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Новости Вступительная кампания
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Минобразования об остановке вступления на контракт в дневную аспирантуру в день проведения Единого экзамена: Не занимаемся выявлением тех, кто вступает для отсрочки

Іспит

Министерство образования и науки не занимается тем, чтобы выявлять лиц, которые хотели бы поступить в аспирантуру только для получения отсрочки от армии. Изменения во вступительной кампании призваны обеспечить право на образование, в частности, в сохранении "легитимности аспирантов".

Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба МОН, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили: приостановление поступления на контракт в дневную аспирантуру не сделали раньше, чтобы "заманить" на Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) как можно больше лиц, которые хотели бы поступить исключительно ради отсрочки от службы? О приостановлении сообщили в первый день проведения ЕВЭ.

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"МОН не занимается тем, чтобы выявлять лиц, которые не готовы выполнять свой конституционный долг. Соответственно, никакого замысла "заманивать" на экзамены не было", - ответило Министерство.

Ведомство добавило: обучение в аспирантуре - ответственный процесс, целью которого является углубление исследовательских достижений и развитие научного пласта украинского образования в целом.

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В общем, основная цель изменений к вступлению 2024 года - обеспечить право на образование, в частности, в сохранении "легитимности аспирантов", отметило МОН.

По словам Минобразования, приостановление поступления для аспирантов-контрактников объявили уже после начала вступительного экзамена, потому что только накануне были получены данные о количестве абитуриентов-мужчин призывного возраста.

Напомним, 24 июня МОН своим приказом отменило поступление на дневную аспирантуру для контрактников (она дает право на отсрочку от службы). Зато остаются контрактные заочная и вечерние формы - они не дают право на отсрочку. В 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% - это мужчины призывного возраста, сообщили в ведомстве. В Минобразования рассказали, что решение о приостановлении поступления приняли "на самом высоком уровне".

Автор: 

аспирантура (17) вступительная кампания (288) Минобразования (1739) мобилизация (2812)


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Топ комментарии
+4
Ахах... Т.е молодые учёные - это до 36 лет в пролёте... У меня в Украине остался знакомый, которого, как и меня в начале карантина, звали в ЧР в аспирантуру (то не вакцин не было, то не признаны в ЕС, потом война) не возьмут даже в Украине (кто считает, что в Украине есть околомедицинские науки пусть перечитает список патентов по ним), хотя у него 7 лет стажа м.н.с.? Круть... правильной дорогой... . За то гос. чиновники, постановлением каб.мина могут выезжать на учебу!!! Обалдеть....
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04.07.2024 21:51 Ответить
+3
100000 аспірантів? Можлива опечатка? Наввипередки із здоровим глуздом.
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04.07.2024 21:22 Ответить
+3
Мотиви вступу на аспірантуру зрозумілі,але це не відмініє того факту,що ви в Міносвіти під@р@си,і могли ці зміни зробити завчасно.
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04.07.2024 22:32 Ответить
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Мені от цікаво а чому на державне місце в аспірантурі де ціна зараз в районі 10-12к раптово стали не важливі результати тестування по ЄВІ...
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04.07.2024 21:15 Ответить
100000 аспірантів? Можлива опечатка? Наввипередки із здоровим глуздом.
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04.07.2024 21:22 Ответить
Не займаємося виявленням тих, хто вступає для відстрочки

почнуть вам відслинювати мзду малую - займетеся наввипередки!
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04.07.2024 21:25 Ответить
бюджет 10 тис.і будь ти хоч генієм в свої області напиши тести на максимум без 10 тис.тебе завалять на внутрішньому. вчитись будуть тільки багаті,нищеброди-в окоп.
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04.07.2024 21:26 Ответить
нда..послевоенная Украина, просто обязана сделать научную революцию в мире!)))
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04.07.2024 21:27 Ответить
Ахах... Т.е молодые учёные - это до 36 лет в пролёте... У меня в Украине остался знакомый, которого, как и меня в начале карантина, звали в ЧР в аспирантуру (то не вакцин не было, то не признаны в ЕС, потом война) не возьмут даже в Украине (кто считает, что в Украине есть околомедицинские науки пусть перечитает список патентов по ним), хотя у него 7 лет стажа м.н.с.? Круть... правильной дорогой... . За то гос. чиновники, постановлением каб.мина могут выезжать на учебу!!! Обалдеть....
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04.07.2024 21:51 Ответить
Мотиви вступу на аспірантуру зрозумілі,але це не відмініє того факту,що ви в Міносвіти під@р@си,і могли ці зміни зробити завчасно.
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04.07.2024 22:32 Ответить
В Міносвіти шістки. Команду їм дали п....си "з найвищого рівня".

"У Міносвіти розповіли, що рішення про призупинення вступу ухвалили "на найвищому рівні"."

Джерело:
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04.07.2024 22:39 Ответить
Та нє,Міносвіти також під@р@си
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04.07.2024 22:44 Ответить
Такі да. Згідно їхніх методичних посібників для навчальних закладів розмінування територій в Україні проводилось тільки за минулої влади. А при лідорі Зеленському розмінувань типу не було.
Про демонтаж фортифікацій, які проводились із 2019, вони тим більше ні гу-гу...
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04.07.2024 23:10 Ответить
За гроші навчання ти хоч ентштейн а без грошей ніхто зате добавиться дипломованих долбнів як у класика вчених багато та розумних мало .Розвелось юристів журналістів а де інженера проектанти агрономи механіки повинено бути держзамовлення а всі інші в пту працювать нікому одні начальники
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04.07.2024 23:25 Ответить
"зі 100 000 вступників до аспірантури понад 90% - це чоловіки призовного віку". Ну, а раніше то всі 100% були, ніхто в 60 років в аспірантуру не поступає.
Я не дуже розумію, зваідки взялись оті вечірники і заочники, якщо за новими правилами навіть здобувачів немає, а ті аспіранти на першому році навчання тільки те і роблять, що по лекціям бігають, на другому трохи меньше. Неможливо набрати ту гору кредитів на заочці, а ще ж якось над дисертацією працювати потрібно. А часу всього 4 роки з яких, вважай, випало півтора перших і останній рік також.

І ось посилання про набір до аспірантури на всю Національну академію наук

https://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=11517
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05.07.2024 09:29 Ответить
 
 