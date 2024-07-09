Россия потратила минимум $200 млн на ракетную атаку по Украине 8 июля, - Forbes

Страна-агрессор Россия потратила от 200 до 250 миллионов долларов на массированную ракетную атаку по Украине 8 июля.

Соответствующие подсчеты сделали аналитики Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным Воздушных Сил ВСУ, Россия 8 июля выпустила по Украине 38 ракет различных типов.

Издание отмечает, что среди запущенных ракет: одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал"; четыре баллистические ракеты "Искандер-М"; одна крылатая ракета 3М22 "Циркон"; 13 крылатых ракет Х-101; 14 крылатых ракет "Калибр"; две крылатые ракеты Х-22; три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Поскольку точное распределение ракет по типам остается неизвестным стоимость атаки РФ можно оценить от 200 до 250 миллионов долларов.

Как известно, Силам ПВО Украины удалось уничтожить 30 вражеских ракет: одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; три баллистические ракеты "Искандер-М"; 11 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр" и три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69

Стоимость сбитых вражеских ракет издание оценивает в пределах от 160 млн до 200 миллионов долларов.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.

В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".

По состоянию на 21.23 в Киеве погибло 27 человек (из них 3 детей). Пострадало 82 человека.

В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.

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