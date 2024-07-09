Россия потратила минимум $200 млн на ракетную атаку по Украине 8 июля, - Forbes
Страна-агрессор Россия потратила от 200 до 250 миллионов долларов на массированную ракетную атаку по Украине 8 июля.
Соответствующие подсчеты сделали аналитики Forbes, сообщает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным Воздушных Сил ВСУ, Россия 8 июля выпустила по Украине 38 ракет различных типов.
Издание отмечает, что среди запущенных ракет: одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал"; четыре баллистические ракеты "Искандер-М"; одна крылатая ракета 3М22 "Циркон"; 13 крылатых ракет Х-101; 14 крылатых ракет "Калибр"; две крылатые ракеты Х-22; три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Поскольку точное распределение ракет по типам остается неизвестным стоимость атаки РФ можно оценить от 200 до 250 миллионов долларов.
Как известно, Силам ПВО Украины удалось уничтожить 30 вражеских ракет: одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал"; три баллистические ракеты "Искандер-М"; 11 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр" и три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69
Стоимость сбитых вражеских ракет издание оценивает в пределах от 160 млн до 200 миллионов долларов.
Массированный обстрел Украины 8 июля
Утром 8 июля войска РФ осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Захватчики направили на Украину более 40 ракет различных типов. В частности, на Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.
В Киеве повреждены жилые дома, инфраструктура и две детские больницы, в частности крупнейшая детская больница Украины "Охматдет".
По состоянию на 21.23 в Киеве погибло 27 человек (из них 3 детей). Пострадало 82 человека.
В Кривом Роге ракета попала по предприятию и жилому фонду. По последним данным, 11 человек погибли, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.
В Днепре есть попадания в двух районах: на одной из локаций повреждено СТО, на второй - многоэтажка. Известно об одном погибшем, есть раненые.
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АЛЕ САМЕ В ДЕНЬ ТАКОГО НЕЛЮДСЬКОГО АКТУ, як навіть для війни, рахувати ті затрати" посібниці тероризму"- не менш не по-людськи!!!
зараз Баден пару тіньових танкерів з нафтою пропустить,і хЙло всі ці мільйони покриє за тиждень.
а, вибач, я ще картонну коробку мікросхем забув 😕
Ми,українці,скільки втратили!
Ми,життів,інфраструктури,житла,бізнесів,нервів,можливості розвиватися і спати спокійно?
У тих сцук невичерпний запас,нафту у них куплять,баби нарожають.
А Європа з США чекають поки нас всіх переб'ють?
а нічого, що таку суму кацапня получає за день-два експорту свого смердючого газу, жижи і інших ресурсів?
В российских ракетах "Кинжал" и "Искандер" нашли комплектующие из Германии, Японии, США и других стран НАТО, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на советника руководителя офиса президента Украины Владислава Власюка. По данным Киева, Россия удвоила производство баллистических и крылатых ракет с 512 до 1061 штуки в течение этого года. Это удалось благодаря обходу западных санкций через третьи страны, считают украинские чиновники. По их данным, 81 процент контрабандных компонентов поступают из США, 8 процентов - из Швейцарии и по 3,5 процента из Германии и Японии. Компоненты ввозятся через Китай, Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и другие страны, пишет FAZ.