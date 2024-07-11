Сегодня Украина вынесет на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о ядерной безопасности, - Кислица
11 июля Украина вместе с десятками стран-коспонсоров выносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
Как отмечается, после Саммита о мире для Украины в Швейцарии ГА ООН рассмотрит вопрос безопасности и защищенности ядерных объектов Украины, в частности -ЗАЭС, который обсуждался лидерами стран и международных организаций в Швейцарии как одна из трех ключевых тем.
"В проекте резолюции Генассамблеи напоминается, что на Саммите отмечалось, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде и что украинские атомные электростанции и установки, в частности ЗАЭС, должны оставаться под полным суверенным контролем Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ", - отметил Кислица.
Также он поблагодарил страны, которые еще до голосования поддержали проект и стали его коспонсорами.
Среди стран, по состоянию на среду: Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Япония, Италия, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Микронезия (Федеральные Штаты), Нидерланды, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Молдовы, Румынии, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тонга, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Вануату.
Также он сообщил, что трансляция заседания ГА начнется ориентировочно после 22:30 по Киеву
