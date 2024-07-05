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Актер "Квартала" Ханумак выехал из Украины в США, чтобы "сын рос с папой". Говорит, что его "выпустили официально"

Актор 95-го Кварталу Руслан Ханумак виїхав з України до США

Актер и продюсер студии "Квартал-95" Руслан Ханумак заявил, что выехал из Украины в США, чтобы увидеть двухлетнего сына. Он утверждает, что якобы получил отсрочку от мобилизации из-за астмы.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Ханумак говорит, что выехал из страны на законных основаниях

3 июля он опубликовал видео встречи с сыном и написал, что не считает себя предателем за решение уехать из Украины.

"Много месяцев я тебя не видел. Каждый день я переживал этот момент. Каждую ночь я визуализировал эти кадры. Поднять тебя над собой... Вопреки репутации. Вопреки работе. Несмотря на все, я смотрю на тебя сейчас не через экран. Ни один климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь мамы не заменят детство без отца... Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", - написал Ханумак сообщение на русском языке.

Руслан Ханумак

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Ханумак сообщил, что получил отсрочку от мобилизации, и законы якобы он не нарушал.

"Выпустили" меня официально, потому что законы я не нарушаю. Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел ВВК и МСЭК. Не освещал эти вещи, как известные блогеры только потому, что не считал нужным делать из этого концертную программу. Никогда не думал, что страшный недуг с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, "сыграет на руку" и позволит увидеться с ребенком...", - добавил он.

Также мужчина опубликовал скриншот из приложения "Резерв+".

Ханумак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Актер "Квартала" Пикалов выступал на концертах, хотя является военнослужащим Нацгвардии. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Квартал-95 (224) мобилизация (2812)


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Топ комментарии
+71
ну так !!! усі хто грає чи має стосунок до 95-аналу вже позамовчуванню інваліди - хворі на голову !!! зате на фронт беруть інвалідів з ДЦП !!!

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05.07.2024 12:54 Ответить
+68
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05.07.2024 12:34 Ответить
+62
війна це для "лохів". А для Зеленського і його оточення ніякої війни нема
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05.07.2024 12:34 Ответить
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Не ти - це точно. Тому закрий забрало, порядний ти наш
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05.07.2024 14:56 Ответить
Своему бойфренду забрало закрывай.
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05.07.2024 16:01 Ответить
За що "люблю" русню та зелених- за відповіді в стилі- сам дурак, і ще із якимось нетрадіційними натяками . І головне, як і ханумак- під прапором США)))) і з окопу, під Бахмутом мабуть)))))
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05.07.2024 17:34 Ответить
Так ты и есть дурак, как с тобой еще говорить??
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05.07.2024 20:01 Ответить
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05.07.2024 23:31 Ответить
Всі в окопах і навіть встигають тут писати між прильотами кабів )
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05.07.2024 15:45 Ответить
Так ото ж .
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05.07.2024 16:02 Ответить
У Вас уявлення про війну з фільмів
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06.07.2024 08:24 Ответить
Як і у всіх тутешніх дописувачів-нафронтовиків.
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06.07.2024 09:51 Ответить
У тих, хто користується Старлінком поряд з нікому відображається іноземний прапор.
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06.07.2024 18:53 Ответить
Е нє. Тут же справа не просто в тому, що з'їбався (я теж з'їбався, але я за Зє не голосував і не маю наміру віддуватися за тупість співвітчизників - хто вибрав, той хай і хаває). А от це падло було обличчям Зє кампанії. Це, в тому числі, і через нього зараз ******* в країні. А тепер воно з'їбало. В мало б прохавати наслідки своїх дій.
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05.07.2024 22:25 Ответить
Герої, яких заслужив нарід. Ну а ****? Сидіти в країні зелених мрій, коли можна виїхати до синочка?
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05.07.2024 14:50 Ответить
Так найгірше, що він і був одним із будівельників цього Зє раю. Він був одним із обличь кампанії Зє. Відповідав за категорію виборців - тупі ПТУшники. І він мав би прохавати всі наслідки своєї творчості.
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05.07.2024 22:29 Ответить
Упевнений, у кожного з нас є знайомий або знамий знайомого, син, брат або щось подібне, які "виїхали офіційно"...Херня це все. Зміг виїхати та йух з ним.
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05.07.2024 14:55 Ответить
ото не визнавав дитину від якоїсь шмлогерши, а тут раз визнав так і враз засумував за синочком
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05.07.2024 14:57 Ответить
🧐🤣🤣🤣до сльоз
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05.07.2024 15:21 Ответить
Ну, а як що чесно я б теж порадив би валити покі ще не пізно Як хто може
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05.07.2024 15:25 Ответить
та вали та за рюцьким кораблем!
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05.07.2024 19:10 Ответить
Так його і немає e нас , поглянь на прапор , і це не через vpn а завдяки паспорту .
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05.07.2024 22:50 Ответить
так такому і звідди валити треба, там теж люди воюють, а це під себе сереться...
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06.07.2024 00:09 Ответить
Був би пліснявий ушльопок українським патріотом, ото б дивина була б. А так. УЗеленського ВСІ такі. "Зробили разом!"

"Джокер" виявився зеленим лайном: хтось здивувався?
https://www.youtube.com/watch?v=QnIqNR0rAVI
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05.07.2024 15:26 Ответить
Непогано, дуже не погано.
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05.07.2024 15:43 Ответить
Дійсно якось дивно бо товаришу з астмою та цукровим діабетом не дають відстрочку, цікаво як це так вийшло!!???)))))
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05.07.2024 16:15 Ответить
Знайомому інсулінзалежному діабетику, сліпому на одне око сказали: "в снайпери ти звичайно, не годишся. Але кулеметником служити можеш!"
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05.07.2024 16:43 Ответить
на жаль Украине не везет на президентов, нынешний это просто насмешка над Украиной.
а что касается таких случаев, так они не единичны, достаточно назвать, кто из властей на фронте, впрочем как и их дети)))))))
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05.07.2024 16:25 Ответить
УКраїні не везе з президентами тому що 73% виборців це кончені та невиліковні ідіоти.
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05.07.2024 18:31 Ответить
ты кацапюра понимаешь, что оскорбил украинский народ, который воюет за свободу, а ты крыса сбежала за бугор, и воняешь от туда
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05.07.2024 21:19 Ответить
А український народ себе не ображає, голосуючи за клоуна-малороса під час війни, за проффесора-бандита? Коли не може мови вивчити на 10тий рік війни ? Так що свій оцей "правєдний" гнів можеш собі в жопу запхнути - голосував за Зє, значить ідіот.
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05.07.2024 22:49 Ответить
Не Украине « не везёт «, а быдлосовкодрочеры выбирали , вместо Вечеслава Черновола -МЕГАТУПОГО ЖЛОБА КУЧМО с зятьком Пинчучмо , а вместо Порошенко , во время войны -4* уклониста , порноактера -украинофоба , завербованного ФСБ, на свою погибель
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05.07.2024 22:58 Ответить
Продюсер? ******.
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05.07.2024 16:25 Ответить
для кого він це послання написав? ще і пубілчно. Нормальна дитина буде лише зневажати такого "батька"
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05.07.2024 16:30 Ответить
У ихних пистюков (если вообще эти куколды давали семя своим т.н. "жонам") откуда нормальность???? Там мажоры с вседозволенностью на всю голову. Ленка-Скумбрия к успеху шла Абсолютный идеал
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05.07.2024 19:00 Ответить
Чого це дитина буде зневажати? У нього що, буде українське виховання? Воно і слова українською знати не буде, бо там вони всі "какая разніца" і "узкоязічніе". В кращому разі це буде громадянин Америки, в гіршому - американський русскій.
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06.07.2024 16:13 Ответить
Ну виїхав і виїхав, відстрочка, лист відбуданова, шлях волонтера, супровід сиріт... Виїхав і мовчи, не відсвічуй. Але ж ні, треба ж покрасуватись перед невиїздними лохами, кинути пост в інсту "хай завідуют". Правильного цього кабана чморили, коли він там якусь пісню неоднозначну про дівчат-військових зробив, жаль мало, треба було підсрачників добавить.
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05.07.2024 16:55 Ответить
Ну а шо, показать пісюн на прощання - це святе. Тим більше, заслужили.
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05.07.2024 17:54 Ответить
Та тим любителям зелені його тикають в морду постійно, досі не дойшло.
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06.07.2024 15:50 Ответить
хочеться побажати йому словами Папанова: шоб ти ЗДОХ, шоб ти жив на одну зарплату!!!
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05.07.2024 21:55 Ответить
Написали б "по догляду за дитиною" - було б менше питань до тата.
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05.07.2024 17:05 Ответить
Не верю. Астма не даёт отсрочки. Для влк это полностью годен.
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05.07.2024 17:06 Ответить
А даже отсрочка не основание для выезда за границу. Только снятие с учёта. Короче это мутный хмырь. Несчастные по сути эти "звёзды",- не светится ума не хватило, идиот
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05.07.2024 17:19 Ответить
Що значить "не вірите"? Коли він був обличчям кампанії Зє на виборах - вірили, а зараз значить не вірите? (Це не особисто про вас, якщо ви за зЄ не голосували, звичайно).
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05.07.2024 22:55 Ответить
Це правда, астматіки з білим квитком в мирний час зараз після перекомісії всі годні. Задихнешся ти від астми в окопі чи тебе застрелять - пох, зате в воєнкомів план виконаний.
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06.07.2024 15:53 Ответить
Там пожиттєво бронь, з дня обрізання
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05.07.2024 17:55 Ответить
Цитата дня!
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05.07.2024 17:57 Ответить
ще один геройбоневтік
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05.07.2024 17:56 Ответить
його син с папочкой,а інші сини повинні рости без батька
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05.07.2024 18:08 Ответить
підор. так його ще й героєм роблять. а як же тим, які в окопах? тим, яких зараз ловлять і відправляють на війну? вони не хочуть, щоб їх діти були з батьком?
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05.07.2024 18:09 Ответить
Ну так дырявого из бразерс лысого из Квартала наградили!! При том что он за границей и в открытую сказал что служить не будет! У него невыносимая аллергия на снайперов, а вдруг снайпер в него попадет, так и сказал в интервью... Просто пописал в лицо своим лохторату зрителям и накакого скандала не случилось ... значить так можно сколько угодно
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05.07.2024 18:57 Ответить
Всё... спокойно...стараюсь держать себя в руках....Вытер слёзы и вперёд...Эта морда, выбачаюсь интелигентный чоловик настоящий херой...Вы только вдумайтесь, в такое сложное время когда в стране бушует война и нужно сделать героический выбор: пойти ужинать в Велюр или готовить дома....Не каждый сможет выдержать такое напряжение...И он же к тому ещё и образцовый отец...так мучился...аж два года не видел своего сына...Но...настало время...Пришло и его черёд послужить Баткивщине...Для выполнения специальной задачи нужно алиби...диагноз ивалид на подобии известного совковово фильма где роль инвалида сыграл Моргунов ( фильм если что называется операция "Ы") непрокатит...ну астма...ну как сказать, это скорей всего игра на тех кто в 2019 голосовали за Голобороько....и до своей смерти будут смотреть квартал....и чтобы наверняка, Буданов выписал очередной "лист", правда злые языки трындят что номер этого листа как раз следующий после листа на выезд из Украины другово хероя Люси, он же Арестович ( хотя почему он до выезда не был арестован я так и не понял...) Идём дальше по горячему следу что видбувается...Картина становится всё ясней и в один миг очевидно что эта вся история не так себе...Я только что понял что этот товарищ не так себе оказался в Америке, у него важная задача...Какая? Ето очевидно...неумолимо приближается осень когда произойдут выборы Президента ( а не пересидента...и не надо про легитимность...не надо.... пересидент буквально каждый день доказывает свою легитимность новыми скандалами коррупции...)...Спросите а причём тут этот товарищ? Ответ лежит на поверхности...он послан на подмогу Оксане....А причём тут Оксана? А притом что Оксана Маркарова, она же представляет "интересы Украины" в США, не справляется...Ну сами подумаете...во время войны в Вашингтоне открыла три ресторана, ну как жинке со всем этим свправится...неможливо одножачно, так что он будет ей помогать ей в этой сфере...И осенью, не важно даже кто победит Трамп или Байден , можно будет сыграть карту украинской диаспоры и сказать что украинцы в Америке поголовно голосовали за него...( то есть за того кто победил...) И дальше что вы спросите? А дальше ...Лендлиз, Томагавки...а кто знает...может и ядерку возвратят...кажут выбачаемсься произошла ошибка...Обама ЧМО...
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05.07.2024 18:12 Ответить
Як бабло рубить, всі здорові. Як країну захищати - у меня астма. А у нас в батальйоні і з діабетом служать і с протезами, бо ******* свою неньку. Валіть нахер, такі ви державі не потрібні.
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05.07.2024 18:15 Ответить
аби ж назад тих тварин не пустили. бо зєля їх ще й героями зробить.
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05.07.2024 19:09 Ответить
гныдота, лишить паспорта и права выборов.
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05.07.2024 18:27 Ответить
Альбертовичу не сказали, что все его в печерской бригаде нацгвардии служат??)))
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05.07.2024 18:34 Ответить
За дзвінком з ОПи випустили ''офіційно''.
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05.07.2024 18:46 Ответить
Зачем цитировать эти розовые сопли!!!!
А как Защитники годами в окопах, то чем они хуже дешевого клоуна (кадровой массы Квартала) !!!?? У них считай семьи НЕТ, видятся раз в полгода, разве это нормально, что б еще ЗЕбыдло так насмехалось
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05.07.2024 18:52 Ответить
Я в военкомате оновлювала свои данные, как военнообязанная. Передо мной в ВЛК стоял раненный с палочкой, он еле ходил. Его признали годным к военной службе, он говорит старшему врачу ВЛК - "Я ж еле на ногах стою, вы ж видите, как же я смогу воевать на поле боя". Она отвечает, что все понимает, но ничего не может сделать - по новой постанове он годен.

А у этого с Квартала здорового бугая вдруг астма, пусть другие третий год за него воюют и не вылазят с окопов, и не видят своих детей. Он выше их - он из власти, а они - никто.
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05.07.2024 20:11 Ответить
Ця ситуація говорить, що ці так звані " тцк" - просто утилізують населення, ніяких прав у "тцк" на таки дії немає, вони рекрутінговий центр, і те, що вони роблять - воєнні злочини, по17 статті Конституції використання військових формувань проти населення (тобто всі ці напади на цивільних громадян, примушування підписувати з ними оферт заборонено Основним Законом України.)👈
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05.07.2024 21:00 Ответить
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06.07.2024 00:11 Ответить
Астма не привід для відстрочки чи негодності. Зараз всі асматики годні.
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06.07.2024 16:15 Ответить
хануку поставив - і сїбнув.заданіє виполнєно.
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05.07.2024 20:18 Ответить
І нікого ж не смущає що весь квартал публікує пости виключно рЮзькою мовою...
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05.07.2024 21:00 Ответить
"смущає" теж не українською
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05.07.2024 21:25 Ответить
Насрати на цю паскуду, та ні в якому разі не забути! Питання до Зеленського - як ця паскуда перетнула кордон? На відосіку з дитиною воно аж ні як не страждає від "астми"? Хтось за цей діагноз вгодованому бичарі повинен сісти, як і ті, хто заплющив на це очі! Як ви, паскуди, збираєтесь заохочувати людей до війська після таких відосів кончених підарасів??? Незалежна ВЛК повинна працювати на кордоні!!!
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05.07.2024 21:04 Ответить
а він ото ще й прохрюкав отим бидлячим наріччям болотним. то воно має здохнути навіть в США.
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05.07.2024 21:24 Ответить
ханумак читається задом наперед як комунах
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05.07.2024 22:14 Ответить
А що цей Ханухряк мав написати? Що він друг зеленського і *** ложив на закони і мобілізацію?
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05.07.2024 22:26 Ответить
Ну так тоталітаризм і стає популярним: у Сталіна син воював, попав в полон і загинув; у Хрущова син загинув на війні, Брежнєв, як би там не було, сам воював.
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05.07.2024 22:34 Ответить
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05.07.2024 22:45 Ответить
Тварь брехливая... Астма у него, ага... Спорим, при слепом обследовании, когда врач не будет знать пациента, никакой астмы не будет!
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05.07.2024 23:11 Ответить
нічого дивного - ніхто не хоче помирати. а ще є просто боягузи, які знаходять і пояснення, і виправдання, і причину
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05.07.2024 23:30 Ответить
не думаю, що відстрочка на сьогоднішній день дає право перетинати крдон
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05.07.2024 23:32 Ответить
І ******* чіста укріїнец, правда?
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05.07.2024 23:44 Ответить
Втік клоун, привів до влади свого корєша зеленого клоуна і тепер втік до США... А ви тут в Україні їб...ться як хочете з тим клоуном зеленим.
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06.07.2024 00:16 Ответить
Не дивуюсь. В Кварталі патріотів України не було, вони кварталівцям по духу не підходили, були інородним тєлом у їхньому антиукраїнському середовищі.
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06.07.2024 00:53 Ответить
масейчук--каломойская тоже сказала что букетно шоколадный период закончился и тцк тук-тук постукают в двери ---- вот только ее сынка это уже не касаеццца . как сказала масейчук-каломойская ее сынок сделал свой выбор и будет жить в европе а мамаша будет звяздеть и зарабатывать деньги здесь на г+г и в ютюбе патаму шта в европе натаха звяздеть не сможет
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06.07.2024 05:38 Ответить
якщо вже сам 95 квартал тікає з країни,то точно справи кепські
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06.07.2024 06:26 Ответить
Анунах🤭
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06.07.2024 07:22 Ответить
ты засранец и путинец, не удивлюсь что ты даже спишь в вышиванке.
ты сбежало за кардон,бросило Украину, и еще что то вякаешь??
Почему не на фронте?
у таких как ты нет ни чести ни совести,а украинский язык, и вышиванка, это ширма для таких как ты, псевдопатриотов.
чисти унитазы хорошо, вот твой удел
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06.07.2024 07:35 Ответить
Да куй на нього . На одного щура меньше стало.
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06.07.2024 11:45 Ответить
Какой царь, такая и свита
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06.07.2024 13:56 Ответить
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