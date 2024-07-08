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Новости Война
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Российский террор не имеет предела. Это усиливает мотивацию как можно быстрее предоставить Украине больше ПВО, - министр обороны Нидерландов Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Брекельманс про атаку РФ на Київ 8 липня

Глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс отреагировал на утренний российский обстрел Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в соцсети Х.

"Российский террор не имеет границ: теперь трусливое нападение на детскую больницу. Только что вернувшись из Киева, мне еще больнее на это смотреть", - отметил он.

По словам министра, этот российский обстрел усиливает его мотивацию как можно быстрее доставить Украине запчасти к системам ПВО Patriot и истребители F16.

"И продолжать делать с партнерами больше в сфере противовоздушной обороны", - добавил Брекельманс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мясник в Кремле нападает на детей, матерей, врачей, учителей ради удовольствия, - глава МИД Латвии Браже

Ракетная атака РФ на Киев 8 июля

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

Как отметил Зеленский, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

Также Зеленский заявил, что под завалами больницы могут быть люди, точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате утренней атаки России по Украине погибли около 20 человек, еще около полусотни - ранены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по отделению токсикологии "Охматдета", где дети получали диализ, есть погибшие, - Ляшко

Автор: 

Киев (25692) Нидерланды (1602) обстрел (27913) ОХМАТДЕТ (244)


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Топ комментарии
+12
краще б дали томагавки
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08.07.2024 13:45 Ответить
+11
тут вже треба томагавки, кацапське біосміття вже треба знищувати повністю
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08.07.2024 13:46 Ответить
+9
Це точно. Оборона тут не допоможе. Кацапів треба карати моментально їхніми ж методами.
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08.07.2024 13:47 Ответить
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краще б дали томагавки
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08.07.2024 13:45 Ответить
Це точно. Оборона тут не допоможе. Кацапів треба карати моментально їхніми ж методами.
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08.07.2024 13:47 Ответить
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08.07.2024 13:46 Ответить
Ну наснилося старій людині
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08.07.2024 13:48 Ответить
***** як типова істота з комплексом неповноцінності на такі заяви болісно рефлексує. Показав маразматику як той його "зупинив".
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08.07.2024 13:50 Ответить
Маячня параноїдного шизофреніка неосяжна та незбагненна!!))
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08.07.2024 13:52 Ответить
нєнє!
озабочень вже вистачить. нема де складати.
тепер, давайте зброю та дозвіл!
і перестаньте торгувати з лаптями.
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08.07.2024 13:46 Ответить
Так Нидерланды нам и так дают , что могут ... ( что могут ...)
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08.07.2024 14:04 Ответить
тут вже треба томагавки, кацапське біосміття вже треба знищувати повністю
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08.07.2024 13:46 Ответить
Чому в заголовку тільки ППО? Міністр чітко в одному реченні сказав про ППО і F16.
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08.07.2024 13:47 Ответить
******** світ: країна, що головує у Раді Безпеці ООН, обстрілює ракетами дитячі лікарні😳
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08.07.2024 13:48 Ответить
Значительно эффективнее было бы разнести в пыль дальнюю авиацию рашки и отправить ее в мусор истории. Именно она несет наибольший террор и именно от нее нужно избавляться уничтожая самолеты, пилотов и пункты управления. После утилизации черноморского флота рашистов, ракетный террор с моря прекратился и не благодаря ПВО
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08.07.2024 13:49 Ответить
Томагавками по стратегічних аеродромах, та кремлю
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08.07.2024 13:50 Ответить
Как с людьми, чем больше говорят, тем меньше делают.
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08.07.2024 13:54 Ответить
Эту игру можно играть вечно. Союзники будут нам передавать ПВО а рашисты будут искать места для террора используя разные средства и тактики. Значительно проще разрешить Украине охоту за авиацией рашки и предоставить все необходимые средства чтобы оставить бункерного нациста без крыльев и соответственно без возможностей запускать ракеты.
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08.07.2024 13:55 Ответить
Зачем носить тяжелые доспехи если можно выбить зубы и сломать челюсть тому кто пытается тебя покусать?
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08.07.2024 14:00 Ответить
 
 