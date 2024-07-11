Зеленский о дальнобойных ударах по России: Мы получили хорошие сигналы и ждем решения
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запад должен снять все территориальные ограничения для применения оружия Вооруженными Силами Украины.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Президент Зеленский отмечает, что Украина должна наносить как упреждающие удары по территории России, так и ответные удары.
"Нам необходимо, чтобы вообще не было ограничений (на удары по территории России. - Ред.), если мы знаем, откуда они бьют по нам", - пояснил он, выразив уверенность, что действия ВСУ на упреждение способны сохранить жизни многих украинцев.
Также Зеленский настаивает на праве Украины поражать военные объекты, с которых ранее осуществлялись атаки на Украину. "Если они нападают на нас, бьют по нашей больнице, то у меня есть безумный вопрос - почему мы не можем ударить в ответ", - пояснил он.
Владимир Зеленский добавил, что ожидает положительных решений по этому поводу. "Мы получили хорошие сигналы от британского лидера (встреча с премьером Британии Киром Стармером состоялась накануне. - Ред.) и мы ждем решения", - заявил президент.
Генсек НАТО поддержал лидера Украины. "Мы должны помнить, что это захватническая война против Украины, а право на самооборону также включает право на удары по военным объектам на территории России", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо вже дозволили бити на 100 км вглиб рашки, але поки, що по Білгородський, Курський, Воронезький області.
Звичайно цього мало. Треба щоб дозволили на більшу відстань і по всій рашці.
Але ж і зараз вже можна лупити тими ж Хімарсами по Білгороду, Курську, по тамтешніх аеродромах.
Чому не змішати з лайном, той же Білгородський аеродром та аеропорт?
Атакамсами. А не пуляти туди лише дронами.
Десятки англійських ракет в арсеналі, передали нам! Ніколи не було ніяких обмежень, як і на французькі ракети!...
А тут валяння дурака демонстративне!... Звісно: спочатку попередять!... Як з контрнаступом?!...
Родичі ОПи на пе ди рації добре проживають?!... Батьки, брати ... і нашого головнокомандувача!...
здав усіх з бомбардувальної дивізії в Єнгельсі - з сімʼями, іменами, та званнями, та фото ...Саме та дивізія актора бомбила Охматдит
https://www.youtube.com/watch?v=vAi4s1jXf-U&t=63s
Просто блювати хочеться від цього політичного воляпюку.
"Отримали сигнали", СКБЛНХ...
Бібікнули чи пернули?
зато відмінного клянчю у всіх і все українці бідбулавили....
бубі би хоч 10 відсотків в мозок коли він українські ракети в дороги асфальтував, може і повірив би.
а так ні - шапіто, аплодоси
це все чим дихає цей клоп.
Це хрипате чучало хай буде прокляте разом з його ванючими родичами, дітьми і всіма хто має відношення до цього куска лайна!!!!
в кожного по три паспорти в різні країни і на різні імена...
а каштани шумлять і чекають по 3 зелених криворогатих віслюка на кожній гілці - в Україні моцні каштани...
який зничтожив оборону України отак доїв?
відпіздив би вже і забув...
128 Ф-16 йому треба - не 126 і не 130 - спеціал!
а так мовчу....