РФ вряд ли захватит больше территории Украины в ближайшие месяцы. Прогресс оккупантов замедлился, - NYT

Россия вряд ли сможет достичь значительных территориальных достижений в Украине в ближайшие месяцы, поскольку ее плохо подготовленные войска пытаются прорвать украинскую оборону, усиленную западным вооружением. В то же время перспективы Киева отвоевать всю захваченную врагом территорию уменьшаются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.

Россия не способна на прорыв в Украине

"Россия захватила наиболее пророссийские части Украины в первый год войны. Американские официальные лица в частных разговорах говорят, что Украине будет почти невозможно отвоевать всю свою территорию, но она может настаивать на большей европейской интеграции, если ее результаты на поле боя будут сильнее", - говорится в публикации.

Отмечается, что весной и в начале этого лета российские войска пытались захватить территорию за пределами Харькова и возобновить наступление на востоке Украины, используя успех в захвате Авдеевки.

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Россия понесла тысячи потерь в этом наступлении, однако почти не захватила новой территории.

Журналисты отметили, что "российские войска продолжают продвигаться, но их прогресс замедлился из-за усиления украинских позиций".

Ближайшие месяцы будут непростыми для Украины. Но члены Альянса, собравшиеся 9 июля на саммите НАТО в Вашингтоне, могут считать, что усилия, направленные на укрепление Украины, приносят свои плоды.

"Украинские силы ослаблены, и впереди их ждут тяжелые месяцы боев, но серьезный прорыв России сейчас маловероятен", - говорит старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

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Победит ли Украина без возвращения территорий?

Также, утверждает The New York Times, некоторые чиновники говорят, что даже "формально не вернув свои земли", Украина все равно может выйти победителем в войне, приблизившись к НАТО и Европе.

Американские чиновники признают, что Россия может "достичь значительного прогресса" на фронте, если произойдут большие стратегические изменения, например, расширение военного призыва и программы подготовки военных.

Кроме того, пишет издание, американские чиновники говорят, что требовать, чтобы переговоры начались сейчас, было бы ошибкой. Около $61 млрд помощи, одобренные Конгрессом в мае после месяцев споров, укрепляют украинскую оборону и останавливают территориальное продвижение России.

"На протяжении всей войны разведывательные службы США были гораздо более пессимистичными относительно ее перспектив, чем Пентагон, старшие офицеры которого тесно сотрудничали с украинскими военными, чтобы помочь разработать ее стратегию. Но сейчас оценки правительства США более согласованы, когда речь идет о перспективах России на поле боя", - резюмировало NYT.

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