В июне в Украине в результате войны погибли, по меньшей мере, 146 мирных жителей и 672 ранены, - ООН

В июне 2024 года в Украине было убито, по меньшей мере, 146 мирных жителей и 672 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в ежемесячном отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).

"В июне 2024 года в Украине было убито, по меньшей мере, 146 мирных жителей и 672 получили ранения. Хотя общее количество жертв ниже, чем в мае, оно является вторым по величине в 2024 году. Количество жертв среди детей в июне является самым высоким в 2024 году (восемь детей погибли и 57 - получили ранения)", - говорится в отчете.

В мае, как сообщалось, количество погибших (174) и раненых (690) мирных жителей выросло на 22,9% по отношению к апрелю, в апреле рост по отношению к марту составил еще 16,4%, а в марте к февралю - 20%.

"72% жертв среди гражданского населения в июне произошли в результате обстрелов артиллерией, реактивными системами залпового огня (РСЗО) и бомбардировок с воздуха, а 26% были вызваны ударами ракет и боеприпасов, которые курсировали на баррикадах", - отметили в ООН.

Кроме того, УВКПЧ ООН зафиксировало 33 нападения на энергетическую инфраструктуру, из которых 23 - на контролируемой правительством территории, а также два нападения на железнодорожную инфраструктуру на подконтрольной Украине территории.

Также в июне было разрушено 10 и повреждено 37 образовательных учреждений, а также повреждено семь медицинских учреждений.

Уточнено, что количество потерь среди гражданских лиц, вероятно, занижено в городах, где в начале вооруженного нападения 2022 года происходили длительные интенсивные боевые действия - например, Мариуполь (Донецкая обл.), Лисичанск, Попасная и Северодонецк (Луганская обл.).

По подтвержденным данным ООН, всего с момента полномасштабной агрессии РФ погибли 5432 мужчины, 3347 женщин, 327 мальчиков и 267 девочек, тогда как пол 28 детей и 1 883 взрослых пока еще не удалось установить.

Среди 22 594 раненых - 694 мальчика и 508 девочек, а также 285 детей, пол которых пока не удалось установить.

Уточнено, что в июне погибло 79 мужчин, 59 женщин, два мальчика и шесть девочек, а также было ранено 324 мужчины, 291 женщина, 29 мальчиков и 28 девочек.

Также УВКПЧ ООН уточняет, что подавляющее большинство потерь среди гражданских лиц в июне (141 погибший и 664 раненых) было вызвано оружием взрывного действия с широкой зоной поражения. Мины и взрывоопасные остатки войны (ВОП) стали причиной гибели 5 человек, а еще 8 были ранены.

Как сообщило УВКПЧ ООН, в целом потери среди гражданских лиц с 24 февраля 2022 года по конец июня 2024 года составляют не менее 33 878 человек, в том числе -11 284 погибших. Также с момента полномасштабной агрессии РФ было разрушено 66 медицинских и 280 образовательных учреждений и повреждено соответственно 453 и 958.

Напомним, в результате массированной атаки по Украине в понедельник, 8 июля, погибли 44 человека, в частности, в Киеве - 33 человека.