Фон дер Ляйен может отменить свой визит в Венгрию из-за поездки Орбана в РФ, - спикер Еврокомиссии Маммер

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может отменить свой визит в Венгрию из-за визита премьера Виктора Орбана в Россию.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Мамер, комментируя визит венгерского премьера, заявил, что в этом случае речь идет об умиротворении, а не о мире.

"Мы считаем, что это подрывает единство и решимость, которые мы должны продемонстрировать, чтобы эта война закончилась", - сказал спикер.

"Этот визит в Москву серьезно ставит под вопрос традиционную поездку председателя комиссии в Венгрию в этом случае (председательствующей в Совете ЕС страны. - Ред.), которую мы планировали сразу после летнего перерыва", - добавил он, отметив, что отмена визита в Будапешт была бы четким сигналом, что "некоторые действия, которые, как мы считаем, движутся не в том направлении".

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Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявив, что умиротворение не остановит Путина.

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