Орбан – Си Цзиньпину: "Важный призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне"
Венгерский премьер Виктор Орбан заявил в понедельник в Пекине, где он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, что для венгров важно, чтобы Китай способствовал укреплению мира во всем мире.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
Говоря о российско-украинской войне, Орбан отметил, что венгры - миролюбивый народ. Они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда на стороне мира и никогда - на стороне войны".
Для нас очень важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне. В случае с конфликтом в соседних с Венгрией странах мы также высоко ценим вашу мирную инициативу", - заявил Орбан.
Премьер-министр Венгрии назвал встречу с Си Цзиньпином "исторической", на которой были достигнуты серьезные договоренности и установлена дружба между двумя народами на многие поколения.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".
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хвалила зозуля, півня… Який піп, така і його молитва!!
-Ми за все хороше і проти всього поганого
-А якщо воно на 10% хороше і на 90% погане?
-Ми за все хороше і проти всього поганого
...
І так далі по тексту. Пару загальних фраз будемо повторювати рандомно на будь-які питання щодо конкретики. Угр і кітаєц - браття навєк!
Fish Man сподобався ваш коментар в теміСаудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру, - ЗМІ
Все идет по оманскому плану. Этот самит с подачи кремлядей организовал дерьмак для последующего его провала на фоне альтернативного предложения Си и ху-ла. Провал планировался заранее.
02.06.2024 23:28 Відкрити на форумі
Дивитись і опладувати, коли рушать домівку твого сусіда, вбивають його з дітьми, гвалтують його дружину. При цьому вигукувати - ,, Просто треба припинити вогонь та опір"
враховуючі, що угорці були титульною нацією імперії, що розпочала Першу Світову та вірними холуями Гітлера у Другу, такі да- мимотворці, свєтачі гуманізму
:
Якщо Китай хоче зміцнювати мир як зараз в Україні, то такиймир не потрібен в жодному куточку світу...
Окрім Угорщини звісно🙄