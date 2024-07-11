США и Украина работают, чтобы ответить с силой на удар РФ по "Охматдету", - Салливан

США работают с Украиной над ответом на удар РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что во время нападения на "Охматдет" США увидели ужасную реальность российской жестокости.

"И мы работаем с украинцами, чтобы справиться с этим нападением и ответить с силой и решительностью", – сказал Салливан.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.