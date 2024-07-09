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Новости Война
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Россия потратила минимум $200 млн на ракетную атаку по Украине 8 июля, - Forbes

Росія витратила щонайменше $200 млн на ракетну атаку по Україні 8 липня, - Forbes

Страна-агрессор Россия потратила от 200 до 250 миллионов долларов на массированную ракетную атаку по Украине 8 июля.

Соответствующие подсчеты сделали аналитики Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным Воздушных Сил ВСУ, Россия 8 июля выпустила по Украине 38 ракет различных типов.

Издание отмечает, что среди запущенных ракет: одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал"; четыре баллистические ракеты "Искандер-М"; одна крылатая ракета 3М22 "Циркон"; 13 крылатых ракет Х-101; 14 крылатых ракет "Калибр"; две крылатые ракеты Х-22; три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Поскольку точное распределение ракет по типам остается неизвестным стоимость атаки РФ можно оценить от 200 до 250 миллионов долларов.

Как известно, Силам ПВО Украины удалось уничтожить 30 вражеских ракет: одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; три баллистические ракеты "Искандер-М"; 11 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр" и три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69

Стоимость сбитых вражеских ракет издание оценивает в пределах от 160 млн до 200 миллионов долларов.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

По состоянию на 21.23 в Киеве погибло 27 человек (из них 3 детей). Пострадало 82 человека.

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

Также читайте: Совбез ООН проведет 9 июля заседание из-за обстрела Россией больницы "Охматдет"

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обстрел (27913) ракеты (3618) россия (96216) атака (403)


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Топ комментарии
+24
Так вы ей по миллиарду в день платите , зачем копейки считать ? Те , кто всё переводит на деньги , не хотят понимать , что дело не в деньгах , а крахе мирового порядка и демократии .
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09.07.2024 00:04 Ответить
+15
лядь, а ці все рахують витрати мисливців за живими мішенями на відкритому сафарі...
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09.07.2024 00:05 Ответить
+13
Коли ж ви сYки перестаните міряти життя українських дітей доларами і ціною на барель нафти?Може пора карати терористів,поки вони з Орбаном,Трампом і Сі не розпочали ядерний терор?
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09.07.2024 00:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не рахуйте чужі гроші..
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09.07.2024 00:01 Ответить
Ці гроші вже не кацапські, а наші - з репарацій рашки
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09.07.2024 05:28 Ответить
Це не зовсім рахування "чужих грошей", це пишуть для того, щоб західне суспільство розуміло, скільки витрачає Рашка, тільки на одну ракетну атаку і що поміч Україні потрібно збільшувати до рівня "не меньше"
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09.07.2024 08:38 Ответить
Так вы ей по миллиарду в день платите , зачем копейки считать ? Те , кто всё переводит на деньги , не хотят понимать , что дело не в деньгах , а крахе мирового порядка и демократии .
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09.07.2024 00:04 Ответить
Все ж ,м мабуть треба аналізувати оцінювати спроможність країни, яка ну ніяк не заслужить звання терористки - а тільки посібниця , так розумію?
АЛЕ САМЕ В ДЕНЬ ТАКОГО НЕЛЮДСЬКОГО АКТУ, як навіть для війни, рахувати ті затрати" посібниці тероризму"- не менш не по-людськи!!!
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09.07.2024 00:46 Ответить
Росія витратила, значить санкції працюють? В чому посил?
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09.07.2024 00:04 Ответить
лядь, а ці все рахують витрати мисливців за живими мішенями на відкритому сафарі...
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09.07.2024 00:05 Ответить
****...кі бухгалтери...
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09.07.2024 00:08 Ответить
І на хера нам знати скільки витратила підарассія. У нас сьогодні загинуло по Україні десятки цивільних українців, ще сотні поранені. Ось що потрібно знати, і робити все для того, кожен на своєму місці, щоб рашистська мразота счезла з лиця Землі.
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09.07.2024 00:09 Ответить
фігня
зараз Баден пару тіньових танкерів з нафтою пропустить,і хЙло всі ці мільйони покриє за тиждень.
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09.07.2024 00:11 Ответить
Коли ж ви сYки перестаните міряти життя українських дітей доларами і ціною на барель нафти?Може пора карати терористів,поки вони з Орбаном,Трампом і Сі не розпочали ядерний терор?
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09.07.2024 00:13 Ответить
А які наші збитки, крім втрачених життів, що оцінити неможливо
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09.07.2024 00:19 Ответить
це мінімум в 10 разів дешевше завданих руйнувань. Ще при тому що життя українців безцінне. А нафтофантиків на кацапії хоч жопой жуй.
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09.07.2024 00:27 Ответить
А торгашам аби бабло рахувати. Не хочете прокалькулювати, скільки людей вбила чи покалічила підєрация рашистів? Скільки людських доль зламала? Комерсанти *****
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09.07.2024 00:30 Ответить
Для них це копійки
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09.07.2024 00:32 Ответить
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09.07.2024 00:55 Ответить
Не коштують ці ракети таких грошей.Х-101 не може в принципі коштувати як 10 Томагавк.Та й взагалі якось це по дурному звучить.
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09.07.2024 01:19 Ответить
Вони витратили не більше 10% від озвученої цифри - метал, вибухівка, паливо для літаків, паливо для ракет, заводи, логістика - це все за рублі. Лише якісь іноземні мікросхеми та запчастини, але вони не будуть коштувати 200 млн доларів.
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09.07.2024 01:28 Ответить
гей, "спеціаліст по металу", так і Боїнгу того алюмінію не на сотню міліонів доларів !
а, вибач, я ще картонну коробку мікросхем забув 😕
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09.07.2024 05:33 Ответить
100 пудов..це як мокшанський 150 мм коштує московитам 500 баксів а американський вже дотягує до 8 000
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09.07.2024 06:05 Ответить
Прикро, що ці дятли, не в змозі порахувати, скільки наших ракет ї..ний віслюк заасфальтував чи сковідив.
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09.07.2024 01:41 Ответить
Та хай їх вдавить навіки з усім їхнім кодлом!!!
Ми,українці,скільки втратили!
Ми,життів,інфраструктури,житла,бізнесів,нервів,можливості розвиватися і спати спокійно?
У тих сцук невичерпний запас,нафту у них куплять,баби нарожають.
А Європа з США чекають поки нас всіх переб'ють?
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09.07.2024 01:47 Ответить
хто про що, а бариги - про гроші!

а нічого, що таку суму кацапня получає за день-два експорту свого смердючого газу, жижи і інших ресурсів?
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09.07.2024 02:08 Ответить
А ми скільки втратили, тільки на Охматдиті? А головне - людські життя, які не повернеш.
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09.07.2024 04:24 Ответить
15 июля 2023 г.В российских ракетах нашли комплектующие из Германии и других стран НАТО

В российских ракетах "Кинжал" и "Искандер" нашли комплектующие из Германии, Японии, США и других стран НАТО, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Владислава Власюка. По данным Киева, Россия удвоила производство баллистических и крылатых ракет с 512 до 1061 штуки в течение этого года. Это удалось благодаря обходу западных санкций через третьи страны, считают украинские чиновники. По их данным, 81 процент контрабандных компонентов поступают из США, 8 процентов - из Швейцарии и по 3,5 процента из Германии и Японии. Компоненты ввозятся через Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и другие страны, пишет FAZ.
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09.07.2024 05:39 Ответить
 
 