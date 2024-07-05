Визит Орбана в Москву может лишить Венгрию председательства в Совете ЕС, - "слуга народа" Мережко

Поездка венгерского премьера Виктора Орбана в Москву и его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным возмутила европейских лидеров.

Глава комитета парламента по вопросам внешней политики Александр Мережко ("Слуга народа") заявил LIGA.net, что такие действия Будапешта могут привести к лишению председательства Венгрии в Совете Евросоюза, передает Цензор.НЕТ.

"Выглядит так, что Орбан начал председательство в ЕС с того, что сразу начал злоупотреблять этим председательством в своих политических и, возможно также, экономических целях. Это абсолютно недопустимо и может привести к тому, что Венгрию лишат председательства в ЕС", - сказал нардеп.

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Орбана никто не просил представлять интересы Украины и искать какое-то "мирное решение", добавил Мережко.

По его словам, "это вопиющее нарушение международной морали" и может даже рассматриваться как вмешательство в дела Украины, то есть как нарушение такого принципа международного права как принцип невмешательства во внутренние и внешние дела государства.