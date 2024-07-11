РУС
Новый пакет помощи Украине на 225 млн дол. будет включать батарею Patriot и разные типы боеприпасов, - Пентагон

patriot

Министерство обороны США сообщило детали относительно содержания нового пакета военной помощи Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Пакет стоимостью 225 миллионов долларов будет включать:

  • одна батарея Patriot;
  • боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • оборудование и ракеты, запускаемые из трубы, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW);
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • боеприпасы к стрелковому оружию;
  • взрывчатые боеприпасы;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Читайте также: Байден объявил о новом пакете помощи Украине

боеприпасы Пентагон США Patriot
+17
https://t.me/PresidentPoroshenko/9821 Петро Порошенко завтра+післязавтра розпочинає розвозити воюючим бригадам на сході та півдні України військової техніки на загальну вартість 20 000 000 гривень. Всю цю техніку Порошенко щойно задекларував і продемонстрував в своєму телеграмі. Туди входить :
🔹 понад тисяча FPV-дронів, завдяки яким військові щодня та щоночі випалюють живу силу та російський металобрухт з України.
🔹 денні та нічні «Мавіки» для коригування артилерійського вогню.
🔹 пересувні авторемонтні майстерні, які забезпечують швидкий ремонт техніки неподалік позицій.
🔹 вантажівки DAF Leyland - їх дуже просила одна з десантних бригад взамін повністю знищеній машині, яку ми вже їм передавали.
🔹 квадроцикли, які дуже добре себе зарекомендували на фронті.
🔹 човни Walley, що підуть нашим морпіхам, які мужньо боронять терени Херсонщини.
🔹 екскаватори для будівництва фортифікацій.
🔹 паливозаправник, який дасть змогу транспортувати пальне.
Наші воїни продовжують влаштовувати росіянам пекло в українських степах.
Ми продовжуємо добру традицію - їздити до українських воїнів щотижня з найактуальнішими запитами. Маємо тримати міцно Схід, так само як і Південь. Два напрямки - за два дні, бо є куди поспішати.
11.07.2024 21:34 Ответить
+6
Спасибо большое американцам за неоценимую помощь!
11.07.2024 21:38 Ответить
+5
Респект Байдену і його команді за це

Як взагалі можна бути проти них , якщо ти не невдячна гнида ,як підкацапні мага чорти
11.07.2024 21:38 Ответить
Цікаво, яка все таки вартість батареї Patriot
Ось два пакета PDA
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ 1й ціна 1млрд, включає 1 батарею, ракети та багато іншої зброї
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 2й ціна 225млн, також включає 1 батарею, та іншу зброю

У президентів, на словах батарея коштує від 1 до 1.5млрд
11.07.2024 21:26 Ответить
Мага-чорт не розуміє як працює система

І що вартість батареї йде по USAI

Як кумедно, цілий день з нього ржу
11.07.2024 21:40 Ответить
та йому аби наваляти гівна на вентилятор...
От мені просто цікаво: от коли, не дай Боже, трамп стане президентом знову, і зупинить не те що допомогу Україні, а й розпочне розвалювати НАТО - воно і далі буде брехати по методичках манафорта?
З одного боку - ну це ж вже буде аж занадто палевно... А з другого - а що, хіба воно зараз не палиться? Це для нас брехня має межі (наприклад, відмовити онуку в черговій порції морозива, мовляв, гроші закінчились; бо, не Дай Боже, горло простудить - буде мені тоді... - і те соромно так брехати!). А для тих ботів меж брехні не існує! Доведено 2019-тим роком!
11.07.2024 21:53 Ответить
Звичайно , йому ж за це платять

Та і не треба далеко ходити , щоб дізнатися , що буде при срампі

Згадаємо той десяток джавелінів , який він таки передав ,але заборонив використовувати на 0
11.07.2024 22:07 Ответить
А навіщо усе докладно друкувати ?!

Як це робить Шольц.

Навіщо, Саліван? Особлива подяка за 1 ( один) Патріот…
11.07.2024 22:39 Ответить
Так казали ж що Петріот лярд коштує...
11.07.2024 21:27 Ответить
А писали три...і тут на ******** сп#зділ#...
11.07.2024 21:27 Ответить
Я чогось не зрозумів - вартість же однієї батареї Патріот 1 млрд баксів.
11.07.2024 21:27 Ответить
Може, вартість однієї пускової установки, та ін. Тоді десь так...
показать весь комментарий
11.07.2024 23:06 Ответить
Друзі, нас дурять, а ми ведемось на голоси з телеканалів. Скажіть собі чесно. Польща спроможна була перемогти гітлерівську Германію ? Та навіть Франція разом з британським експедиційним корпусом ? То чого ми раптом повірили, що наші ЗСУ виженуть кацапів до кордонів 1991 року ? Що кацапи 20 років не готувались до війни ? Гітлер готувався всього 6 років. Рішення перемоги є. І воно в руках європейських генералів. І їх бригад на фронті. Так, вони не натівські генерали. Але мужні й професійні. Проте їх лідери дивляться на США, щоб прийняти рішення про вступ у війну. А США далеко за океаном, і США не переймається проблемами терористичних країн.
11.07.2024 21:31 Ответить
Польща була спроможна. А в Чехословаччини і Франції навіть танки були кращі і більше.
Суть перемог німців була в плануванні, дисципліні, логістиці, і зв'язку.
А оті міфи совкові що в кожного був автомат і всі їхали на мотоциклеті із закачаними рукавами- треба залишити для фільмів міхалкова))
Краще дивитись фото тих часів, де німці з гвинтівками Маузера і часто на конній тязі, на захоплених Чеських танках зразка 1938 які були на голову кращі власних на момент 1939.
У поляків за спиною стояв совок, і українці які в польській армії не хотіли захищати країну яка їх гнобила.
Франція- там справа не тільки у прориві через Бельгію там де не очікували.
Там була влада по типу як зараз ЗЕ- кротів і 'просто пєрєстать стрєлять', які до того ж мали своє 'велике крадівництво' - лінію Мажіно в яку вбухали купу бабла і часу а німці їх просто обійшли через Бельгію.
Сухопутні сили Британії були слабкі і не їх сильною стороною.
США взагалі спочатку стояло осторонь.
11.07.2024 22:55 Ответить
Так шо, сдаваться? Чи как??
11.07.2024 23:06 Ответить
"американський мізер" продовжується поставляти в Україну, в порівнянні із кількістю,та швидкістю забезпечення рашистського окупанта зброєю,безпілотниками,************,ракетами північно-корейського " експресу",та китайсько-іранської "пошти "
11.07.2024 21:33 Ответить
Я завжди, мага чорти називають найбільшу після WW2 допомогу - "американським мізером"

Але чого тоді рашисти так скавчать ?
11.07.2024 21:39 Ответить
Ти вже порівняв американську (найбільшу після WW2 допомогу) із допомогою північно -корейського "недомірка" куйлу?Ти точно (რასისტი მანკურტი და ანტიქრისტე)-Чому США блокують вступ України в НАТО,що є саме заповітне бажанням куйла всія 3,14дерації, яке дає йому можливість знищувати Україну і вбивати український народ ???Не скавчи...
11.07.2024 21:50 Ответить
Йолупе, якщо ти досі віриш , що то допомога від КНДР у мене погані новини , що до твого IQ

Але тут важлива не тільки кількість ,але і якість

Зрозумів , профане

КНДР поставила России 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, но часть из них не работает
https://24tv.ua/ru/kndr-pereslala-rossii-15-mlrd-snarjadov-no-chast-neispravny-24-kanal_n2510390

А тепер порівняємо з кількістю снарядів (лише снарядів , не Patriot ,не ракет , не Бредлі та танків) від США

Лише снаряди

"З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Збройним силам України (https://www.dw.com/uk/zbrojni-sili-ukraini-zsu/t-18446105 ЗСУ ) вже понад три мільйони 155-міліметрових снарядів. Крім того, нарощують виробництво артилерійських *********** і європейські країни, а оборонні підрядники https://www.dw.com/uk/ssa/t-18517663 США ведуть переговори з українським урядом, щоб знайти способи допомогти Україні зміцнити її оборонну промисловість. Зокрема, Україні передали важливі плани виробництва понад тисячі одиниць американської зброї та переклали таку ж кількість технічних посібників з англійської на українську."

Ну знов ти сів у калюжу

Гугли перш ніж щось бовкати , ти ж не мага-чорт, сподіваюсь
11.07.2024 22:12 Ответить
профан і йолуп.Але тут важлива не тільки кількість ,але і якість

Зрозумів , профане Чому "сибірський валянок" Україна втрачає території із Твоїм "тормознутим IQ із Твоєю писаниною від 24 каналу .та з парітетом у артелерійських ***********(за тормознутим IQ)
11.07.2024 22:42 Ответить
Ой , як бомбанув рашистик. Виходить таки мага-чорт

Цитувати почав методичку кисельТВ , а ось що відбувається насправді :

Нагадаю тобі, немитому ватопітеку, що близько року-півтора зайняло, поки Україна не встановила контроль над Чорним Морем.

Зерновий коридор працює без участі Росії, чорноморський флот РФ втік із Севастополя до Новоросійська, втративши при цьому третину кораблів.

Те саме відбувається і з встановленням контролю в повітрі, але це займає більше часу.

Ми пам'ятаємо, що за останні півроку ЗСУ знищили системи ППО ворога у Криму та прикордонних областях.

Наступний крок - подвоєння українського ППО (привіт саміту) західними дорогими системами та одночасне надходження F-16 (зараз цей етап).

Також паралельно Україна продовжує знищувати енергетичну та військово-промислову інфраструктуру ворога на його території. (невпинно і невідворотно)

Щодо твоєї рашки .

Вона продовжує зазнавати величезних втрат у живій силі та техніці заради незначного повзучого просування.

У той же час Росія продовжує ракетний терор, злочини проти людяності.
11.07.2024 23:06 Ответить
набір "зеленого " багатослів'я видає Тебе, як прорашистського "зебуїна" .Не цитуй методички,котрі щовечора цитує на вуха українського "мудрого наріду" "зелідор" .Проходимо дальше
11.07.2024 23:28 Ответить
давайте все-ж таки не перебільшувати. кндр, сирійці, китайці та ін, продають зброю рашці, та ще й за завищеними цінами. а Україні союзники дають даром, принаймні більшість усього. відчуйте різницю.
11.07.2024 22:22 Ответить
ми говоримо про кількість, все решту "резинка ,або жуйка"
11.07.2024 22:43 Ответить
Що більше 1.5 млн що отримала рашка , чи все ж таки 3 млн снарядів і це лише снаряди без ракет, бредлі , танків , патріотів , що отримала Україна від США

Думай, ватопітек, думай
11.07.2024 23:07 Ответить
Порівняемо

https://www.theguardian.com/world/live/2024/feb/27/russia-ukraine-war-live-france-macron-ground-troops-latest-news?filterKeyEvents=false&page=with:block-65dd9f5d8f08c0a30959370d#block-65dd9f5d8f08c0a30959370d 27 лютого 2024

Північна Корея відправила близько 6700 контейнерів з мільйонами *********** до Росії з липня для підтримки повномасштабного вторгнення Москви в https://www.theguardian.com/world/ukraine Україну , повідомили південнокорейські ЗМІ у вівторок.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що в контейнерах може бути понад 3 мільйони 152-мм артилерійських снарядів або 500 000 122-мм снарядів.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-14/kim-sent-russia-millions-of-artillery-shells-south-korea-says?srnd=europe-politics 14 червня 2024
Шін Вонсік сказав в інтерв'ю Bloomberg News, що Сеул виявив щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які відправляються з Північної Кореї до Росії, в яких може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використовував під час бомбардування України.

Тобто північна корея з липня 2023 року, за рік - відправила приблизно 4.8млн

США за 2.5 роки https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf відправили 3млн
11.07.2024 23:31 Ответить
11.07.2024 21:34 Ответить
Зі свого карману мабуть купив. Якби всі депутати і олігархи повернули країні хоча б половину того, що вкрали, то зсу вже в москві були б.
11.07.2024 22:54 Ответить
Не з свого, з Вашого, шановна! На кожній цукерці "Рошен", яку ви купуєте в магазині, Порох краде , як мінімум --- долар! А коли відключають світло, то в темряві --- навіть два!
11.07.2024 23:13 Ответить
Респект Байдену і його команді за це

Як взагалі можна бути проти них , якщо ти не невдячна гнида ,як підкацапні мага чорти
11.07.2024 21:38 Ответить
Спасибо большое американцам за неоценимую помощь!
11.07.2024 21:38 Ответить
звіти про що включятиме тий чі інший пакет допомоги дуже нагадують радіограми радісткі кет в центр юстасу.
11.07.2024 21:43 Ответить
нy навіщо це все це оприлюднивати?
11.07.2024 21:44 Ответить
По-перше звіт оприлюднюється з ділеєм коли вже все на чергуванні

По-друге, так вибивається грунт у мага-чортів з під ніг , що Байден ніяк не допомагає

Це вам не десяток джавелінів прі срампі , що заборонили навіть на 0 використовувати
11.07.2024 21:51 Ответить
а коли вже це на чергуванні? - це передостання стадія,
остання - коордінати.
і хоч тут Байдена залиште в спокої...
11.07.2024 21:55 Ответить
Перечитай ще раз допис мій, зрозумієш , чому в цій інфі нема нічого поганого

Навпаки лише плюси

І ні, не треба залишати у спокої того хто стоїть пліч о пліч з Україною

Героїв треба знати на ім'я
11.07.2024 22:03 Ответить
Американцы хоть не указывают кол-во ракет, патронов и т.д. А вот немцы указывают кол-во очень точные)
11.07.2024 21:47 Ответить
ну не знаю, щє трохі і ***** всю свою розвідку в окопи відправить за непотрібом.
самі все доповісим.
11.07.2024 21:50 Ответить
Ти або проплачений ,або наївний. Сподіваюсь друге

Тоді як ти ставишся до інфи про те , що рашка вироблятиме снаряди в Індії

З огляду до твоєї класифікації це теж прокол , але цього разу з боку рашистів

Чи це інше ?
11.07.2024 22:05 Ответить
кажись завівся пропеллер...🤣
11.07.2024 22:10 Ответить
Відповідь на питання буде , чи знов з підливою обгидився ?
11.07.2024 22:14 Ответить
Главное что бы и эту батарею не поставили в чистом поле под беспилотниками...
11.07.2024 21:48 Ответить
ті патріоти нічого не вирішать . Потрібні томагавки щоб бити по містам кацапстану.
11.07.2024 21:56 Ответить
Чекаю недочекаюся коли вже хлопці Мадяра причеплять TOW до дрона..
11.07.2024 21:56 Ответить
Патрiот б/у з Авiто.
11.07.2024 22:03 Ответить
В повiдомленнi не вистачае координат, вважаю.
11.07.2024 22:07 Ответить
Австралія дали допомоги на 250 млн дол... США також... молодці - на 255 млн. Австралія і США, дякуємо...
11.07.2024 22:29 Ответить
ну можно еще включить мозги и вспомнить, что США дают по 200 каждые две недели , уже третий год. Но ты ж не для того волаешь, кацапе, так же??
11.07.2024 23:13 Ответить
ти пишаєшся тим, що інколи включаєш "мозги"? а ти впевнений, що маєш їх?
12.07.2024 12:15 Ответить
Интересную статистику привело одно издание по количеству батарей Patriot в странах мира:
НАТО:
- США - в строю 60 батарей Patriot;
- Германия - около 10 батарей Patriot PAC-3;
- Нидерланды - менее 3 батарей Patriot PAC-3;
- Швеция - в стадии получения до 4, до 2 батарей Patriot PAC-3;
- Румыния - в стадии получения до 7, сейчас до 4 батарей Patriot PAC-3;
- Польша - 2 батареи Patriot, планы до 12 PAC-3;
- Греция - 6 батарей Patriot PAC-2;
- Испания - 3 батареи Patriot PAC-2.
Азия:
- Япония - 24 батарей Patriot PAC-3;
- Южная - Корея 8 батарей Patriot PAC-3;
- Тайвань - 7 батарей Patriot PAC-3.
Ближний Восток:
- Кувейт - 7-8 батарей (возможно еще 6 у PAC-2);
- Катар - 4-6 батарей Patriot PAC-3;
- Саудовская Аравия - 18-25 батарей (итого PAC-2 и PAC-3);
- ОАЭ - 6-9 батарей Patriot PAC-3, еще 2 батареи PAC-2;
- Израиль - 4 батареи Patriot PAC-2.

То есть, Штаты не в ущерб своей безопасности вполне могут выделить пяток своих Патриотов, Германия - одну батарею, Греция - одну, Япония - две батареи, Кувейт - одну, Катар - одну батарею, Саудовская Аравия - 3 батареи, ОАЭ - одну.
То есть, с миру по нитке - и можно спокойно наскрести ещё 15 батарей..
12.07.2024 07:32 Ответить
 
 