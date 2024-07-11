Декларация саммита НАТО называет процесс присоединения Украины необратимым

Государства-члены НАТО назвали присоединение Украины к Альянсу необратимым и заверили в поддержке нашей страны на пути евроатлантической интеграции.

Об этом говорится в декларации саммита НАТО в Вашингтоне, обнародованной в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В то время как Украина продолжает жизненно важные усилия, мы в дальнейшем будем поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", - отмечается в документе.

В то же время указывается, что Украина должна выбирать сама, без внешнего вмешательства, как обеспечивать собственную безопасность.

"Будущее Украины - в НАТО. Украина становится все более совместимой и политически интегрированной с Альянсом", - акцентируется в декларации.

Члены НАТО приветствуют конкретный прогресс, которого наша Украина достигла после Вильнюсского саммита в необходимых демократических, экономических и безопасностных реформах.

"Мы еще раз подтверждаем, что сможем предоставить Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда страны-члены согласятся, а условия будут выполнены", - говорится в документе.

Это решение, а также заседание Совета Украина - НАТО, которое должно состояться в четверг, в сочетании с текущими усилиями членов Альянса, "является мостом к членству Украины в НАТО". Как заявили члены Альянса, они продолжат поддерживать прогресс Украины в плане оперативной совместимости, а также во внедрении реформ в сфере демократии и сектора безопасности.

В Декларации также отмечается о решении учредить миссию НАТО по поддержке и помощи Украине в сфере безопасности (NSATU) "для координации передачи военного оборудования в Украину и обучения членами Альянса и партнерами". Кроме того, выражается поддержка созданию Совместного центра анализа, подготовки и обучения НАТО-Украина (JATEC). В документе также приветствуется решение генерального секретаря назначить высокопоставленного представителя НАТО в Украине.

