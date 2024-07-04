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Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: Завершить конфликт через посредников мне кажется маловероятным

Володимир Путін

Правитель России Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска не будут прекращать огонь в Украине и считает "бессмысленным" обращаться в Верховную Раду, чтобы вести переговоры, вместе с тем его не устраивают и посредники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Нам нужно добиться того, чтобы противоположная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно", - заявил Путин.

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По его словам, "Россия не может согласиться на прекращение огня с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях Киева".

Путин начал врать о том, что якобы существовали договоренности об отводе российских войск от Киева в 2022 году, "однако ответных шагов со стороны Украины не было". Лидер Кремля не уточнил о каких шагах идет речь.

По словам Путина, он снова вроде бы столкнулся с обманом, потому что "все (обусловленные отводом войск) договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку".

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Также Путин заявил, что "считает бессмысленным обращаться непосредственно к Верховной Раде", поскольку большинство ее депутатов подчиняются, как считает правитель страны-агрессора, незаконной власти в Украине.

"Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, (но) исходя из практической ситуации и из того, что происходит в реальной жизни, это более-менее бессмысленно", - посетовал Путин.

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Кроме того, Путин сказал, что не хочет вести переговоры через посредников. "Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт (войну в Украине. - Ред.) с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным", - заявил Путин.

Автор: 

переговоры (5073) путин владимир (31560)


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Топ комментарии
+51
Цей їбонутий придурок обісрав усіх хто тихцем тягнув його руку за "умиротворення" Тепер стає ясно остаточно - "їбонутого" можна заспокоїть тільки СИЛОЮ!!!
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04.07.2024 18:41 Ответить
+23
Путін це воєнний злочинець і терорист. Його просто треба тупо знищити.
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04.07.2024 18:43 Ответить
+19
Яке ж воно кончене...
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04.07.2024 18:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Цей їбонутий придурок обісрав усіх хто тихцем тягнув його руку за "умиротворення" Тепер стає ясно остаточно - "їбонутого" можна заспокоїть тільки СИЛОЮ!!!
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04.07.2024 18:41 Ответить

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04.07.2024 18:45 Ответить
+ 100 !

"он обанутый"
Немцов
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04.07.2024 18:48 Ответить
вова, "бабушка" ты наша, быкование на переговорах с золотой рыбкой Запада заканчиваются печально

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04.07.2024 18:55 Ответить
кацап, тікає якийсь відсоток,таке було й буде скрізь,не тільки в нас,зброю дають,а пиз дець твоїй смердючій "балаландії" наступить,й ніякий "ві-пі-ен" тобі,путлобот не допоможе.
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04.07.2024 19:11 Ответить
Росуянин, ти навіщо нєдружєствєнний прапорець на себе повісив? Дивись,ведмедчук на фермі випоре
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04.07.2024 19:16 Ответить
Питання у тому, путін це виголосив спонтанно, як і наш краснобай любить щось ляпнути,чи позиція була узгоджена?
Якщо ляпнув- це добре. Якщо позиція, викликає роздуми, чому вони почали педалювати це?
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04.07.2024 19:20 Ответить
Я так думаю - "пацан пашёл па беспределу"! Йому просто нема куди діваться! З Китаєм "просрав" усе - віддав "зерновий пояс Сибіру" за копійки І не "просто так" - вони прекрасно розуміють що рано чи пізно Китай Сибір у них "відіжме" Саме тому вони й заварили війну - щоб "заткнуть рот кацапам" втратою Сибіру Саме тому вони УЖЕ переселяють своє бидло на окуповані території Він віддав території РОсії Китаю тихцем - і Китай тепер має прямий доступ до Японського моря Тобто китайці мають можливість плавать у Японське море не повз Південної Кореї а напряму! Через рік там буде військово-морська база Китаю - або я не офіцер ЗСУ зі знанням стратегії
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04.07.2024 19:32 Ответить
Привет офицер с тремя образованиями. Насколько я знаю в военных училищах изучали тактику до полка включительно. Стратегия , может ошибаюсь, это армия и выше. Значит академию генерального штаба заканчивал.
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04.07.2024 21:04 Ответить
"Біло-зелений прапор з витинанками" у порядних людей вже два десятка років вважається аналогом шкіряної спіднички та мереживних колготок у шльондри То про що може буть мова?!!!
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04.07.2024 23:06 Ответить
Как говорят у нас что вы верзете. Причем тут прапор и стратегия. Я поинтересовался что вы заканчивали если разбираетесь в стратегии, а вы несёте какую-то муть неадекватную. Впрочем здесь таких большинство. Если нет ответа тогда оскорбления и ругательства.
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05.07.2024 06:31 Ответить
Хочеш "згоріти на роботі", ваня?
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05.07.2024 01:22 Ответить
Не Микола , я давно на пенсии и если и работаю то только на даче.
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05.07.2024 06:33 Ответить
"Литвин"! Как пагодка в Мацкве?
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05.07.2024 10:05 Ответить
В Москве не знаю.. про Бобруйск сказать могу а вам зачем
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05.07.2024 13:29 Ответить
"Литвин! Сапай городл!!!
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05.07.2024 19:53 Ответить
Это по каковски. Да вы полиглот, сколько языков знаете.
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05.07.2024 20:03 Ответить
Гадаєте, це той самий пан Литвин, що десь зо два роки тому феєрично веселив форумчан "Цензора"?
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05.07.2024 22:46 Ответить
Він самий! Бо тільки він про свою пенсію та дачу тут усі вуха нам прострекотав! Але з початком "повномасштабки" змінив "нік" та став дуже агресивним і войовничим - за що його тут неодноразово деактивували Цей у нього за два роки уже здається восьмий
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06.07.2024 05:02 Ответить
Майбутній лауреат Премії Дарвіна у віртуальному форматі...
...Хай Бог мені простить, шкода, що лише у віртуальному...
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06.07.2024 19:26 Ответить
Не придурюйся - ти розумієш, про що я. Принаймні, маєш розуміти.
...В разі, коли таки не розумієш, поясню: акуратніше з цитуванням (блідо)руZZкого зомбоящика - за це тут деактивують.
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05.07.2024 22:43 Ответить
Яке ж воно кончене...
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04.07.2024 18:42 Ответить
Так і є, але звернімо увагу - на які факти воно посилається..."відвід військ від Києва", "повноваження Ради", "домовленності", "формат". Тобто - щось домовлялись, і швиронули. Ну і гут. Ти ба як стрекоче...
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04.07.2024 18:46 Ответить
Путін це воєнний злочинець і терорист. Його просто треба тупо знищити.
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04.07.2024 18:43 Ответить
Треба обов'язково. Сподіваюсь, в США теж до цієї думки колись дійдуть. Біда в тому, що вони не хочуть розвалу оркостану, як колись не бажали розвалу совка. На жаль
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04.07.2024 18:56 Ответить
ППЦ звідки ви всі уйопки лізете?
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04.07.2024 20:59 Ответить
Припиняй ображати. Краще включай мозок, якщо він в тебе ще залишився
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04.07.2024 21:31 Ответить
Те, що *****, як і кожен касап, завжди бреше - це вже не просто очевидно; це - діагноз.
Шкода тільки, що не всі західні політики визнають цей об'єктивний діагноз.
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04.07.2024 18:44 Ответить
Бреше то він бреше, ми то знаємо. Але ж і на Банковій брешуть, а то для нас велика проблема. Брешуть сучища і не кривляться.
До речі, про Стамбульський договрняк: то все було зрозуміло ще тоді, все згідно Оманського. Просто тоді до Києва Борис навідався, дав шмарклі звіздюлей, от хуфлоо тепер жаліється, що його обманули.
Підозрюю, що й війну вони тварюки по договорняку розпочали, її сценарій розписали, але не склалось.
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04.07.2024 18:54 Ответить
Ми повинні зрозуміти раз і назавжди чим більше наша влада і західні партнери будуть говорити про мир та про переговори тим більше буде борзіти *****!
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04.07.2024 18:45 Ответить
Виходить, правий був Швець:
Припекло .утіну, аж димить)
Коли воно щось верзе, читай навпаки
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04.07.2024 18:45 Ответить
А чому йому припекло?

Як на мене, то у нього все добре. Ще може й Нобеля отримає від світових ідіотів. Якщо просто зупиниться на захопленому.
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04.07.2024 18:47 Ответить
Ніт, все в нього дуууже недобре.
Звичайне надування щок тільки на лаптєногих справляє враження, а ось збіговисько БРІКС, що довелося терміново збирати в пику НАТі, багато про що пробовталося
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04.07.2024 19:17 Ответить
Який " Швець"? Це той швець, що працює у жанрі " прохвессора солов'я"?
А що про арєстовича мовчиш, той у тій же команді?
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04.07.2024 19:22 Ответить
тоді іди набуй і домовляйся с кумом мертвечуком та його оксанкою !
він тебе подоїть ще на міліарди під створення Малороссійського правітєльства
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04.07.2024 18:46 Ответить
Чудово- наш чернозем і далі буде отримувати регулярні запаси ватного мʼяса )
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04.07.2024 18:47 Ответить
Зачем здесь цитировать бредни очередного двойника Ху#ла?
Параша должна быть уничтожена вместе со 100% её свинособак.
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04.07.2024 18:48 Ответить
Наше ТЦК чекає на Вас.
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04.07.2024 18:53 Ответить
Ваше ТЦК может только ухилянтов отлавливать (тех, кто им вломить не может). Параша должна уничтожаться дальнобойными ракетами, которые надо откопать из-под асфальта.
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04.07.2024 19:02 Ответить
Мабудь 🤡 вибачився шо у Омані був неадекват...бо був хворий на всю голову , а сьогодні вже видужав ,всі договорняки вертаю в зад кремлю ...Едік турецький це підтвердив ...
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04.07.2024 18:53 Ответить
А що там донні на це скаже?
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04.07.2024 18:53 Ответить
Це війна, після якої лишиться лише одна країна.
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04.07.2024 18:55 Ответить
Это и дураку было понятно. Зачем ему сейчас мир. Зеленский это вообще несерьезно. Он никогда ничего не делает на самом деле, только работает на публику.
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04.07.2024 18:55 Ответить
Тоді Дєрьмак. Реальний правитель країни.
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04.07.2024 18:59 Ответить
Вікно Овертона все ширше - готують пермир'я . На яких умовах - побачимо .
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04.07.2024 18:56 Ответить
Хтось ще з любителів "мирного очка" пуйла вважає його адекватним? Він вам відкритим текстом сказав, що ви посередники на яких він х.р забив.
Тому відповідь йому - тільки пропорційний вогонь в бік Раши по всім таким же інфраструктурним об'єктам по яким б'е Параша в Україні. Кацапстан повинен палати, зникати, страждати, боятися.
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04.07.2024 18:56 Ответить
Для цього потрібні томагавки, балістичні ракети , кораблі, субмарини , літаки , стратегічні літаки...
де це все брати ?
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04.07.2024 19:10 Ответить
У Зедєрмака все потрібно брати -
в них все є
крім совісті 😡
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04.07.2024 19:14 Ответить
Ну тоді не дивуйтесь, що будуть перемовини і задокументована втрата частини територій з підписами
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04.07.2024 19:17 Ответить
В Караганде можно все это заказать. А вообще Афганистан, даже не весь а кусочки от него, победили и СССР и США как то, без всяких субмарин , томагавков и стратегических литаков. Или не?
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04.07.2024 22:38 Ответить
там гори
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05.07.2024 06:41 Ответить
Персидской империи это не помешало держать их в узде 300 с гаком лет. И не только их но и Кыргызстан, Таджикистан, Пакистан и тд. А вот ( с кусочками) Греции не справились. Воевали с перерывами лет 80, последнюю войну выиграли ( на территории Египта, кстати), но вместо того что бы забрать что то наоборот отдали им все Эгейское побережье Турции с богатыми городами км в 80-100 вглубь, взамен на "вечный" мир. И греки продолжали им подсирать, поддерживать восстания и узурпаторов и тд. А потом из тех же кусков Греции пришел Македонский и похоронил империю, про нее никто не вспоминал минимум тысячу лет
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05.07.2024 07:22 Ответить
Засланому козачку Орбану дали от ворот поворот, от тепер карлик й біситься
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04.07.2024 19:00 Ответить
04.‎07.‎2024 "Государственний Совет РФ" (рос.) на закритому засіданні, в присутності президента РФ Путіна планує розгляд питання врегулювання "межгосударственного конфликта между РФ и Украиной" (рос.) з розглядом попередніх пропозицій української сторони переданих через посередництво "страны нейтрального статуса" (скоріше всього це Швейцарія). Вступна доповідь - помічник президента РФ Патрушев. https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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04.07.2024 19:21 Ответить
Лох - ето судьба .. !
.
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04.07.2024 19:08 Ответить
Треба збою Україні, літаки, ракети і припинення всіх коричневих лінії пентагону по іншому х*йла не зупинити. Що байда що трампон одної масті підігрують х*йлу. Плюс зміна влади в Україні бо зелене чмо з дерьмаком засіло і приводе країну до капітуляції
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04.07.2024 19:10 Ответить
.
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04.07.2024 19:11 Ответить
Кацапія - це колективний путлєр- живодер 🤬
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04.07.2024 19:12 Ответить
путлєр , ЗДОХНИ падлюка в страшних муках ,
бо ти не мусиш жити 👹
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04.07.2024 19:11 Ответить
Цей психопат вже сам не контролює що говорить.За короткий час 3-4 різних заяв.Зрозуміло він хоче щоб Україна зникла із Землі.
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04.07.2024 19:21 Ответить
А юстас 2 оказався #ідаром.
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04.07.2024 19:27 Ответить
Так ми ж говоримо - АТАКАМСами, іншими речами - чи він глухий ?
Скоро заговоримо "Міражами" - може почує ...
Поки Уренгой не запалає, цей придурок буде гратися у свої ігри.
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04.07.2024 19:28 Ответить
Бабку погубило бажання стати "владичицею морською".
А якби трохи притримала свої бажання - так би й дожила спокійно "звичайною" Вольною Царицею.
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04.07.2024 19:35 Ответить
Мирний план від путіна у 2023: Україна має вийти з усіх окупованих кацапами територій. Його ж мирний план у 2024: Україна має віддати повністю Луганську і Донецьку область кацапам,а кацапи виходять з Запорізької і Херсонської. Ще рочок і буде щось цікавіше. Треба дотискати.
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04.07.2024 19:36 Ответить
А навіщо йому щось зупиняти. У нього все нормально, на фронті йдуть вперед потихеньку, в тилу також все знищується потихеньку, все, що йому треба робити - чекати.
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04.07.2024 19:45 Ответить
Коли мені згадують цього покидька, у мене є тільки одне питання: як цю потвору закінчити - отруїти, застрелити, розірвати берізками, спалити, закопати живцев...
Тєряюсь в варіантах....
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04.07.2024 19:49 Ответить
Всі варіанти варто спробувати а далі вже обрати який з них найліпший
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04.07.2024 20:20 Ответить
Путлер капут!
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04.07.2024 19:58 Ответить
Інфа від позавчора:
https://www.radiosvoboda.org/a/politico-tramp-domovlyayetsya-iz-putinym-shchodo-********/33020614.html Politico: Трамп домовляється із Путіним, які території України той може «зберегти»
Отже, за спиною України емісари ***** домовляються з оточенням Трампа про умови капітуляції України
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04.07.2024 20:04 Ответить
Не драматизуйте.
Не факт, що президент Трамп буде виконувати домовленості громадянина Трампа.
Це різні люди, з різними обов'язками та можливостями.
Цілком можливо, що восени курдуплик повторить сакраментальне: "нас апять абманулі, кінулі нас".
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04.07.2024 20:45 Ответить
По-перше це слово-прізвище на "пу" пишеться з маленької літери і власне в ньому допущено аж п'ять помилок - загальновідомо що це прізвище пишеться як "х..йло". Редакція не допрацьовує.
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04.07.2024 20:18 Ответить
С террористами нельзя вести переговоры, их нужно только уничтожать.
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04.07.2024 20:25 Ответить
Хай напише в спортлото.
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04.07.2024 20:29 Ответить
"усі (зумовлені відведенням військ) домовленості, досягнуті в Стамбулі, були викинуті в смітник",-

от йолоп
Про нього ж турбувалися, бо коли на смітник історії буде викинуто самого недофюрера уZкава, йому ж на тих папірцях м'якіше буде
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04.07.2024 20:39 Ответить
Я бачу тут все за продовження війни...

Наступний крок буде через рік, потім через три, п'ять, десять.

Прострочений Зеленський буде правити весь цей час.
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04.07.2024 20:43 Ответить
Перемога завжди добувається на полі битви, а не за столом договоренностей.
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04.07.2024 20:58 Ответить
Що скажуть у вашінгтонському обкомі!
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04.07.2024 21:31 Ответить
пуйло вже "возомніл" себе мессією...та
Великим цабе...?!😁
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04.07.2024 21:50 Ответить
Звідки воно вилізло, туди його врешті і запхають.

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04.07.2024 23:55 Ответить
 
 