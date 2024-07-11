Канада выделит $300 млн на обучение украинских пилотов и обслуживание F-16

Канада выделит 389 миллионов канадских долларов (около $300 миллионов) на подготовку украинских военных пилотов и техническое обслуживание самолетов F-16.

Об этом объявили в офисе премьер-министра Канады Джастина Трюдо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наша поддержка предусматривает выделение до 389 млн дол. для улучшения обучения пилотов F-16 в рамках коалиции Воздушных сил Контактной группы по вопросам обороны Украины", - заявили в Трюдо.

Отмечается, что эти средства поддержат обучение пилотов ВСУ, а также обеспечат важное оборудование для безопасного использования Украиной F-16.

Кроме этого, в ведомстве раскрыли детали объявленного вчера нового пакета военной помощи Украине на 500 млн канадских дол. (около 380 млн долл США).

"Это включает почти 444 миллиона долларов для Министерства обороны Канады на покрытие расходов на военную технику, помощь и обучение Вооруженных сил Украины, а также более 56 миллионов долларов для Целевого фонда Комплексного пакета помощи НАТО для Украины для помощи в восстановлении украинского сектора безопасности и обороны и содействия переходу Украины к полной оперативной совместимости с НАТО", - говорится в документе.

Отмечается, что с учетом новых средств, в этом году Канада уже объявила о выделении Украине около 1 млрд дол. военной помощи.