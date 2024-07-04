Минобразования об остановке вступления на контракт в дневную аспирантуру в день проведения Единого экзамена: Не занимаемся выявлением тех, кто вступает для отсрочки
Министерство образования и науки не занимается тем, чтобы выявлять лиц, которые хотели бы поступить в аспирантуру только для получения отсрочки от армии. Изменения во вступительной кампании призваны обеспечить право на образование, в частности, в сохранении "легитимности аспирантов".
Об этом на запрос LIGA.net ответила пресс-служба МОН, передает Цензор.НЕТ.
Журналисты спросили: приостановление поступления на контракт в дневную аспирантуру не сделали раньше, чтобы "заманить" на Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) как можно больше лиц, которые хотели бы поступить исключительно ради отсрочки от службы? О приостановлении сообщили в первый день проведения ЕВЭ.
"МОН не занимается тем, чтобы выявлять лиц, которые не готовы выполнять свой конституционный долг. Соответственно, никакого замысла "заманивать" на экзамены не было", - ответило Министерство.
Ведомство добавило: обучение в аспирантуре - ответственный процесс, целью которого является углубление исследовательских достижений и развитие научного пласта украинского образования в целом.
В общем, основная цель изменений к вступлению 2024 года - обеспечить право на образование, в частности, в сохранении "легитимности аспирантов", отметило МОН.
По словам Минобразования, приостановление поступления для аспирантов-контрактников объявили уже после начала вступительного экзамена, потому что только накануне были получены данные о количестве абитуриентов-мужчин призывного возраста.
Напомним, 24 июня МОН своим приказом отменило поступление на дневную аспирантуру для контрактников (она дает право на отсрочку от службы). Зато остаются контрактные заочная и вечерние формы - они не дают право на отсрочку. В 2024 году из 100 000 поступающих в аспирантуру более 90% - это мужчины призывного возраста, сообщили в ведомстве. В Минобразования рассказали, что решение о приостановлении поступления приняли "на самом высоком уровне".
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"У Міносвіти розповіли, що рішення про призупинення вступу ухвалили "на найвищому рівні"."
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Про демонтаж фортифікацій, які проводились із 2019, вони тим більше ні гу-гу...
Я не дуже розумію, зваідки взялись оті вечірники і заочники, якщо за новими правилами навіть здобувачів немає, а ті аспіранти на першому році навчання тільки те і роблять, що по лекціям бігають, на другому трохи меньше. Неможливо набрати ту гору кредитів на заочці, а ще ж якось над дисертацією працювати потрібно. А часу всього 4 роки з яких, вважай, випало півтора перших і останній рік також.
І ось посилання про набір до аспірантури на всю Національну академію наук
https://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=11517