Орбан встретится с Трампом 11 июля, - Bloomberg
В четверг, 11 июля, венгерский премьер Виктор Орбан планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, через неделю после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Как отмечается, встреча состоится в имении Трампа Мар-а-Лаго - в день, когда завершается саммит НАТО.
Издание предполагает, что этот визит, вероятно, усилит опасения, что венгерский лидер работает посредником между Путиным и Трампом.
По данным источников Bloomberg, экс-президент США не просил Орбана заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и Россией.
Собеседники издания описали предстоящую встречу как более неформальную.
Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля, в рамках своей "миротворческой миссии".
5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому в КНДР та Сірію з Іраном не заїхав?!
Ви там усі геть ***** їбанулися? трамп пасивний, він приймає те, що у нього готове втиснути *****, а якщо щось і закладає, то те, що він закладає є частиною *****, і закладає він його за щоку!
Ні в західній пресі йому не приділяють стільки уваги , ні в китайській ,ні навіть в кацапській .. Але в нас він не сходить з перших шпальт .
Ну бігає собі чувак , нічого не вирішує , зображує кипучу діяльність , набиває собі ціну , передає там - якісь меседжі від одного уй.бка до іншого , які можна було передати і телефоном , і що !?
смоктати в'ялого