Новости
Более 23 тыс. украинских мужчин нелегально въехали в Молдову с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину

С начала полномасштабного вторжения России в Украину до 31 мая 2024 года около 23,5 тыс. украинских мужчин нелегально въехали в Молдову.

Как передает Цензор.НЕТ, такие данные молдавской службе Радио Свобода предоставили пограничная полиция и Генеральная инспекция по вопросам миграции.

Как отмечается, в Кишиневе власти утверждают, что хотят помочь украинским институтам предотвратить побеги боеспособных лиц, а особенно - организованную торговлю людьми. Однако, если беглецам удается прибыть в Молдову незамеченными, репатриация им не грозит.

Норма Уголовного кодекса Молдовы относительно незаконного пересечения государственной границы не распространяется на иностранных граждан, которые хотят воспользоваться правом убежища.

Так, глава пограничной полиции Руслан Галушка рассказал, что если украинцы лично обращаются в подразделения пограничной полиции или Генеральной инспекции по вопросам миграции с просьбой об определенной форме международной защиты, они "не подпадают под санкции за незаконный въезд" на территорию Молдовы.

Согласно официальным данным, за год и два месяца 12 764 украинских мужчины в возрасте от 18 до 59 лет получили именно такой статус временной защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что ежедневно по меньшей мере 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть страну.

+16
Згідно Конвенції про права людини будь-яка людина має право обирати країну проживання (ця Конвенція ратіфікована Україною).
Так, є адмін.штраф в Україні за таке перетинання кордону (поза пунктами пропуску).
Але факт адмін.правпорушення не дає права єрмакам:
- називати їх ухилянтами
- позбавляти їх послуг консульств
- робити з них у ЗМІ ворогів.
11.07.2024 12:51 Ответить
+9
Бежали из ссср, бегут из кндр, и вот уже из Украины тоже .....
11.07.2024 12:46 Ответить
+5
Які конвенції?? Ви ще про Конституцію згадайте. Зелень на них клав те, чим на роялі грав.
11.07.2024 13:38 Ответить
23 тыщи умножаем на 5 тыщ, это получается... это получается... Сумашечие деньги!
показать весь комментарий
11.07.2024 12:49 Ответить
5 тыс за что ?
показать весь комментарий
11.07.2024 12:49 Ответить
Мінімвльна ставка за нелегальний перетин кордону.
показать весь комментарий
11.07.2024 12:54 Ответить
и все они заплатили ? Надеюсь ты лично пересчитывал.
показать весь комментарий
11.07.2024 12:56 Ответить
За билет.
показать весь комментарий
да, конечно уж как тебе не верить.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:32 Ответить
Нігуя собі! - і до румунів стільки ж -- ціла армія
показать весь комментарий
11.07.2024 12:51 Ответить
Начальник румынской полиции говорит, что с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, что спровоцировало нынешний военный конфликт, по май 2024 года около 11 000 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет нелегально пересекли границу с северной Румынией.

https://romania.europalibera.org/a/de-barbati-ucraineni-au-incercat-sa-scape-de-inrolare-fugind-in-romania-19-au-murit-dintre-care-11-inecati-in-tisa/32939729.html
11.07.2024 12:55 Ответить
Згідно Конвенції про права людини будь-яка людина має право обирати країну проживання (ця Конвенція ратіфікована Україною).
Так, є адмін.штраф в Україні за таке перетинання кордону (поза пунктами пропуску).
Але факт адмін.правпорушення не дає права єрмакам:
- називати їх ухилянтами
- позбавляти їх послуг консульств
- робити з них у ЗМІ ворогів.
11.07.2024 12:51 Ответить
Які конвенції?? Ви ще про Конституцію згадайте. Зелень на них клав те, чим на роялі грав.
11.07.2024 13:38 Ответить
Український нарід втомився від від війни і хоче травневих свят і шашликів!
11.07.2024 14:15 Ответить
А скільки тисяч в нас по кабаках, та різних ''качалках'' тусується? Чи це все ''інваліди''Про тих хто ходить на концерти 95кагалу вже і не згадую-це богема хрінпіду, він за неї кістьми ляже.
11.07.2024 12:59 Ответить
Это спонсоры администрации конц.лагеря! Их администрация бережёт....
11.07.2024 16:08 Ответить
Якщо знають кількість ублюдків то чому молдова їх не депортує їх чекає 3 штурмова раз гарно бігають або розвіка раз через кордон перебрались значит вміють
11.07.2024 13:00 Ответить
В Молдові із тих кому вдалось подолати кордон залишається дуже мало, основна маса їде далі до країн ЄС. Нещодавно з двома українськими хлопцями поспілкувався, яким на вигляд років 30. Скільки заплатили і як потрапили не сказали але вважають що ті хто їм допоміг це справжні герої. Один планував далі їхати до сім'ї в Німеччину інший до Польщі.
11.07.2024 13:12 Ответить
А мали б в рашку тікати. Там їхні всі.
11.07.2024 14:16 Ответить
Більшість "таких" прекрасно розуміє що в РОсії з ними не будуть "панькаться" - загребуть та поженуть на фронт (тільки уже в російській формі)
11.07.2024 15:19 Ответить
Ты статью читал - они ПОД ЗАЩИТОЙ, так как это норма международного права и конвенции прав человека!
Но тебе это не понять!
11.07.2024 16:09 Ответить
У всякого свій шлях широкий
11.07.2024 13:18 Ответить
Коректно написати "дозволили нелегально виїхати".
11.07.2024 13:28 Ответить
виборці медведчука, шарія, рабіновіча, бойка.., та й голобородька, за Україну боротися не будуть..
це ж пророϟϟійські сили, .. та зрадники..!!!
11.07.2024 13:39 Ответить
"Пупкін"! А ти впевнений що це саме "виборець Порошенка"? А чого ж серед прибічників Порошенка" немає колаборантів? Ти з правильних "посилів" робиш хибні висновки! Тікали саме "какая разница" Тільки вони від "зебілів" відрізнялися наявністю мізків та умінням бачить наперед! А на Україну їм було "насрать" за будь-якої влади - аби їм особисто було тепло ситно та сухо!
11.07.2024 15:25 Ответить
Сцикопіхота зригнула. Які ж ви сцикливі ублюдки.
11.07.2024 13:50 Ответить
Анюта, дурка ти, мені 66 років і я своє відвоював, а ти сцикопіхота і живеш гнида на мої налоги.
12.07.2024 09:59 Ответить
Будуть плитку молдаванам класти )))
11.07.2024 14:56 Ответить
Тебя забыли спросить!)))
11.07.2024 16:11 Ответить
)) ухилян это ты!
А у меня хватает ума не быть гражданином конц.лагеря !)))
11.07.2024 16:24 Ответить
Ты живёшь на мои налоги, ты жреш и выживаешь за мои деньги! Поэтому завали свое хлебало и покорно слушай что я говорю!
Потому что я и такте как я определяем политику в отношении тебя в своих странах, что бы тебя кацап не сделал любимой машой и что бы ты не сдох с голоду!
И ты и такие как ты вынуждаете нас подымать вопрос о том что вы не достойны того, что бы на вас тратили свои средства!
Поэтому еще раз - завали свое хлебало!
11.07.2024 17:43 Ответить
Ну так выстави счёт... Ах да...!!! Ты же никто и звать тебя - НИКАК!

НИ ТЫ, НИ ТВОЁ РУКОВОДСТВО в стране!

Тебе известно значение слова "никто"?!

Поэтому пока это ТАК - завали свое хлебало.

Не Запад виновен в том, что вы ЛОХИ отдавшее ЯО!
11.07.2024 18:46 Ответить
скоро отбегаются. Уже процесс пошёл.
12.07.2024 11:26 Ответить
 
 