Российский террор не имеет предела. Это усиливает мотивацию как можно быстрее предоставить Украине больше ПВО, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс отреагировал на утренний российский обстрел Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Российский террор не имеет границ: теперь трусливое нападение на детскую больницу. Только что вернувшись из Киева, мне еще больнее на это смотреть", - отметил он.

По словам министра, этот российский обстрел усиливает его мотивацию как можно быстрее доставить Украине запчасти к системам ПВО Patriot и истребители F16.

"И продолжать делать с партнерами больше в сфере противовоздушной обороны", - добавил Брекельманс.

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Ракетная атака РФ на Киев 8 июля

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.

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