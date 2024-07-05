Актер "Квартала" Ханумак выехал из Украины в США, чтобы "сын рос с папой". Говорит, что его "выпустили официально"
Актер и продюсер студии "Квартал-95" Руслан Ханумак заявил, что выехал из Украины в США, чтобы увидеть двухлетнего сына. Он утверждает, что якобы получил отсрочку от мобилизации из-за астмы.
Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
Ханумак говорит, что выехал из страны на законных основаниях
3 июля он опубликовал видео встречи с сыном и написал, что не считает себя предателем за решение уехать из Украины.
"Много месяцев я тебя не видел. Каждый день я переживал этот момент. Каждую ночь я визуализировал эти кадры. Поднять тебя над собой... Вопреки репутации. Вопреки работе. Несмотря на все, я смотрю на тебя сейчас не через экран. Ни один климат и пальмы, образование и условия жизни, и даже воспитание и любовь мамы не заменят детство без отца... Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папой. Мы снова вместе", - написал Ханумак сообщение на русском языке.
Ханумак сообщил, что получил отсрочку от мобилизации, и законы якобы он не нарушал.
"Выпустили" меня официально, потому что законы я не нарушаю. Когда закон о мобилизации вступил в силу, я сразу прошел ВВК и МСЭК. Не освещал эти вещи, как известные блогеры только потому, что не считал нужным делать из этого концертную программу. Никогда не думал, что страшный недуг с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, "сыграет на руку" и позволит увидеться с ребенком...", - добавил он.
Также мужчина опубликовал скриншот из приложения "Резерв+".
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https://www.youtube.com/watch?v=QnIqNR0rAVI
а что касается таких случаев, так они не единичны, достаточно назвать, кто из властей на фронте, впрочем как и их дети)))))))
к успеху шлаАбсолютный идеал дырявого из бразерслысого из Квартала наградили!! При том что он за границей и в открытую сказал что служить не будет! У него невыносимая аллергия на снайперов, а вдруг снайпер в него попадет, так и сказал в интервью... Просто пописал в лицо своим лохторатузрителям и накакого скандала не случилось ... значить так можно сколько угодно
А как Защитники годами в окопах, то чем они хуже дешевого клоуна (кадровой массы Квартала) !!!?? У них считай семьи НЕТ, видятся раз в полгода, разве это нормально, что б еще ЗЕбыдло так насмехалось
А у этого с Квартала здорового бугая вдруг астма, пусть другие третий год за него воюют и не вылазят с окопов, и не видят своих детей. Он выше их - он из власти, а они - никто.
ты сбежало за кардон,бросило Украину, и еще что то вякаешь??
Почему не на фронте?
у таких как ты нет ни чести ни совести,а украинский язык, и вышиванка, это ширма для таких как ты, псевдопатриотов.
чисти унитазы хорошо, вот твой удел