33 человека погибли и 140 получили ранения вследствие массированного ракетного удара по территории Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ
Массированный ракетный удар армии РФ по украинским городам 8 июля унес жизни 33 человек.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасатели отмечают, что всего вследствие атаки погибли 33 человека: 22 в городе Киев, 11 в Днепропетровской области.
Ранения получили 140 человек: 74 - в столице, 2 - в Киевской области, 64 - Днепропетровской области.
Ракетный удар по Украине 8 июля
Утром 8 июля в Киеве прогремели взрывы: 22 погибших и 72 человека пострадали, зафиксировано падение обломков в трех районах.
Сегодня, 8 июля, войска РФ совершили массированную ракетную атаку по городу Кривой Рог: есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых.
Рашисты нанесли массированный ракетный удар по Днепру. В городе повреждены многоэтажка, предприятие: 1 погибший, 6 пострадавших.
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