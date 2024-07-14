Покушение на Трампа: правоохранители нашли взрывчатку в автомобиле и дома у нападающего, - CNN
В атомобиле и дома у подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа 20-летнего Мэтью Крукса обнаружили взрывчатые материалы.
Об этом пишет CNN со ссылкой на многочисленные источники в правоохранительных органах, сообщает Цензор.НЕТ.
"Нападающий, который стрелял во время митинга в субботу в экс-президента Дональда Трампа, имел взрывчатый материал в автомобиле, а также в доме", - говорится в сообщении.
Аналогичную информацию со ссылкой на "многочисленные источники" в правоохранительных органах опубликовали и другие американские СМИ.
Покушение на Трампа
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.
Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампаидентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Согласно спискам избирателей штата, Крукс был зарегистрирован как республиканец. Предстоящие выборы 5 ноября стали бы для него первыми в жизни, так как в 2020 году ему было 16 лет.
Крукс жил примерно в часе езды от Батлера. Федеральное управление гражданской авиации заявило в воскресенье о закрытии воздушного пространства над Бетель Парком из «особых соображений безопасности».
Когда Круксу было 17 лет, он сделал пожертвование в размере 15 долларов в ActBlue, политический комитет, собирающий деньги для кандидатов от Демократической партии и сторонников левых взглядов - данные об этом пожертвовании были переданы Федеральной избирательной комиссии в 2021 году. Пожертвование было предназначено для «Проекта явки прогрессистов» (Progressive Turnout Project), НКО, которая популяризировала идею голосования среди демократов. Ни ActBlue, ни Progressive Turnout Project пока не ответили на запрос Reuters о комментарии.
Мэттью Крукс, отец подозреваемого, сказал CNN, что он пытается понять, что произошло, и не будет комментировать предполагаемые действия его сына прежде чем поговорит с правоохранительными органами.
Согласно Pittsburgh Tribune-Review, Томас Крукс окончил среднюю школу в Бетель Парке в 2022 году. Он получил премию в размере 500 долларов от Национальной инициативы по математике и науке, пишет газета.
На видео церемонии вручения дипломов 2022 года, которое опубликовала New York Times, Крукс получает свой школьный диплом под аплодисменты. Видео с той церемонии, опубликованное в интернете, показывает Крукса в очках в черной выпускной мантии, стоящего рядом с директором школы. Reuters пока не удалось проверить подлинность видео.
В субботу правоохранительные органы сообщили, что у Крукса не было при себе удостоверения личности на месте стрельбы, и его пришлось идентифицировать другими методами.
USA Today пишет, что десятки полицейских автомобилей сразу же появились возле дома, указанного по адресу избирательной регистрации Крукса. Агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и бригада по обезвреживанию бомб вошли в дом, где жил Крукс, сообщила USA Today.
Периметр резиденции подозреваемого в воскресенье был огражден желтой полицейской лентой. Возле дома стоял автомобиль полиции округа Аллегейни.
Reuters пока не удалось найти учетные записи Крукса в социальных сетях. Meta, материнская компания фейсбука и инстаграма, пока не ответила на вопросы о том, были ли удалены какие-либо аккаунты, связанные с подозреваемым.
И это из голимой винтовки без навыков в стрельбе, без напарника, без метеостанции...
А прикол в том, что он собирался ещё и взрывчатку на 120 м метнуть, если бы не попал.
А теперь серьёзно- прокрутите видео с "выстрелом в трампона". Он сам себе ухо резанул.
После чего поднялся и завопил "слава
КПССХу#лу" !!!
Это федеральная служба, точное название на память не скажу.
Но так подставить лоха- это надо уметь...
Не попасть при этом в жирную тушу трампона- это надо уметь. Лоха наняли не для этого.
А потом уже не важно , вынудят демократы Байдена поменяться или нет -им это уже не поможет. А если бы не было этого спектакля, и был подтвержден Трамп на съезде, замена Байдена могла бы сделать перелом ... И республиканцы могли бы проиграть ... Это как бы исходя из логики обратного - зачем сценарист отработал с Трампом сжатый отважного клоуна, кулак несгибаемости
В его ФСБ-шной клинике даже анализы конченого наркоши божьей росой признали.
************
Ніколи не чув, щоб когось убило гільзою.
Але якщо у Крукса закінчилися патрони, то він міг попасти по Трампу з рогатки, - пустою гільзою. )))
Першим президентом США, який загинув від рук найманого вбивці, був Авраам Лінкольн. 14 квітня 1865 року.
Наступною жертвою став Джеймс Гарфілд, 20-й президент, якого застрелили 2 липня 1881 року.
6 вересня 1901 року від анархіста помер 25-й президент США Вільям Маккінл.
У Франкліна Рузвельта вистрілили п'ять разів 15 лютого 1933 року, коли політик приїхав до Маямі, щоб виголосити промову перед інавгурацією.
Джон Ф. Кеннеді, застрелений 22 листопада 1963 року в Далласі.
Рональд Рейган був поранений кулею 30 березня 1981 року.
Він отримав поранення в грудну клітку і вижив завдяки своєчасно наданій медичній допомозі.
Christopher Steele Dossier
The 35-page dossier, compiled by former British intelligence officer Christopher Steele, containing memoranda alleging collusion between the Trump campaign and Russia.
https://archive.org/details/TrumpIntelligenceAllegations_201801
https://putinism.wordpress.com/2019/07/14/gonduras/#more-2801
.
Але те що стрілець не надто й маскувався - це факт .
На мій погляд все це виглядає якось дивно і не логічно .
У вбивці знайшли штурмову гвинтівку AR-15. У неї магазин від 10 патронів. Якщо він смертником себе вважав, то мав валити до закінчення магазину. Зі 100 метрів навіть із коліматорним піцелом, він мав завалити ціль. Десять пострілів. Тільки виявляється пошкоджено вушко. Та лаадно, пацани.
Це не кіно, де будь-який довбень з гвинтівкою може одразу ж перетворитися на "рембо", і не комікс з "людиною-павуком".
До світової ж війни вперто штовхають якраз ліваки з команди Байдена.
А от ботня, як ви - у них на підтанцьовках за ламаний гріш.
А взагалі різниці між фанатом зебіла чий лідор порівнював Україну з проституткою і фанатом рудого клоуна що називав Україну shithole нема жодної. Шо то біосміття, що інше.
В той "гейской" Америке не совсем просто простому человеку иметь в собственности штурмовую винтовку. По меньшей мере ты проходишь тесты всяких психологов. Потом ты практически гарантированно являешься членом стрелкового клуба, куда ты регулярно ходишь тренироваться.
Мне возразят, что мафия имеет это стрелковое оружие безо всяких тестов Да. Но никто пока не доказал, что этот паренек - мафиози. А если мафиози - это такой непрофессионализм с их стороны
тим більш як кажуть він встав і стріляв стоячи
я займаюсь стрілковим спортом 3-gun вже 20 років і знаю що після такого дуже складно гарантовано втілити у 6 дюймову мішень із 100 ярдів навіть з оптичним а не коліматорним red dot прицілом
стандартна ар15 налаштована на zero на 50 і 200 ярдів тобто на 100 ярдів треба цілити на 3-4 дюйма нижче і не треновані стрілки цього не завжди розуміють і куля йде вище лінії приціл
Без рашистів, це не обійшлося!! СРАТЬєх зеленський, може підтвердити… На нього, уже десятки епізодів замахів з 2019 року, готували банДІТИ, жінки на ФРОНТІ, погрожували просто прибити його, він ще й судився з ними!! Тому він і генпрокурорів змінював, як шкарпетки, щоб замахів було меньше… Венедіктова з Рябошапкою ..
Ледь живими, вдалося, он шиферів-недостріляних, вивезти з України!!
"Это абсолютно неверно. На самом деле, мы добавили защитные ресурсы, технологии и возможности в рамках увеличения темпа поездок в кампании", - https://x.com/SecretSvcSpox/status/1812451649387933912 написал пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми https://x.com/SecretSvcSpox/status/1812451649387933912 Sunday.
показово? так
В период его президенства, безработица была наименьшая за последние 50 лет, его поддерживает средний класс.
В день Независимости США, пару недель тому, был опубликован рейтинг лучших Президентов США, за последние 100 лет:
- Трамп и Рейган вощли в тройку лучших президентов
- Байден вошел в тройку наихудших.
Кстати, президента Рейгана, перед его избранием, кретины, тоже, называли идиотом.....