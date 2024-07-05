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Орбан в Москве: "Позиции Украины и России далеки друг от друга"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

"Позиции России и Украины далеки друг от друга. Нужно сделать много шагов, чтобы приблизиться к завершению конфликта", - сказал он, одновременно призвав остановить огонь, чтобы создать пространство для переговоров между РФ и Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Орбан отметил, что главная задача Будапешта на ближайшие полгода председательства в Совете Евросоюза заключается в том, чтобы "найти пути решения конфликта".

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Глава венгерского правительства утверждает, что якобы "почти не осталось стран, которые могли бы помочь мирному урегулированию". Венгрия, по словам Орбана, одна из таких стран.

Он также заявил, что хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам: что тот думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье - видение Европы после войны.

Автор: 

путин владимир (31560) Виктор Орбан (478)


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Топ комментарии
+13
кацапи хочуть прирости зємєлькой.
українці бажають, що б москва згоріла вщент і більш ніколи не відбудувалась!
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05.07.2024 18:27 Ответить
+10
я тобі Вітя більше скажу:
позиції москви та здорового глузду ще більш далекі одна від одної
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05.07.2024 18:38 Ответить
+7
"позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
Джерело:

Зате позиція голови угорського уряду повністю співпадає із позицією москви.
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05.07.2024 18:32 Ответить
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кацапи хочуть прирости зємєлькой.
українці бажають, що б москва згоріла вщент і більш ніколи не відбудувалась!
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05.07.2024 18:27 Ответить
Головне, не забув себе похвалити, який він миротворець, краще за всіх, а користі повний нуль.
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05.07.2024 18:30 Ответить
"позиції Києва та Москви щодо миру "дуже далекі одна від одної".
Джерело:

Зате позиція голови угорського уряду повністю співпадає із позицією москви.
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05.07.2024 18:32 Ответить
позиція голови угорського уряду пасивна, а позиція москви активна. вони не співпадають, а скоріш сумісні.
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05.07.2024 18:33 Ответить
позиція голови мудярського уряду прямо навпроти та у безпосередній близкозті від приспущених штинин *****
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05.07.2024 19:13 Ответить
От чого ви ханти-мансійця цькуєте?! Він до свого хана приїхав, на родіну!
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05.07.2024 21:23 Ответить
Цікаво, а пуйлу,він пропонував припинити вогонь?
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05.07.2024 18:32 Ответить
Да ты шоооо
Капитан очевидность нервно закурил в сторонке
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05.07.2024 18:35 Ответить
я тобі Вітя більше скажу:
позиції москви та здорового глузду ще більш далекі одна від одної
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05.07.2024 18:38 Ответить
Що і треба було довести!
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05.07.2024 18:43 Ответить
"Не напоїли "чайком", і то добре"- подумала шльондра орбан та бігом попи₴дила в аеропорт.
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05.07.2024 18:44 Ответить
Орбан образився на те, що влада України не дала йому зустрітися з як він висловився з громадянином України (Порошенком). А з іншого боку, що може бути спільного в Орбана, який дотримується антиукраїнської позиції, є другом пуйла та громадянином України (Порошенком)?
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05.07.2024 18:54 Ответить
Порох дипломат профи и во вторых политик И с опытом И с авторитетом.
А на что влияет зеленая Голограмма? Та ни на что!!! Все ниточки у Завхоз@
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05.07.2024 20:34 Ответить
👍
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05.07.2024 21:14 Ответить
Дивно, а зєрмак же приїздив до орбана скільки разів, і що, усе марна праця??
Гнати в шию треба, таких менагерів, як були ларьочниками та помічниками у ригоАНАЛІВ, так і закінчать ними!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!
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05.07.2024 18:54 Ответить
та ти шо, невже
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05.07.2024 19:22 Ответить
Вирішив не здавати єрмака.
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05.07.2024 19:46 Ответить
Чур.бан -це пристрій , де рублять дрова.
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05.07.2024 20:05 Ответить
Украина НЕ делает никакого конфликта!!
Достаточно мокшалям вывести войска и прекратить обстрелы ракетами и шахедами ! И всё!!! Мир вот же он!! Близенько!! Рукой подать!!!
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05.07.2024 20:32 Ответить
Вiд мошок зараз нiчого не залежить. Все залежить вiд нас.
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05.07.2024 21:07 Ответить
Якщо орбан у москві, то закономірно, щоб Будапешт головував у раді тайожного союзу, а не в Раді Європейського Союзу. От тоді було б цікаво поспостерігати про орбанівські право голосу і права взагалі
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05.07.2024 20:33 Ответить
Будапешт дуже хоче в соц. лагер.
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05.07.2024 21:08 Ответить
 
 