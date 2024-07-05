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Фон дер Ляйен может отменить свой визит в Венгрию из-за поездки Орбана в РФ, - спикер Еврокомиссии Маммер

Фон дер Ляєн може скасувати візит до Угорщини

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может отменить свой визит в Венгрию из-за визита премьера Виктора Орбана в Россию.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Мамер, комментируя визит венгерского премьера, заявил, что в этом случае речь идет об умиротворении, а не о мире.

"Мы считаем, что это подрывает единство и решимость, которые мы должны продемонстрировать, чтобы эта война закончилась", - сказал спикер.

"Этот визит в Москву серьезно ставит под вопрос традиционную поездку председателя комиссии в Венгрию в этом случае (председательствующей в Совете ЕС страны. - Ред.), которую мы планировали сразу после летнего перерыва", - добавил он, отметив, что отмена визита в Будапешт была бы четким сигналом, что "некоторые действия, которые, как мы считаем, движутся не в том направлении".

Читайте также: Орбан не координировал свой визит в РФ с Еврокомиссией, - спикер Маммер

Визит Орбана в Москву

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.

Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.

5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявив, что умиротворение не остановит Путина.

Читайте также: Туск отреагировал удивлением на сообщение о визите Орбана в Москву: Это не может быть правдой

Автор: 

Еврокомиссия (1471) россия (96169) Виктор Орбан (478) Урсула фон дер Ляйен (541)


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Топ комментарии
+6
Великий вплив на Орбана має Шольц.

Не дарма він попрохав Орбана "вийти на каву" раніше, під час голосування по Україні в ЄС.

А чому саме Шольц?

А тому, що Німеччина займає перше місце з 25% в загальному зовнішньоекономічному обороті Угорщини.

Китай меньше 9%.

А рашка ще набагато меньше (3-4%)

Рашка і поруч не стояла з Німеччиною по впливу на економіку Угорщини.

Тому, Шольц має найбільший вплив на Орбана.

Але не зловживає цим, хоча Німеччина могла би просто покласти на коліна всю економіку Угорщини.
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05.07.2024 14:12 Ответить
+2
Ну так викиньте мадярів з ЄС, нехай ідуть на свою історичну батьківщину.
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05.07.2024 14:11 Ответить
+1
А чому? Невже щось реально НЕПЕРЕДБАЧУВАНЕ трапилось? У гамадрила гон. Все чудово передбачувано. Не може він не смоктати у *****, а корчить з себе гомофоба, мудярський підрілка.
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05.07.2024 14:10 Ответить
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Як казав відомий персонаж-А СКІЛЬКИ У ЦЕЇ ЛЯЙНЕН ДИВІЗІЙ?
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05.07.2024 14:08 Ответить
А чому? Невже щось реально НЕПЕРЕДБАЧУВАНЕ трапилось? У гамадрила гон. Все чудово передбачувано. Не може він не смоктати у *****, а корчить з себе гомофоба, мудярський підрілка.
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05.07.2024 14:10 Ответить
"коня кують, а жаба ногу підставляє..."так із орбаном
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06.07.2024 05:43 Ответить
Ну так викиньте мадярів з ЄС, нехай ідуть на свою історичну батьківщину.
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05.07.2024 14:11 Ответить
Бггггг..Олена... ідіть варіть борщ
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05.07.2024 14:14 Ответить
Клоун - твоя думка нікому не цікава.
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05.07.2024 14:31 Ответить
Великий вплив на Орбана має Шольц.

Не дарма він попрохав Орбана "вийти на каву" раніше, під час голосування по Україні в ЄС.

А чому саме Шольц?

А тому, що Німеччина займає перше місце з 25% в загальному зовнішньоекономічному обороті Угорщини.

Китай меньше 9%.

А рашка ще набагато меньше (3-4%)

Рашка і поруч не стояла з Німеччиною по впливу на економіку Угорщини.

Тому, Шольц має найбільший вплив на Орбана.

Але не зловживає цим, хоча Німеччина могла би просто покласти на коліна всю економіку Угорщини.
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05.07.2024 14:12 Ответить
Віті треба вийти
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05.07.2024 14:27 Ответить
Безпорадність керівництва ЄС перед Орбаном ,можна заносити до книги рекордів Гінеса.
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05.07.2024 14:30 Ответить
..поважаю цю справжню жінку "з яйцями", на відміну від Зеленської-Підєрмачної...
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05.07.2024 15:12 Ответить
агент Циган поїхав доповідати ***** що план агента Рудого був донесен агенту З
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05.07.2024 16:14 Ответить
Ну хорошо, не приедет она в Венгрию. И что? Торбан при всей его одиозности поехал что то там хоть сказать. Кстати сначала приехал в Киев. Раз такое мол дело, что не должен был туда ехать став на 6 месяцев уже главой еврокомиссии, так снимите его уже завтра с этой должности! Тогда это действие в интересах ЕС всего. А так дешёвый базар. И в сто первый раз и не последний.
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05.07.2024 19:15 Ответить
 
 