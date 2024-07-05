Доходы госбюджета в июне сократились на 13 млрд грн., - Минфин. ИНФОГРАФИКА
В общий фонд государственного бюджета поступило 138 млрд грн в июне, что на 13 млрд грн меньше, чем в мае. Всего с начала года в общий фонд государственного бюджета поступило 913,4 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы, передает Цензор.НЕТ.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
- 37,1 млрд грн - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 29,1 млрд грн - дивидендов и часть чистой прибыли;
- 19,6 млрд грн - налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собрано 32,4 млрд, возмещено - 12,8 млрд грн);
- 18,0 млрд грн - налога на доходы физических лиц и военного сбора;
- 17,3 млрд грн - акцизного налога;
- 5,5 млрд грн - налога на прибыль предприятий;
- 3,7 млрд грн - ввозной и вывозной пошлины;
- 3,4 млрд грн - рентной платы за пользование недрами.
При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 112,1%, Государственной таможенной службой - 99,2%. В целом, по итогам июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 240,6 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Данные за январь-июнь 2024 года:
По данным Государственной казначейской службы, за январь-июнь 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 913,4 млрд гривен. Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:
- 223,9 млрд грн - налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
- 147,6 млрд грн - налог на прибыль предприятий;
- 132,1 млрд грн - налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 202,2 млрд, возмещено - 70,1 млрд грн;
- 97,1 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 91,1 млрд грн - акцизный налог;
- 64,2 млрд грн - дивиденды и часть чистой прибыли;
- 23,8 млрд грн - ввозная и вывозная пошлина;
- 23,4 млрд грн - рентная плата за пользование недрами.
При этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 111,4%, Государственной таможенной службой - 107,4%. Наряду с Национальным банком Украины, который в апреле этого года перечислил в государственный бюджет 38,6 млрд грн своей прибыли, еще одним важным источником доходов госбюджета стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) - 40,3 млрд гривен.
Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования в январе-июне 2024 года составили 256,1 млрд грн, из которых 48,0 млрд грн поступило в июне.
В целом, по итогам января-июня 2024 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1 315,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета за этот период составили 1933,4 млрд грн, в том числе общего фонда - 1543,7 млрд гривен.
Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь - июнь 2024 года составили 746,9 млрд грн. В частности, от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета направлено 242,4 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 72,92 млрд грн (1 149,5 млн долл. США и 665,7 млн евро). При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 164,2 млрд гривен.
Из внешних источников поступило 504,5 млрд грн (или $12,8 млрд), в частности:
- 335,4 млрд грн (7,89 млрд евро) поступления средств займа ЕС в рамках реализации механизма переходного финансирования (Bridge Finance) и льготного долгосрочного займа ЕС Ukraine Facility;
- 57,6 млрд грн (1,1 млрд СПЗ) поступления средств от Правительства Канады;
- 54,93 млрд грн (1,4 млрд долл. США) поступления средств займа МБРР на поддержку политики развития и восстановления;
- 34,6 млрд грн (663,9 млн СПЗ) поступления средств МВФ;
- 11,2 млрд грн (297,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках финансирования проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE)";
- 8,9 млрд грн (229,4 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках финансирования "Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARIZE);
- 0,79 млрд. грн (20,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";
- 0,12 млрд грн (3,0 млн евро) поступления средств займа МБРР в рамках проекта "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни".
- 0,12 млрд грн (3,0 млн долл. США) поступления средств займа МБРР в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
При этом, платежи по погашению государственного долга за январь - июнь 2024 года составили 259,1 млрд грн (92,6% плана), платежи по обслуживанию - 132,8 млрд грн (88,1% плана). Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь - июнь 2024 года позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ.
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це ж, вимога мвф та світової спільноти, нє?
Из плюсов-долги можно не платить(обосравшись на долгие годы-сомнительный конечно плюс)..Кто имеет валютные запасы-те переживут более менее легко..Откроются новые и потрясающие возможности для внутренних инвестиций,бизнеса,скупки за копейки ликвидных активов...Алигархи-снова только выиграют.