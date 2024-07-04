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Новости Война
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Надо вдвое больше систем: в ВСУ объяснили, почему Украина не может сбивать все "Искандеры"

Patriot

Украина еще не может сбивать все российские баллистические ракеты "Искандер" - нужно вдвое больше Patriot и SAMP-T.

Об этом сообщил командир 96 зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила, почему Украина еще не может сбивать все российские баллистические ракеты "Искандер".

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Военный отметил: "На вооружении благодаря странам-партнерам, международной технической помощи у нас находятся зенитно-ракетные комплексы Patriot (ПАК-2 и ПАК-3) и французско-итальянский комплекс SAMP/T. Именно они способны уничтожать баллистическое вооружение. То есть, чтобы защитить крупные административно-промышленные центры, нам необходимо такое количество зенитно-ракетных комплексов, умноженное на два. Чтобы они работали всегда в паре, потому что есть определенные вопросы по регламенту, ремонту, подготовке. Не может такой комплекс непрерывно работать 24/7. Аппаратуре тоже надо отдыхать. И еще нужно определенное количество этих комплексов на основных направлениях линии боевого соприкосновения, чтобы обеспечить прикрытие наших группировок войск. Поэтому мы всегда благодарим партнеров за помощь и всегда обоснованно докладываем, сколько нам нужно вооружения для эффективного выполнения задач".

Автор: 

ПВО (2833) Patriot (292)


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Топ комментарии
+4
Навіщо ДЕСЯТКИ ППО, СОТНІ РАКЕТ?
Коли достатньо всього лиш ЗНИЩАТИ ТРИ-П'ЯТЬ ЗАВОДІВ?!

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04.07.2024 17:51 Ответить
+3
Я вже декілька разів писав на Цензор, звертаючись напряму до Василя Малюка, про те , що потрібно розвивати підрозділи-винищувачі БПЛА. Вже були повідомлення що українські БПЛА атакували російські безпілотники. Питання до керівництва України і ЗСУ: чому в кожне велике місто не помістити підрозділ БПЛА, укомплектований винищувачами БПЛА? Адже будь-який удар Іскандерами по об'єктах великих міст, як це було в Дніпрі при наліт на Південномаш, починався з розвідувального польоту ворожого БПЛА-розвідника. Його спокійно можно було звити безпілотником винищувачем. Чому це не зроблено? Системи "Патріот" дуже дорогі, і коли вони прибудуть для всіх міст -невідомо. Дорогі також ракети до них. А БПЛА -винищувачі допоможуть захистити міста України, збиваючи ворожі розвідники БПЛА, таким чином осліплюючи ворога. Це елементарно! Невже до цього не можна було додуматись?
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04.07.2024 17:54 Ответить
+3
Це так не працюе. Скiльки коштуе розбита поверхiвка, чи ТЕЦ?
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04.07.2024 19:22 Ответить
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Будемо збивати багатоповерхiвками тодi. У нас iх поки що дофiга!
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04.07.2024 17:47 Ответить
Стоимость ракеты "Искандер" - 3 млн долларов
Стоимость ракеты "Петриот" - 4,5 млн долларов
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04.07.2024 19:01 Ответить
Це так не працюе. Скiльки коштуе розбита поверхiвка, чи ТЕЦ?
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04.07.2024 19:22 Ответить
Сколько заказов у производителя на Петриот? И сколько заказов у производителя на Искандер?
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04.07.2024 22:36 Ответить
Навіщо ДЕСЯТКИ ППО, СОТНІ РАКЕТ?
Коли достатньо всього лиш ЗНИЩАТИ ТРИ-П'ЯТЬ ЗАВОДІВ?!

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04.07.2024 17:51 Ответить
Чем? Салом?
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04.07.2024 17:54 Ответить
После вчерашней атаки, мы имеем право уничтожать заводы, и их конструкторские бюро.
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04.07.2024 18:32 Ответить
Чого тільки "після учорашнього"?
Та вже після Маріуполя ми СТО РАЗІВ "мали право" знищувати на Рашці ЩО ЗАВГОДНО!
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04.07.2024 18:36 Ответить
Я вже декілька разів писав на Цензор, звертаючись напряму до Василя Малюка, про те , що потрібно розвивати підрозділи-винищувачі БПЛА. Вже були повідомлення що українські БПЛА атакували російські безпілотники. Питання до керівництва України і ЗСУ: чому в кожне велике місто не помістити підрозділ БПЛА, укомплектований винищувачами БПЛА? Адже будь-який удар Іскандерами по об'єктах великих міст, як це було в Дніпрі при наліт на Південномаш, починався з розвідувального польоту ворожого БПЛА-розвідника. Його спокійно можно було звити безпілотником винищувачем. Чому це не зроблено? Системи "Патріот" дуже дорогі, і коли вони прибудуть для всіх міст -невідомо. Дорогі також ракети до них. А БПЛА -винищувачі допоможуть захистити міста України, збиваючи ворожі розвідники БПЛА, таким чином осліплюючи ворога. Це елементарно! Невже до цього не можна було додуматись?
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04.07.2024 17:54 Ответить
Тому що це мабуть не цікаво нікому, про такий спосіб давно говорять... але чомусь немає ніяких дій

є беспілотники із швидкістю 250км/год, якщо допилити АІ управління та ІЧ камеру вони можуть і шахед перехватити взірвавши БЧ з елементами ураження перед ним... а такі беспілотники тим більше.... можна на них навіть пеленг докрутити по радіосигналу
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04.07.2024 19:00 Ответить
Писали спочатку, що то були Х59/Х69. Потім різко стали *іскандерами* чомусь.
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04.07.2024 19:01 Ответить
Треба менше долбойобів при владі .
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04.07.2024 18:10 Ответить
Врет. Каждый день, здесь на Цензоре, читаю: "все ракеты сбиты".
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04.07.2024 18:13 Ответить
Біда в тому, що нове ППО не розриває ракети в повітрі, а збиває з курсу. Звідси і удари по домах. С300 працювали по-іншому.
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04.07.2024 19:03 Ответить
Про що ви говорите в Україні Малюк це просто малюк,а тут задіяні "Потужно-Великі зрадні оманські домовленості"
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04.07.2024 18:14 Ответить
Асфальт, не допоміг ухилянту парад провести??
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04.07.2024 19:09 Ответить
Треба просто не все ППО до Києва тягнути
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04.07.2024 21:14 Ответить
 
 