора, газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-dm_interview_2020-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - шеф-редакторка інтернет-видання про українські медіа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 «Телекритика» . Сайт початково створено за фінансового сприяння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Посольства США в Україні та міжнародної громадської організації «Інтерньюз-Україна», згодом протягом перших кількох років, сайт фінансово підтримували Фонд «Національний інститут демократії» (США), Фонд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4) «Відродження» та інші західні грантодавці. З https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року входить до групи компаній «1+1» (до того - до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 медіа-холдингу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4 «Главред-медіа» ).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 - донині - засновниця і голова правління ГО «Детектор медіа» (у https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 мало назву ГО «Телекритика»).https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - донині - шеф-редакторка інтернет-видання про українські медіа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 «Детектор медіа» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-dm_interview_2020-4 [4]
Кар'єра
https://uk.wikipedia.org/wiki/1984 1984 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 редакторка відділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F соціологічних досліджень , редакторка головної редакції кінопрограм, співавторка програм «Все про кіно», «Кіно без гри», Держтелерадіо УРСР, Державна телерадіомовна компанія України.https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - оглядачка, заступниця редактора відділу культури, газета «Киевские Ведомости».https://uk.wikipedia.org/wiki/1995 1995 - позаштатна кореспондентка газети https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F «Дзеркало тижня» .https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 - редакторка відділу світської хроніки, журнал «Натали».https://uk.wikipedia.org/wiki/1996 1996 - оглядачка відділу культури, газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/1997 1997 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 - редакторка відділу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86 ЗМІ та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0 громадської думки , газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/2000 2000 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 - заступниця головного редактора, газета https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0) «День» .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-dm_interview_2020-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/2001 2001 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - шеф-редакторка інтернет-видання про українські медіа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 «Телекритика» . Сайт початково створено за фінансового сприяння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Посольства США в Україні та міжнародної громадської організації «Інтерньюз-Україна», згодом протягом перших кількох років, сайт фінансово підтримували Фонд «Національний інститут демократії» (США), Фонд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4) «Відродження» та інші західні грантодавці. З https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року входить до групи компаній «1+1» (до того - до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3 медіа-холдингу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4 «Главред-медіа» ).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 - донині - засновниця і голова правління ГО «Детектор медіа» (у https://uk.wikipedia.org/wiki/2006 2006 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 мало назву ГО «Телекритика»).https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 - донині - шеф-редакторка інтернет-видання про українські медіа https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0 «Детектор медіа» .
Народилася https://uk.wikipedia.org/wiki/5_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 5 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 року в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Владивосток у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії .
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 року разом із родиною переїхала до міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Нікополь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровської області , де проживала рідня мами, Алли Лігачової (https://uk.wikipedia.org/wiki/1928 1928 -https://uk.wikipedia.org/wiki/2010 2010 ).
Кар'єру журналістки розпочала в 1984 році в Держкомтелерадіо УРСР.
Вона теж народилая не в В Україні - але є різниця у у карʼєрі?
Й оце Пєтров не бачить того що Умеровська сімʼя вся вже багатіє в США й наймолодша дитина вже громадянка США, і а зате бачить , що вона як журналіст працює з -за кордону й обіцяє її пократи .
❗Еспресо вимагає ПОВЕРНЕННЯ у Т2: справу розглянув Верховний суд
https://www.youtube.com/watch?v=tkLQwU86yh0
2022 року телеканал вимкнули із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 національної цифрової мережі мовлення Т2 без пояснення чітких причин концерном РРТ
Не всі Петрови лідори,як не всі Шевченки Шухевичі.
за посланням тут усе в подробицях
https://detector.media/infospace/article/229167/2024-07-04-sud-vidkhylyv-pozov-veduchogo-islandii-volodymyra-petrova-do-natalii-lygachovoi/ https://detector.media/infospace/article/229167/2024-07-04-sud-vidkhylyv-pozov-veduchogo-islandii-volodymyra-petrova-do-natalii-lygachovoi/
Детальніше про чорного політтехнолога та медіакілера Володимира Петрова читайте в матеріалі: «https://ms.detector.media/trendi/post/28764/2022-01-10-khto-takyy-volodymyr-petrov-brudna-bomba-na-kanali-rada/ Хто такий Володимир Петров. Брудна бомба на каналі "Рада"» .
Зляться вони тут...