Новости
3 832 30

США и Украина работают, чтобы ответить с силой на удар РФ по "Охматдету", - Салливан

Наслідки удару РФ по Охматдиту

США работают с Украиной над ответом на удар РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время саммита НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что во время нападения на "Охматдет" США увидели ужасную реальность российской жестокости.

Читайте также: В "Охматдете" уже возобновили подачу света и воды, на очереди - операционные, - Ляшко

"И мы работаем с украинцами, чтобы справиться с этим нападением и ответить с силой и решительностью", – сказал Салливан.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что аварийно-спасательные работы на территории больницы уже завершились: 2 человека погибли, 32 раненых.

Автор: 

ОХМАТДЕТ (247) Салливан Джейк (259)
+9
побачимо по ділах...
зніміть обмеження по бити по кацапні всім що маєте і що куди долітає - це і буде відповідь.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:02 Ответить
+6
Саліван погрожує?! Смішно, як

Бо буде як завжди…
показать весь комментарий
12.07.2024 06:01 Ответить
+2
Прочёл что готовятся к сильному ответу, та ещё с сало- Ливаном, ну не могу впервые на форуме этом даже стеба кинуть. Ото так фантазия заклинила!
показать весь комментарий
12.07.2024 00:02 Ответить
Комментировать
Смішно вам покидькам рашистським , отримаєте по заслугам ,********
показать весь комментарий
12.07.2024 09:59 Ответить
Англія і Франція зняли обмеження, не знав???
показать весь комментарий
12.07.2024 03:41 Ответить
то чому не лупите?
показать весь комментарий
12.07.2024 03:52 Ответить
Єрмак не дозволяє
показать весь комментарий
12.07.2024 03:53 Ответить
ну як ви все самі все знаєте, до чого дебільні питання?
вам не здається шо ви вийшли самі на себе?
показать весь комментарий
12.07.2024 03:57 Ответить
Дибіл, це питання тобі було адресовано
показать весь комментарий
12.07.2024 04:01 Ответить
зелене тупе паливо....
показать весь комментарий
12.07.2024 04:06 Ответить
Володимир Зеленський - він в нас повідомляло на самітах.
не плутати з Президентом України!
показать весь комментарий
12.07.2024 00:05 Ответить
Це що, натяк на Байдена що заплутався у трьох словах і тільки но представив Зеленського як "Президент Путін?"
https://www.wsj.com/livecoverage/president-biden-campaign-2024/card/biden-accidentally-introduces-ukraine-s-zelensky-as-president-putin--biVtbH8UDcdiMux4Yd21 35 min ago Biden Accidentally Introduces Ukraine's Zelensky as 'President Putin' By Annie Linskey
показать весь комментарий
12.07.2024 01:36 Ответить
Мабуть він сказав путінский президент. По Фрейду.
показать весь комментарий
12.07.2024 05:19 Ответить
Patriot може використовувати ракети двох сімейств. Старіші PAC-2 мають дальність польоту 160 кілометрів. Вони вражають цілі шляхом підриву бойової частини та розосередження вражаючих елементів. Вони дуже ефективні проти літаків.
Новіші ракети сімейства PAC-3 можуть пролітати лише 70 км, але вони мають підвищену точність і вражають цілі шляхом їх тарану. Такі ракети можуть ударом знищити, наприклад, російську ракету "Кинджал".
показать весь комментарий
12.07.2024 00:05 Ответить
Застарілі "Patriot" з Ізраїлю дуже згодяться.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:09 Ответить
З достатньою кількістю правильних боєкомплектів.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:36 Ответить
Не віриться, що Саллі щось проти кацапів нарадить. Ніколи такого не було, і от знову надіємось. А у нас і Зе після нього ще є одне прокацапське гальмо.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:19 Ответить
Саліван то американський ермак.
показать весь комментарий
12.07.2024 05:20 Ответить
Саліван сильно виразить сильну глибоку мастурбованість.....
показать весь комментарий
12.07.2024 00:48 Ответить
Працюєте вже 2,5 роки; результат -- нульвий... Точніше -- нижче нуля. Ну, з обамкою усе ясно; він -- лауреат Нобелівської премії миру.
показать весь комментарий
12.07.2024 01:12 Ответить
Сильно помиляєшься чортяка рашистська, 556000+ рашистських тушок та напівтушок вже все ,металлобрхту десятки тисяч .Нах з України, ******** рашистські окупанти !
показать весь комментарий
12.07.2024 10:04 Ответить
Гарік Нєінженєр, ти, часом, не на зомбомарафоні працюєш? Якшо ні, тоді прохмелися та проспись.
показать весь комментарий
14.07.2024 11:28 Ответить
Як вдарить потужною неескалацією. Орки не чувайтеся ))
показать весь комментарий
12.07.2024 01:20 Ответить
Що що а триндіти поточна адміністрація вміє потужно.
показать весь комментарий
12.07.2024 01:34 Ответить
Сказав непораженець
показать весь комментарий
12.07.2024 01:44 Ответить
Саліван триндить, але приємно що хоч хтось робить таки діло
https://www.chicagobusiness.com/insurance/aon-becomes-insurance-broker-rebuilding-ukraine-hydrogen Aon taking on tricky businesses with insurance deals for Ukraine, hydrogen developers By Mark Weinraub 3-4 minutes
показать весь комментарий
12.07.2024 01:45 Ответить
Це як? Потужний відосик, як завжди! Чи надпотужний?
показать весь комментарий
12.07.2024 05:21 Ответить
Потужно надпотужно
показать весь комментарий
12.07.2024 08:35 Ответить
Ответ будет самым сильным - будет выражена самая глубочайшая озабоченность
показать весь комментарий
12.07.2024 18:16 Ответить
 
 