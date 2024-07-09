627 детей находились в "Охматдете", когда в больницу попала российская ракета, - Минздрав
Когда российская ракета Х-101 попала в детскую больницу "Охматдет", там находилось 627 детей. Сейчас 94 детей перевезли из больницы в другие медучреждения Киева.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас 68 детей остались на лечение в уцелевших зданиях больницы.
Еще 465 детей, нуждавшихся в плановом лечении, обследованы, их временно выписали домой. С их родителями поддерживается связь.
Кроме того, по данным Минздрава, 8 маленьких пациентов получили ранения в результате ракетного удара по "Охматдету", двое взрослых погибли.
Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.
МИД Украины организовало визит более 30 глав иностранных дипломатических миссий к месту ракетного удара по "Охматдету".
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