Путин заявил, что не прекратит огонь в Украине: Завершить конфликт через посредников мне кажется маловероятным

Правитель России Владимир Путин заявил, что российские оккупационные войска не будут прекращать огонь в Украине и считает "бессмысленным" обращаться в Верховную Раду, чтобы вести переговоры, вместе с тем его не устраивают и посредники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Нам нужно добиться того, чтобы противоположная сторона согласилась сделать такие шаги, которые были бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации. Прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно", - заявил Путин.

Читайте также: Стамбульские договоренности могут стать основой для переговоров с Украиной, - Путин

По его словам, "Россия не может согласиться на прекращение огня с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях Киева".

Путин начал врать о том, что якобы существовали договоренности об отводе российских войск от Киева в 2022 году, "однако ответных шагов со стороны Украины не было". Лидер Кремля не уточнил о каких шагах идет речь.

По словам Путина, он снова вроде бы столкнулся с обманом, потому что "все (обусловленные отводом войск) договоренности, достигнутые в Стамбуле, были выброшены в помойку".

Читайте также: Переговоры с РФ могут вестись через посредников с разных континентов, - Зеленский

Также Путин заявил, что "считает бессмысленным обращаться непосредственно к Верховной Раде", поскольку большинство ее депутатов подчиняются, как считает правитель страны-агрессора, незаконной власти в Украине.

"Все полномочия должны перейти к Раде, но она эти полномочия не берет на себя. Поэтому обратиться, конечно, можно, (но) исходя из практической ситуации и из того, что происходит в реальной жизни, это более-менее бессмысленно", - посетовал Путин.

Читайте также: Прекращение огня ускорило бы темпы переговоров с РФ, - Орбан

Кроме того, Путин сказал, что не хочет вести переговоры через посредников. "Мы всегда выступали за переговоры, вы это хорошо знаете, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт (войну в Украине. - Ред.) с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным", - заявил Путин.