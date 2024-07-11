Не реалистично изменить политику, чтобы Украина могла бить оружием США по аэродромам по всей России, - Карпентер
Изменить политику так, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ударов по аэродромам по всей России - "не реалистично".
Об этом заявил старший директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Россия - огромная страна. Некоторые из этих бомбардировщиков запускаются с очень дальних расстояний от Украины. Мы никогда не сможем полностью справиться со всеми аэродромами в России, если не охватывать всю Россию", - отметил чиновник.
Карпентер пояснил, что в Белом доме считают, что лучшее применение американских дальнобойных ракет, предоставленных Киеву - "это та кампания, которую Украина очень успешно ведет в Крыму и на оккупированном Донбассе". "И мы увидели, что некоторые из этих ударов заставили убраться из Крыма российскую авиацию, и дали возможность Украине приблизиться к тем линиям фронта и защитить свои войска", - добавил он.
Карпентер сказал, что не предвидит изменений в этой политике Вашингтона: "А также я не думаю, что с военной точки зрения это оказало бы много поддержки в этот момент... мы считаем, что сейчас для Украины важно сосредоточиться на активной обороне, чтобы оттолкнуть, ослабить российские войска на линии фронта".
Коли вже усi зрозумiють що сьогоденний Захiд НЕ ДРУГ України? Поки глобалiсти у влади, Україна буде страждати.
all US have to do just say - "Yes, you can!"
Тільки не зловживайте, бо буде, як отому медвєдєву на похмілля!!…
А тепер Америка морозиться, розповідаючи про ескалацію!
Але навіть дуже реалістично змінити таких радників.
та відправити на один місяць до Харкова - звичайним закордонним спостерігачем))
Думаю, що через кілька днів цей експерт-словоблуд прийшов би тями. А там, дивись, щось реалістичне і порадив і порадив Шефу )))
Карпентер
https://images.cnscdn.com/4/e/b/3/4*******************************/original.jpg
Змінити політику так, щоби Україна впала- ла -ла- ла -п* тін -х* йло !!!
Хочу нагадати йому, що завдяки такій американській та німецькій "миротворчій'' політиці Україна кожного дня втрачає свої території та людський військовий ресурс. Відверта брехня та напівправда--невід'ємна частина роботи ********* політика.
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 Шайковка (Калузька обл., від кордону 130 км) і https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 Балтимор (Воронеж, 180 км від кордону), бо росіяни ще не встигли зробити всі необхідні заходи по перенесенню цих авіабаз на відстань 400+ км, щоб зберегти армійську бомбардувальну і винищувальну авіацію.
карпентери, кірбі та інші саливони ще не визначились з термінами, коли можно буде завдавати удари західними ракетами по цим авіабазам. А до того по тим аеродромам ракетні удари з нашої теріторії заборонені, бо не можно допустити швидкої нищівної поразки рф - це може призвести до дестуктивних процесів і розвалу рф. Вони радились з цього приводу з духом генрі кісінджера на спірітичному сеансі перед самітом НАТО, і він сказав, що тільки насрана висока коричньова лінія може захистити США від третьої світової війни з віссю зла.
Тому українцям прийдеться ще терпіти бобардуваня КАБами і обстріли крилатими ракетами з літаків, які злітають з цих аеродромів. А якщо ослухаємось, то тоді РАС-2 не дадуть.
Якось так. Рєал політік, *****...
на шию Салівана треба посилювати тиск, щоби він поменше нашептував жахливої ***** на ніч діду.