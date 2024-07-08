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Новости
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33 человека погибли и 140 получили ранения вследствие массированного ракетного удара по территории Украины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Массированный ракетный удар армии РФ по украинским городам 8 июля унес жизни 33 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели отмечают, что всего вследствие атаки погибли 33 человека: 22 в городе Киев, 11 в Днепропетровской области.

Ранения получили 140 человек: 74 - в столице, 2 - в Киевской области, 64 - Днепропетровской области.

Ракетный удар по Украине 8 июля

Утром 8 июля в Киеве прогремели взрывы: 22 погибших и 72 человека пострадали, зафиксировано падение обломков в трех районах.

Сегодня, 8 июля, войска РФ совершили массированную ракетную атаку по городу Кривой Рог: есть несколько попаданий, 11 погибших, более 40 раненых.

Рашисты нанесли массированный ракетный удар по Днепру. В городе повреждены многоэтажка, предприятие: 1 погибший, 6 пострадавших.

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Наслідки масованої ракетної атаки 8 липня

Наслідки масованої ракетної атаки 8 липня
Наслідки масованої ракетної атаки 8 липня

Автор: 

обстрел (27913) ракеты (3618) жертвы (2097) ГСЧС (5026)


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Ракети падали повільно. Таке враження шо їх пропустили нарошно
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08.07.2024 20:07 Ответить
Довго думав щоб таку х....ню написати?
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08.07.2024 20:10 Ответить
А точно падали повільно?
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08.07.2024 20:39 Ответить
Повільно? Що взагалі таке пишеш?
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08.07.2024 20:48 Ответить
Біля політеха ракета що на відео падала поільно.
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08.07.2024 20:10 Ответить
Таки повільно падали?
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08.07.2024 20:40 Ответить
Горіти вам всім у пеклі мерзенні рашистські вбивці...
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08.07.2024 20:10 Ответить
І чого ти досяг мерзена труслива істота путін, що вбив 33 людини серед них є діти ,що понад 140 поранив,а ще зруйнував дитячу лікарню і житлові будинки ? ти кривавий терорист **** здохни тобі цього бажаю як і твоїм виродкам ,тому українці позбувайтесь кацапського наречія ці варвари вбивають дітей ,а ви й досі хочите бути схожі на них.
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08.07.2024 20:32 Ответить
Хто бачив сьогоднішній допис ручної болонки ларьочника?
Цілком у дусі арестовича: "уламки пошкодили будівлю"!
Цікаво, її нагородять чи поставлять міністром?
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08.07.2024 20:37 Ответить
 
 