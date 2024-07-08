Зеленский о "миротворческих миссиях" Орбана: Посредниками могут быть только сильные союзники

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может быть посредником между Украиной и Россией. По мнению главы государства, выступить с посреднической миссией могли бы США, Китай и весь Евросоюз.

Об этом украинский лидер сказал во время совместной пресс-конференции с главой польского правительства с Дональдом Туском в Варшаве, пишет "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что он не знал о планах Виктора Орбана посетить Москву сразу после визита в Киев.

"Что касается премьер-министра Орбана. Он был в Киеве, после этого улетел в Москву, я не знал о том, что он летит в Москву, это его независимый выбор",- сказал глава Украинского государства.

Зеленский также ответил на вопрос, может ли венгерский премьер быть посредником между Украиной и Россией. По словам президента, посредниками могут быть только сильные союзники.

"Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не о посредничестве. Это о возможностях. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию, и Путин зависит от нее. Или у тебя очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, США такая страна, Китай и ЕС. Не какая-то одна страна, а весь Евросоюз. Это действительно может быть такая посредническая миссия", - сказал украинский лидер.

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Глава государства также добавил, что когда диктатор РФ Путин встречается с лидерами того или иного государства, это не означает, что он хочет завершить войну в Украине.

"Он хочет продемонстрировать какие-то шаги, но за этой демонстрацией у него всегда идет кровавая демонстрация, как сегодня утром в Украине",- добавил президент.

Напомним, что Орбан посещал Киев 2 июля, тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого, 5 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

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