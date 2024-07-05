Посол США в Венгрии Прессман о визите Орбана к Путину: "Речь идет не о "мире", а о выгоде"

Посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявил, что венгерский премьер Виктор Орбан не может считать себя "миротворцем", пока не потребует от Владимира Путина прекращения войны на условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

В контексте поездки Орбана в Москву Прессман напомнил свой комментарий о предыдущей встрече Орбана и Путина в Китае, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Лидер Венгрии решил встать на сторону человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине, и является единственным среди наших членов Альянса. В то время как Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия умоляет о бизнес-соглашениях", - писал тогда американский дипломат.

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Сейчас, по его словам, это сообщение может касаться и нынешней встречи Орбана с Путиным, а также девяти визитов в РФ венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто.

"Речь идет не о "мире", а о выгоде, и это огромный вред для венгров и отношений Венгрии с ее союзниками. Пока Орбан не будет настаивать на том, чтобы Путин прекратил свою жестокую войну на условиях, которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины, он не является миротворцем", - написал посол США.