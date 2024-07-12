Орбан: "Обсудили с Трампом мир в Украине. Он собирается решить эту проблему"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним возможность достижения мира в Украине.

Об этом Орбан написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!", - отметил он.

В свою очередь Трамп поблагодарил венгерского премьера.

"Спасибо, Виктор. Должен быть МИР, и как можно скорее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!", - добавил бывший президент США.

Напомним, накануне СМИ сообщали, что 11 июля премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, что во Флориде.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

