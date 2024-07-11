РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7453 посетителя онлайн
Новости
5 611 47

Декларация саммита НАТО называет процесс присоединения Украины необратимым

Процес приєднання України до НАТО є незворотнім, - декларація саміту у Вашингтоні

Государства-члены НАТО назвали присоединение Украины к Альянсу необратимым и заверили в поддержке нашей страны на пути евроатлантической интеграции.

Об этом говорится в декларации саммита НАТО в Вашингтоне, обнародованной в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В то время как Украина продолжает жизненно важные усилия, мы в дальнейшем будем поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - отмечается в документе.

В то же время указывается, что Украина должна выбирать сама, без внешнего вмешательства, как обеспечивать собственную безопасность.

"Будущее Украины - в НАТО. Украина становится все более совместимой и политически интегрированной с Альянсом", - акцентируется в декларации.

Члены НАТО приветствуют конкретный прогресс, которого наша Украина достигла после Вильнюсского саммита в необходимых демократических, экономических и безопасностных реформах.

Читайте также: Украина станет членом НАТО, но пока рано говорить, когда это произойдет, - Столтенберг

"Мы еще раз подтверждаем, что сможем предоставить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда страны-члены согласятся, а условия будут выполнены", - говорится в документе.

Это решение, а также заседание Совета Украина - НАТО, которое должно состояться в четверг, в сочетании с текущими усилиями членов Альянса, "является мостом к членству Украины в НАТО". Как заявили члены Альянса, они продолжат поддерживать прогресс Украины в плане оперативной совместимости, а также во внедрении реформ в сфере демократии и сектора безопасности.

В Декларации также отмечается о решении учредить миссию НАТО по поддержке и помощи Украине в сфере безопасности (NSATU) "для координации передачи военного оборудования в Украину и обучения членами Альянса и партнерами". Кроме того, выражается поддержка созданию Совместного центра анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC). В документе также приветствуется решение генерального секретаря назначить высокопоставленного представителя НАТО в Украине.

Также читайте: На саммите НАТО согласовали план финансирования обороны Украины на 2025 год в размере 40 миллиардов евро

Автор: 

НАТО (10330) членство в НАТО (1561)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Да быстрее НАТО прекратит существование, чем вы примите туда Украину...
показать весь комментарий
11.07.2024 01:32 Ответить
+13
У самурая немає цілі - тільки шлях
показать весь комментарий
11.07.2024 01:31 Ответить
+13
Поки будуть на території Урядового кварталу95, оті «ПОТУЖНІ» особи із «незламною» силою гадити Україні та розкрадати гроші Українців, НАТО буде недосяжним!
Боголюбов це підтвердив, із слугами у ВРУ !
показать весь комментарий
11.07.2024 01:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У самурая немає цілі - тільки шлях
показать весь комментарий
11.07.2024 01:31 Ответить
- Поручик, вам подобаються діти?
- Ні! Але сам процес...
показать весь комментарий
11.07.2024 09:11 Ответить
наші п'ятирічки вступу в НАТО - "розширене партнерство", "незворотня"..., нагадують совецькі п'ятилєтки "опрєдєляющая", "рєшающая"...

а потім все як зазвичай скомузнідять та похєрять

дідів в Америці треба міняти !
показать весь комментарий
11.07.2024 11:16 Ответить
Да быстрее НАТО прекратит существование, чем вы примите туда Украину...
показать весь комментарий
11.07.2024 01:32 Ответить
Яка всяка влада, такі й наслідки для України!!
МОВА! АРМІЯ! ВІРА! - це при Порошенку!
А при оцих, потужних і незламних, з Оманщини… ???
показать весь комментарий
11.07.2024 01:38 Ответить
дура зелёная, а ты сейчас в золотом или бриллиантовом веке?
показать весь комментарий
11.07.2024 02:29 Ответить
що дав Зеленський крім обіцянок і війни?
показать весь комментарий
11.07.2024 03:16 Ответить
Яке ти тупе і кон...не кацапське чмо
показать весь комментарий
11.07.2024 07:03 Ответить
"пєщєрний вєк"? За Пороха хоч світло було в хатах.
показать весь комментарий
11.07.2024 08:36 Ответить
Да і за Яника було, і що, супер президент?!
показать весь комментарий
11.07.2024 12:41 Ответить
не дуркуй! за яника не було вторгнення і анексії
показать весь комментарий
11.07.2024 13:27 Ответить
Поки будуть на території Урядового кварталу95, оті «ПОТУЖНІ» особи із «незламною» силою гадити Україні та розкрадати гроші Українців, НАТО буде недосяжним!
Боголюбов це підтвердив, із слугами у ВРУ !
показать весь комментарий
11.07.2024 01:35 Ответить
спасіба
показать весь комментарий
11.07.2024 01:39 Ответить
Років через 50 коли українців буде 3 млн - АЛЕ НЕЗВОРОТНЬО
показать весь комментарий
11.07.2024 01:51 Ответить
бла бла бла...
показать весь комментарий
11.07.2024 01:51 Ответить
Закохалась у хлопця я
Виявився без конкретних намірів.
Ось стою я на мосту,
Може, ну його кудись
показать весь комментарий
11.07.2024 02:02 Ответить
Потужно...наї#али.
показать весь комментарий
11.07.2024 02:39 Ответить
Так. Незворотнний і нескінченний. Тисячолітній.
показать весь комментарий
11.07.2024 02:48 Ответить
На переговорах з РФ у Стамбулі Україна погодилась на відмову від НАТО та заборону "агресивного націоналізму"- Welt
показать весь комментарий
11.07.2024 06:45 Ответить
Шайка пидоров во главе с абхазской обезьяной-это не Украина!
показать весь комментарий
11.07.2024 09:05 Ответить
Україна про це знає?
показать весь комментарий
11.07.2024 13:35 Ответить
Здогадується
показать весь комментарий
11.07.2024 16:46 Ответить
Декларацією можна підтерти причинне місто.

Будапештський меморандум в свій час теж був декларацією про наміри... Тобто знову потужне ні-ку-я.
показать весь комментарий
11.07.2024 07:19 Ответить
А зброя? Техніка? Навчання? Це що? Чи таки краще асфальт, шашлики, мижебратья?
показать весь комментарий
11.07.2024 07:28 Ответить
Що що? Тут десь є зобов'язання все це надавати?
показать весь комментарий
11.07.2024 07:58 Ответить
Якщо будеш платити - то безумовно! Інакше які можуть бути зобов'язання перед вороватой шоблой у владі?
показать весь комментарий
11.07.2024 13:30 Ответить
Чергова морквина...
показать весь комментарий
11.07.2024 07:23 Ответить
"Потужна" робота єрмакодипломатії. Далі буде.
показать весь комментарий
11.07.2024 07:39 Ответить
Ни о чём...чего и следовало ожидать....
показать весь комментарий
11.07.2024 08:53 Ответить
... а потім Зєльц підпише с ****** мир, нейтральний статус і цією декларацією можна буде підтертися.
показать весь комментарий
11.07.2024 09:01 Ответить
" Відкриті двері " замінили на "...мостом до членства " ,
та "незворотним шляхом " .

Крок вперед -два назад .
На слідующому саміті мабуть епітет "незворотний " ,після
довгих обговорень ,замінять на якійсь інший и так з кожним
новим самітом .
Оце і все .
показать весь комментарий
11.07.2024 09:37 Ответить
Пам'ятаю одну "декларацію" у Будапешті 94-го року, коли нас роззброїли та наобіцяли захищати та на руках носити...
показать весь комментарий
11.07.2024 09:59 Ответить
роззброїли кацапи! при цьому США не наполягали щоб Україна віддавала тактичну ядерну зброю! то довбойоби Кравчук і Кучма підсуїтилися перед кацапами!
показать весь комментарий
11.07.2024 13:32 Ответить
Та канєшна, не наполягали
показать весь комментарий
11.07.2024 13:34 Ответить
коли Порошенко взявся за безвиз то бистро це виришили гоовне щоб влада хтила
показать весь комментарий
11.07.2024 11:00 Ответить
вам, кацапським довбойобам всім роздали методічку про "морквину"?
показать весь комментарий
11.07.2024 13:33 Ответить
Що заважає рашистам застосувати ядерку? Занепокоєння і пусті пафосні заяви?
показать весь комментарий
11.07.2024 13:33 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/19983 Олег Шарп :
...це загальна декларація. Те, що нас не візьмуть зараз у НАТО і так було зрозуміло. Що стосується багатьох інших військових моментів (ППО, авіація, дальність ураження американською та британською зброєю, фінансування, навчання) , то вони наразі вирішуються на закритих зустрічах членами Альянсу.

Зараз практичність дій НАТО щодо України на щабель вища, аніж осінню минулого року. Основне зрушення полягає у тому, що Альянс нарешті дозволив своїм членам йти настільки далеко у підтримці Києва зброєю, наскільки вони вирішать самі. І окремі країни мають намір цим дозволом скористатись.
Так, чуда не відбулось, але відкату назад також немає. Навпаки, з`явилось фінансування, з`явились нові військові замовлення, європейським країнам, де відбулись вибори, вдалось уникнути зміни курсу щодо підтримки України. І це вже немало.
Наостанок, головне: Це, перш за все, наша війна, це нам найбільше болить, це ми все сприймаємо дуже гостро, бо втрачаємо рідних і близьких. Тому ми всього хочемо по-максимуму. Але це так, на жаль, не працює. Тому залишається подякувати за те, що отримуємо, зціпити зуби та робити своє. ЗСУ бити ворога, нам - донатити і максимально підтримувати свою армію. Слава Україні!
показать весь комментарий
11.07.2024 15:31 Ответить
 
 