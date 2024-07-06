Киеврада определила 53 памятных объекта, связанных с историей России и СССР и подлежащих устранению из публичного пространства

Киеврада определила еще 53 памятника и знака, отражающие советские и российские пропагандистские нарративы и содержащие недостоверную историческую информацию. Их внесли в Перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, подлежащих устранению из публичного пространства города.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киеврады.

30 объектов подлежат изъятию из публичного пространства. Среди них - памятник "Советский танк" на просп. Берестейском, 52/2; четыре башни от советских танков, установленных в честь советских танкистов, которые находятся на территории киевских школ; барельеф, оставшийся после демонтажа памятника Владимиру Ленину возле станции метро "Театральная"; три памятника российскому и советскому ученому Ивану Павлову по адресам: ул. Госпитальная, 24-А, ул. Шелковичная, 39/1, ул. Кирилловская, 103.

23 объекта подлежат сохранению с изъятием отдельных элементов композиции, коррекцией текста или отдельных его частей. Среди них есть памятник советским летчикам на ул. Лесная, 56 - предлагается изложить текст на украинском языке, заменить памятную надпись с советской на современную, с посвящением украинским летчикам, павшим в годы Второй мировой войны.

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Также решено на памятнике преподавателям и студентам КГХИ, погибшим во время Великой Отечественной войны (Вознесенский спуск, 20) упоминание о "Великой Отечественной войне" заменить на "Вторую мировую войну", цифры "1941-1945" - на "1939-1945", формулировку "немецко-фашистские захватчики" изменить на "нацистские захватчики". Кроме этого, будут изменены детали на памятниках погибшим сотрудникам трамвайного депо (ул. Дегтяревская, 4) и участникам обороны Киева в Голосеевском парке.