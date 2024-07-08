33 человека погибли и 140 получили ранения вследствие массированного ракетного удара по территории Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Массированный ракетный удар армии РФ по украинским городам 8 июля унес жизни 33 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели отмечают, что всего вследствие атаки погибли 33 человека: 22 в городе Киев, 11 в Днепропетровской области.

Ранения получили 140 человек: 74 - в столице, 2 - в Киевской области, 64 - Днепропетровской области.

Ракетный удар по Украине 8 июля

Утром 8 июля в Киеве прогремели взрывы: 22 погибших и 72 человека пострадали, зафиксировано падение обломков в трех районах.

Сегодня, 8 июля, войска РФ совершили массированную ракетную атаку по городу Кривой Рог: есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых.

Рашисты нанесли массированный ракетный удар по Днепру. В городе повреждены многоэтажка, предприятие: 1 погибший, 6 пострадавших.

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