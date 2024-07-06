Болгария на саммите НАТО намерена предложить начать переговоры между РФ и Украиной и быть у них посредником

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Димитар Главчев заявил, что на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной, а также выступить в них посредником.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Novinite.

"Я искренне считаю, что мы должны выступать за мирные переговоры, а Болгария будет выступать как посредник. И это то, что я буду предлагать, нет никаких проблем", - отметил он.

В то же время Главчев выразил сомнение в том, что Болгария имеет шанс на статус посредника.

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Также он отметил, что переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это те условия, которые не подлежат обсуждению.

Исполняющий обязанности премьер-министра: Болгария будет выступать за мирные переговоры между Россией и Украиной на саммите НАТО

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