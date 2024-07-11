За сутки больше всего атак врага отбито на Торецком и Покровском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений. Вражеские атаки отражены на

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением девять ракет, а также 56 авиаударов с использованием 68 КАБов. Кроме этого, осуществил более 4000 обстрелов, в том числе 116 - с использованием реактивных систем залпового огня.

Кроме этого, в ночь на 11 июля 2024 года россияне ударили по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области, а также атаковали шестью ударными БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска (рф).

Вражеские ударные БпЛА были сбиты в Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Липцы, Волчанск, Борщевое, Малые Проходы и Глубокое Харьковской области; Мирноград, Очеретино, Прогресс, Желанное, Волчье, Курахово, Урожайное, Макаровка, Сторожово, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и Новый Комар Донецкой области.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные жилые дома, объекты инфраструктуры и тому подобное.

Удары по врагу

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За минувшие сутки, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ/РЛС.

В общем, потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также враг потерял два танка, 17 боевых бронированных машин, 59 артиллерийских систем, четыре РСЗО, три средства ПВО, три крылатые ракеты, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и четыре единицы специальной техники.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.

На Северском направлении украинские защитники отражали 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григорьевки, Часова Яра, Ивановского и Клещиевки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку населенных пунктов Пивничного, Нью-Йорка, Торецка и Делиевки.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 42 штурмовые действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Калиновое, Лозоватское, Новоселовка Первая, Юрьевка, Евгеновка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 12 атак возле Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, Дальнего, Невского и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.



На Временском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки.

Ситуация на юге

На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Работино.



На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели на левом берегу Днепра в районе Крынков.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.