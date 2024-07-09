Минобороны начинает проект по отбору и рекрутингу операторов БПЛА для Сухопутных войск ВСУ

С 16 июля во Львове в центре рекрутинга украинской армии начинает работу группа по комплектованию подразделений беспилотных систем Сухопутных войск ВСУ Drone Force.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Все желающие смогут пройти отбор на симуляторе БпЛА, получить необходимую информацию о службе в экипажах беспилотных аппаратов и рекрутироваться на должность оператора БпЛА.

Профессиональная подготовка длится от 17 до 45 дней в зависимости от специализации оператора БпЛА. После завершения подготовки военнослужащего направляют в выбранное подразделение Сухопутных войск.

"Мы проводим тщательный отбор кандидатов, включая базовую общую военную подготовку и специализированную профессиональную подготовку. Все этапы приобщения к Сухопутным войскам заложены в единый проект и находятся под полным контролем. Человек получает специализированную военно-учетную специальность и гарантированно попадает в выбранное подразделение на выбранную должность", - заявил начальник управления беспилотных систем Сухопутных войск ВСУ Алексей Черномаз.

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Начальник рекрутинговой группы по комплектованию подразделений беспилотных систем Сухопутных войск ВСУ Drone Force Татьяна Муравьева отметила: "Теперь мы можем перейти от онлайн-режима подбора кандидатов к подбору через центры рекрутинга украинской армии. Главное, что теперь мы можем тестировать кандидатов на месте. Человек может увидеть беспилотные комплексы, узнать об их особенностях, пройти тестирование на симуляторе и получить помощь профессионального инструктора".

Совместный пилотный проект будет проходить во Львове с 16 по 19 июля. Тестирование на оператора БпЛА можно будет пройти в центре рекрутинга украинской армии по адресу: улица Костя Левицкого, 67, с 9:00 до 18:00 со вторника по четверг и с 9:00 до 16:00 в пятницу. В дальнейшем проект будет доступен и в других городах.

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