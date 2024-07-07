Приблизительно 82 тыс. человек потеряла армия РФ за три месяца на восточном направлении, - ОСГВ "Хортица"
На восточном направлении за три месяца - в апреле, мае и июне - россияне потеряли примерно 82 тыс. человек.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин.
"Потери врага... за апрель по нашему направлению более 24 тыс., за май - более 25 тыс. (почти 26 тыс.) и за июнь почти 32 тыс. То есть общая цифра за три месяца наступательных действий в районе как Часова Яра, так и по всей линии фронта на восточном направлении, составляет 82 тыс. оккупантов. Но еще же есть другие направления. До 90 тыс. может дойти цифра", - сказал он.
Как отмечается, таким был его комментарий относительно информации в СМИ о том, что россияне потеряли в битве за Часов Яр с апреля уже 99 тыс. убитыми и ранеными.
"По Часовому Яру эта цифра (99 тыс. убитыми и ранеными) слишком большая. Там цифра за все время часовоярской вражеской операции по уничтожению микрорайона "Квартал" до 5 тыс. личного российского состава (уничтожено. - Ред.)", - пояснил Волошин.
Также Волошин сообщил, что на утро 7 июля по Часову Яру было зафиксировано 280 обстрелов из различных видов вооружения. Основное количество обстрелов - южная часть города Часов Яр. На направлении зафиксировано 32 вражеских штурма.
"На этом направлении (это и Часов Яр, и ближе к Торецкому) 103 оккупанта уничтожены, 150 получили ранения. Также уничтожено немало техники: это 5 БМП2, 5 гаубиц, 1 миномет, 4 блиндажа с врагом, 1 склад с боекомплектом, 1 склад с ГСМ", - рассказал спикер.
Ранее СМИ опубликовали спутниковые снимки, на которых зафиксирован микрорайон "Канал" в Часовом Яру, из которого недавно отошли наши воины.
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що на болотах щось горить,
взривається,детонує,димить....
значить,наші захисники роблять
свою справу.
@ 03.07.2024 "Торецьк.
Лисичанськ /2 роки тому/ був досить вигідною позицією, але продавлений південний фланг через Попасну вздовж водної перешкоди вирішив долю міста.
Щось схоже відбувається /зараз/ під Торецьком, але з нюансами, які не дають оркам вирішити завдання. Угрупування, що наступає в лоб на Часів Яр дев'ять місяців не могло вийти на берег "водної перешкоди" (Канал).
Орки не змогли більше чекати (напевно, щось трапилося) і почали рух за аналогією з Попасною з Торецька, сподіваючись, що вийдуть на канал найближчим часом.
Але сил у цьому напрямку - лише одна бригада "днр", а резервну дивізію поки що притримують - раптом під Часовим Яром піде щось не так. Якщо орки вийдуть і закріпляться на Каналі, то одразу буде перегрупування. У /напрямок на/ Торецьк "увіллють" додаткові сили.
У орків ще одне завдання - "закрити" північний фланг Часового Яру. Отже, можна припустити, що після Каналу вони підуть на північ від осі Григорівка-Майське. І таким чином спробують "видавити" гарнізон Часового Яру, як із Лисичанська.
Але це теоретично, а поки що ними виконано 10%."
https://pbs.twimg.com/media/GRlQ6_tbMAIl9zQ?format=png&name=900x900
Наступ рашистів на висоти Лисичанська в червні-липні 2022 року:
https://pbs.twimg.com/media/GRlROMeXMAAnSRy?format=jpg&name=small
Оманщина, сидить не на фронті, а в тилу Українців!!!