РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8015 посетителей онлайн
Новости
12 213 71

Зеленский: В этой войне мы не можем говорить об успехе

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня успехом для Украины он считает скорейшее получение большего количества систем противовоздушной обороны.

Об этом он сказал на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом перед заседанием Совета Украина-НАТО в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Зеленского спросили, не воспринимает ли он как разочарование решение саммита НАТО.

Читайте также: НАТО следует позволить Украине атаковать более глубокие цели на территории России, - глава МИД Литвы Ландсбергис

"Мы очень близки к цели. Следующим шагом будет приглашение в НАТО, а затем и членство", - сказал он.

Однако, сказал Зеленский, сегодня, когда идет война, трудно говорить об успехе. А настоящим успехом, по его словам, является победа в войне, поскольку в случае поражения Украины война придет в НАТО.

Президент вспомнил о последней массированной ракетной атаке России по Украине и заявил, что успехом будет прибытие большого количества систем ПВО в Украину.

Читайте также: На саммите НАТО согласовали план финансирования обороны Украины на 2025 год в размере 40 миллиардов евро

"Мы видим успех сегодня в том, что больше систем прибудут в Украину как можно скорее. Мы ожидаем сильных шагов от сильных людей... Успехом будет Украина в НАТО", - сказал он, отметив, что Украина имеет сильных людей, сильную армию, которая столько времени противостоит Путину.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) НАТО (10330) саммит (1233)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
показать весь комментарий
11.07.2024 23:12 Ответить
+24
Ось така дорога ціна для країни , коли її громадяни по дурості голосують по приколу

Потім - стає геть не прикольно
показать весь комментарий
11.07.2024 23:09 Ответить
+15
а тій що в твоїй голові ? убери аружие янелох мне 42 годика !
показать весь комментарий
11.07.2024 23:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а тій що в твоїй голові ? убери аружие янелох мне 42 годика !
показать весь комментарий
11.07.2024 23:04 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 23:05 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 23:06 Ответить
Цей настройник роялю двадцять першим пальцем щось розуміє у війскових справах, чи тільки руйнувати все що працює на перемогу України
показать весь комментарий
11.07.2024 23:09 Ответить
Ось така дорога ціна для країни , коли її громадяни по дурості голосують по приколу

Потім - стає геть не прикольно
показать весь комментарий
11.07.2024 23:09 Ответить
показать весь комментарий
11.07.2024 23:12 Ответить
спасиба, вова !
показать весь комментарий
12.07.2024 00:02 Ответить
а де дЄрмак? зі звороту я так розумію
показать весь комментарий
12.07.2024 01:08 Ответить
Не подумайте , шо аналогия, но вспомнилось, к тому же раньше в таком обилии не было портабл эл. генераторов... В изобилии были тока 2-х ярусные шконки... Кременчугская тюрьма . ЗэКа свято чтят память о своем кореше-.ердуковиче. Его койку содержат
опрятной, «незайманою» .
показать весь комментарий
12.07.2024 08:06 Ответить
Чому??
в п'яти "єфєктивних" менеджерів
добртй банківський успіх
показать весь комментарий
11.07.2024 23:14 Ответить
Для зебілів успіх що він не втік
показать весь комментарий
11.07.2024 23:19 Ответить
зникла, на якись час думаю буданга, з'явилась зелеванга..
а здавалось би щє вчора
паганюнів на роялі смичком,
скабрезні репліки в сторону України вихріпував,
з сепарами обнімався,
але треба віддати належне - 4 рази на Батьківщіну захищяти таки не з'явився...
а зараз думає, що він світом хороводить - обубеніти...
показать весь комментарий
11.07.2024 23:25 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 12:55 Ответить
Не може вава говорити, може тільки озвучувати написані тексти
показать весь комментарий
11.07.2024 23:26 Ответить
Пуцелейба іди в сраку !
показать весь комментарий
11.07.2024 23:28 Ответить
"Ми бачимо успіх сьогодні в тому, що більше систем прибудуть в Україну якомога швидше. Ми очікуємо сильних кроків від сильних людей... сказав зрадник України
показать весь комментарий
11.07.2024 23:31 Ответить
артист, ти медкомісію цього року проходив?на роль президента.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:34 Ответить
Саміт НАТО узгодив план фінансування оборони України на 2025 рік
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/10/7189952/
показать весь комментарий
12.07.2024 02:03 Ответить
Не обзивайте блазня артистом.
показать весь комментарий
12.07.2024 06:38 Ответить
Тю, в свете лечебного канабиса, какие проблемы... ПФИ...
показать весь комментарий
12.07.2024 08:08 Ответить
Яка ще війна! "Війни не буде, жарте шашлики!"
показать весь комментарий
11.07.2024 23:35 Ответить
Відома українська акторка, зірка серіалу "Слуга народу" Катерина Кістень, котра 2022 року біженкою https://patrioty.org.ua/svitske-zhyttia/tse-duzhe-smishna-tsyfra-aktorka-kateryna-kisten-ziznalas-na-iaki-hroshi-zhyve-u-shvetsii-ta-chy-otrymuie-sotsialnu-dopomohu-509896.html втікла до Швеції , розповіла, що масований обстріл України 8 липня, торкнувся і її родини. Ворожа ракета зруйнувала квартиру батька знаменитості.

Кістень поділилася страшними кадрами знищеної квартири у своєму Facebook. Росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці в Голосіївському районі столиці, де живе рідна людина артистки. Акторка благає про допомогу.
показать весь комментарий
11.07.2024 23:39 Ответить
не дивіться проти ночі !
показать весь комментарий
12.07.2024 00:06 Ответить
А що пікалов з лисим не бажають допомогти.Забацати концертік кварталу на передовій.
показать весь комментарий
12.07.2024 05:05 Ответить
А чьо не слышно негодования... Терпила?
показать весь комментарий
12.07.2024 08:12 Ответить
Я к чему, шо один - терпила, свiт не бачив, а второй вова - маниакальный шизоид, не знает как еще достать первого.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:39 Ответить
Єдиний шанс мати успіх у цій війні - ВИБОРИ
показать весь комментарий
12.07.2024 00:19 Ответить
Шо-та баб Юля сидит в кутку(эмиратском) и, шо рыба об лед, тока помалкивает. Мабуть, уже отошла от дел?
показать весь комментарий
12.07.2024 08:18 Ответить
Зрозуміло, друга година ночі, санітари ббухнули і полягали спати. І хтось із них не виключив зазвичай запаролений комп...
показать весь комментарий
12.07.2024 01:55 Ответить
Сонечко, ти що прийняв?? Єпломарафону передивився?
показать весь комментарий
12.07.2024 04:33 Ответить
Ок я , простий че , ок хотів землю , но в мене в 40 років тиск 180/120 , связкі порвані , і кучя друзів що воюють говорять не іти туда , бо 100 кіл **** носити, я не втік і з тих друзів 75проц за землю були
показать весь комментарий
12.07.2024 02:12 Ответить
В мене з 10 друзів що воюють , 10 голосовали за зел , це для тих що всі втекли , живих вже 8
показать весь комментарий
12.07.2024 02:14 Ответить
І ще одне , може був би сивий і не було б війни , фіг знаю , з тих 8 тепер 1 землю поддержка, обідно вітати 73 проц ніхто не воює , та нас на Волині перебили половину
показать весь комментарий
12.07.2024 02:17 Ответить
Я знаю що тут чят бот працює , зелю грузят пороха цілують , ну ви би без тих грошей і не жили, тут правду писати можна коли сивохо ,, наверное заплатив,, цілуєш
показать весь комментарий
12.07.2024 02:20 Ответить
Скоро мене забанять ))) я 3 років пишу свої думку но тут сразу бан нема дискусії, а пенсіонери пробігають , і кричіть тікі зарегався сі боти
показать весь комментарий
12.07.2024 02:23 Ответить
Дурень зел дожився , скоро придумає як піти , бо все його ненавидять !!!
показать весь комментарий
12.07.2024 02:24 Ответить
Пора бан мені давати , вибачте но порох в 14 бригаду з Володимира вбив!!! Не земля і не сивий , шукаєм дальше , Волинь протів сивого
показать весь комментарий
12.07.2024 02:29 Ответить
Ти вже зовсім й*бу дався, що ти мелиш?????
показать весь комментарий
12.07.2024 15:20 Ответить
В 2014 , мобілізація була так , 23:00 старий новий рік , а в нас на Волині ходили по хатах і повістей давали , так при сивому було ))
показать весь комментарий
12.07.2024 02:33 Ответить
Ходили по адресах, так як в законі прописано? Чи по вулицях виловлювали?
І не розписуйся вуйко за всі волинян!
показать весь комментарий
12.07.2024 09:03 Ответить
Так цікаво вітати , там була мобілізація не примусова , но навіщо тоді ходи на новий рік шукали людей , ми захід маєм вас послати , ви вже нас висосали, і надіюсь модерну дадут повістку коли буде видаляти цей пост
показать весь комментарий
12.07.2024 02:35 Ответить
ви таке вибрали і пішли воювати за нього, який чотири рази посилав нахер тебе і волинян!
показать весь комментарий
12.07.2024 15:18 Ответить
Я все вітаю ваш бред , що мобілізація була при сивому , забрали в 14 каждого 5 з Волині , що зараз , і то зараз війна , а там просто нада іти було , це у вас в центрі не ловили людей
показать весь комментарий
12.07.2024 02:44 Ответить
Ох, тебе і штирить😁 Прийняв проносне?
показать весь комментарий
12.07.2024 04:41 Ответить
То коломой з палицею,який царює на волині подогнали неякістний драп.
показать весь комментарий
12.07.2024 05:10 Ответить
З цим безтолковим мудаком успіхів нам не бачити ні в чому. Це обкурене чмо приносить тільки шкоду.
показать весь комментарий
12.07.2024 06:25 Ответить
Як сталося таке, що неосвічена й просто несамостійна, незріла людина змогла обдурити більшість?..
показать весь комментарий
12.07.2024 06:38 Ответить
Бо більшість виявилася неосвічена, несамостійна і не зріла.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:22 Ответить
Шашличник *******.
показать весь комментарий
12.07.2024 07:36 Ответить
Обьясняю тем, кто недоволен нынешним президентом и властью в целом. Сменить их можно только на Выборах, которые можно провести только после прекращения огня и перемирия.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:16 Ответить
Пжлст, объясните это пану Ване, а то возомнил себя Анной Карениной, кидается на всех - вопит о незамедлительных выборах. Думает, шо если переобулся, теперь ему дозволено все, что хошь.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:41 Ответить
Єдиний ЗАКОННИЙ метод легітимно змінити президента.

Але іноді всяке трапляється навіть у сталих демократіях. Родина Кенеді не дасть збрехати.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:47 Ответить
Ти задоволений зеленою владою?
показать весь комментарий
12.07.2024 15:15 Ответить
Marat
Прихід до влади Кварталу у 2019-му - результат блискучої операції ФСБ. Остання тримала його в оперативній розробці ще з 2014р.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:36 Ответить
А як же кава у Ялті?
показать весь комментарий
12.07.2024 08:43 Ответить
Зеленський і його кодляк несуть біду і погибель Україні.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:47 Ответить
За твоєї каденції, взагалі про перемогу, немає мови!
показать весь комментарий
12.07.2024 15:14 Ответить
 
 