Доходы госбюджета в июне сократились на 13 млрд грн., - Минфин. ИНФОГРАФИКА

В общий фонд государственного бюджета поступило 138 млрд грн в июне, что на 13 млрд грн меньше, чем в мае. Всего с начала года в общий фонд государственного бюджета поступило 913,4 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы, передает Цензор.НЕТ.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

37,1 млрд грн - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

29,1 млрд грн - дивидендов и часть чистой прибыли;

19,6 млрд грн - налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 32,4 млрд, возмещено - 12,8 млрд грн);

18,0 млрд грн - налога на доходы физических лиц и военного сбора;

17,3 млрд грн - акцизного налога;

5,5 млрд грн - налога на прибыль предприятий;

3,7 млрд грн - ввозной и вывозной пошлины;

3,4 млрд грн - рентной платы за пользование недрами.

При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,1%, Государственной таможенной службой - 99,2%. В целом, по итогам июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 240,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

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Данные за январь-июнь 2024 года:

По данным Государственной казначейской службы, за январь-июнь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 913,4 млрд гривен. Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

223,9 млрд грн - налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

147,6 млрд грн - налог на прибыль предприятий;

132,1 млрд грн - налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 202,2 млрд, возмещено - 70,1 млрд грн;

97,1 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;

91,1 млрд грн - акцизный налог;

64,2 млрд грн - дивиденды и часть чистой прибыли;

23,8 млрд грн - ввозная и вывозная пошлина;

23,4 млрд грн - рентная плата за пользование недрами.

При этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 111,4%, Государственной таможенной службой - 107,4%. Наряду с Национальным банком Украины, который в апреле этого года перечислил в государственный бюджет 38,6 млрд грн своей прибыли, еще одним важным источником доходов госбюджета стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) - 40,3 млрд гривен.

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Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июне 2024 года составили 256,1 млрд грн, из которых 48,0 млрд грн поступило в июне.

В целом, по итогам января-июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 315,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 1933,4 млрд грн, в том числе общего фонда - 1543,7 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - июнь 2024 года составили 746,9 млрд грн. В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 242,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 72,92 млрд грн (1 149,5 млн долл. США и 665,7 млн евро). При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 164,2 млрд гривен.

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Из внешних источников поступило 504,5 млрд грн (или $12,8 млрд), в частности:

335,4 млрд грн (7,89 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках реализации механизма переходного финансирования (Bridge Finance) и льготного долгосрочного займа ЕС Ukraine Facility;

57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) поступления средств от Правительства Канады;

54,93 млрд грн (1,4 млрд долл. США) поступления средств займа МБРР на поддержку политики развития и восстановления;

34,6 млрд грн (663,9 млн СПЗ) поступления средств МВФ;

11,2 млрд грн (297,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках финансирования проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE)";

8,9 млрд грн (229,4 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках финансирования "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARIZE);

0,79 млрд. грн (20,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

0,12 млрд грн (3,0 млн евро) поступления средств займа МБРР в рамках проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни".

0,12 млрд грн (3,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь - июнь 2024 года составили 259,1 млрд грн (92,6% плана), платежи по обслуживанию - 132,8 млрд грн (88,1% плана). Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь - июнь 2024 года позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ.