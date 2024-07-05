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Визит Орбана в Москву может лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, - "слуга народа" Мережко

Віктор Орбан та Володимир Путін

Поездка венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным возмутила европейских лидеров.

Глава комитета парламента по вопросам внешней политики Александр Мережко ("Слуга народа") заявил LIGA.net, что такие действия Будапешта могут привести к лишению председательства Венгрии в Совете Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.

"Выглядит так, что Орбан начал председательство в ЕС с того, что сразу начал злоупотреблять этим председательством в своих политических и, возможно также, экономических целях. Это абсолютно недопустимо и может привести к тому, что Венгрию лишат председательства в ЕС", - сказал нардеп.

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Орбана никто не просил представлять интересы Украины и искать какое-то "мирное решение", добавил Мережко.

По его словам, "это вопиющее нарушение международной морали" и может даже рассматриваться как вмешательство в дела Украины, то есть как нарушение такого принципа международного права как принцип невмешательства во внутренние и внешние дела государства.

Автор: 

Евросоюз (17270) Виктор Орбан (478) Мережко Александр (51)


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Топ комментарии
+12
Мережко із слугами, бажано було б,з катлєтами і безумними владнати, щоб не гадили, як Орбан Україні!!
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05.07.2024 19:38 Ответить
+11
тебе напевне ніхто питати не буде, ти б з хєрмаком своїм розібрався ніж патякати про європу
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05.07.2024 19:44 Ответить
+8
Вася з водокачки висказав своє бачення на геополітику.
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05.07.2024 20:02 Ответить
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Да їх вже давно пора викинути з ЄС.
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05.07.2024 19:33 Ответить
залишилося добавити -- В історично рідні єПєня!,),
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05.07.2024 19:37 Ответить
Мережко із слугами, бажано було б,з катлєтами і безумними владнати, щоб не гадили, як Орбан Україні!!
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05.07.2024 19:38 Ответить
Черговий Ванга зі "слуги народу" відмітився!
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05.07.2024 19:38 Ответить
тебе напевне ніхто питати не буде, ти б з хєрмаком своїм розібрався ніж патякати про європу
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05.07.2024 19:44 Ответить
законтачиться - тюрем. войти в контакт с опущенным, его вещами или местом на нарах, т.е. как бы оскверниться.
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05.07.2024 19:44 Ответить
он, воно як!
голова мережко, зараз швидко вирішить, хто буде в єс, а кого треба викинути.
всім зрозуміло?
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05.07.2024 20:00 Ответить
Вася з водокачки висказав своє бачення на геополітику.
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05.07.2024 20:02 Ответить
сидить в труселях зечмо та робить геополітику
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05.07.2024 20:56 Ответить
Скоро орбан запросить кацапів розташувати військову базу в Угорщині! Цікаво, як то нато відреагує!
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05.07.2024 20:06 Ответить
Орбаны вообще в ОДКБ, их из Нато исключить положено автоматически!! И из ЕС
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05.07.2024 20:19 Ответить
Ой, та нічого ці імпотенти йому не зроблять. І він це прекрасно розуміє...
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05.07.2024 20:28 Ответить
Це тобі найвеличніший з найпотужнішим сказали?!
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05.07.2024 23:01 Ответить
 
 