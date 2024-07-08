Орбан – Си Цзиньпину: "Важный призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне"

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил в понедельник в Пекине, где он встретился с лидером Китая Си Цзиньпином, что для венгров важно, чтобы Китай способствовал укреплению мира во всем мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Говоря о российско-украинской войне, Орбан отметил, что венгры - миролюбивый народ. Они стремятся к миру, равновесию и гармонии, и поэтому "мы всегда на стороне мира и никогда - на стороне войны".

Для нас очень важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне. В случае с конфликтом в соседних с Венгрией странах мы также высоко ценим вашу мирную инициативу", - заявил Орбан.

Премьер-министр Венгрии назвал встречу с Си Цзиньпином "исторической", на которой были достигнуты серьезные договоренности и установлена дружба между двумя народами на многие поколения.

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Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".