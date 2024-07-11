РУС
Агрессивная война Путина потерпела фундаментальный крах, - президент Финляндии Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Запад никогда не был так объединен, как сейчас, в вопросе осуждения российской агрессии и поддержки Украины.

Об этом во время общения со СМИ в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил в четверг президент Финляндии Александр Стубб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Он назвал очень позитивным факт, что в НАТО и ЕС за последние два-три года союзники стали очень сплоченными.

"Месседж, который мы хотим передать Путину, - это то, что его агрессивная война потерпела фундаментальный крах",- подчеркнул Стубб.

Он подчеркнул, что Путин хотел захватить Украину и отрицал ее независимость, суверенитет и национальную идентичность, а также пытался поссорить западных партнеров и не допустить расширения НАТО.

"Вишенкой на торте является то, что есть два новых союзника в виде Финляндии и Швеции, и мы сейчас посылаем четкое сообщение Путину, что мы строим мост для членства Украины в НАТО, который является необратимым",- отметил финский лидер.

Стубб подчеркнул, что он "кардинально не согласен" с позицией Орбана, чтобы вести переговоры с авторитарными режимами, которые нарушают международное право и осуществляют колониальные войны. По его словам, Орбан со своей позицией находится в абсолютном меньшинстве в ЕС.

Президент Финляндии также подчеркнул, что он не имеет морального права указывать украинцам, каким оружием и куда наносить удары, поскольку Россия ведет против Украины конвенционную войну без ограничений, применяя особенно смертоносные авиабомбы и нанося удары по детским больницам, школам, жилым домам, театрам, показывая тем самым, что они не имеют никаких ограничений.

"Поэтому для нас говорить, что Украина может и должна использовать, а что нет, было бы просто неправильно",- подытожил Стубб.

путин владимир (32214) Стубб Александр (129)
+8
Фінляндія знає, що каже.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:24
+4
От бувають політикі, розумні та ще ісимпатичні... і не 🤡
показать весь комментарий
11.07.2024 21:23
+4
поки що зазнає краху фундаментальна брехня США.НАТО І ЄС ...по відношенні до УКРАЇНИ і її народу в часі цієї кровопролитної війни, неприйняття України в НАТО пустопорожні обіцянки ,котрі не виконуються і в результаті котрих Україна втрачає і території і захисників .та десятки тисяч своїх громадян
показать весь комментарий
11.07.2024 21:39
От бувають політикі, розумні та ще ісимпатичні... і не 🤡
показать весь комментарий
11.07.2024 21:23
Очкарики симпотные улыбнуло
показать весь комментарий
11.07.2024 21:35
Фінляндія знає, що каже.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:24
Згадую покійного тата слова про типу БУЧУ-2 у Білофінську від кацапні , він 19 річний українець ( з розкулачених, був мобілізований 1939 му) просто охрінів від того стада загарбників, й що вони витвроряли там!!! А коли я вчила культуру росії - він мені казав ,ДОЦЯ НЕМАЄ ГИДШОГО НАРОДУ НІЖ КАЦАПИ

показать весь комментарий
11.07.2024 22:29
Потім , розповідав- мені повезло, "ганяв" на американському студобекері по Ладожському озеру , один без руських саслужівцєв - туди в Ленінград їжу, назад зібрані трупи ... А коли стікав кровʼю під деревом взимку поранений в хребет, напоїв його коньяком зі своєї фляги старий німець й накрив його р=попоною свого коня - висотку вони залишали під натиском РА ... тимчасово взяту ... Й сказав німець- вибач нас , синок!
показать весь комментарий
11.07.2024 22:38
Це якась інша війна зазнала краху? Бо наша війна якраз іде до капітуляції саміту миру
показать весь комментарий
11.07.2024 21:32
А крах у чому полягає ? Війна припинилась, бо кацапи замерзли у снігах України ? Проблема є, і залишається, бо Європа сподівається, що ***** "наїсться" Україною. Як Гітлер Чехословаччиною ?
показать весь комментарий
11.07.2024 21:35
Кто бы шо ни говорил, я безупинно кажу, мовляв, муйлуша, здохни. АМIНЬ !!!
показать весь комментарий
11.07.2024 21:38
Бросьте.
Словом делу не поможешь.
Сделайте куклу, подобие *****, и колите её циганской иглой. Заклинания найдете в сети.
Может поможет
показать весь комментарий
11.07.2024 22:14
поки що зазнає краху фундаментальна брехня США.НАТО І ЄС ...по відношенні до УКРАЇНИ і її народу в часі цієї кровопролитної війни, неприйняття України в НАТО пустопорожні обіцянки ,котрі не виконуються і в результаті котрих Україна втрачає і території і захисників .та десятки тисяч своїх громадян
показать весь комментарий
11.07.2024 21:39
Краще б вони об'єдналися не в засуджуванні, а в знищенні мордору!
показать весь комментарий
11.07.2024 21:46
Это розовопонизм хронический.
показать весь комментарий
11.07.2024 21:57
В чому полягає крах? Кацапи пруть, як таргани, знищують міста і села. Чи крах в тому, що вони до Заходу не добралися, бо сточуються об українців?
показать весь комментарий
11.07.2024 22:55
>>> Він назвав дуже позитивним факт, що в НАТО і ЄС за останні два-три роки союзники стали дуже згуртованими.

Це вiн про Фiцо та Йорбана?

Це вiн про Фiцо та Йорбана?
показать весь комментарий
11.07.2024 22:57
Францiю з Лепеном забув
показать весь комментарий
11.07.2024 22:58
Ну i Англiю с новим прем'ером, та США з майбутнiм Трампом.

Повна згуртованiсть!!!!

Повна згуртованiсть!!!!
показать весь комментарий
11.07.2024 23:00
Не вподоблюйтеся мардану(
показать весь комментарий
11.07.2024 23:07
 
 