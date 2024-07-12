РУС
Новости
12 796 62

Орбан: "Обсудили с Трампом мир в Украине. Он собирается решить эту проблему"

Віктор Орбан та Дональд Трамп

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним возможность достижения мира в Украине.

Об этом Орбан написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути достижения мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!", - отметил он.

В свою очередь Трамп поблагодарил венгерского премьера.

"Спасибо, Виктор. Должен быть МИР, и как можно скорее. Слишком много людей погибло в войне, которая никогда не должна была начаться!", - добавил бывший президент США.

Также читайте: Венгрия видит "шанс на мир" в Украине, если вернется Трамп, - Сийярто

Напомним, накануне СМИ сообщали, что 11 июля премьер Венгрии Виктор Орбан встретится с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, что во Флориде.

Визиты Виктора Орбана в Москву и Пекин

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в столицу Китая Пекин в понедельник, 8 июля в рамках своей "миротворческой миссии".

5 июля Орбан посетил с официальным визитом Москву. В столице РФ он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время совместной пресс-конференции с Путиным Орбан сделал несколько заявлений относительно войны России против Украины. В частности, он отметил, что позиции Киева и Москвы относительно мира "очень далеки друг от друга".

В свою очередь ряд европейских лидеров довольно резко отреагировали на визит главы венгерского правительства в Москву. Они отметили, что Орбан не представлял ЕС в РФ во время встречи с Путиным.

Читайте также: Орбан после визита в РФ направил ЕС письмо о путинском "мире для Украины"

Автор: 

Трамп Дональд (6647) Орбан Виктор (539)
Топ комментарии
+36
А може тепер Україна від імені угорців звернеться про їх добровільний вихід з ЄС та НАТО - країни, яка не повинна була туди вступати?
12.07.2024 08:34 Ответить
12.07.2024 08:34 Ответить
+25
Один такий вже думав, що розв'язав проблему у 1938...
12.07.2024 08:33 Ответить
12.07.2024 08:33 Ответить
+20
Він, може, й збирається, але в нього нічого не вийде. Він спроможний хіба що спробувати схилити Україну до капітуляції.
12.07.2024 08:35 Ответить
12.07.2024 08:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один такий вже думав, що розв'язав проблему у 1938...
12.07.2024 08:33 Ответить
12.07.2024 08:33 Ответить
Так і путін збирається. В чому різниця?
12.07.2024 08:46 Ответить
12.07.2024 08:46 Ответить
Трамп вже "розв'язав" проблему з ЬІном.
12.07.2024 08:49 Ответить
12.07.2024 08:49 Ответить
А може тепер Україна від імені угорців звернеться про їх добровільний вихід з ЄС та НАТО - країни, яка не повинна була туди вступати?
12.07.2024 08:34 Ответить
12.07.2024 08:34 Ответить
Він, може, й збирається, але в нього нічого не вийде. Він спроможний хіба що спробувати схилити Україну до капітуляції.
12.07.2024 08:35 Ответить
12.07.2024 08:35 Ответить
А саме це він і буде робити...
12.07.2024 08:38 Ответить
12.07.2024 08:38 Ответить
Не треба було Америці в України ЯО відбирати, то і війна не почалася б!
12.07.2024 08:36 Ответить
12.07.2024 08:36 Ответить
В України не було своєї ядерної зброї, вона була орківська і виробництво і обслуговування.
12.07.2024 10:46 Ответить
12.07.2024 10:46 Ответить
Щось у трампа якось в'яло стоїть, нє?
12.07.2024 08:37 Ответить
12.07.2024 08:37 Ответить
Ваша (трумп ) ориентация?
13.07.2024 08:25 Ответить
13.07.2024 08:25 Ответить
Здається шо не все так , як орбан грає ...він просто заробляє великі гроші , від кремля ,на крові українців ,просто мудило
12.07.2024 08:39 Ответить
12.07.2024 08:39 Ответить
Просто він чекає обіцяне пуйлом Закарпаття. Тягне час та імітує "бурухливу діяльність".
12.07.2024 08:55 Ответить
12.07.2024 08:55 Ответить
Давно 128-ма бригада не була у Будапешті!

Chopni fosz, cibaszot magyar busy szeg!
12.07.2024 14:49 Ответить
12.07.2024 14:49 Ответить
Якщо умови "міра" - заморозка по лінії фронту та гарантія нейтралітету (читай відсутність військової допомоги), ***** радо згодиться.
12.07.2024 08:40 Ответить
12.07.2024 08:40 Ответить
А ми теж готові вирішити "проблему мексиканського кордону" за ДВА ДНІ!
12.07.2024 08:41 Ответить
12.07.2024 08:41 Ответить
обсосали "мир в Україні"...
12.07.2024 08:43 Ответить
12.07.2024 08:43 Ответить
Київ, Москва, Пекін, Байден...приходиться відпраацьовувати дешевий газ і нафту Могилевича.
12.07.2024 08:51 Ответить
12.07.2024 08:51 Ответить
Пардон Трамп
12.07.2024 09:34 Ответить
12.07.2024 09:34 Ответить
Яке йшло, таке і здибало ...
12.07.2024 08:59 Ответить
12.07.2024 08:59 Ответить
Яка інтрига, як же Трамп буде розв'язувати цю проблему.
12.07.2024 09:04 Ответить
12.07.2024 09:04 Ответить
Доручить Кушнеру як завжди.
12.07.2024 18:35 Ответить
12.07.2024 18:35 Ответить
орбан на фото прямо голуб миру - з крильцями за спиною
12.07.2024 09:08 Ответить
12.07.2024 09:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_0ukDovOWq8 ОРБАН приехал к ПУТИНУ и "отчитался" о поездке в Киев 😁 [Пародия]
12.07.2024 09:44 Ответить
12.07.2024 09:44 Ответить
"он" блдь! сцарь? Бог? чергове ***** максимум.....рішатєль зєльоний ...
12.07.2024 09:15 Ответить
12.07.2024 09:15 Ответить
Ніякий Трамп війни не зупинить. Навіть, якщо повністю перекриє доступ України до американської військової допомоги. Україна продовжить боротьбу за допомогою європейських держав й інших союзників.
Та й на ***** він вплинути не зможе, допоки США "по-дорослому" не розберуться з Китаєм, який зараз повністю взяв на себе функції фінансового кредитора та постачальника основних компонентів озброєння й *********** для рашистської пітьми, включно із КАБ.
Бо, як вбачається, основною рушійною силою цієї загарбницької війни є цілком матеріальні інтереси насамперед Китаю:
1) отримання у володіння на 100 років родючі українські землі;
2) освоєння й довготривала експлуатація українських родовищ літію, насамперед Шевченківського, на стику Донецької і Запорізької областей.
Обидві цілі - стратегічні.
Перше потрібне Піднебесній на перспективу для прогодівлі свого 1 44 мільярдного населення та управління Світом страхом голоду з огляду на все наростаючі кліматичні зміни Землі, що в наближче десятиліття унеможливить вирощування зернових південніше 45--ї паралелі. А друге - для сировинного забезпечення цивілізаційного технологічного переходу одним із перших в еру електричних двигунів на літієвих накопичувачах енергії.
Висновок: війна припиниться одразу після безпосередньої домовленості між Україною і Китаєм щодо вищевказаних інтересів останнього. Тобто без участі пітьми.
А для цього Україні потрібно створити умови для втрати у китайських товаришів сподівань на здатність пітьми забезпечити ці преференції. Як можливий варіант - ЗСУ провести одну успішну наступальну операцію на будь-якому напрямку фронту із розгромом супротивника та просуванням хоча б на 50-80 кілометрів. Що б засвідчило безперспективність подальших потуг пітьми закінчити війну на своїх умовах.
12.07.2024 09:26 Ответить
12.07.2024 09:26 Ответить
Байден сьогодні сказав, що попросив європейських союзників зменшити інвестиції в Китай. з тими комуняками мають говорити Штати і Європа. буде більш ефективно. бо Китай навіть не замічає, що є така країна як Україна. він її лише розглядає як територію, де можна поживитися ресурсами безплатно. та ще й за рахунок життів і економіки кацапів. А от коли Європа і США реально почнуть згортати економічну діяльність з комуняками, якщо той не натисне на кацапів, щоб ті припинли війну, то комуняки можуть піти взад. ніхто ж не захоче втрачати такий жирний шмат ринку. тоді і той літій буде їм нах не потрібен, бо продукції з нього мало хто купуватиме. а от чорноземи так, потрібні будуть завжди, бо рису і горобців на всіх не вистачить..
12.07.2024 11:25 Ответить
12.07.2024 11:25 Ответить
Невже трамп орбану Закарпаття пообіцяв, що так пика лосниця від жиру?
12.07.2024 09:37 Ответить
12.07.2024 09:37 Ответить
Ніхто побалакало з ніким....
12.07.2024 09:40 Ответить
12.07.2024 09:40 Ответить
ПНХ...оба...два..
12.07.2024 09:43 Ответить
12.07.2024 09:43 Ответить
Біба ї Боба два довбой@ба
12.07.2024 09:45 Ответить
12.07.2024 09:45 Ответить
It's time to let love for Donald Trump enter your hearts. But it should not be just any kind of love. It should be the complete, ardent, all-encompassing love that only sees infinite virtue and absolute perfection. The kind of love that denies any possibility that its object might have flaws or make mistakes. The kind of love that lives not by facts, but by faith. The Zaluzhny kind of love. Let love for Trump fill your hearts - and the great truth will reveal its beautiful face to you. Accept the inevitable, greet Trump as your savior - and you will be able to face what is coming your way with gratitude and joy.
12.07.2024 09:50 Ответить
12.07.2024 09:50 Ответить
12.07.2024 09:59 Ответить
12.07.2024 09:59 Ответить
12.07.2024 11:35 Ответить
12.07.2024 11:35 Ответить
Well, I'm sorry. Can't do this. I'm not a dog.
12.07.2024 22:02 Ответить
12.07.2024 22:02 Ответить
Зелений теж такі пісні співав, і Пороха звинувачував у небажанні закінчити війну, і що, вже закінчив?
моральний виродок трампакс теж буде співати що завгодно, аби влізти в крісло президента.
12.07.2024 09:56 Ответить
12.07.2024 09:56 Ответить
йорбан привіз трампу
маляву від фуйла
та методичку від Сцінавсіх
12.07.2024 10:23 Ответить
12.07.2024 10:23 Ответить
Два дебіла ета сіла.
12.07.2024 11:03 Ответить
12.07.2024 11:03 Ответить
як може трумп, чи орбан закінчити війну?
вони ж її не починали!
12.07.2024 11:30 Ответить
12.07.2024 11:30 Ответить
12.07.2024 11:30 Ответить
12.07.2024 11:30 Ответить
У всі часи Угорщина займала сторону негідників
13.07.2024 12:06 Ответить
13.07.2024 12:06 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=35212 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?p=35215 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 2)

https://dl-news.defence-line.org/?p=35218 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 3)

https://dl-news.defence-line.org/?p=35230 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 4)

Цікавенький матеріал на "https://dl-news.defence-line.org/ Линия обороны "
12.07.2024 11:38 Ответить
12.07.2024 11:38 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=35215 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 2)

Суть договора была такой, что обе стороны понимали агрессивные устремления друг друга и в общем-то, не возражали против такой политики и конкретных действий, но ограничивали развитие агрессии во встречных направлениях утвержденной линией, проведенной на карте. Германия выполнила условия договоров и напав на Польшу, четко выполнила все указанные условия. Вермахт с боями зашел дальше согласованной линии, поскольку совок, в нарушении договоренностей, выждал более двух недель после согласованной даты нападения на Польшу и немецкие войска продолжали бои с польской армией самостоятельно, зайдя восточнее линии разграничения с совком.

То есть, Вермахт действовал в рамках логики войны и только после того, как совок ввел свои войска в Польшу, тем самым открыв Второй фронт, против нее, стал сбрасывать обороты и остановился для того, чтобы встретить совковые войска. Это был напряженный момент и военные не знали наверняка, как себя поведут большевики, но те остановились и показали свое полное расположение. В результате, немецкие войска торжественно передали захваченные территории строго по той линии, которая была прочерчена на карте 22 августа 1939 года. Отсюда и совместные парады, которые возникли спонтанно. Это было нечто вроде компенсации за напряжение, которое возникло между войсками.

То есть, Гитлер и его Рейх продемонстрировали скрупулезное следование духу и букве договора. Поэтому, когда 22 июня 1941 года Славик Молотов слезно рассказывал о том, что Германия без причин и объявления войны напала на советский союз, соврал как минимум дважды. Тем самым румынским походом летом 1940 года и последующим, по сути - берлинским ультиматумом Молотова, в ноябре 1940-го, совок не просто спровоцировал Германию на войну с ним, а сделал ее неизбежной. Но узел проблемы был завязан именно в Румынии и тогда Гитлер попросил Антонеску действовать как союзник и не дергаться, чтобы не испортить куда большую игру.

Такая постановка вопроса вполне устроила Антонеску, тем более, что фюрер ему пояснил, что если Румыния сейчас ввяжется в драку, Германия безусловно вступит в войну на ее стороне, что и хотел выяснить Антонеску. Но именно этот момент для Германии не просто неудачный, но даже опасный, ведь все войска находились на Западе, где они только что закончили кампанию, и для переброски войск на Восток потребуется несколько месяцев. И даже если форсировать этот процесс, то будет утрачен элемент внезапности будущей драки.

Поэтому переброска войск именно на это направление должна происходить скрытно и потому - не слишком быстро и не слишком явно, поскольку «отжим» румынской территории был произведен уже силами развернутой по-боевому группировки совковых войск, которая изначально готовилась ввязаться в драку с румынами, если те попытаются оказать вооруженное сопротивление. Это было отнюдь не умиротворение - ничего подобного, Гитлер действовал хладнокровно и к тому же призвал Антонеску и тот дал свое согласие. Вся эта картина была расписана тля того, чтобы было понятно то, что в этом раскладе исполняла Венгрия и соотнести все это с тем, что она, в лице Витька Орбана, исполняет прямо сейчас, не только в отношении Украины или россии, но и в отношении своих союзников по НАТО. Без этого будет сложно понять, в какой струе действует этот позорный деятель, который рядится в тогу миротворца.
12.07.2024 11:42 Ответить
12.07.2024 11:42 Ответить
...Тогда Хорти кинулся выбивать и себе оккупационные зоны, хотя уговор Гитлера и Антонеску был совсем иного свойства и основан на других условиях. Зато предводитель мадьяр решил, что надо подгребать все крошки и по свидетельству очевидцев, в том числе и моих собственных родственников, из всех оккупационных войск, самыми лояльными к местному населению были итальянцы, за ними - румыны, а после них - немцы, но самыми мерзкими были венгры. Хуже мародеров чем они, не было вообще они тащили все, до чего дотягивались и моя бабушка, да простят меня ромы, сказала, что мадьяры намного хуже цыган.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35230
12.07.2024 11:57 Ответить
12.07.2024 11:57 Ответить
И вот теперь возвращаемся к Орбану и к тому, что и как он говорит и делает. Это - не только его личные качества, но и то, что проявлялось в новой истории не раз и не два - тяга к мародерству и стервятничеству. И скажем так, Орбан - венграм, как и найвелычнийший - нам, упал не с неба, они сами притащили это одоробло на первое кресло и потому в том, как он опускает авторитет Венгрии в русскую выгребную яму и обмазывает ее китайскими фекалиями, есть и их личная вина.
Ну а сам пациент не демонстрирует вообще ничего нового и похоже на то, что эта гнусная дрянь уже надоела даже очень терпимой и толерантной Европе. По крайней мере, ближайшее время должно показать, насколько это справедливо.
https://dl-news.defence-line.org/?p=35230 Исторические корни "Орбанщины" (Часть 4)
12.07.2024 11:58 Ответить
12.07.2024 11:58 Ответить
А Ын и Си в какой палате у нас? В шестой.Так пригласите их тоже к нам,и зе не забудьте.
12.07.2024 11:46 Ответить
12.07.2024 11:46 Ответить
два чувака, которые не у дел, решают глобальные проблемы
12.07.2024 11:48 Ответить
12.07.2024 11:48 Ответить
12.07.2024 11:50 Ответить
12.07.2024 11:50 Ответить
На жаль,вже проти...
13.07.2024 12:11 Ответить
13.07.2024 12:11 Ответить
Ніколи офіційний Лондон не забороняв стріляти по території росії, ніколи.

Зе клоун їх вже дістав цим питанням, бо задавав його вже неоднаразово, щоб виправдати втрати території України, тому йому відповіли що він хотів почути - не давали згоди.
Це нелогічно давати Україну сотню ракет якими не можна стріляти по росії.
перед самим вторгненням росії в Харківську область прилітав британський лорд з великим політичним впливом який підтвердив що англійськими ракетами можна вражати територію росії, як би так було, то і вторгнення вХарківську область гоблінів не було б.

І ще одне - Залужний Sea Shadow уражав нафтобази у Краснодарському краї забороненими ракетами ? 🤣
14.07.2024 17:59 Ответить
14.07.2024 17:59 Ответить
Корейську ж уже розв'язав?
12.07.2024 13:52 Ответить
12.07.2024 13:52 Ответить
Ето другоє
13.07.2024 12:05 Ответить
13.07.2024 12:05 Ответить
Обміняти мир на колонію, це тільки по путінські, та його шавками (миротворцями)!
12.07.2024 15:07 Ответить
12.07.2024 15:07 Ответить
12.07.2024 19:19 Ответить
12.07.2024 19:19 Ответить
pomoże? , orban i trump nadstawią swoje dupy putlerowi żeby ich ruchał
12.07.2024 15:38 Ответить
12.07.2024 15:38 Ответить
Бережи боже нас від таких друзів, а з ворогами вже якось справимось...
12.07.2024 16:29 Ответить
12.07.2024 16:29 Ответить
грызнул у вовки шляпу и такой весь из себя?kutya fia.
12.07.2024 18:09 Ответить
12.07.2024 18:09 Ответить
тримп скине ядерку на кремлядь? нє? то про що тоді взагалі мова
13.07.2024 01:52 Ответить
13.07.2024 01:52 Ответить
13.07.2024 10:17 Ответить
13.07.2024 10:17 Ответить
Це як історія про гвалтівника і жертву - щоб пошвидше вирішити конфлікт Трамп з Орбаном потримають жертву за руки
13.07.2024 12:04 Ответить
13.07.2024 12:04 Ответить
 
 