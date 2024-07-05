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Новости Война
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Украина должна победить, чтобы Россия не решилась на новую агрессию, - глава МИД Румынии Одобеску

Люмініцея Одобеску та Дмитро Кулеба

Украина должна победить в войне для предотвращения развязывания Россией новой агрессии в будущем.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Люминицея Одобеску на брифинге по результатам трехсторонних переговоров с главами МИД Украины и Молдовы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Одобеску отметила, что сегодняшняя встреча свидетельствует о твердой поддержке Румынией территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся российской агрессии, а также процесса европейской интеграции Украины и Молдовы в ЕС в нынешних сложных условиях.

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Глава МИД Румынии проинформировала, что одной из основных тем сегодняшних переговоров был вопрос безопасности.

"К сожалению, Россия продолжает свою ужасную агрессию против Украины, а также действия по дестабилизации региона. Украина должна победить в войне не только потому, что это правильный путь, и не только для стабильности и безопасности Черноморского региона, а также чтобы не поощрять Российскую Федерацию развязать новую агрессию в будущем", - сказала Одобеску.

Она сообщила, что во время переговоров министры обсудили также укрепление путей солидарности, что очень важно для поддержки устойчивости Украины сейчас и в контексте будущего восстановления.

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По словам Одобеску, еще одной важной темой было сотрудничество в энергетической сфере.

"Мы осудили циничные атаки российских войск по энергетической инфраструктуре Украины... Румыния вместе с Украиной будет искать решение этой проблемы", - заверила глава МИД.

Автор: 

Румыния (1116)


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Топ комментарии
+4
Від того, що ви кажете постійно "халва", в роті солодше не стає. Перемогти реально можна було в 22 році, з Залужним і мотивованими вояками, від Заходу просили одне - справжню допомогу, необхідну зброю. Захід обісрався від можливості "ескалації". Отож, якщо хочете перемоги - піднімайте свої дупи і йдіть воювати за Україну. В нас вже немає ким і чим перемагати під ваші пусті гасла.
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05.07.2024 23:53 Ответить
+2
У Росії знову почали погрожувати ударами Румунії

https://www.youtube.com/watch?v=lWy20Y4Cp7o&t=9s кацап жахнул би по Румунії
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05.07.2024 23:15 Ответить
+1
Всі постсовдепівськи роки пройшли під постійним загостренням відносин з Румунією. І оттепер вийшло інакше. І головне взаємокористні відношення для обох сторін.
Милота.
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05.07.2024 22:48 Ответить
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Всі постсовдепівськи роки пройшли під постійним загостренням відносин з Румунією. І оттепер вийшло інакше. І головне взаємокористні відношення для обох сторін.
Милота.
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05.07.2024 22:48 Ответить
Зараз - так, а в 2006-2008 скільки румуни паспортів роздали - в Ізмаілі, наприклад, і не тільки.
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05.07.2024 23:05 Ответить
Румунська підтримка України без зайвих слів, суворо у справі. Подяка народу Румунії. Хоча розуміють, що Буковина у складі України, але не діють як Орбан.
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05.07.2024 23:17 Ответить
Не діють.
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05.07.2024 23:20 Ответить
У Росії знову почали погрожувати ударами Румунії

https://www.youtube.com/watch?v=lWy20Y4Cp7o&t=9s кацап жахнул би по Румунії
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05.07.2024 23:15 Ответить
...дякую
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05.07.2024 23:21 Ответить
А Румунія це вже друзі чи тут поки що сумніваються? Випадково не вийде як із Макроном, як тільки тут його не називали, а потім він наш уже). Але помста, страва холодна і ось у Франції Ле Пен..... Порада недоумкуватим, акуратніше у висловлюваннях, не гнівіть небеса, біду накличіте.
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05.07.2024 23:34 Ответить
Поговоріть про це з ригами з Офісу.
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05.07.2024 23:36 Ответить
Від того, що ви кажете постійно "халва", в роті солодше не стає. Перемогти реально можна було в 22 році, з Залужним і мотивованими вояками, від Заходу просили одне - справжню допомогу, необхідну зброю. Захід обісрався від можливості "ескалації". Отож, якщо хочете перемоги - піднімайте свої дупи і йдіть воювати за Україну. В нас вже немає ким і чим перемагати під ваші пусті гасла.
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05.07.2024 23:53 Ответить
І навіщо воно їм ..жар добре витягати чужими руками
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06.07.2024 06:56 Ответить
Як то нема ким? Ти вже оновив дані в тцк?
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06.07.2024 09:34 Ответить
Це жінка, довбойоп.
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06.07.2024 12:10 Ответить
І що? Як ******* що нема ким, то хай йде і допомагає.
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07.07.2024 12:07 Ответить
Якщо ти стверджуєш що є ким, то чого сидиш?
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07.07.2024 13:41 Ответить
Я з березня 22 в зсу. Що ще придумаєш ухилянт?🤡
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07.07.2024 14:43 Ответить
В якому ти "ЗСУ", тріпло? Я бачу що ти постійно з кимось срешся на цензорі і шукаєш приводи під'їбатися.
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07.07.2024 15:05 Ответить
В тебе докуя часу, я виджу. В мене є час на перекури, тобто на швидкі коменти в Інтернеті. А в тебе вистачає на моніторинг хто де скільки часу проводить.

Давай онлвлюй дані, може хоч діловодом будеш раз такий уважний

Бо від твого кукурікання тут сенсу 0
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07.07.2024 15:48 Ответить
Та йди ти в сраку, нафронтник. На переверах між боями воно коменти пише, ахах.
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07.07.2024 15:59 Ответить
..болота мацковии надо уничтожить полностью и ввести внешнее управление!!!
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06.07.2024 00:07 Ответить
Бла-бла-бла. Україна для них щит, то дайте зоча б меч, щоб самим не воювати
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06.07.2024 07:35 Ответить
 
 