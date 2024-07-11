РУС
Зеленский о дальнобойных ударах по России: Мы получили хорошие сигналы и ждем решения

Президент України Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запад должен снять все территориальные ограничения для применения оружия Вооруженными Силами Украины.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент Зеленский отмечает, что Украина должна наносить как упреждающие удары по территории России, так и ответные удары.

"Нам необходимо, чтобы вообще не было ограничений (на удары по территории России. - Ред.), если мы знаем, откуда они бьют по нам", - пояснил он, выразив уверенность, что действия ВСУ на упреждение способны сохранить жизни многих украинцев.

Также Зеленский настаивает на праве Украины поражать военные объекты, с которых ранее осуществлялись атаки на Украину. "Если они нападают на нас, бьют по нашей больнице, то у меня есть безумный вопрос - почему мы не можем ударить в ответ", - пояснил он.

Владимир Зеленский добавил, что ожидает положительных решений по этому поводу. "Мы получили хорошие сигналы от британского лидера (встреча с премьером Британии Киром Стармером состоялась накануне. - Ред.) и мы ждем решения", - заявил президент.

Генсек НАТО поддержал лидера Украины. "Мы должны помнить, что это захватническая война против Украины, а право на самооборону также включает право на удары по военным объектам на территории России", - пояснил он.

