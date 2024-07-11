Не реалистично изменить политику, чтобы Украина могла бить оружием США по аэродромам по всей России, - Карпентер

Изменить политику так, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ударов по аэродромам по всей России - "не реалистично".

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Россия - огромная страна. Некоторые из этих бомбардировщиков запускаются с очень дальних расстояний от Украины. Мы никогда не сможем полностью справиться со всеми аэродромами в России, если не охватывать всю Россию", - отметил чиновник.

Карпентер пояснил, что в Белом доме считают, что лучшее применение американских дальнобойных ракет, предоставленных Киеву - "это та кампания, которую Украина очень успешно ведет в Крыму и на оккупированном Донбассе". "И мы увидели, что некоторые из этих ударов заставили убраться из Крыма российскую авиацию, и дали возможность Украине приблизиться к тем линиям фронта и защитить свои войска", - добавил он.

Карпентер сказал, что не предвидит изменений в этой политике Вашингтона: "А также я не думаю, что с военной точки зрения это оказало бы много поддержки в этот момент... мы считаем, что сейчас для Украины важно сосредоточиться на активной обороне, чтобы оттолкнуть, ослабить российские войска на линии фронта".

