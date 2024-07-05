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Посол США в Венгрии Прессман о визите Орбана к Путину: "Речь идет не о "мире", а о выгоде"

Віктор Орбан та Володимир Путін

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан не может считать себя "миротворцем", пока не потребует от Владимира Путина прекращения войны на условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

В контексте поездки Орбана в Москву Прессман напомнил свой комментарий о предыдущей встрече Орбана и Путина в Китае, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Лидер Венгрии решил встать на сторону человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине, и является единственным среди наших членов Альянса. В то время как Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия умоляет о бизнес-соглашениях", - писал тогда американский дипломат.

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Сейчас, по его словам, это сообщение может касаться и нынешней встречи Орбана с Путиным, а также девяти визитов в РФ венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

"Речь идет не о "мире", а о выгоде, и это огромный вред для венгров и отношений Венгрии с ее союзниками. Пока Орбан не будет настаивать на том, чтобы Путин прекратил свою жестокую войну на условиях, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, он не является миротворцем", - написал посол США.

Автор: 

США (27131) Виктор Орбан (478)


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Топ комментарии
+6
Орбан це звичайний слуга сатани. Якби можна обміняти 100 млдр$ на 1 млн смертей укрів він би це зробив з радістю
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05.07.2024 20:35 Ответить
+2
...а також про справжнє чоловіче кохання..
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05.07.2024 20:31 Ответить
+1
Такии візит до диктатора - це иого відбілювання
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05.07.2024 20:34 Ответить
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...а також про справжнє чоловіче кохання..
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05.07.2024 20:31 Ответить
Такии візит до диктатора - це иого відбілювання
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05.07.2024 20:34 Ответить
Орбан це звичайний слуга сатани. Якби можна обміняти 100 млдр$ на 1 млн смертей укрів він би це зробив з радістю
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05.07.2024 20:35 Ответить
А хто б ще за доляри міг це зробити...??? Може вгадаєте навіть не з трьох раз... 🛑
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05.07.2024 20:40 Ответить
так скажіть тому йорбану прямою мовою про майбутні дуже швидкі "вигоди" такої поведінки... чи ще років п'ять будете пояснювати норми етикету, висловлюючи стурбованість та незгоду?...
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05.07.2024 20:44 Ответить
Йдеться про мінет за гроші між двома кінченими п¡д○рами.
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05.07.2024 20:48 Ответить
Да, и коню ясно! По-дороже продать свой голос.
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05.07.2024 20:48 Ответить
Навесні 2023 року Угорщина продовжила угоду з РФ про додаткові поставки газу газопроводом "Турецький потік". Водночас було вирішено питання оплати транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". Угорська сторона також повідомила, що домовилася з "Росатомом" про зміни, які будуть внесені до документації на будівництво АЕС "Пакш-2", щоб цей проєкт не потрапив під західні санкції.
Угорщина - єдина країна ЄС, яка отримує газ від Росії в повному контрактному обсязі - 4,5 млрд кубометрів на рік. Поставки з Росії становлять понад 85 відсотків її імпорту газу.
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05.07.2024 20:58 Ответить
Орбан, це тількі результат "слабкості" та "імпотенціі" США. Бо у вас лише або зрадники до влади йдуть, або немічні діди, або якісь блазні які там не пойми які кордони захищають в Мексиці.

Так що вам вже вставляють, зараз в Украіні, потім по всій Європі. А потім і по всьому світу.
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05.07.2024 21:37 Ответить
Який глибокий аналіз((Та їздив він до Києва на розвідку,а до ***** з розвіданими даними.
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05.07.2024 21:44 Ответить
Идиот..
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05.07.2024 21:51 Ответить
обещаное ****** Закарпатье, накрилось медним тазиком
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05.07.2024 22:05 Ответить
до миру хла не принутив,
перестати стріляти хла не упросив,
миротворець, пля, угрофінський
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05.07.2024 22:22 Ответить
 
 