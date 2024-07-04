Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: Завершить конфликт через посредников мне кажется маловероятным
Правитель России Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска не будут прекращать огонь в Украине и считает "бессмысленным" обращаться в Верховную Раду, чтобы вести переговоры, вместе с тем его не устраивают и посредники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Нам нужно добиться того, чтобы противоположная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно", - заявил Путин.
По его словам, "Россия не может согласиться на прекращение огня с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях Киева".
Путин начал врать о том, что якобы существовали договоренности об отводе российских войск от Киева в 2022 году, "однако ответных шагов со стороны Украины не было". Лидер Кремля не уточнил о каких шагах идет речь.
По словам Путина, он снова вроде бы столкнулся с обманом, потому что "все (обусловленные отводом войск) договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку".
Также Путин заявил, что "считает бессмысленным обращаться непосредственно к Верховной Раде", поскольку большинство ее депутатов подчиняются, как считает правитель страны-агрессора, незаконной власти в Украине.
"Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, (но) исходя из практической ситуации и из того, что происходит в реальной жизни, это более-менее бессмысленно", - посетовал Путин.
Кроме того, Путин сказал, что не хочет вести переговоры через посредников. "Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт (войну в Украине. - Ред.) с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным", - заявил Путин.
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"он обанутый"
Немцов
Якщо ляпнув- це добре. Якщо позиція, викликає роздуми, чому вони почали педалювати це?
...Хай Бог мені простить, шкода, що лише у віртуальному...
...В разі, коли таки не розумієш, поясню: акуратніше з цитуванням (блідо)руZZкого зомбоящика - за це тут деактивують.
Шкода тільки, що не всі західні політики визнають цей об'єктивний діагноз.
До речі, про Стамбульський договрняк: то все було зрозуміло ще тоді, все згідно Оманського. Просто тоді до Києва Борис навідався, дав шмарклі звіздюлей, от хуфлоо тепер жаліється, що його обманули.
Підозрюю, що й війну вони тварюки по договорняку розпочали, її сценарій розписали, але не склалось.
Припекло .утіну, аж димить)
Коли воно щось верзе, читай навпаки
Як на мене, то у нього все добре. Ще може й Нобеля отримає від світових ідіотів. Якщо просто зупиниться на захопленому.
Звичайне надування щок тільки на лаптєногих справляє враження, а ось збіговисько БРІКС, що довелося терміново збирати в пику НАТі, багато про що пробовталося
А що про арєстовича мовчиш, той у тій же команді?
він тебе подоїть ще на міліарди під створення Малороссійського правітєльства
Параша должна быть уничтожена вместе со 100% её свинособак.
Тому відповідь йому - тільки пропорційний вогонь в бік Раши по всім таким же інфраструктурним об'єктам по яким б'е Параша в Україні. Кацапстан повинен палати, зникати, страждати, боятися.
де це все брати ?
в них все є
крім совісті 😡
.
бо ти не мусиш жити 👹
Скоро заговоримо "Міражами" - може почує ...
Поки Уренгой не запалає, цей придурок буде гратися у свої ігри.
А якби трохи притримала свої бажання - так би й дожила спокійно "звичайною" Вольною Царицею.
Тєряюсь в варіантах....
https://www.radiosvoboda.org/a/politico-tramp-domovlyayetsya-iz-putinym-shchodo-********/33020614.html Politico: Трамп домовляється із Путіним, які території України той може «зберегти»
Отже, за спиною України емісари ***** домовляються з оточенням Трампа про умови капітуляції України
Не факт, що президент Трамп буде виконувати домовленості громадянина Трампа.
Це різні люди, з різними обов'язками та можливостями.
Цілком можливо, що восени курдуплик повторить сакраментальне: "нас апять абманулі, кінулі нас".
от йолоп
Про нього ж турбувалися, бо коли на смітник історії буде викинуто самого недофюрера уZкава, йому ж на тих папірцях м'якіше буде
Наступний крок буде через рік, потім через три, п'ять, десять.
Прострочений Зеленський буде правити весь цей час.
Великим цабе...?!😁