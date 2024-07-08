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Орбан – Си Цзиньпину: "Важный призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне"

Зустріч Орбана та Сі у Китаї 8 липня 2024 року

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил в понедельник в Пекине, где он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, что для венгров важно, чтобы Китай способствовал укреплению мира во всем мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Говоря о российско-украинской войне, Орбан отметил, что венгры - миролюбивый народ. Они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда на стороне мира и никогда - на стороне войны".

Для нас очень важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне. В случае с конфликтом в соседних с Венгрией странах мы также высоко ценим вашу мирную инициативу", - заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии назвал встречу с Си Цзиньпином "исторической", на которой были достигнуты серьезные договоренности и установлена дружба между двумя народами на многие поколения.

Также смотрите: Орбан уже встретился с Си Цзиньпином и заявил, что Китай является ключевой силой для достижения мира в российско-украинской войне.. ФОТО

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".

Автор: 

Венгрия (2002) Китай (3045) Си Цзиньпин (301) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+9
Самі себе хвалять і пишаються … гендерна рівність…
хвалила зозуля, півня… Який піп, така і його молитва!!
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08.07.2024 09:37 Ответить
+7
"За мир во всем мире".Це вже було.
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08.07.2024 09:35 Ответить
+7
Прийде час - будуть китайці знову горобців ловити...
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08.07.2024 09:40 Ответить
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"За мир во всем мире".Це вже було.
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08.07.2024 09:35 Ответить
А США і євролідери в той же своїми занепокоєннями і повільністю пройобують свої позиції.
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08.07.2024 10:07 Ответить
Орбан летить до Вашингтона!
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08.07.2024 10:08 Ответить
Самі себе хвалять і пишаються … гендерна рівність…
хвалила зозуля, півня… Який піп, така і його молитва!!
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08.07.2024 09:37 Ответить
Прийде час - будуть китайці знову горобців ловити...
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08.07.2024 09:40 Ответить
...брехня... .
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08.07.2024 09:45 Ответить
Сьогодні Залужний відмічає день народження ! Дякуємо Вам пан Залужний ! Доброго Вам Здоров'я ! ❤🇺🇦
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08.07.2024 09:47 Ответить
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08.07.2024 09:48 Ответить
Їпать-колотіть! Весь світ їбанувся і орбло цим користується.
-Ми за все хороше і проти всього поганого
-А якщо воно на 10% хороше і на 90% погане?
-Ми за все хороше і проти всього поганого
...
І так далі по тексту. Пару загальних фраз будемо повторювати рандомно на будь-які питання щодо конкретики. Угр і кітаєц - браття навєк!
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08.07.2024 09:50 Ответить
Мантра "мизамир! мирумир!" вже давно знівельована всілякими агресорами,диктаторами та покидьками.
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08.07.2024 10:02 Ответить
С.ка, ті хто розв'язали цю криваву війну більш за всіх тепер верещать за мир, покидьки вбивці.
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08.07.2024 10:05 Ответить
Ага ...на чужому кую у рай в'їхати ...
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08.07.2024 10:09 Ответить
Дешёвая венгерская проститутка!
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08.07.2024 10:10 Ответить
Власне, Китай благословив Путіна почати війну, але хто ж це тепер згадає. Зелена дипломатія просто безпорадна.
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08.07.2024 10:27 Ответить
Мою безмежну любов до миру не варто плутати з боягузством...Із виступу по радіо одного ультраправого, правда давненько те було.
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08.07.2024 10:33 Ответить
Нам нужен мир,желательно весь - це вже було!
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08.07.2024 10:37 Ответить
Этот мой коммент был написан 2-го июня и вот началось проталкивание этого "мирного плана Си, из-за которого торчат уши х-ла -

Fish Man сподобався ваш коментар в теміСаудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру, - ЗМІ
Все идет по оманскому плану. Этот самит с подачи кремлядей организовал дерьмак для последующего его провала на фоне альтернативного предложения Си и ху-ла. Провал планировался заранее.
02.06.2024 23:28 Відкрити на форумі
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08.07.2024 10:59 Ответить
Мир по Угорськи : 🤯
Дивитись і опладувати, коли рушать домівку твого сусіда, вбивають його з дітьми, гвалтують його дружину. При цьому вигукувати - ,, Просто треба припинити вогонь та опір"
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08.07.2024 11:08 Ответить
"...угорці - миролюбний народ. Вони прагнуть миру, рівноваги й гармонії, і тому "ми завжди на боці миру і ніколи - на боці війни",-

враховуючі, що угорці були титульною нацією імперії, що розпочала Першу Світову та вірними холуями Гітлера у Другу, такі да- мимотворці, свєтачі гуманізму
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08.07.2024 11:16 Ответить
,, для угорців важливо, щоб Китай сприяв зміцненню миру в усьому світі. Джерело
:
Якщо Китай хоче зміцнювати мир як зараз в Україні, то такиймир не потрібен в жодному куточку світу...
Окрім Угорщини звісно🙄
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08.07.2024 12:21 Ответить
Мрази комунисты!!! Все по Оруэлу перекручивают!
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08.07.2024 14:03 Ответить
 
 