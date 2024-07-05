Орбан в Москве: "Позиции Украины и России далеки друг от друга"

Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

"Позиции России и Украины далеки друг от друга. Нужно сделать много шагов, чтобы приблизиться к завершению конфликта", - сказал он, одновременно призвав остановить огонь, чтобы создать пространство для переговоров между РФ и Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Орбан отметил, что главная задача Будапешта на ближайшие полгода председательства в Совете Евросоюза заключается в том, чтобы "найти пути решения конфликта".

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Глава венгерского правительства утверждает, что якобы "почти не осталось стран, которые могли бы помочь мирному урегулированию". Венгрия, по словам Орбана, одна из таких стран.

Он также заявил, что хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам: что тот думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье - видение Европы после войны.