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Обманчивые "мирные предложения" Кремля являются попыткой легитимизировать неспровоцированное полномасштабное вторжение РФ в Украину, - заявление Евросоюза

Євросоюз

Недавние "мирные предложения" Кремля являются лишь попыткой легитимизировать незаконное полномасштабное вторжение России в Украину и подорвать мирные усилия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Недавние обманчивые так называемые "мирные предложения" Кремля являются лишь попыткой легитимизировать незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину и подорвать мирные усилия в соответствии с Уставом ООН, игнорируя суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в заявлении.

В то же время в Евросоюзе приветствовали результаты Саммита мира по Украине, который проходил 15 и 16 июня в Швейцарии, и отметили, что именно Украина будет определять условия для переговоров.

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"ЕС и его государства-члены будут стремиться к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, основанному на принципах Устава ООН и международного права, включая принципы уважения территориальной целостности и суверенитета, в соответствии с ключевыми принципами и целями Формулы мира для Украины. Именно Украина будет определять условия для переговоров", - заявили в ЕС.

Кроме того, в Евросоюзе отметили, что обеспечение ответственности за все преступления, совершенные в ходе российской агрессии, "остается первоочередной задачей для достижения справедливого и прочного мира, которого заслуживает Украина". "Не может быть безнаказанности ни для одного исполнителя и соучастника преступлений России - даже в высших эшелонах власти", - отмечается в заявлении.

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Напомним, ранее диктатор Путин заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска из 4 оккупированных областей для начала переговоров с РФ.

Автор: 

путин владимир (31560) Евросоюз (17270) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+9
Не оманливі, а Оманські, правильніше Стамбульські, і Володимир наш Зеленський їх підпише - тому що він незламний і потужний Лідер
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06.07.2024 09:47 Ответить
+4
Зельоним такі заяви по іксу. Вже "пазітівниє" блохери пішли сіяти мессиджі, що "в кого залишилась столиця і більшість територій, той переміг", "мєдлєнно отступать для нас уже пабєда", і т.д. Та і сам Зеленскій після заяв, що на Женевському форумі у них приголомшлива перемога. А тепер вони будуть приймати участь у форумі з Кацапією, який організовує Китай. Біжать до "пєрєстать стрєлять", аж най шумить.
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06.07.2024 10:04 Ответить
+4
Взагалі, наш нарід - унікальний. Довірити блазню, запроданцю, держзраднику і брехуну з купою фсбшних кротів, посаду Верховного Головнокомандуючого (!) під час війни, після Вагнергейту та Оману, брехні про шашлики і ... чекати від нього перемоги! Дійсно, що може підти не так?
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06.07.2024 10:32 Ответить
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Не оманливі, а Оманські, правильніше Стамбульські, і Володимир наш Зеленський їх підпише - тому що він незламний і потужний Лідер
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06.07.2024 09:47 Ответить
В точку. І зробить по клоунські - візьме себе за горляночку рученятками і прохрипить- меня вот так душат. Геть як Вітя Ростовський у Вільнюсі у 2013.
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06.07.2024 10:28 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.07.2024 09:49 Ответить
Зельоним такі заяви по іксу. Вже "пазітівниє" блохери пішли сіяти мессиджі, що "в кого залишилась столиця і більшість територій, той переміг", "мєдлєнно отступать для нас уже пабєда", і т.д. Та і сам Зеленскій після заяв, що на Женевському форумі у них приголомшлива перемога. А тепер вони будуть приймати участь у форумі з Кацапією, який організовує Китай. Біжать до "пєрєстать стрєлять", аж най шумить.
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06.07.2024 10:04 Ответить
Зелень вже на форум китайський записалася? Турборежим "перемоги" увімкнули? Якийсь дедлайн тисне.
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06.07.2024 10:21 Ответить
Тисне. Бо тут почалось неконтрольоване для ОПи насищення України зброєю, та ще й дозволи бити нею по Кацапії. А ******** ********овіч сердяться!
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06.07.2024 10:24 Ответить
Взагалі, наш нарід - унікальний. Довірити блазню, запроданцю, держзраднику і брехуну з купою фсбшних кротів, посаду Верховного Головнокомандуючого (!) під час війни, після Вагнергейту та Оману, брехні про шашлики і ... чекати від нього перемоги! Дійсно, що може підти не так?
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06.07.2024 10:32 Ответить
Вава їрмакакін вже ніжками тупотить, так хочеться сфоткатися із ввх на наступній вечірці їрмакаки під кодовою назвою "самміт"
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06.07.2024 10:10 Ответить
Несмотря на то что ***** выдвинуло абсурдные условия для переговоров, но теперь весь мир вместо того чтобы обговаривать как воевать и какую помощь Украине предоставить, обговаривает *мирные перагаворы*. А прокремлевские политики на теме *мира* еще и выигрывают выборы в Европе и США, выставляя себя как миротворцы. Так что ***** уже добился 50% успеха. А те кто каждый день обсуждает перговоры тот является лучшим помощником *****.
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06.07.2024 10:26 Ответить
Звільнення окупованих рашистами територій України, повернення Українців, захоплених рашистами та відновлення зруйновано майна в Україні! Виплата репарацій московщиною, за убивство громадян України!!

Зеєрмак, це громадянин України, який був на посаді ПУ з 2019 року до 21 травня 2024 р, а на сьогодні, у дивний спосіб, ошивається з обслугою на території будівлі, на Банковій !!! Рішення КСУ, треба виконувати, бо тоді,- тюрма за порушення!!

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014

Справа № 1-19/2014
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06.07.2024 10:29 Ответить
Правильна оцінка ситуації, а звідси і має бути реакція - знищення країни-терориста ...
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06.07.2024 13:17 Ответить
 
 