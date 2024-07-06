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Болгария на саммите НАТО намерена предложить начать переговоры между РФ и Украиной и быть у них посредником

болгарія

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Димитар Главчев заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной, а также выступить в них посредником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Novinite.

"Я искренне считаю, что мы должны выступать за мирные переговоры, а Болгария будет выступать как посредник. И это то, что я буду предлагать, нет никаких проблем", - отметил он.

В то же время Главчев выразил сомнение в том, что Болгария имеет шанс на статус посредника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите НАТО США объявят больше способов военной поддержки Украины, - посол Бринк

Также он отметил, что переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это те условия, которые не подлежат обсуждению.

Исполняющий обязанности премьер-министра: Болгария будет выступать за мирные переговоры между Россией и Украиной на саммите НАТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обманчивые "мирные предложения" Кремля являются попыткой легитимизировать неспровоцированное полномасштабное вторжение РФ в Украину, - заявление Евросоюза

Автор: 

Болгария (659) НАТО (10082) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+19
Чудово ..Болгарія тоді буде виплачувати всі репарації Україні ...та виводити московські війська з нашої теріторії ...
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06.07.2024 10:13 Ответить
+17
Одні посередники - немає нікого навіть нах послати
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06.07.2024 10:17 Ответить
+15
Болгарія, Словаччина , Угорщина-хто ще ?
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06.07.2024 10:18 Ответить
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"Куріца-нє птіца,Болгарія-нє заграніца".
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06.07.2024 10:13 Ответить
Мабуть пані послиця пастаралась
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06.07.2024 10:33 Ответить
не просто-так старалися різні єрмачки та арахамії "втискуючи агента послицю" в українську дипломатію...

все по-плану...по-оманському плану....
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06.07.2024 10:55 Ответить
практичний сеанс від послиці чекає на Єрмака на саміті НАТО
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06.07.2024 15:28 Ответить
Чудово ..Болгарія тоді буде виплачувати всі репарації Україні ...та виводити московські війська з нашої теріторії ...
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06.07.2024 10:13 Ответить
Хлопчик ти за кого голосував ? А моя війна вже давно відбулася ,коли ми ссср валили ...не труси повітря ...
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06.07.2024 10:24 Ответить
А ти,шлiмазл?
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06.07.2024 10:35 Ответить
одному солдату требуется как минимум 5 работников тыла.
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06.07.2024 10:36 Ответить
"старая песня о главном",вчора рашиський виродок заявив яких переговорів ця істота бажає ,це капітуляція України.
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06.07.2024 10:17 Ответить
Одні посередники - немає нікого навіть нах послати
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06.07.2024 10:17 Ответить
Скільки ціх бажаючих "посередникив", мабуть за нехили х.йловські "откати".
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06.07.2024 10:17 Ответить
Болгарія, Словаччина , Угорщина-хто ще ?
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06.07.2024 10:18 Ответить
Між іншим в свій час союзники нацистської Німеччини. Доволі символічно.
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06.07.2024 10:24 Ответить
І Італію туди ж. І Румунію туди ж. І Японію туди ж.

Про саму Німеччину і казати не будемо - фошизди. 😁

Не уподоблюйся кацапам.
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06.07.2024 10:39 Ответить
Я написав те,що написав. Які питання конкретно до написаного,окрім "туди ж"?
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06.07.2024 12:13 Ответить
Окрім того, що проводити паралелі з подіями майже 100 річної давнини, це дебілізм?
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06.07.2024 15:52 Ответить
Болгарія, Словаччина, Угорщина...Що ще не зрозуміло? Це дебілізм у вашому виконанні чи ні? Чи це я винен що вони зараз топлять за неонациста *****?
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06.07.2024 17:39 Ответить
Незрозуміло, яке це має відношення до новини.

А Україна тоді у складі СРСР окуповувала Півєвропи. Так шо тепер?

Хоча от якраз це пряснює багато чого, включно з совковими та кацапмькими кліше про фошиздов
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06.07.2024 20:17 Ответить
Українці воювали. У Червоній Армії, в УПА, в Дивізії "Галичина". Але воювали. А болгари, мадяри, румуни лише хоробро скавчали з-за чужих спин, вислужувалися численним господарям і ділили чужі землі у залежності від волі "пабєдітєлєй". Після т.з. "визволення" Півдня України болгарів навіть не мобілізовували до лав Червоної Армії. Знаєте мотивацію? - "склонен к предательству".
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06.07.2024 20:56 Ответить
Та *******, який ти знавець історії. 😁

Може я тебе не порадую, але є такі собі кацапи, які теж вважають, що воювали тільки вони.
І різниця між вами та отими утирками тільки у мові.
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06.07.2024 21:35 Ответить
Ще єрмак.
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06.07.2024 10:28 Ответить
вырмения
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06.07.2024 10:37 Ответить
вот пока жених потел, Кто-то крикнул между дел: Кто ещё невесту не имел Украину не мирил?
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06.07.2024 19:37 Ответить
У кацапських братушок свій головняк - П,івнічна Македонія. Побачили, що Вітюша Орбан легко поставив зелену шоблу в позу через Закарпаття, то і швидко зметикували, якщо Вітюші так просто, то чому нам не спробувати. В рашці зачтьотся.
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06.07.2024 10:22 Ответить
Звільнення окупованих рашистами територій України, повернення Українців, захоплених рашистами та відновлення зруйновано майна в Україні! Виплата репарацій московщиною, за убивство громадян України!!

Зеєрмак, це громадянин України, який був на посаді ПУ з 2019 року до 21 травня 2024 р, а на сьогодні, у дивний спосіб, ошивається з обслугою на території будівлі, на Банковій !!! Рішення КСУ, треба виконувати, бо тоді,- тюрма за порушення!!

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

у справі за конституційним поданням 101 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положень частин першої, п'ятої статті 103 Конституції України у системному зв'язку з пунктом 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (справа про строк, на який обирається Президент України)

м. Київ
15 травня 2014 року
№ 5-рп/2014

Справа № 1-19/2014
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06.07.2024 10:28 Ответить
Оманливі "мирні пропозиції" Кремля є спробою легітимізувати неспровоковане повномасштабне вторгнення РФ в Україну, - заява Євросоюзу.Що ще додати?(((
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06.07.2024 10:29 Ответить
переговоры об чём? болотная конституция включает в себя 5 областей Украины и отказаться от них орки не могут - это измена родине по их УК... Конституция УКРАИНЫ включает границы 91го года и тоже отказ - ст.110 УК - пожизненное с полной конфискацией имущества... об чём могут быть переговоры?
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06.07.2024 10:30 Ответить
А что же СэСэСэр так лоханулся и не провёл мирные переговоры с ГИТЛЕРОМ?!!!
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06.07.2024 10:31 Ответить
"...переговори мають відповідати Статуту ООН та міжнародного права" Джерело:

Кацапи і "міжнародне право"? ще й оон сюди приліпив.... Агов! психиатри! ви де?
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06.07.2024 10:34 Ответить
так-зване "міжнародне право"...-це просто шматок туалетного паперу....
ось що ТРЕБА знати в ХХІ сторіччі...
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06.07.2024 10:59 Ответить
До клубу невдах, які хочуть виїхати на посередництві, долучилася Болгарія.

Тобто, щоб стати палким мирним переговорником з РФ, треба спочатку просрати свою економіку, як Ердоган та Орбан.
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06.07.2024 10:36 Ответить
"Я щиро вважаю, що ми повинні виступати за мирні переговори, а Болгарія виступатиме як посередник. І це те, що я пропонуватиму, немає жодних проблем", - зазначив він.

Водночас Главчев висловив сумнів у тому, що Болгарія має шанс на статус посередника.
======

Як можна одночасно вважати, що ти повинен і мати в цьому сумніви?
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06.07.2024 10:46 Ответить
На відміну від вітька мадярського він не побіг заглядати у дупу фюреру рашистів, а чітко зазначив "що переговори мають відповідати Статуту ООН та міжнародного права. Це ті умови, які не підлягають обговоренню".
Всі війни закінчуються миром і ця не стане винятком. Питання у його умовах.
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06.07.2024 10:50 Ответить
Треба обламати умови *****. Питання - хто це зробить.
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06.07.2024 11:00 Ответить
Ну сейчас звучит неприятно, но главная ремарка тут есть - статут ООН и межнародное Право. Т.е. границы 1991 года и по логике компенсации и розыск военных преступников.
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06.07.2024 11:21 Ответить
Коли набереться батальйон переговорників, що ідуть на×уй, тоді можна починати ходу.
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06.07.2024 11:06 Ответить
Це мабуть секс посол зеленої влади потужно працює по шопінгах магазинах оце кадри від зеленої влади що такі заяви від болгар
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06.07.2024 11:18 Ответить
Это уже немыслимо достало!....
Переговоры разумны лишь при варианте - БелНР стоит на границах московской/Болотной области и угрожает геноцидом узкогАваривших или РДК идет маршем справедливости на хранилища ядерных боеголовок
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06.07.2024 11:19 Ответить
короче они такие же ******** как венгры и словаки!
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06.07.2024 12:03 Ответить
можно по другому:
- турки окупируют часть Болгарии, включая Софию, а Украина станет посредником мирних переговоров между Турцией и Болгарией.
- легко делить, когда оно чужое
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06.07.2024 12:51 Ответить
у Украины есть месяц два. Мочить валенков. По черному. Пленных не брать.
Дальше ее заставят говорить с пуйлом. На переговорах бычится и говорить что фиг вам и пшел нафик
КРЫМСКОЕ БЫДЛО МОЖНО СЛИТЬ, они все одно дерьмо. И сольются при первом выстреле после падения режима Путина
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06.07.2024 14:07 Ответить
за два мсц - протроллитьь москалей до состояния "мы дураки и зря сунулись"
И да. Любой про москаль должен быть забанен. И забит сапогами до смерти. При попытке к бегству ))))
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06.07.2024 14:09 Ответить
а предатель.... или пуля в лоб или чемодан москва... выдавливайте нафик
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06.07.2024 14:10 Ответить
Фінляндизація майже напевно відбудеться. Або диво Господнє. Втім, громадяни України Господу не дякуватимуть, недалекоглядно.
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06.07.2024 15:17 Ответить
 
 