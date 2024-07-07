Российские войска обстреляли Нью-Йорк и Ильинку на Донетчине. Ранены два человека
Днем 7 июля российские захватчики нанесли удары по поселку Нью-Йорк и селу Ильинка, что в Донецкой области. Два человека получили ранения.
Об этом сообщает "Суспільне Донбас" со ссылкой на информацию пресс-секретаря прокуратуры Донецкой области Анастасии Медведевой, информирует Цензор.НЕТ.
По словам спикера, оккупанты ударили по селу Ильинка Покровского района около 14:00.
"В результате вражеской атаки получила ранения 67-летняя женщина. Она госпитализирована", - рассказала Анастасия Медведева.
Также в результате очередного удара по поселку Нью-Йорк Бахмутского района ранения получил 63-летний мужчина. Он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Представительница прокуратуры отметила, что начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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