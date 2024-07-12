Членство Украины в НАТО - это гарантия Третьей мировой войны, - премьер Словакии Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вступление Украины в НАТО гарантирует начало Третьей мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
Фицо считает, что членство Украины в Североатлантическом альянсе станет причиной "глобального конфликта".
"Я понимаю желание Украины, это суверенная страна, но членство Украины в НАТО - это лишь гарантия Третьей мировой войны", - сказал премьер Словакии.
Такое мнение глава словацкого правительства озвучил через несколько часов после того, как его государство на Вашингтонском саммите НАТО поддержало позицию, что Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в Альянс.
В то же время Фицо отметил, что поручил представителям Словакии подчеркнуть на саммите: Украина может вступить в НАТО только тогда, когда она выполнит все критерии для членства, и после того, как все страны-члены блока подпишут соответствующее решение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Саміт НАТО: підсумки | Віталій Портников https://www.youtube.com/@YatsenyukOrgUaofficial @YatsenyukOrgUaofficial
https://www.youtube.com/watch?v=TfK5oGzlOgw
і це негативно впливає на якість його аналітики
Та ще й недострелили, Фанні Каплан словацького розливу, млин!!!
А відсутність України в складі НАТО - приведе до третьої світової . Розманіжені війська НАТо без України - мають всі шанси програти оркам
Мінімум шість крапель
на війну вже більше потратили
це не рахуючі життів які безцінні
Ще не 3-я?
Зброя зі всього світу ,але нашими солдатами.
На стороні раші як мінімум троє-Китай,Іран,П.Корея,а там і Індія,невідомо чого Моді приїжджав.
Чи це ще напівсвітова?
Поки є путін і рассєя- доти буде загроза Третьої Світової ..!
Проти однієї не може бути світової. Війна проти Іраку, Лівії
Світова коли багато країн з обох сторін.
Щоб путінські цуцики не гавкали, щойно їм заштопають дупу.
На жаль, Україна була принесена в жертву в ім'я стабільності та миру західних демократій й зміцнення НАТО без України. Їм не цікава перемога над рашистами (це не вигідно), бо їм достатньо того щоб вони не вилізли за межі України, тому роблять мінімальні дії щоб Україна не програла, але й не виграла.