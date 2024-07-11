Декларация саммита НАТО называет процесс присоединения Украины необратимым
Государства-члены НАТО назвали присоединение Украины к Альянсу необратимым и заверили в поддержке нашей страны на пути евроатлантической интеграции.
Об этом говорится в декларации саммита НАТО в Вашингтоне, обнародованной в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В то время как Украина продолжает жизненно важные усилия, мы в дальнейшем будем поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - отмечается в документе.
В то же время указывается, что Украина должна выбирать сама, без внешнего вмешательства, как обеспечивать собственную безопасность.
"Будущее Украины - в НАТО. Украина становится все более совместимой и политически интегрированной с Альянсом", - акцентируется в декларации.
Члены НАТО приветствуют конкретный прогресс, которого наша Украина достигла после Вильнюсского саммита в необходимых демократических, экономических и безопасностных реформах.
"Мы еще раз подтверждаем, что сможем предоставить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда страны-члены согласятся, а условия будут выполнены", - говорится в документе.
Это решение, а также заседание Совета Украина - НАТО, которое должно состояться в четверг, в сочетании с текущими усилиями членов Альянса, "является мостом к членству Украины в НАТО". Как заявили члены Альянса, они продолжат поддерживать прогресс Украины в плане оперативной совместимости, а также во внедрении реформ в сфере демократии и сектора безопасности.
В Декларации также отмечается о решении учредить миссию НАТО по поддержке и помощи Украине в сфере безопасности (NSATU) "для координации передачи военного оборудования в Украину и обучения членами Альянса и партнерами". Кроме того, выражается поддержка созданию Совместного центра анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC). В документе также приветствуется решение генерального секретаря назначить высокопоставленного представителя НАТО в Украине.
...це загальна декларація. Те, що нас не візьмуть зараз у НАТО і так було зрозуміло. Що стосується багатьох інших військових моментів (ППО, авіація, дальність ураження американською та британською зброєю, фінансування, навчання) , то вони наразі вирішуються на закритих зустрічах членами Альянсу.
Зараз практичність дій НАТО щодо України на щабель вища, аніж осінню минулого року. Основне зрушення полягає у тому, що Альянс нарешті дозволив своїм членам йти настільки далеко у підтримці Києва зброєю, наскільки вони вирішать самі. І окремі країни мають намір цим дозволом скористатись.
Так, чуда не відбулось, але відкату назад також немає. Навпаки, з`явилось фінансування, з`явились нові військові замовлення, європейським країнам, де відбулись вибори, вдалось уникнути зміни курсу щодо підтримки України. І це вже немало.
Наостанок, головне: Це, перш за все, наша війна, це нам найбільше болить, це ми все сприймаємо дуже гостро, бо втрачаємо рідних і близьких. Тому ми всього хочемо по-максимуму. Але це так, на жаль, не працює. Тому залишається подякувати за те, що отримуємо, зціпити зуби та робити своє. ЗСУ бити ворога, нам - донатити і максимально підтримувати свою армію. Слава Україні!