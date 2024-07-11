Зеленский: В этой войне мы не можем говорить об успехе

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня успехом для Украины он считает скорейшее получение большего количества систем противовоздушной обороны.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием Совета Украина-НАТО в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Зеленского спросили, не воспринимает ли он как разочарование решение саммита НАТО.

"Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение в НАТО, а затем и членство", - сказал он.

Однако, сказал Зеленский, сегодня, когда идет война, трудно говорить об успехе. А настоящим успехом, по его словам, является победа в войне, поскольку в случае поражения Украины война придет в НАТО.

Президент вспомнил о последней массированной ракетной атаке России по Украине и заявил, что успехом будет прибытие большого количества систем ПВО в Украину.

"Мы видим успех сегодня в том, что больше систем прибудут в Украину как можно скорее. Мы ожидаем сильных шагов от сильных людей... Успехом будет Украина в НАТО", - сказал он, отметив, что Украина имеет сильных людей, сильную армию, которая столько времени противостоит Путину.