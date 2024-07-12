Мы не можем ждать еще 75 лет для вступления в НАТО, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает, что вступление Украины в НАТО должно состояться в обозримом будущем.
Кулеба в интервью телеканалу CNN отметил, что на саммите Альянса Украина услышала обещания о дополнительной военной помощи, в частности речь идет о системах противовоздушной обороны, а также решение о "необратимом пути" Киева в НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях в течение последних двух дней о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО", - отметил глава МИД.
"Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позже. Потому что это единственный путь, чтобы гарантировать стратегическую безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе", - подчеркнул он.
По словам министра, сейчас для Украины важно обеспечить войско достаточным количеством оружия, чтобы они могли удерживать позиции.
Верховній Раді не варто голосувати за звернення до США про надання Україні статусу союзника поза НАТО. Про це в коментарі https://www.rbc.ua/rus/news/kuleba-prosit-radu-golosovat-obrashchenie-1631088450.html "РБК-Україна" 8 вересня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Тиждень тому під час візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський успішно заручився підтримкою США для зміцнення обороноздатності України. Там же ми https://gordonua.com/ukr/news/politics/ministri-oboroni-ukrajini-i-ssha-*********-ugodu-pro-strategichni-zasadi-oboronnogo-partnerstva-1570178.html підписали нову угоду зі США у сфері безпеки та оборони, яка по ряду параметрів є більш амбітніша за статус "основного союзника поза НАТО", - підкреслив Кулеба.
За його словами, Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза Альянсом.
"Для цього ми і втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів для безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами. Парламент має право приймати рішення, які вважає за необхідне. Однак на цьому тлі ідея звернення до США за статусом "основного союзника поза НАТО" не несе доданої вартості для безпеки України... Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави, і дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу. Ми досягнемо ще більших результатів, якщо окремі політичні сили підпорядкують свої особисті внутрішньополітичні інтереси загальному для всіх завданню захисту національних інтересів України у світі", - зазначив Кулеба.
