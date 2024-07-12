Мы не можем ждать еще 75 лет для вступления в НАТО, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает, что вступление Украины в НАТО должно состояться в обозримом будущем.

Кулеба в интервью телеканалу CNN отметил, что на саммите Альянса Украина услышала обещания о дополнительной военной помощи, в частности речь идет о системах противовоздушной обороны, а также решение о "необратимом пути" Киева в НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях в течение последних двух дней о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО", - отметил глава МИД.

"Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позже. Потому что это единственный путь, чтобы гарантировать стратегическую безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе", - подчеркнул он.

По словам министра, сейчас для Украины важно обеспечить войско достаточным количеством оружия, чтобы они могли удерживать позиции.