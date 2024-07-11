РУС
8 283 74

Не реалистично изменить политику, чтобы Украина могла бить оружием США по аэродромам по всей России, - Карпентер

майкл,карпентер

Изменить политику так, чтобы Украина могла использовать американское оружие для ударов по аэродромам по всей России - "не реалистично".

Об этом заявил старший директор по вопросам Европы в Совете по нацбезопасности США Майкл Карпентер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Россия - огромная страна. Некоторые из этих бомбардировщиков запускаются с очень дальних расстояний от Украины. Мы никогда не сможем полностью справиться со всеми аэродромами в России, если не охватывать всю Россию", - отметил чиновник.

Карпентер пояснил, что в Белом доме считают, что лучшее применение американских дальнобойных ракет, предоставленных Киеву - "это та кампания, которую Украина очень успешно ведет в Крыму и на оккупированном Донбассе". "И мы увидели, что некоторые из этих ударов заставили убраться из Крыма российскую авиацию, и дали возможность Украине приблизиться к тем линиям фронта и защитить свои войска", - добавил он.

Карпентер сказал, что не предвидит изменений в этой политике Вашингтона: "А также я не думаю, что с военной точки зрения это оказало бы много поддержки в этот момент... мы считаем, что сейчас для Украины важно сосредоточиться на активной обороне, чтобы оттолкнуть, ослабить российские войска на линии фронта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Украина обсуждают возможность расширения разрешения на применение американского оружия по территории РФ, - заместитель помощника госсекретаря США Смит

Топ комментарии
+25
Це ти пацієнтам Охматдиту розкажи
11.07.2024 20:09 Ответить
+15
Они реально такие идиоты? Да вы дайте разрешение, а ЗСУ сами разберутся, реалистично или нет... В зоне досягаемости, в приграничных областях хватает аэродромов от куда каждый день вылетают самолеты с авиабомбами, ракетами. Но на земле по ним нельзя бить... Будет "эскалация"
11.07.2024 20:11 Ответить
+15
Они совсем не идиоты. Пора понять что на Западе не трусы, не слабаки и не дураки. Если они что-то делают, то это отражает ИХ ИНТЕРЕСЫ!
11.07.2024 20:13 Ответить
Це ти пацієнтам Охматдиту розкажи
11.07.2024 20:09 Ответить
Пацієнтам Охматдиту має розповідати про свою політику і захист Президент Зеленський. Непогно було б обгрунтувати використання бюджету України з 2019 року і гроші виграні у російського "Газпрому" на "велике крадівництво", а не на нашу оборону.
11.07.2024 20:44 Ответить
Які вони дурнуваті сикуни,замість порвати росію нашими руками але своїми ракетами,вони щось там занепокоюються,закликають,засуджуючи,і т.д.
11.07.2024 20:53 Ответить
Они реально такие идиоты? Да вы дайте разрешение, а ЗСУ сами разберутся, реалистично или нет... В зоне досягаемости, в приграничных областях хватает аэродромов от куда каждый день вылетают самолеты с авиабомбами, ракетами. Но на земле по ним нельзя бить... Будет "эскалация"
11.07.2024 20:11 Ответить
Они совсем не идиоты. Пора понять что на Западе не трусы, не слабаки и не дураки. Если они что-то делают, то это отражает ИХ ИНТЕРЕСЫ!
11.07.2024 20:13 Ответить
А з чого це пан вирішив, що в США ідіоти? Вони що, свої гроші витратили виключно на "Велике крдівництво" і в них немає чим захистити своїх громадян? США і партнери добре допомгають Україні і їм з це велика подяка, а от наш Президент і уряд, так і Верховна Рада майже нічого не зробили і не роблять для оборони. Де наші ракети "Нептун", "Сапсан", "Вільхи"? Не подобаються, що їх розробили "бариги", так випускайте свої. Які в них назви, бо щось неможливо відшукати в Гуглі? Можливо "Бубочка"? Чи "95 кагал"? А може "Бенечка"?
11.07.2024 20:49 Ответить
"Шоколадка" =) Не було їх при Порошенкові, немає і при Зеленському! Це я про Сапсан, а якраз вони і потрібні! Жалко що не доробили до війни і не зробили запас штук 100. А під час війни, коли любий твій завод прострелюється рашистами, доробити і випускати ракети нам швидше за все вже не світить....
11.07.2024 21:13 Ответить
Дуже добре, що "шоколадка" все таке краще за зелене лайно, це по-переше. А по-друге звичайно такі ркети були при попередниках, навіть Гугл про них знає і ворог пише, що ми зстосовуємо "Нептун", чи "Сапсан" чи "Вільху"... Пам'ятаю повідомлення нашого Генштабу, що ракетами "Нептун" знищено флагман і гордість кацапського флоту "Москва". Правда за ракети правильного і честнєйшого паренька не чув. Копався в Гуглі, продивився кацапські сайти і не знайшов інших назв ракет, світ пише тільки про корупцію найвищого рівня і насміхаається із яєць для військових по 17 грн. за штуку.
11.07.2024 21:25 Ответить
Вопрос сейчас не про "зе-манду", с ними все понятно. Просто бесит когда разные американские чиновники рассказывают про то что Украина должна победить, они будут поддерживать сколько надо и т.д. Но при этом банально не дают разрешения использовать свое оружие, для нанесения максимального урона РФ...
11.07.2024 21:43 Ответить
Та невже??? Чому ж нi?

Коли вже усi зрозумiють що сьогоденний Захiд НЕ ДРУГ України? Поки глобалiсти у влади, Україна буде страждати.
11.07.2024 20:12 Ответить
а хто? ворог? ) просто не все робиться відразу. так, нам хотілося би більше зброї і швидше. це ж очевидно. але через це говорити, що нас кинули чи зрадили, то теж не можна..
11.07.2024 20:18 Ответить
А в нас часу так багато що ми можемо почекати і те що США не дозволяють бити по території куди ми хочемо це нормально так ?
11.07.2024 21:20 Ответить
бити куди хочемо можемо тільки своєю зброєю. шо, американці тут винні, що наші можновладці всі ці роки їблували, розбазарювали зброю і не виробляли нової?
11.07.2024 22:12 Ответить
А чому зброєю США ні чому США ставить для нас ці дикі умови не дивлячись що рф постійно завдає ударів по лікарнях і вбиває цивільних??? Чому так це типу нормально?
12.07.2024 09:54 Ответить
подзвони у Пентагон, там тобі скажуть чому..
12.07.2024 11:06 Ответить
Сам факт що Україні США забороняє бити по території РФ це не дружній крок від США
14.07.2024 08:44 Ответить
Ну звістно для кремля і ОПг презідента Захід і глобалісти не друзі.Для них друзі-комуністичний кітай,іран,північна корея.Стіль правління однаковий.
12.07.2024 04:50 Ответить
Масоны гребаные. Этот чиновник никто и ничего не решает. А только мямлит о том чего не понимает. Ему сказали что нельзя и он сам не понимает почему. Но обьяснить ему надо. Вот и несет бред.
11.07.2024 20:13 Ответить
Може доста все коментувати і розповідати? ***** нащо розвідникам і шпіонам плате? Що сталося з простою фразою "No comment"? Хай гадають.
11.07.2024 20:15 Ответить
and why is that so unrealistic?
all US have to do just say - "Yes, you can!"
11.07.2024 20:15 Ответить
F35, якщо ними забезпечити ЗСУ (навіть під керуваннням пілотів з країн НАТО) і дозволити залітати на касапську територію - зможуть покрити всі стартові майданчики і аеродроми лаптєстану включно з сибіром.
11.07.2024 20:16 Ответить
в американців є уже прототипні невидимі безпілотники, які вупше не бачить жодне ППО і які можуть залітати в тил на багато тисяч км. і на борту тих безпілотників є ракети повітря-повітря. тобто якби мати кілька штук таких невидимок, то поки ті лаптельоти долетять з Алєньї до Каспія на точку запуску своїх ракет, одночасно з України можна було би запустити на перехоплення один такий безпілотник. і фсьо. ті тушки попадають у море, як збиті качки на полюванні. ) можливо, що не сьогодні, проте подібний безпілотник може появитися і на озброєнні України і не буде ніякої ескалації. як там - хєрань 2 і Іран тут ні до чого. Ну так само і Америка буде ні до чого. )
11.07.2024 20:25 Ответить
В америкаанців є прототипні невидимі безпілотники..., а в нас є Зеленський, єрмак, татаров..., що Вам ще потрібно? І на початку року Президент заявив, що зробить за рік мільйон дронів. Гуляйте собі по мільярдному лісі, дивіться смартфони подарені президентом, витрачайте 4 штуки баксів, які отримують вчителі і насододжуйтеся життям мрій. Президент ніколи ще не обманював, так? Сказав - зробив.
11.07.2024 21:09 Ответить
Пийте краплі пустирнику, він заспокійливий… вони на спиртовій основі.
Тільки не зловживайте, бо буде, як отому медвєдєву на похмілля!!…
11.07.2024 20:30 Ответить
жарт зацінив!
11.07.2024 21:43 Ответить
ідіот
11.07.2024 20:20 Ответить
Скоріше б рашка вже по ним влупила! По будь якому ТРЦ!!!
11.07.2024 20:21 Ответить
а ви кого більше невидіте - кацапню чи американців?
11.07.2024 20:24 Ответить
Получается обое рябое.
11.07.2024 21:00 Ответить
це в кого як получяється - один може другий мається...
11.07.2024 21:04 Ответить
Хворієш? Чи мозок відсутній?
11.07.2024 20:30 Ответить
На жаль, вони не тупі. Мразоти, але не тупі. Вони прекрасно знають, що цього поки робити не треба..
11.07.2024 20:51 Ответить
7 жовтня 2023 о 6:30 за місцевим часом ХАМАС оголосив про початок операції «Потоп (повінь) аль-Акса» та заявили, що протягом 20 хвилин вони випустили понад 5000 ракет із сектора Гази по Ізраїлю.... - Україна - Сектор Газа...Сектор Газа - Україна...
11.07.2024 20:21 Ответить
Заявив що ссикуни срані?
11.07.2024 20:22 Ответить
старший директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер Джерело: хто воно і шо воно? Сьома вода на киселі? Скоротити нахрен посаду, щоб небо задарма не коптив. Другий Джонсон?
11.07.2024 20:28 Ответить
Pri drugoi vladi davno bi udarili kudi nado , a patom sorry , nichaino paluchilos . Zapad virazil bi azabochennost , a delo bilo bi sdelanno . No pri ZE i Jermakovshchine takova not impasibli ......🤷
11.07.2024 20:30 Ответить
Франція та Великобританія дозволили бити по території мордору своїми ракетами.Для чого дозвіл від США,якщо дальність англійських Storm Shadow майже 500 кілометрів,а французьких Скальп від 250 км?Ракети є,дозвіл є.Чому очкує найвеличніший?
11.07.2024 20:31 Ответить
Найвєлічайший стаду зелених баранів впихує у вуха, що у всьому винні США, а не він, який всі грошві закатав у асфальт, проводив гастролі своєї шобли по Трускавцях, брехав, що нападу не буде, відводив війська, скорочував армію, садив найкращиїх генералів, а половину бюджетних грошей вивів у офшори і навіть не приступив до випуску своїх ракет.
11.07.2024 20:56 Ответить
А закидайте нас гамбургерами и кока колой(оригинальной) плиз
11.07.2024 20:31 Ответить
И лапками Буша)
11.07.2024 21:13 Ответить
Мериканський ватник.
11.07.2024 20:35 Ответить
Що, кацапіна, не втрималося, щоб зареєструватися і висратися?
11.07.2024 20:50 Ответить
Ганебний Карпентер, ти дозволь хоча б на 300 км бити
11.07.2024 20:51 Ответить
А відібрати в України зброю було реалістичніше, при тому що на відміну від кацапні українці нікому тією зброєю нікому не погрожували!
А тепер Америка морозиться, розповідаючи про ескалацію!
11.07.2024 20:56 Ответить
А я чогось подумав, що команди на бомбрдировки і ракетні удари по Україні віддає пуйло, а Байден допомагає і грошима і збвоєю і якби не допомога США і їх союзників, то України давно б вже не було. А у наріду 73% у всьому винен Байден. Так ви всі вибрали Зеленського, Байдена вибрали америтканці. Всі питання до Зеленського, бо і по Конституції України його основні задачі оборона і зовнішні відносини, Байдена там і близько немає.
11.07.2024 21:02 Ответить
Америка - велика країна, але, коли таке чую, то в мене вже виникають сумніви в цій величі.
11.07.2024 20:57 Ответить
прорашистська агентура сидить біля "байди"
11.07.2024 20:59 Ответить
Не реалістично змінити політику, щоб Україна могла бити зброєю США по аеродромах по всій Росії, - Карпентер Джерело:

Але навіть дуже реалістично змінити таких радників.
11.07.2024 21:00 Ответить
Карпентер иди в сраку лицемер.
11.07.2024 21:15 Ответить
От якби того поца, м-ра карп***...а
та відправити на один місяць до Харкова - звичайним закордонним спостерігачем))
Думаю, що через кілька днів цей експерт-словоблуд прийшов би тями. А там, дивись, щось реалістичне і порадив і порадив Шефу )))
11.07.2024 21:19 Ответить
Все колись починається, буде і на це дозвіл
11.07.2024 21:20 Ответить
Демагогія. Дурниками прикидаються. Ніхто і ніколи не просив у них дозволу бити «по всій території росії». Нам треба дозвіл лупашити на 300 км АТАКМСами. Звісно ми не будемо діставати до тих аеродромів що розташовані далі, і на які звісно, одразу кацапи перебазують усі свої літаки тактичної авіації. Але тільки саме це перебазування на дальні аеродроми означатиме що їм треба буде летіти набагато більше щоб добратися до своїх цілей на фронті, а звідси- більший розхід ресурсу двигунів, менше бойове навантаження, яке треба буде заміняти на підвісні паливні баки. А також менша швидкість реакції на зміну обстановки на фронті.
11.07.2024 21:25 Ответить
Ця зажувана мочалка

Карпентер

https://images.cnscdn.com/4/e/b/3/4*******************************/original.jpg

Змінити політику так, щоби Україна впала- ла -ла- ла -п* тін -х* йло !!!
11.07.2024 21:28 Ответить
А коврові бомбардування СОЮЗНИКАМИ нацистської Германії було РЕАЛІСТИЧНО ? Буде бажання, буде всЬо РЕАЛІСТИЧНО. А якщо какати поносом у Держдепі, то реальності ніколи не буде. Крім шаленної стурбованності.
11.07.2024 21:43 Ответить
НЕРЕАЛИСТИЧНО
11.07.2024 21:44 Ответить
дбл блд
11.07.2024 21:47 Ответить
от і відразу здулися. Якщо почати бити по всій території росії, то це може допомогти путіну провести масштабну мобілізацію під лозунгом 'родіна в апаснасті', 'вєсь мір протів нас' і навіть шукати виправдання для застосування ядерної зброї перед Китаєм та іншими країнами, типу 'нас винуділі'. Можливо, Захід і правий.
11.07.2024 22:56 Ответить
тільки по американським лікарням не прилітають ракети і не американські солдати сидять під кабами ! гарно гребти жар чужими руками .
11.07.2024 23:14 Ответить
агащас розбіжались вони мобілізуватись
12.07.2024 06:45 Ответить
Раніше я дуже поважав пана Карпентера; виявляється, я його просто погано знав...
Хочу нагадати йому, що завдяки такій американській та німецькій "миротворчій'' політиці Україна кожного дня втрачає свої території та людський військовий ресурс. Відверта брехня та напівправда--невід'ємна частина роботи ********* політика.
11.07.2024 23:15 Ответить
Порядні журналісти мали б публічно розмазати цього Карпентера по паркету із діагнозом клінічного ідіота, що сциться під себе.
11.07.2024 23:59 Ответить
Реалист ****
12.07.2024 01:15 Ответить
карпентер вважає, що не можно змінити політику так, щоби Україна могла використовувати американську зброю для ударів по аеродромах https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B045 Халино (Курськ, від кордону 100 км),
https://www.google.com.ua/maps/place/54%C2%B013 Шайковка (Калузька обл., від кордону 130 км) і https://www.google.com.ua/maps/place/51%C2%B037 Балтимор (Воронеж, 180 км від кордону), бо росіяни ще не встигли зробити всі необхідні заходи по перенесенню цих авіабаз на відстань 400+ км, щоб зберегти армійську бомбардувальну і винищувальну авіацію.
карпентери, кірбі та інші саливони ще не визначились з термінами, коли можно буде завдавати удари західними ракетами по цим авіабазам. А до того по тим аеродромам ракетні удари з нашої теріторії заборонені, бо не можно допустити швидкої нищівної поразки рф - це може призвести до дестуктивних процесів і розвалу рф. Вони радились з цього приводу з духом генрі кісінджера на спірітичному сеансі перед самітом НАТО, і він сказав, що тільки насрана висока коричньова лінія може захистити США від третьої світової війни з віссю зла.
Тому українцям прийдеться ще терпіти бобардуваня КАБами і обстріли крилатими ракетами з літаків, які злітають з цих аеродромів. А якщо ослухаємось, то тоді РАС-2 не дадуть.
Якось так. Рєал політік, *****...
12.07.2024 02:03 Ответить
найкращу відповідь всім обдристаним карпентерам дав малофєєв: "Детская больница - не случайность. Пора это признать и перестать бояться".
Джерело:
12.07.2024 02:14 Ответить
Мораль сєй басні такова: своє треба мати, щоб дозволу ні в кого не питати.
12.07.2024 08:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DvRAiJnl0A4&t=1725s 28:45 Украина будет усиливать давление на США по вопросу использования американского вооружения по территории рф

на шию Салівана треба посилювати тиск, щоби він поменше нашептував жахливої ***** на ніч діду.
12.07.2024 14:24 Ответить
 
 