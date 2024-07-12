Ракеты и беспилотники РФ содержат иностранные компоненты из 19 стран, - Костин

Ракеты и беспилотные летательные аппараты РФ содержат иностранные компоненты, произведенные по меньшей мере в 19 странах мира.

Генеральный прокурор Андрей Костин принял участие во Встрече по вопросам предотвращения нелегального оборота чувствительных технологий, которая прошла в Гааге в Евроюсте. Ее участники искали решение, как лишить Россию доступа к современным технологиям, которые она применяет, чтобы создать для украинцев условия, непригодные для жизни, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Ракеты и беспилотники, которые россия использует для ежедневных атак на мирные города и поселки Украины, содержат иностранные компоненты, произведенные как минимум в 19 странах мира. Это Китай, Южная Корея, Германия, Великобритания, Япония, Нидерланды, Швейцария, Тайвань, США и другие", - отметил Андрей Костин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной без решения НАТО, - министр обороны Косиняк-Камыш

Генпрокурор подчеркнул, что крайне важно разработать комплексную политику предотвращения нелегального оборота технологий и усилить механизмы ответственности для причастных к такой деятельности. Неотъемлемой частью этих усилий должна стать криминализация транспортировки, продажи, покупки, доставки или других действий, связанных с поставкой технологических товаров юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями.

Андрей Костин отметил, что Украина высоко ценит работу Disruptive Technology Strike Force, созданной Министерством юстиции и Министерством торговли США, а также санкции, введенные ЕС, США, Великобританией и Японией в отношении товаров двойного назначения и современных технологий, которые может использовать российская оборонная промышленность. Также Украина приветствует 14-й пакет санкций ЕС, который ограничивает экспорт девяти дополнительных товаров двойного назначения и передовых технологий и вводит более строгие ограничения в отношении 61 субъекта хозяйствования, основанного в России и третьих странах.

Читайте также: Костин призвал МКС привлечь Россию к ответственности за ракетный удар по "Охматдету"

Генпрокурор поблагодарил Евроюст и лично президента Ладислава Хамрана, Министерство юстиции США и помощника Генерального прокурора Мэтью Олсена, Еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса и всех участников и организаторов встречи.

"Это событие - не только прекрасная платформа для обмена информацией и опытом, но и возможность начать практические инициативы, направленные на ограничение военного потенциала России и ее приспешников", - констатировал Андрей Костин.