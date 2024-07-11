Агрессивная война Путина потерпела фундаментальный крах, - президент Финляндии Стубб

Запад никогда не был так объединен, как сейчас, в вопросе осуждения российской агрессии и поддержки Украины.

Об этом во время общения со СМИ в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил в четверг президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он назвал очень позитивным факт, что в НАТО и ЕС за последние два-три года союзники стали очень сплоченными.

"Месседж, который мы хотим передать Путину, - это то, что его агрессивная война потерпела фундаментальный крах",- подчеркнул Стубб.

Он подчеркнул, что Путин хотел захватить Украину и отрицал ее независимость, суверенитет и национальную идентичность, а также пытался поссорить западных партнеров и не допустить расширения НАТО.

"Вишенкой на торте является то, что есть два новых союзника в виде Финляндии и Швеции, и мы сейчас посылаем четкое сообщение Путину, что мы строим мост для членства Украины в НАТО, который является необратимым",- отметил финский лидер.

Стубб подчеркнул, что он "кардинально не согласен" с позицией Орбана, чтобы вести переговоры с авторитарными режимами, которые нарушают международное право и осуществляют колониальные войны. По его словам, Орбан со своей позицией находится в абсолютном меньшинстве в ЕС.

Президент Финляндии также подчеркнул, что он не имеет морального права указывать украинцам, каким оружием и куда наносить удары, поскольку Россия ведет против Украины конвенционную войну без ограничений, применяя особенно смертоносные авиабомбы и нанося удары по детским больницам, школам, жилым домам, театрам, показывая тем самым, что они не имеют никаких ограничений.

"Поэтому для нас говорить, что Украина может и должна использовать, а что нет, было бы просто неправильно",- подытожил Стубб.