Покушение на Трампа: правоохранители нашли взрывчатку в автомобиле и дома у нападающего, - CNN

В атомобиле и дома у подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа 20-летнего Мэтью Крукса обнаружили взрывчатые материалы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на многочисленные источники в правоохранительных органах, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нападающий, который стрелял во время митинга в субботу в экс-президента Дональда Трампа, имел взрывчатый материал в автомобиле, а также в доме", - говорится в сообщении.

Аналогичную информацию со ссылкой на "многочисленные источники" в правоохранительных органах опубликовали и другие американские СМИ.

Покушение на Трампа

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампаидентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Читайте также: Трамп после пережитого покушения анонсировал новое выступление на съезде республиканцев