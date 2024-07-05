Украина должна победить, чтобы Россия не решилась на новую агрессию, - глава МИД Румынии Одобеску
Украина должна победить в войне для предотвращения развязывания Россией новой агрессии в будущем.
Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Люминицея Одобеску на брифинге по результатам трехсторонних переговоров с главами МИД Украины и Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Одобеску отметила, что сегодняшняя встреча свидетельствует о твердой поддержке Румынией территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся российской агрессии, а также процесса европейской интеграции Украины и Молдовы в ЕС в нынешних сложных условиях.
Глава МИД Румынии проинформировала, что одной из основных тем сегодняшних переговоров был вопрос безопасности.
"К сожалению, Россия продолжает свою ужасную агрессию против Украины, а также действия по дестабилизации региона. Украина должна победить в войне не только потому, что это правильный путь, и не только для стабильности и безопасности Черноморского региона, а также чтобы не поощрять Российскую Федерацию развязать новую агрессию в будущем", - сказала Одобеску.
Она сообщила, что во время переговоров министры обсудили также укрепление путей солидарности, что очень важно для поддержки устойчивости Украины сейчас и в контексте будущего восстановления.
По словам Одобеску, еще одной важной темой было сотрудничество в энергетической сфере.
"Мы осудили циничные атаки российских войск по энергетической инфраструктуре Украины... Румыния вместе с Украиной будет искать решение этой проблемы", - заверила глава МИД.
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Милота.
https://www.youtube.com/watch?v=lWy20Y4Cp7o&t=9s кацап жахнул би по Румунії
Давай онлвлюй дані, може хоч діловодом будеш раз такий уважний
Бо від твого кукурікання тут сенсу 0