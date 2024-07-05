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Новости Война
24 076 19

Воин полка "Сафари" Нацполиции уничтожает в ближнем бою российского пехотинца под Торецком. ВИДЕО

Украинский воин из полка "Сафари" (Национальная полиция) уничтожает в ближнем бою российского оккупанта под Торецком (Донецкая область).

Соответствующее видео опубликовал на своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Отмечается, что дом, который обороняют полицейские, находится под плотным обстрелом из всех видов оружия.

Автор: 

Нацполиция (16560) Бутусов Юрий (4384) Торецк (497)


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Топ комментарии
+31
Св"яте діло - сафарі на кацапа
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05.07.2024 21:33 Ответить
+9
Як приємно, коли ру zкі пigapu дохнуть.
Вищать, як свині, тягають за собою кишки, стікають калюжами крові!
Музика!
Пісня!
Щодня не менше 1.100 гарних кaųanів закривають ЗСУ.
За 1 рік це понад 400.000.
Тільки дохлих.
І ще понад 1 млн. рваного м'яса.
Слава Україні!
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06.07.2024 00:20 Ответить
+7
Ось цього геройства непотрібно було би, якщоб "талановитий геніальний" командувач Шуми б не проїбав на ротації в Торецьку...
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06.07.2024 07:42 Ответить
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Св"яте діло - сафарі на кацапа
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05.07.2024 21:33 Ответить
Шо аааааа, пізда.
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06.07.2024 00:17 Ответить
Як приємно, коли ру zкі пigapu дохнуть.
Вищать, як свині, тягають за собою кишки, стікають калюжами крові!
Музика!
Пісня!
Щодня не менше 1.100 гарних кaųanів закривають ЗСУ.
За 1 рік це понад 400.000.
Тільки дохлих.
І ще понад 1 млн. рваного м'яса.
Слава Україні!
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06.07.2024 00:20 Ответить
1100 це не тількі дохлих
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06.07.2024 03:51 Ответить
Ось цього геройства непотрібно було би, якщоб "талановитий геніальний" командувач Шуми б не проїбав на ротації в Торецьку...
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06.07.2024 07:42 Ответить
Так.
И сотни тысяч мирняка было бы живо если б не избрали Писеграя.
ЗЕрватива
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06.07.2024 11:03 Ответить
Як приємно дивитися та слухати! Звуки пострілу українських солдатів звучать як музика.
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06.07.2024 07:44 Ответить
Ужас, уличный бой, сейчас ты, а в следующую минуту могут тебя, каким надо быть по настрою, по силе духа, когда тебя множество врагов хотят убить, но ты делаешь свое дело. и как при этом раздражают всякие диванные воины, со своими кричалками, из безопасного тыла и далека.
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06.07.2024 09:40 Ответить
От якби Ви сюди не зайшли, ніяких би криків не почули ! Ляпота ...
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06.07.2024 10:54 Ответить
Так, в Латвії безпечно. Навіть ішакєди з "Іскандерами" на голову не падають.
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06.07.2024 16:20 Ответить
Да я каждый день захожу..
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06.07.2024 21:26 Ответить
 
 