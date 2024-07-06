Киеврада определила 53 памятных объекта, связанных с историей России и СССР и подлежащих устранению из публичного пространства
Киеврада определила еще 53 памятника и знака, отражающие советские и российские пропагандистские нарративы и содержащие недостоверную историческую информацию. Их внесли в Перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, подлежащих устранению из публичного пространства города.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киеврады.
30 объектов подлежат изъятию из публичного пространства. Среди них - памятник "Советский танк" на просп. Берестейском, 52/2; четыре башни от советских танков, установленных в честь советских танкистов, которые находятся на территории киевских школ; барельеф, оставшийся после демонтажа памятника Владимиру Ленину возле станции метро "Театральная"; три памятника российскому и советскому ученому Ивану Павлову по адресам: ул. Госпитальная, 24-А, ул. Шелковичная, 39/1, ул. Кирилловская, 103.
23 объекта подлежат сохранению с изъятием отдельных элементов композиции, коррекцией текста или отдельных его частей. Среди них есть памятник советским летчикам на ул. Лесная, 56 - предлагается изложить текст на украинском языке, заменить памятную надпись с советской на современную, с посвящением украинским летчикам, павшим в годы Второй мировой войны.
Также решено на памятнике преподавателям и студентам КГХИ, погибшим во время Великой Отечественной войны (Вознесенский спуск, 20) упоминание о "Великой Отечественной войне" заменить на "Вторую мировую войну", цифры "1941-1945" - на "1939-1945", формулировку "немецко-фашистские захватчики" изменить на "нацистские захватчики". Кроме этого, будут изменены детали на памятниках погибшим сотрудникам трамвайного депо (ул. Дегтяревская, 4) и участникам обороны Киева в Голосеевском парке.
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Але і робити з їхньої загибелі свято не дамо.
Людську смерть святкують тільки сатаністи.
1. скрити від так званого "совецького" піпла факт того що у вересні 2Світову війну почала не тількиі нациська Німетчина та такоє її союзник, брат по зброї комно-нацистький срср !!! почали з розділу сувереної Польщі, окупації совітами країн Балтії, частини Фінляндії та Румунії згідно пакту "молотова-рібентропа" !!!
2. саме червоний нацист йоська сталін привів адіка до влади в Німетчитні у 1933 році, заборонивши своєму комуністичному холую тельману вступати після виборів у коаліцію з лібералами !!! свяко допомагав Адіку з його ВПК та армією; в срср вчилися літуни Люфтвафе, танкісти Гудеріана і тд.тп., а з срср в німетчини постачалася уся сировина для військових заводів та навіть авіаболби щоб бомбити Британію !!!
3. якщо врахувати на на боці 3 Рейху, в рядох вермахту за "веру, царя і отечество" проти червоних комуно-нацистів, заколотників які прийшли до влади на мацковії шляхом держперевороту в жовтні 1917 року, в різних там РОА, РОНА, козачих полках і кортпусах, хіві, воювало 1.5-2 мільйона сруцкіх то це вже не "вов" а "Гражданская вайна" на мацковії 1941-45 років !!!
В інтернеті є, з ілюстраціями.
всіх підарів , що будуть сильно стрпждати і плакати потрібно забирати паспорти і видавати паспорт негромадчнина .... скільки можна вже терпіти це зло
а чому ви всі як один починаєте одразу волати про "все " коли ми хочемо знести всі радяно московські памʼятки і мітки ?
Аес будували ми , залізниці будували ми , наголошую не московсько радянський режим а ми українці ... а мітки і памʼятки будували або наші вороги або колаборанти, то що заважає це зносити нам ?
Минуточку, млять!
А что насчёт памятника студентам университета в ботсаду и доски на красном корпусе?