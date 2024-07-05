Танцевала под российскую песню у мемориала Героев Небесной Сотни в Киеве: 16-летнюю блоггершу привлекли к ответственности
Столичные правоохранители установили личность 16-летней блогерши, которая танцевала под российский трек возле мемориала Героев Небесной Сотни в центре Киева и опубликовала видео в TikTok.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, несовершеннолетняя вместе с матерью приехала на несколько дней в столицу и, находясь на Майдане независимости, сняла свои действия на видео и выложила в одной из социальных сетей.
Во время мониторинга сотрудники Шевченковского управления полиции обнаружили указанную публикацию и начали по данному факту проверку.
В дальнейшем участковые офицеры полиции разыскали нарушительницу и составили в отношении нее административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
Кроме того, с матерью несовершеннолетней правоохранители провели профилактическую беседу, с целью недопущения подобных случаев в будущем.
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Розумію як це важко тому цитую:
лічинка та те що її народило *приїхали на декілька днів до столиці*
Дочого тут генофонд столиці?
То шо повидаляте повідомлення, чи обтікатимете далі?
Не треба по одній людині судити по цілому місту
Чи перепис триває?
Розумію як це важко тому цитую:
лічинка та те що її народило *приїхали на декілька днів до столиці*
Дочого тут генофонд столиці?
То шо повидаляте повідомлення, чи обтікатимете далі?
При чому, із взводом автоматників та маскі-шоу!
Злочинності-бій!
Ментам-зарплату!
Танцюристку-в клітку!
Головне-не чіпати "важних людєй"!
Думаю, чьто вам пара атсасать в ачірідной раз у пукінскай раздачі. Сколька січас за пост плотют?
Сподіваюсь я висловлювався мовою знайомою дописувачу...
"вибачте, я нє мєстная! у нас, в селі так можна і вважається дуже прикольним.
моя мама голосувала, за зе!бубочку".
.
Їй треба головою думати - де ( на фоні чого ) можна зубоскалити , а де треба й утриматись . Там люди загинули взагалі то .