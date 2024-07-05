В течение дня силами ПВО уничтожены 5 российских ракет Х-59 и 7 разведывательных беспилотников, - ВК "Південь"

В течение 5 июля противовоздушной обороной юга Украины были сбиты пять управляемых авиационных ракет Х-59, которые враг направил с самолетов тактической авиации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

Также уничтожено семь разведывательных беспилотников врага, а именно: 4 "ZALA", 2 "Supercam" и 1 "Орлан-10".

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