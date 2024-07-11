РУС
Новости
Орбан встретится с Трампом 11 июля, - Bloomberg

Віктор Орбан та Дональд Трамп зустрінуться 11 липня

В четверг, 11 июля, венгерский премьер Виктор Орбан планирует встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом в его резиденции во Флориде, через неделю после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, встреча состоится в имении Трампа Мар-а-Лаго - в день, когда завершается саммит НАТО.

Издание предполагает, что этот визит, вероятно, усилит опасения, что венгерский лидер работает посредником между Путиным и Трампом.

По данным источников Bloomberg, экс-президент США не просил Орбана заложить основу для какого-то мирного соглашения между Украиной и Россией.

Собеседники издания описали предстоящую встречу как более неформальную.

Также читайте: Орбан после визита в РФ направил ЕС письмо о путинском "мире для Украины"

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля, в рамках своей "миротворческой миссии".

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Читайте также: Зеленский о "миротворческих миссиях" Орбана: Посредниками могут быть только сильные союзники

Венгрия (2126) Трамп Дональд (6647) Орбан Виктор (539)
Топ комментарии
+12
вітя маляву від @уйла притаранить, передаст хєров
показать весь комментарий
11.07.2024 11:08 Ответить
+10
Ну прям Всесвітній Вояж по Головним Покидьками Світу!
А чому в КНДР та Сірію з Іраном не заїхав?!
показать весь комментарий
11.07.2024 11:09 Ответить
+8
Залишились Іран та КНДР,Цей довбо..б збирає антиукраїнську шайку
показать весь комментарий
11.07.2024 11:15 Ответить
І від їрмакаки приписку((
показать весь комментарий
11.07.2024 12:04 Ответить
Казли від політики гуртуються. Орбан посильний.
показать весь комментарий
11.07.2024 11:13 Ответить
Ещё Венесуэла и Зимбабве
показать весь комментарий
11.07.2024 12:11 Ответить
Оце проишовся по своіх -- нюх в нього як в собаками
показать весь комментарий
11.07.2024 11:16 Ответить
Я б сказав, "помітив" всіх, як собака мітить територію
показать весь комментарий
11.07.2024 13:05 Ответить
Тих провідав - а Зелю помітив
показать весь комментарий
11.07.2024 13:07 Ответить
За даними джерел Bloomberg, експрезидент США не просив Орбана закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та Росією. Джерело:

Ви там усі геть ***** їбанулися? трамп пасивний, він приймає те, що у нього готове втиснути *****, а якщо щось і закладає, то те, що він закладає є частиною *****, і закладає він його за щоку!
показать весь комментарий
11.07.2024 11:20 Ответить
Це ж треба - ніхто не знає, що у голові Трампа, а це " ніхто" - у курсі. Мабуть екстасенс 10- ого рівня
показать весь комментарий
11.07.2024 11:49 Ответить
..Українські змі як почитаєш , таке враження що орбан головна фігура на планеті .
Ні в західній пресі йому не приділяють стільки уваги , ні в китайській ,ні навіть в кацапській .. Але в нас він не сходить з перших шпальт .
Ну бігає собі чувак , нічого не вирішує , зображує кипучу діяльність , набиває собі ціну , передає там - якісь меседжі від одного уй.бка до іншого , які можна було передати і телефоном , і що !?
показать весь комментарий
11.07.2024 11:21 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 11:27 Ответить
что-то зачастили Трамп и Орбан со встречами. Любовь?
показать весь комментарий
11.07.2024 11:22 Ответить
Витя еще с начала 90х шестерит перед разными подонками и бандитами, имеющими связи с кгб\фсб. Так что если Орбан о ком то лестно высказывается и показательно сотрудничает, это является доказательством того, что их кураторы находятся в одном месте.
показать весь комментарий
11.07.2024 11:27 Ответить
цей чурбан в дитинстві мало по калюжам з мулякою набігався. і от тепер нє па децкі ганяє по лідорах калюж світового гімна, та ще й ногами гупає, щоб бризок побільше було.
показать весь комментарий
11.07.2024 11:28 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 11:45 Ответить
Зустрич двух путлерівських сраколизів мошейника з мудаком.
показать весь комментарий
11.07.2024 11:45 Ответить
мал клоп, да вонюч 🤢
показать весь комментарий
11.07.2024 11:48 Ответить
Вєнгєрскій св'язной?
показать весь комментарий
11.07.2024 11:53 Ответить
Треба запівнічнопоточити орбанівську трубу
показать весь комментарий
11.07.2024 12:23 Ответить
поїхав..
смоктати в'ялого
показать весь комментарий
11.07.2024 12:25 Ответить
Ссучений *****. Шо тут говорити...
показать весь комментарий
11.07.2024 12:49 Ответить
орбан служит как бы схроном тайником для троих . Может ещё поедет в северную корею и в иран. Закладка хреновая. Ничего у него получится. Купленный наверное с потрохами. Вот и шныряет туда сюда , как ...... СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
11.07.2024 13:09 Ответить
зібрав позиції україни росії китаю і поїхав доповідати трампу
показать весь комментарий
11.07.2024 13:32 Ответить
Дасть Бог для них останню зустріч......
показать весь комментарий
11.07.2024 13:44 Ответить
Ура європі. Гниле і гнілі
показать весь комментарий
11.07.2024 14:46 Ответить
Грьобані дегенерати.
показать весь комментарий
11.07.2024 14:58 Ответить
Так може робити тільки перевертень-хамелеон.
показать весь комментарий
11.07.2024 16:00 Ответить
Так орбан і є таким.
показать весь комментарий
11.07.2024 18:21 Ответить
 
 