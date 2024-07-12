РУС
Ракеты и беспилотники РФ содержат иностранные компоненты из 19 стран, - Костин

Ракеты и беспилотные летательные аппараты РФ содержат иностранные компоненты, произведенные по меньшей мере в 19 странах мира.

Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие во Встрече по вопросам предотвращения нелегального оборота чувствительных технологий, которая прошла в Гааге в Евроюсте. Ее участники искали решение, как лишить Россию доступа к современным технологиям, которые она применяет, чтобы создать для украинцев условия, непригодные для жизни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Ракеты и беспилотники, которые россия использует для ежедневных атак на мирные города и поселки Украины, содержат иностранные компоненты, произведенные как минимум в 19 странах мира. Это Китай, Южная Корея, Германия, Великобритания, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США и другие", - отметил Андрей Костин.

Генпрокурор подчеркнул, что крайне важно разработать комплексную политику предотвращения нелегального оборота технологий и усилить механизмы ответственности для причастных к такой деятельности. Неотъемлемой частью этих усилий должна стать криминализация транспортировки, продажи, покупки, доставки или других действий, связанных с поставкой технологических товаров юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями.

Андрей Костин отметил, что Украина высоко ценит работу Disruptive Technology Strike Force, созданной Министерством юстиции и Министерством торговли США, а также санкции, введенные ЕС, США, Великобританией и Японией в отношении товаров двойного назначения и современных технологий, которые может использовать российская оборонная промышленность. Также Украина приветствует 14-й пакет санкций ЕС, который ограничивает экспорт девяти дополнительных товаров двойного назначения и передовых технологий и вводит более строгие ограничения в отношении 61 субъекта хозяйствования, основанного в России и третьих странах.

Генпрокурор поблагодарил Евроюст и лично президента Ладислава Хамрана, Министерство юстиции США и помощника Генерального прокурора Мэтью Олсена, Еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса и всех участников и организаторов встречи.

"Это событие - не только прекрасная платформа для обмена информацией и опытом, но и возможность начать практические инициативы, направленные на ограничение военного потенциала России и ее приспешников", - констатировал Андрей Костин.

+2
А що тут можна зробити? Навіть за часів СРСР люди везли японські магнітофони. А зараз світ глобалізований. Тим більше ці компоненти продають рашці не країни-виробники. У нас теж наче кордони закриті. Але якщо у тебе є гроші або ти "поважна людина" - то кордони відкриті
12.07.2024 22:36 Ответить
+2
..костину нужно прекращать дрочить и заняться, наконец-то, делом.. нет у рашки, как и у Украины, собственных современных комплектующих.. и на заочные аресты и расстрелы тоже все ложили с прибором..
12.07.2024 22:52 Ответить
+1
А українського титану там немає?!...
Точно, тому що , є прецедент...!!!
12.07.2024 22:36 Ответить
Перші повідомлення про це з'явились в Україні ,ще в літку 2022. "Прогрес"-регрес красномовний.
12.07.2024 22:29 Ответить
То костін хоче обявити війну всьому світу? Чи просто звичайний висєр?
13.07.2024 07:36 Ответить
Не може бути. Писали ж тут, що санкції працюють. Та й у нас про це часто говорили. Знову наші опозиціонери не кажуть правду.)
12.07.2024 22:41 Ответить
З осколків Російської імперії зробили противагу Німеччині. Вийшло вдало. Потім з Китаю зробили противагу СРСР. Але сталося непередбачене - Совок розпався легко і сам. Нинішній план мені поки незрозумілий.
12.07.2024 22:51 Ответить
Перемати РФ на свій бік проти Китаю.
12.07.2024 22:57 Ответить
Загартувати в боях армії України і рф, потім об'єднати їх і кинути на Китай? Теоретично логічно. Але раптом вони не на Китай підуть, а зовсім навпаки?
12.07.2024 23:13 Ответить
Війною не війною, але відірвати їх один від одного.

Поки одні капелюхом махали, в Азії створився економічний союз.
Нехай поки недостатньо сильний, але він вчиться на своїх помилках і на помилках чужих.
12.07.2024 23:18 Ответить
Там є нюанс що німцям так само амери дали відновитись, надаючи кредити та обладнання нацистам майже до самої війни... а совок постачав ресурси...

Фактично двох монстрів вони самі і створили а потім з ними боролись...
12.07.2024 22:58 Ответить
Не завжди все йде точно за планом. Важко було припустити, що Гітлер після Польщі нападе не на Сталіна, а на Францію. І вже зовсім ніхто не очікував, що могутня на той момент Франція впаде так легко.
12.07.2024 23:07 Ответить
Я зачитався!!! Чекаю ще)
12.07.2024 23:00 Ответить
Ви маніпулюєте) все так, але трішечки інше)))
12.07.2024 23:21 Ответить
..костину нужно прекращать дрочить и заняться, наконец-то, делом.. нет у рашки, как и у Украины, собственных современных комплектующих.. и на заочные аресты и расстрелы тоже все ложили с прибором..
12.07.2024 22:52 Ответить
треба ще більше безпекових угод підписати
12.07.2024 22:54 Ответить
12.07.2024 23:14 Ответить
Придбали радіодеталі на чорному ринку
12.07.2024 23:19 Ответить
Костін, «чомусь», повністю забуває про заробітчан, з величного крадівництва з асфальту, і отих Оманських орків, що зрадили спецпризначенців щодо вагнергейту дзвоником з ОПУ !!
Геть цей Костін розгубився… кому служить?? Україні чи отим Оманським… Чому ми не в НАТО?!?
12.07.2024 23:42 Ответить
 
 