Туск отреагировал удивлением на сообщение о визите Орбана в Москву: Это не может быть правдой
Премьер-министр Польши Дональд Туск удивлен возможным визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву всего через несколько дней после поездки в Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Туск опубликовал в соцсети Х сообщение следующего содержания: "Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой, Виктор Орбан, или могут?"
Ранее журналист VSquare и Direkt36 Саболч Пани, освещающий Центрально-Восточную Европу, сообщил со ссылкой на собственные источники, что Виктор Орбан всего через несколько дней после посещения Киева собрался с визитом в Москву.
Эту информацию также подтвердили источники "Радио Свобода". Правительство Венгрии пока публично не подтвердило визит и не комментировало эту информацию.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию премьер Венгрии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.
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