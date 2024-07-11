Более 23 тыс. украинских мужчин нелегально въехали в Молдову с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

С начала полномасштабного вторжения России в Украину до 31 мая 2024 года около 23,5 тыс. украинских мужчин нелегально въехали в Молдову.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные молдавской службе Радио Свобода предоставили пограничная полиция и Генеральная инспекция по вопросам миграции.

Как отмечается, в Кишиневе власти утверждают, что хотят помочь украинским институтам предотвратить побеги боеспособных лиц, а особенно - организованную торговлю людьми. Однако, если беглецам удается прибыть в Молдову незамеченными, репатриация им не грозит.

Норма Уголовного кодекса Молдовы относительно незаконного пересечения государственной границы не распространяется на иностранных граждан, которые хотят воспользоваться правом убежища.

Так, глава пограничной полиции Руслан Галушка рассказал, что если украинцы лично обращаются в подразделения пограничной полиции или Генеральной инспекции по вопросам миграции с просьбой об определенной форме международной защиты, они "не подпадают под санкции за незаконный въезд" на территорию Молдовы.

Согласно официальным данным, за год и два месяца 12 764 украинских мужчины в возрасте от 18 до 59 лет получили именно такой статус временной защиты.

