Членство Украины в НАТО - это гарантия Третьей мировой войны, - премьер Словакии Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО гарантирует начало Третьей мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Фицо считает, что членство Украины в Североатлантическом альянсе станет причиной "глобального конфликта".

"Я понимаю желание Украины, это суверенная страна, но членство Украины в НАТО - это лишь гарантия Третьей мировой войны", - сказал премьер Словакии.

Такое мнение глава словацкого правительства озвучил через несколько часов после того, как его государство на Вашингтонском саммите НАТО поддержало позицию, что Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в Альянс.

В то же время Фицо отметил, что поручил представителям Словакии подчеркнуть на саммите: Украина может вступить в НАТО только тогда, когда она выполнит все критерии для членства, и после того, как все страны-члены блока подпишут соответствующее решение.

