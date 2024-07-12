РУС
Мы не можем ждать еще 75 лет для вступления в НАТО, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает, что вступление Украины в НАТО должно состояться в обозримом будущем.

Кулеба в интервью телеканалу CNN отметил, что на саммите Альянса Украина услышала обещания о дополнительной военной помощи, в частности речь идет о системах противовоздушной обороны, а также решение о "необратимом пути" Киева в НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях в течение последних двух дней о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО", - отметил глава МИД.

Читайте також: Украина получит приглашение в НАТО, когда союзники согласятся на это и будут выполнены все условия

"Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позже. Потому что это единственный путь, чтобы гарантировать стратегическую безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе", - подчеркнул он.

По словам министра, сейчас для Украины важно обеспечить войско достаточным количеством оружия, чтобы они могли удерживать позиции.

перестаньте красти
12.07.2024 23:23 Ответить
+14
Проведіть люстрацію кротів , особливо при владі .
12.07.2024 23:40 Ответить
+13
Народ ! Кожен73% 🦠свідомо обрав ПОРНОШУТА, який їм казав , я вам нічего не должен, співпрацював з ТЕРРОРИСТАМИ , виправдовував вбивства військових України:» РФ просто двігает граніцивперед»……………А після свого пришествія швиденько розпочав виконувати асі завдання : призначення кротів , на яких було замовлення з Кремля , руйнування ракетних програм , переслідування патріотів ( Ріфмастер……)генерали Марченко, Павловський, Бурба ………… розмінування і будівництво доріг для рашистських танків в тому наапрямку , а не в Европу А НА ЗАРАЗ ВСЕ ПОВНІСТЬЮ ПРОНИЗАНО АГЕНТУРОЙ НАЦИСТІВ ВБИВЦЬ ЧОМУ ТОЙ ХТО ЗДАВ КОНТРНАСТУП НЕ ПІД ТРИБУНАЛОМ. ВБИВЦЯ Ь
БАКАНОВ ПІД ЛСОБИСТИМ ДАХОМ ПОРНОШУТА
БАКАНОВ ПІД ЛСОБИСТИМ ДАХОМ ПОРНОШУТА
13.07.2024 00:11 Ответить
Хто проведіть? Кулеба?
12.07.2024 23:48 Ответить
Народ ! Кожен73% 🦠свідомо обрав ПОРНОШУТА, який їм казав , я вам нічего не должен, співпрацював з ТЕРРОРИСТАМИ , виправдовував вбивства військових України:» РФ просто двігает граніцивперед»……………А після свого пришествія швиденько розпочав виконувати асі завдання : призначення кротів , на яких було замовлення з Кремля , руйнування ракетних програм , переслідування патріотів ( Ріфмастер……)генерали Марченко, Павловський, Бурба ………… розмінування і будівництво доріг для рашистських танків в тому наапрямку , а не в Европу А НА ЗАРАЗ ВСЕ ПОВНІСТЬЮ ПРОНИЗАНО АГЕНТУРОЙ НАЦИСТІВ ВБИВЦЬ ЧОМУ ТОЙ ХТО ЗДАВ КОНТРНАСТУП НЕ ПІД ТРИБУНАЛОМ. ВБИВЦЯ Ь
БАКАНОВ ПІД ЛСОБИСТИМ ДАХОМ ПОРНОШУТА
БАКАНОВ ПІД ЛСОБИСТИМ ДАХОМ ПОРНОШУТА
13.07.2024 00:11 Ответить
13.07.2024 00:10 Ответить
З татаровщиною чекати доведеться 750+ років.
13.07.2024 00:26 Ответить
васал ПРокремлівсьї хунти на Банковій грає свої імітаційні варіації .. Не членом, а язиком...
13.07.2024 01:25 Ответить
вроді і коментар з 73 літер, а сенсу менше, ніж нуль.
13.07.2024 04:31 Ответить
З такив відношенням до Конституції України та з такою брехливою та злодійкуватою владою ми й за СТО років у НАТО не вступимо Кулебі це прекрасно відомо - бо основою дипломатії є міжнародне та державне право
13.07.2024 06:46 Ответить
угорщина щє більш оголтєло краде і нічо, нато
13.07.2024 04:06 Ответить
США и Германия против потому что это эскалация. Так вышло.
И тут наш аргумент.
-А, за то, мы не воруем!!!
13.07.2024 07:39 Ответить
12.07.2024 23:24 Ответить
Кулєба ,це той зрадик,котрий агітував ВЗРаду не голосувати звернення до Конгресу США .про отримання Україною статусу основного союзника поза НАТО.
12.07.2024 23:28 Ответить
Кулеба закликав нардепів не голосувати за звернення до США про надання Україні статусу союзника поза НАТО



Верховній Раді не варто голосувати за звернення до США про надання Україні статусу союзника поза НАТО. Про це в коментарі https://www.rbc.ua/rus/news/kuleba-prosit-radu-golosovat-obrashchenie-1631088450.html "РБК-Україна" 8 вересня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза Альянсом.

За його словами, Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза Альянсом.

"Для цього ми і втілюємо цілісну стратегію зовнішньої політики, створюємо систему альянсів для безпеки України, поглиблюємо взаємодію зі стратегічними партнерами. Парламент має право приймати рішення, які вважає за необхідне. Однак на цьому тлі ідея звернення до США за статусом "основного союзника поза НАТО" не несе доданої вартості для безпеки України... Я прошу народних депутатів не приймати рішення, яке ламає стратегічну логіку держави, і дати дипломатам продовжити професійно робити свою справу. Ми досягнемо ще більших результатів, якщо окремі політичні сили підпорядкують свої особисті внутрішньополітичні інтереси загальному для всіх завданню захисту національних інтересів України у світі", - зазначив Кулеба.
12.07.2024 23:32 Ответить
Правильно зробив. Навіщо Україні пасти задніх.
12.07.2024 23:35 Ответить
краще хай "задні",але рашистські,пасуть Україну і її народ руйнацією і винищенням українців...
12.07.2024 23:39 Ответить
хамство видає "рашистське рило"
13.07.2024 08:06 Ответить
зефілітик? чи просто дурень?
12.07.2024 23:43 Ответить
Батьки Кулеби та Єрмака кремлядські корєша по Афгану - один розвідник другий тіпа діпламат -кансультант ... Що ще треба знати?
13.07.2024 01:27 Ответить
Прикинь, Кулеба в НАТО Україну хоче, а не поза НАТО.
13.07.2024 04:07 Ответить
Ну то це аргумент, впевнений він подіє. Ось, що значить, перезібрати дипломатію!
12.07.2024 23:29 Ответить
Отож, просто операцію проти вагнерівців-убивць Українців, не треба було зливати з ОПУ прямо ******!!
А тепер і віри немає, САМЕ до вас, мудозвони з Урядового кварталу!!
Здали, падлюки територію України, а тепер ниють про НАТО!!
Слава Україні!
12.07.2024 23:30 Ответить
А тракторні заводи 4 штуки купили в г,ФОРДА, під ключ. Він тоді продав бритам 2 тракторні заводи, а один німцям. Вкладуватись в срср уолстріт почав після виплати боргів як царського уряду так і Троцького сотоваріщі.
12.07.2024 23:55 Ответить
І що ви хочете мені довести? Ви хочете довести мені, що я правий?!
Так, дякую! так воно і є! Я правий!
Я правий у своїх висновках!
Росія та США є союзниками!
Де США відіграє роль сюзерена, а РФ відіграє роль раба!
23.07.2024 18:01 Ответить
Просто перестаньте навіть думати поки що про НАТО. Я не розумію нахера ця війна з вітряками і дратування Західних політиків, які так само як і Зеленський (провалив мобілізацію і інформаціійну внутрішню і зовнішню війну) переживають за свої рейтинги, особливо на фоні массової кацапської і китайської пропа
12.07.2024 23:40 Ответить
Хіба нереально пересадити всіх корупціонерів та кротів ? Хоча б тих, хто при владі ? П
12.07.2024 23:44 Ответить
Реально, тільки хто це зробить? Потужний менеджер Єрмак з потужним антикорупціонером (на якого була справа) Тартаровим? З такими потужними менеджерами ми реально можем програти війну, особливо якщо виберуть Трампа. І тут я не розумію Зеленського, щі у нього в голові? Навіть ***.....ло зрозуміло коли програвало війну що треба розчистити кормушку і поставити більше технічних людей. Йому ще у мізків хватало сказати що все що робить Єрмак це тільки по його вказівках. Чувак не розуміє що в поганому випадку буде купа озлобленних солдат і людей яким потрібні будуть відповіді. Його можна вже буде судити тільки за те що маючи інформацію від Західних розвідок про початок війни він не попередив людей. Це злочин. Я впевнений що це хтось з його "талановитих менеджерів" шептав йому що нічого не буде і "оні там у пацанов пробілі" , тому що піз....ж про те що нехотіли людей лякати на голову не налізе здоровій критично мислячій людині. Якщо він знає того хто йому шептав, а це Єрмак, Тартаров або Подоляк, то може вести прямо в СБУ, та людина і є ФСБшним агентом серед його менеджерів.
13.07.2024 00:23 Ответить
Якщо реально, то чому східна половина Німеччини і вся Угорщина корумповані так само, як Україна при янику?
13.07.2024 04:37 Ответить
Та яник - хлопчик з дитячого садочку проти Зєрмака у питаннях корупції. А твоє намагання відбілити цю владу видає подоляківські вуха, які стирчать з усіх дописів. Кривавими грошима знищуєте Україну.
13.07.2024 08:42 Ответить
при тому, що я не заперечую, що татаров узурпував виконавчу владу (мвс) і тужиться захопити судову?
13.07.2024 04:39 Ответить
Пусте порожнє з 2019 року у зеленого клоуна.
13.07.2024 00:23 Ответить
Так про ВАС мова і не йде.
При ЗЄ не буде для України ані ЄС, ані НАТО.
12.07.2024 23:42 Ответить
Україна стільки не витримає блазнів. А якщо без жартів, то питання: ви, тварюки зелені, хоча би раз подавали заявку на вступ до НАТО? Правільна відповідь - НІ.
12.07.2024 23:49 Ответить
подали. саме в той день, коли ху йло анксувало динири/линири, Запорізьку і Херсонську області...
12.07.2024 23:56 Ответить
іпсячим півням головне виділити свій брехливий висєр, як "Правильна відповідь - ХХХ".
13.07.2024 04:40 Ответить
Ну ясна річ не можете ,і не треба ,їдіть нах...й , просто ніколи не вертайтеся ...Україні ви 🤡🤡🤡 не потрібні
12.07.2024 23:50 Ответить
хто йдіть нах..й? Захід? Америка? якщо вони підуть, то сюди дуже швидко прийде пу тєн. ти цього хочеш?
12.07.2024 23:55 Ответить
Скоріше мова йшла про теперішню владу.
показать весь комментарий
13.07.2024 08:44 Ответить
сподіваюсь. )
13.07.2024 10:26 Ответить
Може призабулось, але перед виборами гопота ставила у вину Пороху-євроінтеграцію,курс в НАТО, віру та мову. Хрипун репетував- я верну всьо взад. Я тільки загляну х.....взад і всьо устаканиться. На всі випадки у головного хореографа банкової завжди є відповідь -винуватий Захід
13.07.2024 00:02 Ответить
ZEkloun s Jermakom tak dolga neprotianit ....
13.07.2024 00:05 Ответить
"75 років самотності" )) схоже зєлі 121 рік життя наміряв )))
13.07.2024 00:07 Ответить
Тільки дебіл візьме до себе у компанію таких, як зєля.

Зєлю геть. Вибори
13.07.2024 00:08 Ответить
не тупіть. при зєбілоїдах ми в нато не потрапимо, це зрозуміло. Але і прибирання зєбілоїдів ніяк не посприяє, для вступу в НАТяо потрібно виконати абсолютно не повʼязані з персоною зєбіла умови.
13.07.2024 04:50 Ответить
Як це не не повʼязані з персоною зєбіла умови?!

А хто ж він тоді такий? Ким і чим керує? Воно не президент, не відповідає за все, що відбувається в країні?

З ким тоді пов'язані Ванюшка Бакланов, єрмак, Татаров і багато іншої антиукраїнської нечисті?!

Чи Аристович не був радником у ОПі?
13.07.2024 11:01 Ответить
13.07.2024 00:12 Ответить
13.07.2024 00:13 Ответить
Ну а шо, колгоспна бидлота теж хоче по панські пожити
13.07.2024 00:21 Ответить
Чому колгоспна ? У містах їх більше. О
13.07.2024 09:05 Ответить
Це повна жопа з цим Байденом! Демократи то гімном миру
13.07.2024 00:15 Ответить
Трампоїд? Чи ви не надивилися на нашого клована?
Теж захотілося паржать?

Але це іржання вам вийде боком.

13.07.2024 11:05 Ответить
З трампом буде не тільки жопа, а і піся!
13.07.2024 14:53 Ответить
Таких крадунів в НАТО не візьмуть НІКОЛИ, Кулеба!!!
13.07.2024 00:20 Ответить
Вочевидь в НАТО вступить не поточне правління і кульоба це розуміє.
13.07.2024 04:45 Ответить
Ми не можемо чекати ще 75 років для вступу в НАТО, - Кулеба Джерело:
А що таке Кулєба, в тебе води відійшли ? 🤣
Роженіцца ти наша.
13.07.2024 00:20 Ответить
з мафіозною владою до НАТО дороги немає
13.07.2024 00:25 Ответить
Тільки мені Кулєба нагадує Сіярто?

І теж несе пургу для задоволення свого тупорилого але амбіційного шефа.
13.07.2024 00:25 Ответить
Ссыкуны ссат что тут поделать. А причину можно всегда найти.
13.07.2024 00:28 Ответить
Це кульбаба гдавзебу сделал закидон? мол, повальная коррупция - доколе... Ай, да мягко стелет... А слуг урода АТУ, как Ваня, слабо заблеять?
13.07.2024 00:40 Ответить
13.07.2024 00:46 Ответить
Пьотр Кульпа у інтервью з Сергієм Гайдаєм сказав прямо: в Україні мафіозне управління.
Реальна влада у сірих кардиналів-завгоспів, та їхніх "смотрящіх" на місцях,
які ні за що не відповідають, але усюди сунуть свої рила.
І цю мафіозну владу підтримують 3 категорії:
1. Колаборанти (зрадники, вороги, кремлівська агентура).
2. Злодії (схематозники, любителі "рвати бюджет").
3. Ідіоти, які не вникають у суть того, що відбувається.
13.07.2024 00:55 Ответить
Байден почему мы не в Нато!! Сколько это будет продолжаться!!
13.07.2024 01:55 Ответить
спочатку п1д@pських москалів кінчимо, а вже потім НАТО походу
13.07.2024 04:44 Ответить
А шо, кеди стопчуться ?
13.07.2024 03:00 Ответить
13.07.2024 09:07 Ответить
Вже 2.5 роки, як завдяки таким "кулебам" ми в щось вступили та "стали членом..." - (
13.07.2024 05:07 Ответить
Заголовок вбиває . Питання на засипку , якщо не будеш чекати 75 років ... тоді ЩО ?
13.07.2024 07:22 Ответить
Як на мій погляд, то питання вступу України в НАТО може розглядатися, коли при владі будуть проукраїнські і прозахідні політики і партії, наприклад ЄС. З татаровим, єрмаком, бур'яною і Коляном Котлетою в НАТО не беруть. Як собі уявляє Кулеба бути членом НАТО, коли за 5 років свого одноосібного правління Зе, не спромігся випустити свої ркети? Хіба потрібні військам НАТО яйця по 17 грн., і мародерства військового бюджету і грошей виділених на укриття?
13.07.2024 08:58 Ответить
Настільки корумповані країни до цієї організації не приймають, тому питання варто задавати не НАТО, а ЗЕКО-манді! Ну і хтось там казав про "не ходити в гості, коли не запрошують", а як приспічило, то готовий і лобом двері вибити? 30+ років чухали яйки, а тепер всі мають підхопитись і виконувати всі забаганки...
13.07.2024 09:13 Ответить
Мародеры.
13.07.2024 09:55 Ответить
13.07.2024 11:08 Ответить
Подивіться хто тут головний.
А хто це сидить збоку склавши ручки, як третій зайвий, якому дали там посидіти с краєчку?

Вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой встречаем министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с командой", - написал Ермак.
13.07.2024 11:12 Ответить
Кулеба! Ви не знайшли ще ті всі гроші що були розкрадені в МО в 22му на початку війни! Про яке НАТО ви мрієте? Ви ж як щури. Для вас не існує нічого святого окрім грошей . Вас впусти в НАТО ви повигризаєте все з середини і всі прототипи зброї західу будуть в дослідницьких інститутах Московії.
13.07.2024 11:32 Ответить
Кулеба, ти не чекай, йдіть нахер, дайте місце нормальним людям, які будуть справно будуть виконувати свої обов'язки! МЗС не повинен сидіти на гальорці, а єрмак коло зелі,. То який ти МЗС?
13.07.2024 14:49 Ответить
 
 