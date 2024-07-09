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Новости Война
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РФ вряд ли захватит больше территории Украины в ближайшие месяцы. Прогресс оккупантов замедлился, - NYT

NYT про ситуацію на полі бою в Україні в найближчі місяці

Россия вряд ли сможет достичь значительных территориальных достижений в Украине в ближайшие месяцы, поскольку ее плохо подготовленные войска пытаются прорвать украинскую оборону, усиленную западным вооружением. В то же время перспективы Киева отвоевать всю захваченную врагом территорию уменьшаются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.

Россия не способна на прорыв в Украине

"Россия захватила наиболее пророссийские части Украины в первый год войны. Американские официальные лица в частных разговорах говорят, что Украине будет почти невозможно отвоевать всю свою территорию, но она может настаивать на большей европейской интеграции, если ее результаты на поле боя будут сильнее", - говорится в публикации.

Отмечается, что весной и в начале этого лета российские войска пытались захватить территорию за пределами Харькова и возобновить наступление на востоке Украины, используя успех в захвате Авдеевки.

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Россия понесла тысячи потерь в этом наступлении, однако почти не захватила новой территории.

Журналисты отметили, что "российские войска продолжают продвигаться, но их прогресс замедлился из-за усиления украинских позиций".

Ближайшие месяцы будут непростыми для Украины. Но члены Альянса, собравшиеся 9 июля на саммите НАТО в Вашингтоне, могут считать, что усилия, направленные на укрепление Украины, приносят свои плоды.

"Украинские силы ослаблены, и впереди их ждут тяжелые месяцы боев, но серьезный прорыв России сейчас маловероятен", - говорит старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

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Победит ли Украина без возвращения территорий?

Также, утверждает The New York Times, некоторые чиновники говорят, что даже "формально не вернув свои земли", Украина все равно может выйти победителем в войне, приблизившись к НАТО и Европе.

Американские чиновники признают, что Россия может "достичь значительного прогресса" на фронте, если произойдут большие стратегические изменения, например, расширение военного призыва и программы подготовки военных.

Кроме того, пишет издание, американские чиновники говорят, что требовать, чтобы переговоры начались сейчас, было бы ошибкой. Около $61 млрд помощи, одобренные Конгрессом в мае после месяцев споров, укрепляют украинскую оборону и останавливают территориальное продвижение России.

"На протяжении всей войны разведывательные службы США были гораздо более пессимистичными относительно ее перспектив, чем Пентагон, старшие офицеры которого тесно сотрудничали с украинскими военными, чтобы помочь разработать ее стратегию. Но сейчас оценки правительства США более согласованы, когда речь идет о перспективах России на поле боя", - резюмировало NYT.

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Автор: 

россия (96216) боевые действия (4332) New York Times (49)


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Топ комментарии
+5
Бла-бла-бла, ні про що. Сім місяців затримки у наданні *********** зіграли головну роль у тому, що кацапи загарбали Бахмут і Авдіївку. Тисячі наших кращих воїнів заплатили своїм життям за цю затримку, поки США гралися у свої передвиборчі ігри. І все одно не дають дозволу лупити по кацапах більш, ніж 100 км,- яка мета "наших друзів"?
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09.07.2024 16:24 Ответить
+4
" захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Не захватила, а получила в результате оманских договорняков, разминирований и шаттлов на Чонгар.
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09.07.2024 16:20 Ответить
+3
Треба менше пиз...іть, а більше давати ППО, танків, снарядів, ракет... Нарешті прислати вже літаки! А, можливо, й самих льотчиків, як це робили США в Кореї і В'єтнамі, де воювали проти совка. Рашку вже давно можна було роздовбати навіть руками українців, якби НАТО, якого колись усі так боялися, було рішучішим, а політики не такими бздливими. Але ж трагедія в тому, що вони бояться навіть не Путіна, а розвалу саморї рашки, бо тоді Китай може захопити Сибір.
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09.07.2024 16:21 Ответить
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09.07.2024 16:12 Ответить
Ворожки працюють без упину за невеличку мзду від анонімів, періодично заперечуючи не лише одне одному, а й самим собі.
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09.07.2024 16:16 Ответить
зараз трампіст MOD DOM напише тут, що автором цієї статті є сам Байден.
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09.07.2024 16:18 Ответить
" захопила найбільш проросійські частини України в перший рік війни. Не захватила, а получила в результате оманских договорняков, разминирований и шаттлов на Чонгар.
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09.07.2024 16:20 Ответить
американські посадовці кажуть, що вимагати, щоб переговори почалися зараз, було б помилкою. Близько $61 млрд допомоги, схвалені Конгресом у травні після місяців суперечок, зміцнюють українську оборону і зупиняють територіальне просування Росії

Атож.
Україна сьогодні ще не достатньо поступлива.
До того ж і росію треба ослабити, і Україну, та й самим тра заробити якусь копійчину на війні.
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09.07.2024 16:20 Ответить
Треба менше пиз...іть, а більше давати ППО, танків, снарядів, ракет... Нарешті прислати вже літаки! А, можливо, й самих льотчиків, як це робили США в Кореї і В'єтнамі, де воювали проти совка. Рашку вже давно можна було роздовбати навіть руками українців, якби НАТО, якого колись усі так боялися, було рішучішим, а політики не такими бздливими. Але ж трагедія в тому, що вони бояться навіть не Путіна, а розвалу саморї рашки, бо тоді Китай може захопити Сибір.
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09.07.2024 16:21 Ответить
А він його таки захопить. І США вчергове скажуть "ой, треба було діяти геть по-іншому"...
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09.07.2024 17:03 Ответить
Бла-бла-бла, ні про що. Сім місяців затримки у наданні *********** зіграли головну роль у тому, що кацапи загарбали Бахмут і Авдіївку. Тисячі наших кращих воїнів заплатили своїм життям за цю затримку, поки США гралися у свої передвиборчі ігри. І все одно не дають дозволу лупити по кацапах більш, ніж 100 км,- яка мета "наших друзів"?
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09.07.2024 16:24 Ответить
Мета проста. "Наші друзі" зараз чужими (тобто нашими) руками та майже задарма виконують те, до чого вся НАТА готувалася так багато років. Вони мабуть навіть не сподівалися на такий щедрий подарунок долі.
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09.07.2024 16:48 Ответить
Мене найбільше паяє те що коли була битва за Бахумат - вагнер гнав товпи зеків в якості піхоти на наші позиції. В цей час штати сиділи на мільйонах касетних снарядів і мовчки дивились на це все. І дали нам їх аж влітку 23-го. І це при тому що для них не потрібні ж якійсь спеціальні гармати, ні, потрібні були просто ці снаряди. Але ж хєр...
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09.07.2024 19:42 Ответить
Так у світі всі поступово звикають, що тут вічна війна, друга Сирія. З часом станемо другим Афганістаном, це вже те дно з якого не піднятись за сотню років.
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09.07.2024 16:27 Ответить
а тим часом московія живе звичайним життям аеропорти відкриті, літаки літають , народ в турціі , отакі от реаліі
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09.07.2024 17:07 Ответить
8-й місяць відбувається наступ кацапів, у червні захопили близько 50 кв. кілометрів
Але це не дивно, коли командувач ЗСУ кацап, а ОП кишить агентами ФСБ
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09.07.2024 17:18 Ответить
 
 