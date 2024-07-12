РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8015 посетителей онлайн
Новости
9 372 96

Членство Украины в НАТО - это гарантия Третьей мировой войны, - премьер Словакии Фицо

прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО гарантирует начало Третьей мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Фицо считает, что членство Украины в Североатлантическом альянсе станет причиной "глобального конфликта".

"Я понимаю желание Украины, это суверенная страна, но членство Украины в НАТО - это лишь гарантия Третьей мировой войны", - сказал премьер Словакии.

Такое мнение глава словацкого правительства озвучил через несколько часов после того, как его государство на Вашингтонском саммите НАТО поддержало позицию, что Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в Альянс.

В то же время Фицо отметил, что поручил представителям Словакии подчеркнуть на саммите: Украина может вступить в НАТО только тогда, когда она выполнит все критерии для членства, и после того, как все страны-члены блока подпишут соответствующее решение.

Также читайте: Декларация саммита НАТО называет процесс присоединения Украины необратимым

Автор: 

Словакия (1059) членство в НАТО (1561) Фицо Роберт (237)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Гарантія Третьої Світової це такі продажні гниди, як фіцо і орбан. Щоб кацапські криваві гроші, що ви отримали, вам їжаком через дупу вилізли
показать весь комментарий
12.07.2024 00:06 Ответить
+32
Щось давно у Фіцо не стріляли.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:05 Ответить
+31
Прокинувся Фіцо ... Третя Світова вже йде, хоч Україна і не в НАТО
показать весь комментарий
12.07.2024 00:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іди нах фіцо разом з орбаном
показать весь комментарий
12.07.2024 00:05 Ответить
Враження й роздуми й аналітика інтервю Яценюк Портнікову , прямо після зустрічей та самого самміту НАТО

Саміт НАТО: підсумки | Віталій Портников https://www.youtube.com/@YatsenyukOrgUaofficial ‪@YatsenyukOrgUaofficial‬

https://www.youtube.com/watch?v=TfK5oGzlOgw
показать весь комментарий
12.07.2024 01:05 Ответить
Портніков це український Doctor Doom. Я, в принципі, згоден з його оцінкою минулого, але він не пропонує сценаріїв позитивних (не в сенсі приємних, а в сенсі executable) дій. Тому і дивитися його сенсу мало.
показать весь комментарий
12.07.2024 01:28 Ответить
тут він був майже чисто інтрев"юером - цікаво не пошкодуєте
показать весь комментарий
12.07.2024 01:43 Ответить
а хто пропонує? Картина світу в психологічноінтлектеуальному портреті ТРАМПА, як лідера супердержави , хоча він не винен ... Демократії з виборами перетворилися в ЧИСТО новітні технологічні маніпуляції - Зеленський през тому приклад. Ну і так далі. бенладана виростила США. Китайців виростили усьому світу закгроуз США. Про це вони теж говорять. То які пропозиції від Віталія -кому?
показать весь комментарий
12.07.2024 01:49 Ответить
Валерій Чалий, Володимир Огризко. вони, як фахові дипломати більш, реалістично оцінють дальший розвиток подій, а пан Портніков малює сценарії війни з кацапнею на десятки років...
показать весь комментарий
12.07.2024 03:26 Ответить
Портников малює на десятки років, потому что нарід в который раз доказывает что у него короткая память и тяга к простым и быстрым решениям и готов вестись на любую лабуду, которая будет такие решения предлагать
показать весь комментарий
12.07.2024 09:03 Ответить
тут да. такий багаж знань, як у Портникова, дозволяє йому окреслювати такі далекоглядні сценарії.
показать весь комментарий
12.07.2024 11:02 Ответить
Портніков розумна людина але він теж хворий на TDS - Trump derangement syndrome
і це негативно впливає на якість його аналітики
показать весь комментарий
12.07.2024 06:20 Ответить
ТDS це якраз хвороба усіх псевдоінтелектуалів які вірують в святого Трампія так ніби це щось більше ніж розпіарений нездара і брехун.
показать весь комментарий
12.07.2024 09:16 Ответить
Існування росії - це гарантія третьої світової війни.
показать весь комментарий
12.07.2024 01:42 Ответить
Щось давно у Фіцо не стріляли.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:05 Ответить
Гарантія Третьої Світової це такі продажні гниди, як фіцо і орбан. Щоб кацапські криваві гроші, що ви отримали, вам їжаком через дупу вилізли
показать весь комментарий
12.07.2024 00:06 Ответить
По правді кажучи центр управління Україною опосередковано знаходиться не в Києві а в Дніпрі. Правда це тільки проміжний центр. Головний все ж таки розміщений в Нью-Йорку в США. Це штаб-квартира секти ХАББАД. Такий же опосередкований центр управління Росією знаходиться в масковському кремлі і теж очолюється сектою ХАББАД. Так що весь конфлікт між Україною та РФією управляється із однієї точки. З штаб-квартири ХАББАДу в Нбю-Йорку в США
показать весь комментарий
12.07.2024 08:56 Ответить
Прокинувся Фіцо ... Третя Світова вже йде, хоч Україна і не в НАТО
показать весь комментарий
12.07.2024 00:07 Ответить
Висрався Фіцо з конопель - лише пару куль забракло.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:09 Ответить
Пропоную йому вивести Словаччину з НАТО, а ми зайдемо на замість них
показать весь комментарий
12.07.2024 00:10 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 00:57 Ответить
таки падлу недострелили
показать весь комментарий
12.07.2024 00:10 Ответить
Поц недостреляный....
показать весь комментарий
12.07.2024 00:10 Ответить
Тобто, напад на суверенну державу, посеред Європи в ********* світі це НЕ зовсім світова війна!? Шо за довпойопів обирають в бувших членах гітлерівськоі коаліціі!?
показать весь комментарий
12.07.2024 00:11 Ответить
сща такої ж думки, якщо ви не помітили. Фіцо її просто мавпує
показать весь комментарий
13.07.2024 01:55 Ответить
За для чого воно у НАТУ пішло? Чого ця країна боялася? Нафтою захлинутися та гасом вдавитися? Ну і вишли б вже, як шо ссуцця...
показать весь комментарий
12.07.2024 00:11 Ответить
То Ната його на собі одружила.
показать весь комментарий
12.07.2024 07:21 Ответить
та не...скорее всего раша в НАТО их впихнула спецом что б развитие тормозили
показать весь комментарий
12.07.2024 09:07 Ответить
Та вони були нормальні, навіть прогресивні на тлі Чехії Земана. А потім все перевернулося: Чехія у 2022 схаменулася, знесла совка Земана та обрала бойового генерала Петропавела, а Словаччина, навпаки, обрала оце непорозуміння.
Та ще й недострелили, Фанні Каплан словацького розливу, млин!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 10:03 Ответить
За для чого воно у НАТУ пішло? Чого ця країна боялася? Нафтою захлинутися та гасом вдавитися? Ну і вишли б вже, як шо ссуцця...
показать весь комментарий
12.07.2024 00:13 Ответить
Україна в складі Нато зробило б НАто неперможним . ЗСУ зараз найбоєздатніша армія світу

А відсутність України в складі НАТО - приведе до третьої світової . Розманіжені війська НАТо без України - мають всі шанси програти оркам
показать весь комментарий
12.07.2024 00:14 Ответить
Фашистский недобиток, фицо, иди на*уй
показать весь комментарий
12.07.2024 00:15 Ответить
До речі, Словаччина, на відміну від Чехії, а також Угорщина та Болгарія були союзниками нацистів у другій світовій війні. Причому словаки та угорці брали дієву участь в окупації України і боях на східному фронті.
показать весь комментарий
12.07.2024 01:32 Ответить
Це була одна країна, хоча і з деякими розбіжностями.
показать весь комментарий
12.07.2024 05:50 Ответить
Словаччина була автономією у складі Чехословаччини, на скільки пам'ятаю
показать весь комментарий
12.07.2024 05:51 Ответить
Болгарія навіть дипломатичних відносин з Москвою не перервала. Але брала участь в окупації Югославії та Греції. Через болгарів Гітлер після 1942р. навіть намагався вести перемовини з Сраліним. Але той навідріз відмовився, бо вже було ясно, що Гітлер з сателітами після вступу у війну США програє війну.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:33 Ответить
Жаль, що він не подох, після замаху.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:17 Ответить
видно добре його в голову ранило що почав задом говорити
показать весь комментарий
12.07.2024 00:21 Ответить
Медаль " Кожен день по п.здаку" переходить від Шуфрича до Фіцо.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:31 Ответить
В Україні вже йде.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:31 Ответить
Треба купити цьому пану памперси для дорослих.
Мінімум шість крапель
показать весь комментарий
12.07.2024 00:32 Ответить
Вже у відкриту Рашиські наративи Говніцо та Чморбан говорять.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:40 Ответить
Гарантія третьої світової війни - це саме путін. (скоріше за все саме путіна на цю роль спеціально хтось обрав , тобто він підставна особа)←☆★♡♥ Тобто якби по справжньому хотіли зупинити війну, то для цього треба було ліквідувати цьго путіна, бажано всю цю їхню кодлу якимось потужним снарядом або ракетами. → Якщо цього не зробили значит всіх все влаштовує.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:45 Ответить
достатньо купити охорону, думаю мільярда вистачило б
на війну вже більше потратили
це не рахуючі життів які безцінні
показать весь комментарий
12.07.2024 06:31 Ответить
Вот же хитрожопые,хотят что бы украинцы одни останавливали орду ледоедов?Ну так давайте оружие!Много оружия! Не по ложке в день,а так что бы за неделю ЗСУ вынесли все аеродромы и склады.Дайте сотни ф16 и хотябы парочку ф35.Нет?Ну так если Украина падет ,то к вам приедет еще 30 млн беженцев и это еще не самое худщее.А вот если из порабащенных украинцев сделают миллионов так пять армию,что тогда будете делать,фицоорбаны?Или думаете ваши оральные ласки вам помогут?Вот же наивные дурачаки
показать весь комментарий
12.07.2024 00:50 Ответить
Фiцо, як шо Украiни не стане, ти та твiй дружбан Орган куйлу станете непотрiбними. Першi на лiквiдацiю.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:58 Ответить
Дайте менi шось важке!!!! Йа йому писанку розмалюю.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:55 Ответить
"[…] NATO does not seek confrontation, and poses no threat to Russia. We remain willing to maintain channels of communication with Moscow to mitigate risk and prevent escalation." NATO Washington Summit Declaration, par. 18. July 10, 2024.
показать весь комментарий
12.07.2024 00:57 Ответить
Краще б ти помовчав, обісранець!
показать весь комментарий
12.07.2024 00:59 Ответить
не допомогло. Проблема виявляється була не у животі, а в голові.
показать весь комментарий
12.07.2024 01:00 Ответить
На жаль, то був письменник, а не кілер
показать весь комментарий
12.07.2024 01:17 Ответить
ну, це приблизно як від кілера вимагати писати якісну прозу.
показать весь комментарий
12.07.2024 01:21 Ответить
Десь так
показать весь комментарий
12.07.2024 01:38 Ответить
у голову складно попасти
показать весь комментарий
12.07.2024 06:33 Ответить
Гарантії в наш час звучить як збочення, бо завтра може не настати з будь яких причин, наприклад старий письменник ********* писати візьме рушницю і...
показать весь комментарий
12.07.2024 01:04 Ответить
вухатий підарас
показать весь комментарий
12.07.2024 01:05 Ответить
Ця бидлота не розуміє що російським нелюдям треба надавати по пиці.
показать весь комментарий
12.07.2024 01:17 Ответить
Я вважаю, що перебування Словаччини в НАТО, це і є загроза 3 Світової. Хай вона буде поза НАТО, як Україна. Нє, а чого?
показать весь комментарий
12.07.2024 01:19 Ответить
Він що, уже не в реанімації?
показать весь комментарий
12.07.2024 01:24 Ответить
А зараз шо?
Ще не 3-я?
Зброя зі всього світу ,але нашими солдатами.
На стороні раші як мінімум троє-Китай,Іран,П.Корея,а там і Індія,невідомо чого Моді приїжджав.
Чи це ще напівсвітова?
показать весь комментарий
12.07.2024 01:41 Ответить
Консерва заграла ...
показать весь комментарий
12.07.2024 01:45 Ответить
Блдь тільки прийшло це непорозуміння до тями і вже х*йню п*здить
показать весь комментарий
12.07.2024 01:51 Ответить
Членство України, НАТО в прем'єрі Словаччини Фіцо - це гарантія Третьої світової війни, - ти диви, який кукарікук!
показать весь комментарий
12.07.2024 02:09 Ответить
Фіцо- явно схиблений...
Поки є путін і рассєя- доти буде загроза Третьої Світової ..!
показать весь комментарий
12.07.2024 02:24 Ответить
Третья мировая война.. кого с кем ? Кацапы против всех ?
показать весь комментарий
12.07.2024 02:29 Ответить
2-х коаліцій.
Проти однієї не може бути світової. Війна проти Іраку, Лівії

Світова коли багато країн з обох сторін.
показать весь комментарий
12.07.2024 05:54 Ответить
Так за кацапов никакая страна не пойдет воевать, так же как и за Украину.
показать весь комментарий
12.07.2024 12:53 Ответить
Японія та Німеччина не воювали разом
показать весь комментарий
12.07.2024 13:35 Ответить
Треба було дроб'ю на кабана стріляти.
показать весь комментарий
12.07.2024 02:42 Ответить
******* недобиток знову розгавкався.
показать весь комментарий
12.07.2024 03:13 Ответить
фіцо - це гарантія деградації НАТО
показать весь комментарий
12.07.2024 03:41 Ответить
А членство Фінляндії і Швеції?!
показать весь комментарий
12.07.2024 03:42 Ответить
Який сбіг заяв!Х...о залякує ядеркою напару з лукой.Орбан,фіцо,трамп-3й світовой війною.В Україні барбершопні гламурні вояки разом з "націоналістами" тіпу Дикого залякують пересічних що воювати будуть всі.Таке враження що координуються ці заяви з одного центру,і це не Вашингтон чи Брюсель.Почалось це восени 23року.
показать весь комментарий
12.07.2024 04:39 Ответить
Це і є професійна робота на кацапів з центром (де?))
показать весь комментарий
12.07.2024 14:13 Ответить
Черговий письменник тренується у тирі, щоб зробити все як слід.
Щоб путінські цуцики не гавкали, щойно їм заштопають дупу.
показать весь комментарий
12.07.2024 05:09 Ответить
Шо ви від нього хочете, його та орбана путєн покусав.
показать весь комментарий
12.07.2024 05:19 Ответить
Очуняв вже?
показать весь комментарий
12.07.2024 05:30 Ответить
Довбойоб.вона вже почалася 20.02.2014.
показать весь комментарий
12.07.2024 06:11 Ответить
Не добили...
показать весь комментарий
12.07.2024 06:29 Ответить
Поки буде існувати підорафія - доти будуть і війни і загрози!
показать весь комментарий
12.07.2024 06:35 Ответить
Переклад: хай вже ті українці повиздихують і нам буде спокійніше.
показать весь комментарий
12.07.2024 06:36 Ответить
Оговтався та неса херню, ну чого не вбило? Ще б орбана захопив
показать весь комментарий
12.07.2024 06:54 Ответить
Це гірка правда, як би українські політики не дурили український народ з казочками "вступимо в НАТО і війна закінчиться"
На жаль, Україна була принесена в жертву в ім'я стабільності та миру західних демократій й зміцнення НАТО без України. Їм не цікава перемога над рашистами (це не вигідно), бо їм достатньо того щоб вони не вилізли за межі України, тому роблять мінімальні дії щоб Україна не програла, але й не виграла.

показать весь комментарий
12.07.2024 07:03 Ответить
Чехію теж свого часу принесли в жертву миру і отримали війну . буде те саме
показать весь комментарий
12.07.2024 08:41 Ответить
Скажіть хто-небудь цій недостреленій кремлівській хвойді що припинення існування кацапстану-це 100% гарантія що Україна до НАТО не вступить.
показать весь комментарий
12.07.2024 07:19 Ответить
А гарантией чего будет НЕ членство Украины в НАТО?
показать весь комментарий
12.07.2024 08:00 Ответить
Терміново шукати ще одного письменника !!!!
показать весь комментарий
12.07.2024 08:01 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2024 08:28 Ответить
Ти диви, ожило! 🤬🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
12.07.2024 08:53 Ответить
Щось оте фіцо знову розфіцалося. Пора ще одного ''письменника'' шукати.
показать весь комментарий
12.07.2024 08:55 Ответить
Ультиматум Рябкова це відхід НАТО на кордони 1997 року, виключення Словаччини з НАТО.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:02 Ответить
що, вичухалось падло
показать весь комментарий
12.07.2024 10:31 Ответить
Друга консерва (після орбана) вилізла...Щось вони дружно стали воняти навколо себе,все підлизують х@йлу та Трампу...
показать весь комментарий
12.07.2024 10:43 Ответить
Я так розумію, що Угорщина та Словаччина (а разом з ними і польські фермери), які у ЄС спеціалізуються на сільгосппродукції, усвідомили, що їм загрожує, якщо Україна увійде в ЄС. Звідси уся їхня поведінка.
показать весь комментарий
12.07.2024 10:55 Ответить
Гарантія 3 світової війни- це ******** фіцо-орбанізм.
показать весь комментарий
12.07.2024 13:52 Ответить
 
 