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Туск отреагировал удивлением на сообщение о визите Орбана в Москву: Это не может быть правдой

Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск удивлен возможным визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву всего через несколько дней после поездки в Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Туск опубликовал в соцсети Х сообщение следующего содержания: "Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой, Виктор Орбан, или могут?"

Читайте также: Орбан после Киева хочет поехать в Москву, - СМИ

Туск про візит Орбана в Москву

Ранее журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, освещающий Центрально-Восточную Европу, сообщил со ссылкой на собственные источники, что Виктор Орбан всего через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву.

Эту информацию также подтвердили источники "Радио Свобода". Правительство Венгрии пока публично не подтвердило визит и не комментировало эту информацию.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию премьер Венгрии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Автор: 

Туск Дональд (763) Виктор Орбан (478)


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Топ комментарии
+13
А шо тут дивного? Він повністю продався РФ + Китаю. Він робить на них. Це очевидно всім
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04.07.2024 23:08 Ответить
+7
Дивлюсь Орбан ще той кадр. Одна заява і весь ЄС почав голову чухати)
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04.07.2024 23:05 Ответить
+7
Повіз/зе повідомлення від зрадників з банкової до рашистів. Прогнозовано.
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04.07.2024 23:12 Ответить
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Дивлюсь Орбан ще той кадр. Одна заява і весь ЄС почав голову чухати)
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04.07.2024 23:05 Ответить
до зебілів так пізно доходить?
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04.07.2024 23:28 Ответить
Ан Мур, втрачаєш хватку. Зуби посипалися чи вставну щелепу ще собі не вставив?
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04.07.2024 23:34 Ответить
иФан - да Ан Мур и не таких как ты тут видел...
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04.07.2024 23:52 Ответить
Ти реально такий тупорилий, кацап? Пшел нах.
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05.07.2024 02:03 Ответить
"здивування "тусклого" напвно знає, що візит відбудеться , ???
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04.07.2024 23:06 Ответить
так, пане Дональд, кріси, щури !

навіть в Оман не треба літати - вітьок за мзду малую маляву буйлу відвезе
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04.07.2024 23:06 Ответить
А шо тут дивного? Він повністю продався РФ + Китаю. Він робить на них. Це очевидно всім
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04.07.2024 23:08 Ответить
Дуда сподівається, що Росія не доведе Польщу до відправки військ в Україну

https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/vidpravlennya-viysk-v-ukrajinu-duda-spodivayetsya-shcho-do-cogo-ne-diyde-50432499.html При цьому він вважає, що Польща може відправляти своїх солдатів в Україну
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04.07.2024 23:11 Ответить
Повіз/зе повідомлення від зрадників з банкової до рашистів. Прогнозовано.
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04.07.2024 23:12 Ответить
Цілевказання з координатами для майбутніх ракетних атак
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04.07.2024 23:57 Ответить
Теж варіант.
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05.07.2024 02:19 Ответить
Це ще той ×× бан від нього що хочеш можна чекати
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04.07.2024 23:14 Ответить
,,Не може бути"?! Так може статися!!!
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04.07.2024 23:14 Ответить
Поки Орбан їхав в Україну, його міністр закордонних справ Петер Сійярто зателефонував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. Тож угорці в режимі реального часу інформували Кремль про те, як насправді Орбан у Києві захищає інтереси Москви. Головне, що демонстрація добрих намірів щодо Росії відбулася, і Угорщина може розраховувати на дивіденди від Кремля.
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04.07.2024 23:17 Ответить
О, знову за рибу гроші, знову про вонючий кацапський газ - забудь і узбагойся
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04.07.2024 23:59 Ответить
Но все до Украина тоже вонючим газом пользуется. Так называемый виртуальный ревес, или после реверса газ фиалками пахнет.
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05.07.2024 08:01 Ответить
Сьома Могілевич купив Орбана ще тоді, коли ти в селі коров пас.
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05.07.2024 02:05 Ответить
Звіт від зелі шефу повіз
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04.07.2024 23:23 Ответить
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04.07.2024 23:24 Ответить
Орбан поїхав домовлятися, щоб при застосуванні тактичної ядерної зброї птн враховував напрямок вітру.
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04.07.2024 23:40 Ответить
Туск відреагував здивуванням на повідомлення про візит Орбана в Москву: Це не може бути правдою

Оповідають, що один зоолог минулого, вперше побачивши жирафа, вигукнув:
- Цього не може бути!
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04.07.2024 23:41 Ответить
Туск Вами та всією Европою мадяр підтер сраку носиться з цим миниєвропейским путіним далі
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04.07.2024 23:45 Ответить
Зате дуда як підтерав, заявляв про права і відавав рашисту ледь не всю Україну
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05.07.2024 00:00 Ответить
європі вже давно треба відвідати окулістів...
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04.07.2024 23:46 Ответить
А чому тут дивуватись? Привіз зє! маляву від #уйла, а тепер поїде з малявою від зє! #уйлу. Такий собі поштар пєчкін
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04.07.2024 23:56 Ответить
Поздоровчу, як Шарiку вiд Матроскiна? "Поздоровляю тебе Путiн, ти - *****!"
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05.07.2024 01:16 Ответить
Вувик нарулил- вся Европа в шоке. Что, бобики, ржачно?
****, интересно бы было узнать результат окрашивания тех, кого крути ТЦКа - за кого ухилянты голосовали в апреле'19?
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05.07.2024 01:26 Ответить
Раніше був Оман; тепер посередником між буратінкою та пуйлом є орбан.
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05.07.2024 09:52 Ответить
 
 