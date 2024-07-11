Орбан встретится с Трампом 11 июля, - Bloomberg

В четверг, 11 июля, венгерский премьер Виктор Орбан планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, через неделю после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Как отмечается, встреча состоится в имении Трампа Мар-а-Лаго - в день, когда завершается саммит НАТО.

Издание предполагает, что этот визит, вероятно, усилит опасения, что венгерский лидер работает посредником между Путиным и Трампом.

По данным источников Bloomberg, экс-президент США не просил Орбана заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и Россией.

Собеседники издания описали предстоящую встречу как более неформальную.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля, в рамках своей "миротворческой миссии".

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

