НАТО следует позволить Украине атаковать более глубокие цели на территории России, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Війна

Результатом Вашингтонского саммита НАТО могло бы стать предоставление разрешения Украине атаковать более глубокие цели на территории России, в частности учитывая последние российские атаки по гражданским объектам в Украине, что стало бы мощным месседжем Москве.

Об этом министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сказал на полях саммита НАТО в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, что это был бы лучший результат этих дней, чтобы Украине позволили наносить удары по целям глубже на территории России", - сказал Ландсбергис.

Читайте также: Глава МИД Литвы Ландсбергис считает, что Украина может наносить удары по военным целям РФ в Беларуси

По его словам, прежде всего это касается атаки со стороны Украины уже имеющимся оружием по целям, откуда, в частности, осуществлялись нападения на гражданские объекты, такие как детская больница "Охматдет" в Киеве.

"Это не является частью декларации, это не является частью процесса принятия решений в НАТО, но это может быть очень сильным месседжем, опять же, сигналом Москве", - сказал литовский министр.

Он также отметил важность отражения новых гибридных угроз в совместной декларации и предлагает расценивать некоторые из них как террористические нападения.

Читайте также: Декларация саммита НАТО называет процесс присоединения Украины необратимым

"В некоторых случаях я оспариваю саму мысль о том, что это называется гибридной угрозой, поскольку это нечто большее. Когда Россия участвует в косвенных кинетических атаках, мы должны найти другое название. Я бы предпочел использовать понятие террористическая атака или спонсируемая государством террористическая атака", - сказал Ландсбергис.

НАТО (10330) саммит (1233) Габриэлюс Ландсбергис (160)
