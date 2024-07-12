Орбан: "Обсудили с Трампом мир в Украине. Он собирается решить эту проблему"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним возможность достижения мира в Украине.
Об этом Орбан написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!", - отметил он.
В свою очередь Трамп поблагодарил венгерского премьера.
"Спасибо, Виктор. Должен быть МИР, и как можно скорее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!", - добавил бывший президент США.
Напомним, накануне СМИ сообщали, что 11 июля премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, что во Флориде.
Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".
5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".
В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.
Chopni fosz, cibaszot magyar busy szeg!
Та й на ***** він вплинути не зможе, допоки США "по-дорослому" не розберуться з Китаєм, який зараз повністю взяв на себе функції фінансового кредитора та постачальника основних компонентів озброєння й *********** для рашистської пітьми, включно із КАБ.
Бо, як вбачається, основною рушійною силою цієї загарбницької війни є цілком матеріальні інтереси насамперед Китаю:
1) отримання у володіння на 100 років родючі українські землі;
2) освоєння й довготривала експлуатація українських родовищ літію, насамперед Шевченківського, на стику Донецької і Запорізької областей.
Обидві цілі - стратегічні.
Перше потрібне Піднебесній на перспективу для прогодівлі свого 1 44 мільярдного населення та управління Світом страхом голоду з огляду на все наростаючі кліматичні зміни Землі, що в наближче десятиліття унеможливить вирощування зернових південніше 45--ї паралелі. А друге - для сировинного забезпечення цивілізаційного технологічного переходу одним із перших в еру електричних двигунів на літієвих накопичувачах енергії.
Висновок: війна припиниться одразу після безпосередньої домовленості між Україною і Китаєм щодо вищевказаних інтересів останнього. Тобто без участі пітьми.
А для цього Україні потрібно створити умови для втрати у китайських товаришів сподівань на здатність пітьми забезпечити ці преференції. Як можливий варіант - ЗСУ провести одну успішну наступальну операцію на будь-якому напрямку фронту із розгромом супротивника та просуванням хоча б на 50-80 кілометрів. Що б засвідчило безперспективність подальших потуг пітьми закінчити війну на своїх умовах.
моральний виродок трампакс теж буде співати що завгодно, аби влізти в крісло президента.
маляву від фуйла
та методичку від Сцінавсіх
вони ж її не починали!
https://dl-news.defence-line.org/?p=35215 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 2)
https://dl-news.defence-line.org/?p=35218 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 3)
https://dl-news.defence-line.org/?p=35230 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 4)
Цікавенький матеріал на "https://dl-news.defence-line.org/ Линия обороны "
Суть договора была такой, что обе стороны понимали агрессивные устремления друг друга и в общем-то, не возражали против такой политики и конкретных действий, но ограничивали развитие агрессии во встречных направлениях утвержденной линией, проведенной на карте. Германия выполнила условия договоров и напав на Польшу, четко выполнила все указанные условия. Вермахт с боями зашел дальше согласованной линии, поскольку совок, в нарушении договоренностей, выждал более двух недель после согласованной даты нападения на Польшу и немецкие войска продолжали бои с польской армией самостоятельно, зайдя восточнее линии разграничения с совком.
То есть, Вермахт действовал в рамках логики войны и только после того, как совок ввел свои войска в Польшу, тем самым открыв Второй фронт, против нее, стал сбрасывать обороты и остановился для того, чтобы встретить совковые войска. Это был напряженный момент и военные не знали наверняка, как себя поведут большевики, но те остановились и показали свое полное расположение. В результате, немецкие войска торжественно передали захваченные территории строго по той линии, которая была прочерчена на карте 22 августа 1939 года. Отсюда и совместные парады, которые возникли спонтанно. Это было нечто вроде компенсации за напряжение, которое возникло между войсками.
То есть, Гитлер и его Рейх продемонстрировали скрупулезное следование духу и букве договора. Поэтому, когда 22 июня 1941 года Славик Молотов слезно рассказывал о том, что Германия без причин и объявления войны напала на советский союз, соврал как минимум дважды. Тем самым румынским походом летом 1940 года и последующим, по сути - берлинским ультиматумом Молотова, в ноябре 1940-го, совок не просто спровоцировал Германию на войну с ним, а сделал ее неизбежной. Но узел проблемы был завязан именно в Румынии и тогда Гитлер попросил Антонеску действовать как союзник и не дергаться, чтобы не испортить куда большую игру.
Такая постановка вопроса вполне устроила Антонеску, тем более, что фюрер ему пояснил, что если Румыния сейчас ввяжется в драку, Германия безусловно вступит в войну на ее стороне, что и хотел выяснить Антонеску. Но именно этот момент для Германии не просто неудачный, но даже опасный, ведь все войска находились на Западе, где они только что закончили кампанию, и для переброски войск на Восток потребуется несколько месяцев. И даже если форсировать этот процесс, то будет утрачен элемент внезапности будущей драки.
Поэтому переброска войск именно на это направление должна происходить скрытно и потому - не слишком быстро и не слишком явно, поскольку «отжим» румынской территории был произведен уже силами развернутой по-боевому группировки совковых войск, которая изначально готовилась ввязаться в драку с румынами, если те попытаются оказать вооруженное сопротивление. Это было отнюдь не умиротворение - ничего подобного, Гитлер действовал хладнокровно и к тому же призвал Антонеску и тот дал свое согласие. Вся эта картина была расписана тля того, чтобы было понятно то, что в этом раскладе исполняла Венгрия и соотнести все это с тем, что она, в лице Витька Орбана, исполняет прямо сейчас, не только в отношении Украины или россии, но и в отношении своих союзников по НАТО. Без этого будет сложно понять, в какой струе действует этот позорный деятель, который рядится в тогу миротворца.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35230
Ну а сам пациент не демонстрирует вообще ничего нового и похоже на то, что эта гнусная дрянь уже надоела даже очень терпимой и толерантной Европе. По крайней мере, ближайшее время должно показать, насколько это справедливо.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35230 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 4)
Зе клоун їх вже дістав цим питанням, бо задавав його вже неоднаразово, щоб виправдати втрати території України, тому йому відповіли що він хотів почути - не давали згоди.
Це нелогічно давати Україну сотню ракет якими не можна стріляти по росії.
перед самим вторгненням росії в Харківську область прилітав британський лорд з великим політичним впливом який підтвердив що англійськими ракетами можна вражати територію росії, як би так було, то і вторгнення вХарківську область гоблінів не було б.
І ще одне - Залужний Sea Shadow уражав нафтобази у Краснодарському краї забороненими ракетами ? 🤣