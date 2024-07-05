Танцевала под российскую песню у мемориала Героев Небесной Сотни в Киеве: 16-летнюю блоггершу привлекли к ответственности

Столичные правоохранители установили личность 16-летней блогерши, которая танцевала под российский трек возле мемориала Героев Небесной Сотни в центре Киева и опубликовала видео в TikTok.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, несовершеннолетняя вместе с матерью приехала на несколько дней в столицу и, находясь на Майдане независимости, сняла свои действия на видео и выложила в одной из социальных сетей.

Во время мониторинга сотрудники Шевченковского управления полиции обнаружили указанную публикацию и начали по данному факту проверку.

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В дальнейшем участковые офицеры полиции разыскали нарушительницу и составили в отношении нее административный протокол по статье о мелком хулиганстве.

Кроме того, с матерью несовершеннолетней правоохранители провели профилактическую беседу, с целью недопущения подобных случаев в будущем.

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