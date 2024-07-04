Надо вдвое больше систем: в ВСУ объяснили, почему Украина не может сбивать все "Искандеры"

Украина еще не может сбивать все российские баллистические ракеты "Искандер" - нужно вдвое больше Patriot и SAMP-T.

Об этом сообщил командир 96 зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила, почему Украина еще не может сбивать все российские баллистические ракеты "Искандер".

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Военный отметил: "На вооружении благодаря странам-партнерам, международной технической помощи у нас находятся зенитно-ракетные комплексы Patriot (ПАК-2 и ПАК-3) и французско-итальянский комплекс SAMP/T. Именно они способны уничтожать баллистическое вооружение. То есть, чтобы защитить крупные административно-промышленные центры, нам необходимо такое количество зенитно-ракетных комплексов, умноженное на два. Чтобы они работали всегда в паре, потому что есть определенные вопросы по регламенту, ремонту, подготовке. Не может такой комплекс непрерывно работать 24/7. Аппаратуре тоже надо отдыхать. И еще нужно определенное количество этих комплексов на основных направлениях линии боевого соприкосновения, чтобы обеспечить прикрытие наших группировок войск. Поэтому мы всегда благодарим партнеров за помощь и всегда обоснованно докладываем, сколько нам нужно вооружения для эффективного выполнения задач".