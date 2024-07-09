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627 детей находились в "Охматдете", когда в больницу попала российская ракета, - Минздрав

Удар РФ по Охматдиту 8 липня 2024 року

Когда российская ракета Х-101 попала в детскую больницу "Охматдет", там находилось 627 детей. Сейчас 94 детей перевезли из больницы в другие медучреждения Киева.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас 68 детей остались на лечение в уцелевших зданиях больницы.

Еще 465 детей, нуждавшихся в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой. С их родителями поддерживается связь.

Кроме того, по данным Минздрава, 8 маленьких пациентов получили ранения в результате ракетного удара по "Охматдету", двое взрослых погибли.

Смотрите: РФ ударила по "Охматдету" крылатой ракетой Х-101: СБУ получила новые доказательства. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.

МИД Украины организовало визит более 30 глав иностранных дипломатических миссий к месту ракетного удара по "Охматдету".

Автор: 

дети (6578) ОХМАТДЕТ (244) Ляшко Виктор (1365)


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Друзі, у мене немає слів. Кацапи- вбивці. А наші зєлєні, і наш ЛідОр не знали про підготовку до ракетного удару по Ахматдіту ? Вони лукашенко не почули ? Моя думка після цієї трагедії склалась остаточно. При цьому тво зЄлєнскому буде ще більше жертв цивільних. Він саме цим давить на Захід - дивіться які у нас жертви. І нічого не робить, щоб запобігти цьому. Охматдит повинен був припинити діяльність на перші півроку після "бровад лукашка". Українці чого ви йдете на такі жертви заради одного невігласа - злодія, який захопив президентське крісло і не збирається покидати його за своє життя. (як *****!) ? Схаменіться нарешті !!! Війна не може виправдати жодного злочинця в Україні ! Не втік, то треба гнати осиновим колом.
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09.07.2024 14:00 Ответить
 
 