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Новости Война
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Зеленский о "миротворческих миссиях" Орбана: Посредниками могут быть только сильные союзники

Зеленський про

Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может быть посредником между Украиной и Россией. По мнению главы государства, выступить с посреднической миссией могли бы США, Китай и весь Евросоюз.

Об этом украинский лидер сказал во время совместной пресс-конференции с главой польского правительства с Дональдом Туском в Варшаве, пишет "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что он не знал о планах Виктора Орбана посетить Москву сразу после визита в Киев.

"Что касается премьер-министра Орбана. Он был в Киеве, после этого улетел в Москву, я не знал о том, что он летит в Москву, это его независимый выбор",- сказал глава Украинского государства.

Зеленский также ответил на вопрос, может ли венгерский премьер быть посредником между Украиной и Россией. По словам президента, посредниками могут быть только сильные союзники.

"Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не о посредничестве. Это о возможностях. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию, и Путин зависит от нее. Или у тебя очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, США такая страна, Китай и ЕС. Не какая-то одна страна, а весь Евросоюз. Это действительно может быть такая посредническая миссия", - сказал украинский лидер.

Читайте также: Переговоры с РФ могут вестись через посредников с разных континентов, - Зеленский

Глава государства также добавил, что когда диктатор РФ Путин встречается с лидерами того или иного государства, это не означает, что он хочет завершить войну в Украине.

"Он хочет продемонстрировать какие-то шаги, но за этой демонстрацией у него всегда идет кровавая демонстрация, как сегодня утром в Украине",- добавил президент.

Напомним, что Орбан посещал Киев 2 июля, тогда он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого, 5 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Читайте также: Орбан - Си Цзиньпину: "Важен призыв Китая к миру во всем мире, а не к войне"

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) переговоры (5073) россия (96216) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+18
Слабке квартальне чмо, яке привело в країну війну широко відкривши ворота, та роззброївши війська, тепер бездарно грає лідера нації.
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08.07.2024 17:18 Ответить
+14
кєтай є стороною конфлікту, кінь ти педальний!
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08.07.2024 17:09 Ответить
+13
Найбільша проблема це те що ти пішов в президенти і оточив себе людьми далекими від українських інтересів.
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08.07.2024 17:15 Ответить
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Та куди вже сильнішого! - він голими руками може путлєра задушити
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08.07.2024 17:08 Ответить
Да.., «не голова а Дом советов»…

і це коли кожно слово повинно бути вивірено!

Як кадуть діпломати, треба 10 раз подумати,

перв ніж щось не сказати.
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08.07.2024 17:25 Ответить
кєтай є стороною конфлікту, кінь ти педальний!
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08.07.2024 17:09 Ответить
і от ти, *****, чєстноє піонєрскоє не знав, що він поїде на палку чаю до *****? прямо так честно-пречесно???
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08.07.2024 17:11 Ответить
США+ЄС має дати пенделя Китаю, щоб той загнав ***** в будку. Чи захочуть вони - от питання. Бо в нас дипломатія рівня кулеби, більше мертва, ніж жива.
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08.07.2024 17:11 Ответить
Дипломатія рівня Д'єрьмака. Кулеба вийшов затягнутись сигарою.
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08.07.2024 17:18 Ответить
А, ну так, забула за Зеленого Кардинала)
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08.07.2024 17:22 Ответить
У світлі останніх подій, дійсно миротворець, мля...
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08.07.2024 17:11 Ответить
Ей осёл зелений запроси Орбана в гості іще вонож вам так допомагає заігрувати з х*йлом в торги на крові Україньских дітей
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08.07.2024 17:14 Ответить
Найбільша проблема це те що ти пішов в президенти і оточив себе людьми далекими від українських інтересів.
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08.07.2024 17:15 Ответить
Пуцелейба зроби добре діло.відійли зі своїм кодлом 95 кварталу від влади і передай тим що є профі в політиці , дипломатії,військовій справі.Бо де стільки має загинути людей через твою тупість.Іди вже геть !
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08.07.2024 17:15 Ответить
Сильні Потужні повинні бути....
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08.07.2024 17:16 Ответить
Слабке квартальне чмо, яке привело в країну війну широко відкривши ворота, та роззброївши війська, тепер бездарно грає лідера нації.
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08.07.2024 17:18 Ответить
Угорські мирні ініціативи йому не підходять, болгарські - також, Трампу взагалі нахамив… Та ти прямо скажи, що ніякий мир тобі не потрібен, тільки безкінечна війна дають тобі абсолютну владу, мільярди доларів і захист від відповідальності….
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08.07.2024 17:20 Ответить
Під його "мудрим керуванням" безкінечна віна закінчиться навіть швидше, ніж трамповський мир. Зелена шобла ж не здатна ні воювати, ні захищати країну. Тут зимою буде енергетичний колапс з усіма наслідками, економіка вже преддефолтна, на фронти гребуть навіть інвалідів.
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08.07.2024 17:25 Ответить
Десь років з вісім перед кожною зимою москалі лякали "газовим холодомором", тепер вже третій рік підряд тужаться лякати "енергетичним колапсом"..
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08.07.2024 19:03 Ответить
Мікронезія, Гаяна, Замбія, Малаві, Барбадос і Маршаллові острови
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08.07.2024 17:27 Ответить
Тільки в мене виникло питання: чому той, хто грає роль президента досі НІЧОГО не сказав щодо ракетного обстрілу Охматдиту?
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08.07.2024 17:35 Ответить
Текст вже написали. Репєтирує з телесуфлером на вечір.
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08.07.2024 17:56 Ответить
ВоФка,сильні союзники вимагають від тебе припинити встановлювати автократію,повернутись до Конституційної роботи влади,перестати мародерити на крові і вишвирнути єрмачню,а ти,гандон, хочеш красти і красти,тому бикуєш і включаєш свою "криворіжську школу дипломатії",шантажуєш цивілізований світ союзом з Вітьою-кремлівським джигало і китайською пандочкою,а пандочка Україну вважає провінцією ху@ляндії,звідти і цей брєд про "українську кризу".Так куди ти нас тянеш,наркоман зелений?
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08.07.2024 17:44 Ответить
В марте 2022 г. в Стамбуле это чмо пыталось сдать Украину Ху#лу вообще без посредников.
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08.07.2024 17:46 Ответить
В України нема жодного союзника, Володимире! Відкрий Вікі й подивись, хто вважається союзником, головним чином, під час війни!
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08.07.2024 17:47 Ответить
Ми не можемо легітимно прибрати Зєлєнского, але можемо "вичистити" все його корумповане і прокацаплене оточення! Якщо Зє буде захищати соїх призначенців - зрадників і корупціонерів, то він легітимізує народне постання проти себе і стане класичним узурпатором. А йому його хуцпата шкурка дорожча за всіляких єрмаків і татарових з шмігалямі...
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08.07.2024 17:53 Ответить
Хіба зашморги та балькони в Україні скінчилися? Чому ми не можемо стерти ворогів України?!
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08.07.2024 18:17 Ответить
Ми потрапили в пастку "європейського гуманізму" де чітко проставлена кома у реченні "сратити неможна, судити".
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09.07.2024 00:11 Ответить
я просто впевнений, що дєрбмачня сьогоднішній жах розглядає лише:
1) привід освіжити у світі вже набридле неголене їбало зеленого їбаната
2) замовчати історію про здохлого братця-грушника підаряка

ввечері за це ці уйобки іще відкоркують пляшку шампанського...
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08.07.2024 18:19 Ответить
А, нащо ти з ним зустрічався, міг послати його як Штайнмаєра, але ж ні прийняв бо так кремлю було завгодно.
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08.07.2024 18:58 Ответить
Це так ішак грає на публіку. А насправді це чмо використовує будь-що та будь-кого для так потрібного йому договорняка. Ішак говорить, дєрмак діє. В цих зрадників така схема, "штоб нікто нє догадался"
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08.07.2024 21:50 Ответить
Зовсім другий президент, зовсім други уряд, з нормальним мисленням, тільки врятує Україну! ЄС і США в цьому допоможуть!!!!
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09.07.2024 07:12 Ответить
 
 