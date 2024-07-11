3 606 48
Новый пакет помощи Украине на 225 млн дол. будет включать батарею Patriot и разные типы боеприпасов, - Пентагон
Министерство обороны США сообщило детали относительно содержания нового пакета военной помощи Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Пакет стоимостью 225 миллионов долларов будет включать:
- одна батарея Patriot;
- боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);
- зенитные ракеты Stinger;
- боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- оборудование и ракеты, запускаемые из трубы, с оптическим отслеживанием, с проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- боеприпасы к стрелковому оружию;
- взрывчатые боеприпасы;
- запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Ось два пакета PDA
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ 1й ціна 1млрд, включає 1 батарею, ракети та багато іншої зброї
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3835746/biden-administration-announces-additional-security-assistance-for-ukraine/ 2й ціна 225млн, також включає 1 батарею, та іншу зброю
У президентів, на словах батарея коштує від 1 до 1.5млрд
І що вартість батареї йде по USAI
Як кумедно, цілий день з нього ржу
От мені просто цікаво: от коли, не дай Боже, трамп стане президентом знову, і зупинить не те що допомогу Україні, а й розпочне розвалювати НАТО - воно і далі буде брехати по методичках манафорта?
З одного боку - ну це ж вже буде аж занадто палевно... А з другого - а що, хіба воно зараз не палиться? Це для нас брехня має межі (наприклад, відмовити онуку в черговій порції морозива, мовляв, гроші закінчились; бо, не Дай Боже, горло простудить - буде мені тоді... - і те соромно так брехати!). А для тих ботів меж брехні не існує! Доведено 2019-тим роком!
Та і не треба далеко ходити , щоб дізнатися , що буде при срампі
Згадаємо той десяток джавелінів , який він таки передав ,але заборонив використовувати на 0
Як це робить Шольц.
Навіщо, Саліван? Особлива подяка за 1 ( один) Патріот…
Суть перемог німців була в плануванні, дисципліні, логістиці, і зв'язку.
А оті міфи совкові що в кожного був автомат і всі їхали на мотоциклеті із закачаними рукавами- треба залишити для фільмів міхалкова))
Краще дивитись фото тих часів, де німці з гвинтівками Маузера і часто на конній тязі, на захоплених Чеських танках зразка 1938 які були на голову кращі власних на момент 1939.
У поляків за спиною стояв совок, і українці які в польській армії не хотіли захищати країну яка їх гнобила.
Франція- там справа не тільки у прориві через Бельгію там де не очікували.
Там була влада по типу як зараз ЗЕ- кротів і 'просто пєрєстать стрєлять', які до того ж мали своє 'велике крадівництво' - лінію Мажіно в яку вбухали купу бабла і часу а німці їх просто обійшли через Бельгію.
Сухопутні сили Британії були слабкі і не їх сильною стороною.
США взагалі спочатку стояло осторонь.
Але чого тоді рашисти так скавчать ?
Але тут важлива не тільки кількість ,але і якість
Зрозумів , профане
КНДР поставила России 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, но часть из них не работает
https://24tv.ua/ru/kndr-pereslala-rossii-15-mlrd-snarjadov-no-chast-neispravny-24-kanal_n2510390
А тепер порівняємо з кількістю снарядів (лише снарядів , не Patriot ,не ракет , не Бредлі та танків) від США
Лише снаряди
"З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Збройним силам України (https://www.dw.com/uk/zbrojni-sili-ukraini-zsu/t-18446105 ЗСУ ) вже понад три мільйони 155-міліметрових снарядів. Крім того, нарощують виробництво артилерійських *********** і європейські країни, а оборонні підрядники https://www.dw.com/uk/ssa/t-18517663 США ведуть переговори з українським урядом, щоб знайти способи допомогти Україні зміцнити її оборонну промисловість. Зокрема, Україні передали важливі плани виробництва понад тисячі одиниць американської зброї та переклали таку ж кількість технічних посібників з англійської на українську."
Ну знов ти сів у калюжу
Гугли перш ніж щось бовкати , ти ж не мага-чорт, сподіваюсь
Зрозумів , профане Чому "сибірський валянок" Україна втрачає території із Твоїм "тормознутим IQ із Твоєю писаниною від 24 каналу .та з парітетом у артелерійських ***********(за тормознутим IQ)
Цитувати почав методичку кисельТВ , а ось що відбувається насправді :
Нагадаю тобі, немитому ватопітеку, що близько року-півтора зайняло, поки Україна не встановила контроль над Чорним Морем.
Зерновий коридор працює без участі Росії, чорноморський флот РФ втік із Севастополя до Новоросійська, втративши при цьому третину кораблів.
Те саме відбувається і з встановленням контролю в повітрі, але це займає більше часу.
Ми пам'ятаємо, що за останні півроку ЗСУ знищили системи ППО ворога у Криму та прикордонних областях.
Наступний крок - подвоєння українського ППО (привіт саміту) західними дорогими системами та одночасне надходження F-16 (зараз цей етап).
Також паралельно Україна продовжує знищувати енергетичну та військово-промислову інфраструктуру ворога на його території. (невпинно і невідворотно)
Щодо твоєї рашки .
Вона продовжує зазнавати величезних втрат у живій силі та техніці заради незначного повзучого просування.
У той же час Росія продовжує ракетний терор, злочини проти людяності.
Думай, ватопітек, думай
https://www.theguardian.com/world/live/2024/feb/27/russia-ukraine-war-live-france-macron-ground-troops-latest-news?filterKeyEvents=false&page=with:block-65dd9f5d8f08c0a30959370d#block-65dd9f5d8f08c0a30959370d 27 лютого 2024
Північна Корея відправила близько 6700 контейнерів з мільйонами *********** до Росії з липня для підтримки повномасштабного вторгнення Москви в https://www.theguardian.com/world/ukraine Україну , повідомили південнокорейські ЗМІ у вівторок.
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що в контейнерах може бути понад 3 мільйони 152-мм артилерійських снарядів або 500 000 122-мм снарядів.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-14/kim-sent-russia-millions-of-artillery-shells-south-korea-says?srnd=europe-politics 14 червня 2024
Шін Вонсік сказав в інтерв'ю Bloomberg News, що Сеул виявив щонайменше 10 000 транспортних контейнерів, які відправляються з Північної Кореї до Росії, в яких може бути 4,8 мільйона артилерійських снарядів, подібних до тих, які Путін використовував під час бомбардування України.
Тобто північна корея з липня 2023 року, за рік - відправила приблизно 4.8млн
США за 2.5 роки https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf відправили 3млн
🔹 понад тисяча FPV-дронів, завдяки яким військові щодня та щоночі випалюють живу силу та російський металобрухт з України.
🔹 денні та нічні «Мавіки» для коригування артилерійського вогню.
🔹 пересувні авторемонтні майстерні, які забезпечують швидкий ремонт техніки неподалік позицій.
🔹 вантажівки DAF Leyland - їх дуже просила одна з десантних бригад взамін повністю знищеній машині, яку ми вже їм передавали.
🔹 квадроцикли, які дуже добре себе зарекомендували на фронті.
🔹 човни Walley, що підуть нашим морпіхам, які мужньо боронять терени Херсонщини.
🔹 екскаватори для будівництва фортифікацій.
🔹 паливозаправник, який дасть змогу транспортувати пальне.
Наші воїни продовжують влаштовувати росіянам пекло в українських степах.
Ми продовжуємо добру традицію - їздити до українських воїнів щотижня з найактуальнішими запитами. Маємо тримати міцно Схід, так само як і Південь. Два напрямки - за два дні, бо є куди поспішати.
Як взагалі можна бути проти них , якщо ти не невдячна гнида ,як підкацапні мага чорти
По-друге, так вибивається грунт у мага-чортів з під ніг , що Байден ніяк не допомагає
Це вам не десяток джавелінів прі срампі , що заборонили навіть на 0 використовувати
остання - коордінати.
і хоч тут Байдена залиште в спокої...
Навпаки лише плюси
І ні, не треба залишати у спокої того хто стоїть пліч о пліч з Україною
Героїв треба знати на ім'я
самі все доповісим.
Тоді як ти ставишся до інфи про те , що рашка вироблятиме снаряди в Індії
З огляду до твоєї класифікації це теж прокол , але цього разу з боку рашистів
Чи це інше ?
НАТО:
- США - в строю 60 батарей Patriot;
- Германия - около 10 батарей Patriot PAC-3;
- Нидерланды - менее 3 батарей Patriot PAC-3;
- Швеция - в стадии получения до 4, до 2 батарей Patriot PAC-3;
- Румыния - в стадии получения до 7, сейчас до 4 батарей Patriot PAC-3;
- Польша - 2 батареи Patriot, планы до 12 PAC-3;
- Греция - 6 батарей Patriot PAC-2;
- Испания - 3 батареи Patriot PAC-2.
Азия:
- Япония - 24 батарей Patriot PAC-3;
- Южная - Корея 8 батарей Patriot PAC-3;
- Тайвань - 7 батарей Patriot PAC-3.
Ближний Восток:
- Кувейт - 7-8 батарей (возможно еще 6 у PAC-2);
- Катар - 4-6 батарей Patriot PAC-3;
- Саудовская Аравия - 18-25 батарей (итого PAC-2 и PAC-3);
- ОАЭ - 6-9 батарей Patriot PAC-3, еще 2 батареи PAC-2;
- Израиль - 4 батареи Patriot PAC-2.
То есть, Штаты не в ущерб своей безопасности вполне могут выделить пяток своих Патриотов, Германия - одну батарею, Греция - одну, Япония - две батареи, Кувейт - одну, Катар - одну батарею, Саудовская Аравия - 3 батареи, ОАЭ - одну.
То есть, с миру по нитке - и можно спокойно наскрести ещё 15 батарей..