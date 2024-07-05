Фон дер Ляйен может отменить свой визит в Венгрию из-за поездки Орбана в РФ, - спикер Еврокомиссии Маммер
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может отменить свой визит в Венгрию из-за визита премьера Виктора Орбана в Россию.
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Мамер, комментируя визит венгерского премьера, заявил, что в этом случае речь идет об умиротворении, а не о мире.
"Мы считаем, что это подрывает единство и решимость, которые мы должны продемонстрировать, чтобы эта война закончилась", - сказал спикер.
"Этот визит в Москву серьезно ставит под вопрос традиционную поездку председателя комиссии в Венгрию в этом случае (председательствующей в Совете ЕС страны. - Ред.), которую мы планировали сразу после летнего перерыва", - добавил он, отметив, что отмена визита в Будапешт была бы четким сигналом, что "некоторые действия, которые, как мы считаем, движутся не в том направлении".
Визит Орбана в Москву
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан через несколько дней после визита в Киев хочет посетить с визитом Москву.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что во время поездки в Россию, премьер Венгрии Виктор Орбан не имеет мандата говорить с Путиным от имени ЕС.
Орбан заявил, что мирными переговорами по Украине "будут руководить большие страны".
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что своим визитом Орбан не представляет Евросоюз.
5 июля 2024 года стало известно, что Орбан прибыл в Москву, где встретится с диктатором Путиным.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала визит премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву, заявив, что умиротворение не остановит Путина.
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Не дарма він попрохав Орбана "вийти на каву" раніше, під час голосування по Україні в ЄС.
А чому саме Шольц?
А тому, що Німеччина займає перше місце з 25% в загальному зовнішньоекономічному обороті Угорщини.
Китай меньше 9%.
А рашка ще набагато меньше (3-4%)
Рашка і поруч не стояла з Німеччиною по впливу на економіку Угорщини.
Тому, Шольц має найбільший вплив на Орбана.
Але не зловживає цим, хоча Німеччина могла би просто покласти на коліна всю економіку Угорщини.