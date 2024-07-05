Орбан в Москве: "Позиции Украины и России далеки друг от друга"
Премьер Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
"Позиции России и Украины далеки друг от друга. Нужно сделать много шагов, чтобы приблизиться к завершению конфликта", - сказал он, одновременно призвав остановить огонь, чтобы создать пространство для переговоров между РФ и Украиной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Орбан отметил, что главная задача Будапешта на ближайшие полгода председательства в Совете Евросоюза заключается в том, чтобы "найти пути решения конфликта".
Глава венгерского правительства утверждает, что якобы "почти не осталось стран, которые могли бы помочь мирному урегулированию". Венгрия, по словам Орбана, одна из таких стран.
Он также заявил, что хотел услышать и услышал мнение Путина по трем важным вопросам: что тот думает о прекращении огня и мирных переговорах, в какой последовательности их можно провести, и третье - видение Европы после войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
українці бажають, що б москва згоріла вщент і більш ніколи не відбудувалась!
Джерело:
Зате позиція голови угорського уряду повністю співпадає із позицією москви.
Капитан очевидность нервно закурил в сторонке
позиції москви та здорового глузду ще більш далекі одна від одної
А на что влияет зеленая Голограмма? Та ни на что!!! Все ниточки у Завхоз@
Гнати в шию треба, таких менагерів, як були ларьочниками та помічниками у ригоАНАЛІВ, так і закінчать ними!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!
Достаточно мокшалям вывести войска и прекратить обстрелы ракетами и шахедами ! И всё!!! Мир вот же он!! Близенько!! Рукой подать!!!