Минобразования об остановке вступления на контракт в дневную аспирантуру в день проведения Единого экзамена: Не занимаемся выявлением тех, кто вступает для отсрочки

Министерство образования и науки не занимается тем, чтобы выявлять лиц, которые хотели бы поступить в аспирантуру только для получения отсрочки от армии. Изменения во вступительной кампании призваны обеспечить право на образование, в частности, в сохранении "легитимности аспирантов".

Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба МОН, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты спросили: приостановление поступления на контракт в дневную аспирантуру не сделали раньше, чтобы "заманить" на Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) как можно больше лиц, которые хотели бы поступить исключительно ради отсрочки от службы? О приостановлении сообщили в первый день проведения ЕВЭ.

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"МОН не занимается тем, чтобы выявлять лиц, которые не готовы выполнять свой конституционный долг. Соответственно, никакого замысла "заманивать" на экзамены не было", - ответило Министерство.

Ведомство добавило: обучение в аспирантуре - ответственный процесс, целью которого является углубление исследовательских достижений и развитие научного пласта украинского образования в целом.

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В общем, основная цель изменений к вступлению 2024 года - обеспечить право на образование, в частности, в сохранении "легитимности аспирантов", отметило МОН.

По словам Минобразования, приостановление поступления для аспирантов-контрактников объявили уже после начала вступительного экзамена, потому что только накануне были получены данные о количестве абитуриентов-мужчин призывного возраста.

Напомним, 24 июня МОН своим приказом отменило поступление на дневную аспирантуру для контрактников (она дает право на отсрочку от службы). Зато остаются контрактные заочная и вечерние формы - они не дают право на отсрочку. В 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% - это мужчины призывного возраста, сообщили в ведомстве. В Минобразования рассказали, что решение о приостановлении поступления приняли "на самом высоком уровне".