Воин полка "Сафари" Нацполиции уничтожает в ближнем бою российского пехотинца под Торецком. ВИДЕО

Украинский воин из полка "Сафари" (Национальная полиция) уничтожает в ближнем бою российского оккупанта под Торецком (Донецкая область).

Соответствующее видео опубликовал на своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также: 57-летний пулеметчик Александр о ликвидации оккупанта в окрестностях Бахмута: "Это мое лучшее воспоминание в жизни". ВИДЕО

Отмечается, что дом, который обороняют полицейские, находится под плотным обстрелом из всех видов оружия.