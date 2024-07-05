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Доходы госбюджета в июне сократились на 13 млрд грн., - Минфин. ИНФОГРАФИКА

Гривня

В общий фонд государственного бюджета поступило 138 млрд грн в июне, что на 13 млрд грн меньше, чем в мае. Всего с начала года в общий фонд государственного бюджета поступило 913,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы, передает Цензор.НЕТ.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

  • 37,1 млрд грн - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 29,1 млрд грн - дивидендов и часть чистой прибыли;
  • 19,6 млрд грн - налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 32,4 млрд, возмещено - 12,8 млрд грн);
  • 18,0 млрд грн - налога на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 17,3 млрд грн - акцизного налога;
  • 5,5 млрд грн - налога на прибыль предприятий;
  • 3,7 млрд грн - ввозной и вывозной пошлины;
  • 3,4 млрд грн - рентной платы за пользование недрами.

При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,1%, Государственной таможенной службой - 99,2%. В целом, по итогам июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 240,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Надходження до Держбюджету у червні 2024 року

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Данные за январь-июнь 2024 года:

По данным Государственной казначейской службы, за январь-июнь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 913,4 млрд гривен. Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

  • 223,9 млрд грн - налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 147,6 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
  • 132,1 млрд грн - налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 202,2 млрд, возмещено - 70,1 млрд грн;
  • 97,1 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 91,1 млрд грн - акцизный налог;
  • 64,2 млрд грн - дивиденды и часть чистой прибыли;
  • 23,8 млрд грн - ввозная и вывозная пошлина;
  • 23,4 млрд грн - рентная плата за пользование недрами.

При этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 111,4%, Государственной таможенной службой - 107,4%. Наряду с Национальным банком Украины, который в апреле этого года перечислил в государственный бюджет 38,6 млрд грн своей прибыли, еще одним важным источником доходов госбюджета стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) - 40,3 млрд гривен.

Надходження до Держбюджету у січні-червні 2024 року

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Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июне 2024 года составили 256,1 млрд грн, из которых 48,0 млрд грн поступило в июне.

В целом, по итогам января-июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 315,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 1933,4 млрд грн, в том числе общего фонда - 1543,7 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - июнь 2024 года составили 746,9 млрд грн. В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 242,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 72,92 млрд грн (1 149,5 млн долл. США и 665,7 млн евро). При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 164,2 млрд гривен.

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Из внешних источников поступило 504,5 млрд грн (или $12,8 млрд), в частности:

  • 335,4 млрд грн (7,89 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках реализации механизма переходного финансирования (Bridge Finance) и льготного долгосрочного займа ЕС Ukraine Facility;
  • 57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) поступления средств от Правительства Канады;
  • 54,93 млрд грн (1,4 млрд долл. США) поступления средств займа МБРР на поддержку политики развития и восстановления;
  • 34,6 млрд грн (663,9 млн СПЗ) поступления средств МВФ;
  • 11,2 млрд грн (297,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках финансирования проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE)";
  • 8,9 млрд грн (229,4 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках финансирования "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARIZE);
  • 0,79 млрд. грн (20,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";
  • 0,12 млрд грн (3,0 млн евро) поступления средств займа МБРР в рамках проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни".
  • 0,12 млрд грн (3,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь - июнь 2024 года составили 259,1 млрд грн (92,6% плана), платежи по обслуживанию - 132,8 млрд грн (88,1% плана). Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь - июнь 2024 года позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ.

Боргові залучення до Держбюджету у січні-червні 2024 року

Автор: 

госбюджет (1187) Минфин (1556)


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Топ комментарии
+4
Після 16-го липня скоротяться ще. Наголосували.
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05.07.2024 16:42 Ответить
+4
терміново, підняти податки та акцизи, оновити всі ліцензії! ціни вирівняти з європейськими, самими високими!
це ж, вимога мвф та світової спільноти, нє?
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05.07.2024 16:44 Ответить
+3
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05.07.2024 16:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну так Шпыжжылы!
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05.07.2024 16:41 Ответить
Після 16-го липня скоротяться ще. Наголосували.
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05.07.2024 16:42 Ответить
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05.07.2024 16:43 Ответить
терміново, підняти податки та акцизи, оновити всі ліцензії! ціни вирівняти з європейськими, самими високими!
це ж, вимога мвф та світової спільноти, нє?
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05.07.2024 16:44 Ответить
З дев'яти джерел надходження міжнародних коштів - вісім позики. Це окрім повернення коштів ще й відсотки доплачувати. Ну просто генії ґешефту при владах.
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05.07.2024 16:48 Ответить
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05.07.2024 16:53 Ответить
Катастрофа в економіці наближається. Чудова робота 5-6 ефективних менеджерів.
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05.07.2024 16:53 Ответить
Чмиріть побільше бізнес, то закриються і ті що не закрились. Може така і задумка, безробітних потім на фронт. Тільки сенс? 14 новосформованих бригад чекають зброю.
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05.07.2024 17:00 Ответить
смотрите тендеры госпредприятий. применяют извращенцы статью Закона о Закупивлях в разделе недискриминации участников, заключают договора с ФОПами, а потом ИЗ БЮДЖЕТА САМИ ДОПЛАЧИВАЮТ НДС. это ПИПЕЦ. ощадбанк, приват, почта, нефтегаз... не покупают у плательщиков!!!! миллиарды в месяц.
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05.07.2024 17:12 Ответить
посилити перевірки бізнесу! активізувати рейдерство! мобілізувати всіх трактористів!.. ТЕРМІНОВО!
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05.07.2024 17:15 Ответить
А как там крупные торговые сети,которым уряд дал право не платить налоги,хабари продолжают заносить кому нужно?
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05.07.2024 17:21 Ответить
Дефолт-будет эпическим следствием,по управлению и разрушению страны зеленой шоблой.Тот кто этого не видит-просто тупой,живущий надеждами и перемогами.Европа дала уже столько бабла,что реально теперь забьют и пустят на самотек..Следствие дефолта-кратный курс гривны,мусорные кредитные рейтинги,дикая инфляция,еще большее обнищание,в долг государству,адекватные инвесторы-никто не даст под мизерные %...Пенсии снова будут...баксов по 30(как в 90-е)Недвига-будет валятся в грязи и в полу...Наростание социальной напряженности,но...Украинцы терпилы-терпят бусы и отсутствие света сутками напролет,поэтому и дефолт,так дефолт..Землю еще не распродали-скупят ее за гроши.

Из плюсов-долги можно не платить(обосравшись на долгие годы-сомнительный конечно плюс)..Кто имеет валютные запасы-те переживут более менее легко..Откроются новые и потрясающие возможности для внутренних инвестиций,бизнеса,скупки за копейки ликвидных активов...Алигархи-снова только выиграют.
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05.07.2024 17:30 Ответить
пора чиновників дармоїдів скорочувати на 80%,зразу гроші зявляться і корупція стане меншою.Але ні чинуші тримаються свохї місць зубами,коли ще буде такий клондайк на відкатах під час війни!
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05.07.2024 17:50 Ответить
І це тільки початок наслідків глупої фіскальної політики Гетьманцева...далі буде ...здобули...☹️
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05.07.2024 22:07 Ответить
 
 