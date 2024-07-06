Обманчивые "мирные предложения" Кремля являются попыткой легитимизировать неспровоцированное полномасштабное вторжение РФ в Украину, - заявление Евросоюза

Недавние "мирные предложения" Кремля являются лишь попыткой легитимизировать незаконное полномасштабное вторжение России в Украину и подорвать мирные усилия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Недавние обманчивые так называемые "мирные предложения" Кремля являются лишь попыткой легитимизировать незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину и подорвать мирные усилия в соответствии с Уставом ООН, игнорируя суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

В то же время в Евросоюзе приветствовали результаты Саммита мира по Украине, который проходил 15 и 16 июня в Швейцарии, и отметили, что именно Украина будет определять условия для переговоров.

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"ЕС и его государства-члены будут стремиться к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, основанному на принципах Устава ООН и международного права, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета, в соответствии с ключевыми принципами и целями Формулы мира для Украины. Именно Украина будет определять условия для переговоров", - заявили в ЕС.

Кроме того, в Евросоюзе отметили, что обеспечение ответственности за все преступления, совершенные в ходе российской агрессии, "остается первоочередной задачей для достижения справедливого и прочного мира, которого заслуживает Украина". "Не может быть безнаказанности ни для одного исполнителя и соучастника преступлений России - даже в высших эшелонах власти", - отмечается в заявлении.

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Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.