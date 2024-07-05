Воин полка "Сафари" Нацполиции уничтожает в ближнем бою российского пехотинца под Торецком. ВИДЕО
Украинский воин из полка "Сафари" (Национальная полиция) уничтожает в ближнем бою российского оккупанта под Торецком (Донецкая область).
Соответствующее видео опубликовал на своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Отмечается, что дом, который обороняют полицейские, находится под плотным обстрелом из всех видов оружия.
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Музика!
Пісня!
Щодня не менше 1.100 гарних кaųanів закривають ЗСУ.
За 1 рік це понад 400.000.
Тільки дохлих.
І ще понад 1 млн. рваного м'яса.
Слава Україні!
И сотни тысяч мирняка было бы живо если б не избрали Писеграя.
ЗЕрватива