Обманчивые "мирные предложения" Кремля являются попыткой легитимизировать неспровоцированное полномасштабное вторжение РФ в Украину, - заявление Евросоюза
Недавние "мирные предложения" Кремля являются лишь попыткой легитимизировать незаконное полномасштабное вторжение России в Украину и подорвать мирные усилия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
"Недавние обманчивые так называемые "мирные предложения" Кремля являются лишь попыткой легитимизировать незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину и подорвать мирные усилия в соответствии с Уставом ООН, игнорируя суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.
В то же время в Евросоюзе приветствовали результаты Саммита мира по Украине, который проходил 15 и 16 июня в Швейцарии, и отметили, что именно Украина будет определять условия для переговоров.
"ЕС и его государства-члены будут стремиться к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, основанному на принципах Устава ООН и международного права, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета, в соответствии с ключевыми принципами и целями Формулы мира для Украины. Именно Украина будет определять условия для переговоров", - заявили в ЕС.
Кроме того, в Евросоюзе отметили, что обеспечение ответственности за все преступления, совершенные в ходе российской агрессии, "остается первоочередной задачей для достижения справедливого и прочного мира, которого заслуживает Украина". "Не может быть безнаказанности ни для одного исполнителя и соучастника преступлений России - даже в высших эшелонах власти", - отмечается в заявлении.
Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
Зеєрмак, це громадянин України, який був на посаді ПУ з 2019 року до 21 травня 2024 р, а на сьогодні, у дивний спосіб, ошивається з обслугою на території будівлі, на Банковій !!! Рішення КСУ, треба виконувати, бо тоді,- тюрма за порушення!!
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)
м. Київ
15 травня 2014 року
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Справа № 1-19/2014