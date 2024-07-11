Зеленский о дальнобойных ударах по России: Мы получили хорошие сигналы и ждем решения

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Запад должен снять все территориальные ограничения для применения оружия Вооруженными Силами Украины.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент Зеленский отмечает, что Украина должна наносить как упреждающие удары по территории России, так и ответные удары.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: В этой войне мы не можем говорить об успехе

"Нам необходимо, чтобы вообще не было ограничений (на удары по территории России. - Ред.), если мы знаем, откуда они бьют по нам", - пояснил он, выразив уверенность, что действия ВСУ на упреждение способны сохранить жизни многих украинцев.

Также Зеленский настаивает на праве Украины поражать военные объекты, с которых ранее осуществлялись атаки на Украину. "Если они нападают на нас, бьют по нашей больнице, то у меня есть безумный вопрос - почему мы не можем ударить в ответ", - пояснил он.

Владимир Зеленский добавил, что ожидает положительных решений по этому поводу. "Мы получили хорошие сигналы от британского лидера (встреча с премьером Британии Киром Стармером состоялась накануне. - Ред.) и мы ждем решения", - заявил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с представителями оборонных компаний США: обсудили перспективы совместного производства

Генсек НАТО поддержал лидера Украины. "Мы должны помнить, что это захватническая война против Украины, а право на самооборону также включает право на удары по военным объектам на территории России", - пояснил он.