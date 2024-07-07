Приблизительно 82 тыс. человек потеряла армия РФ за три месяца на восточном направлении, - ОСГВ "Хортица"

На восточном направлении за три месяца - в апреле, мае и июне - россияне потеряли примерно 82 тыс. человек.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.

"Потери врага... за апрель по нашему направлению более 24 тыс., за май - более 25 тыс. (почти 26 тыс.) и за июнь почти 32 тыс. То есть общая цифра за три месяца наступательных действий в районе как Часова Яра, так и по всей линии фронта на восточном направлении, составляет 82 тыс. оккупантов. Но еще же есть другие направления. До 90 тыс. может дойти цифра", - сказал он.

Как отмечается, таким был его комментарий относительно информации в СМИ о том, что россияне потеряли в битве за Часов Яр с апреля уже 99 тыс. убитыми и ранеными.

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"По Часовому Яру эта цифра (99 тыс. убитыми и ранеными) слишком большая. Там цифра за все время часовоярской вражеской операции по уничтожению микрорайона "Квартал" до 5 тыс. личного российского состава (уничтожено. - Ред.)", - пояснил Волошин.

Также Волошин сообщил, что на утро 7 июля по Часову Яру было зафиксировано 280 обстрелов из различных видов вооружения. Основное количество обстрелов - южная часть города Часов Яр. На направлении зафиксировано 32 вражеских штурма.

"На этом направлении (это и Часов Яр, и ближе к Торецкому) 103 оккупанта уничтожены, 150 получили ранения. Также уничтожено немало техники: это 5 БМП2, 5 гаубиц, 1 миномет, 4 блиндажа с врагом, 1 склад с боекомплектом, 1 склад с ГСМ", - рассказал спикер.

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Ранее СМИ опубликовали спутниковые снимки, на которых зафиксирован микрорайон "Канал" в Часовом Яру, из которого недавно отошли наши воины.