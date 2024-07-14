РУС
Новости
7 418 81

Покушение на Трампа: правоохранители нашли взрывчатку в автомобиле и дома у нападающего, - CNN

замах на Трампа

В атомобиле и дома у подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа 20-летнего Мэтью Крукса обнаружили взрывчатые материалы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на многочисленные источники в правоохранительных органах, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нападающий, который стрелял во время митинга в субботу в экс-президента Дональда Трампа, имел взрывчатый материал в автомобиле, а также в доме", - говорится в сообщении.

Аналогичную информацию со ссылкой на "многочисленные источники" в правоохранительных органах опубликовали и другие американские СМИ.

Покушение на Трампа

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что во время выступления Трампа на митинге в Пенсильвании, вероятно, раздались выстрелы. Впоследствии стало известно, что на Трампа было совершено покушение во время его митинга в Пенсильвании. Сам Трамп впоследствии рассказал о своем состоянии после покушения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рад узнать, что Трамп уже в безопасности и желает ему скорейшего выздоровления.

Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампаидентифицирован - это 20-летний Томас Мэтью Крукс из Бетел-Парка, штат Пенсильвания.

Читайте также: Трамп после пережитого покушения анонсировал новое выступление на съезде республиканцев

Автор: 

взрывчатка (863) покушение (1061) США (27973) Трамп Дональд (6703)
Топ комментарии
+18
а візитку Яроша? чи рошенки?
показать весь комментарий
14.07.2024 21:00 Ответить
+18
Ніщєброди! На Володимира нашого Зеленського 20 раз пакушалісь. Але він не втік, сидів в окопі на Банковій і їв мівіну
показать весь комментарий
14.07.2024 21:10 Ответить
+15
Цікаво що того штріха , який заліз на дах з гвинтівкою , бачила купа народу , і навіть встигли його відзняти коли він там спостерігав за трампом .
.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а візитку Яроша? чи рошенки?
показать весь комментарий
14.07.2024 21:00 Ответить
обгортка цукерки ліпецької фабрики знайдена таки ... Тому ЗЕ не випустило Порошенка на зїзд республіканців..
показать весь комментарий
14.07.2024 21:12 Ответить
ФБР работает над установлением мотива нападения, в результате которого один из участников митинга погиб, а двое других зрителей получили критические ранения. Трамп был ранен в ухо.

Согласно спискам избирателей штата, Крукс был зарегистрирован как республиканец. Предстоящие выборы 5 ноября стали бы для него первыми в жизни, так как в 2020 году ему было 16 лет.

Крукс жил примерно в часе езды от Батлера. Федеральное управление гражданской авиации заявило в воскресенье о закрытии воздушного пространства над Бетель Парком из «особых соображений безопасности».

Когда Круксу было 17 лет, он сделал пожертвование в размере 15 долларов в ActBlue, политический комитет, собирающий деньги для кандидатов от Демократической партии и сторонников левых взглядов - данные об этом пожертвовании были переданы Федеральной избирательной комиссии в 2021 году. Пожертвование было предназначено для «Проекта явки прогрессистов» (Progressive Turnout Project), НКО, которая популяризировала идею голосования среди демократов. Ни ActBlue, ни Progressive Turnout Project пока не ответили на запрос Reuters о комментарии.

Мэттью Крукс, отец подозреваемого, сказал CNN, что он пытается понять, что произошло, и не будет комментировать предполагаемые действия его сына прежде чем поговорит с правоохранительными органами.

Согласно Pittsburgh Tribune-Review, Томас Крукс окончил среднюю школу в Бетель Парке в 2022 году. Он получил премию в размере 500 долларов от Национальной инициативы по математике и науке, пишет газета.

На видео церемонии вручения дипломов 2022 года, которое опубликовала New York Times, Крукс получает свой школьный диплом под аплодисменты. Видео с той церемонии, опубликованное в интернете, показывает Крукса в очках в черной выпускной мантии, стоящего рядом с директором школы. Reuters пока не удалось проверить подлинность видео.

В субботу правоохранительные органы сообщили, что у Крукса не было при себе удостоверения личности на месте стрельбы, и его пришлось идентифицировать другими методами.

USA Today пишет, что десятки полицейских автомобилей сразу же появились возле дома, указанного по адресу избирательной регистрации Крукса. Агенты Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и бригада по обезвреживанию бомб вошли в дом, где жил Крукс, сообщила USA Today.

Периметр резиденции подозреваемого в воскресенье был огражден желтой полицейской лентой. Возле дома стоял автомобиль полиции округа Аллегейни.

Reuters пока не удалось найти учетные записи Крукса в социальных сетях. Meta, материнская компания фейсбука и инстаграма, пока не ответила на вопросы о том, были ли удалены какие-либо аккаунты, связанные с подозреваемым.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:23 Ответить
а він таки спонсорував демокартів - 15 доларів у 17-річному віці - ось де байден порився
показать весь комментарий
14.07.2024 21:24 Ответить
Тут самый прикол даже не в том, что этот лох со 120 м в ухо трампону типа "попал".
И это из голимой винтовки без навыков в стрельбе, без напарника, без метеостанции...
А прикол в том, что он собирался ещё и взрывчатку на 120 м метнуть, если бы не попал.
А теперь серьёзно- прокрутите видео с "выстрелом в трампона". Он сам себе ухо резанул.
После чего поднялся и завопил "слава КПСС Ху#лу" !!!
показать весь комментарий
14.07.2024 21:28 Ответить
Його вбила охорона Трамапа чи поліція? Уточніть бдлск ,це ж важливо ..,
показать весь комментарий
14.07.2024 21:30 Ответить
Его убил снайпер, обеспечивающий безопасность мероприятия.
Это федеральная служба, точное название на память не скажу.
Но так подставить лоха- это надо уметь...
показать весь комментарий
14.07.2024 21:40 Ответить
Але ж мова йшла, здається, про декілька пострілів, до й після коли Трамп валявся на підлозі... Пацана вбивали наввипередки? - ота служба забезпечення й замовники пацана...??? Пацан на даху , а постраждали ще насмерть два учасники мітингу ... Тобто ,поки він палив у повітря хтось вбивав учасників мітингу а потім його?
показать весь комментарий
14.07.2024 21:48 Ответить
Атепер питання - на скільки років буде захоронена історія з росзлідуванням? Пам"ятаю тягомотіну у з убивцею Кенеді . Знову як й у Верховному Суді ,залежно хто розслідуватиме - республіканець чи демократ?
показать весь комментарий
14.07.2024 21:51 Ответить
Он сделал от 5 до 8 выстрелов. Стрелял в людей вокруг трампона. Минимум 3 попадания.
Не попасть при этом в жирную тушу трампона- это надо уметь. Лоха наняли не для этого.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:53 Ответить
Думаю что важно для Трампа ( и для продюсеров- сценаристов спектакля). Важно что на время решений съезда Трамп будет на вершине рейтинга и решительности однопартийцев подтвердить его кандидатуру.
А потом уже не важно , вынудят демократы Байдена поменяться или нет -им это уже не поможет. А если бы не было этого спектакля, и был подтвержден Трамп на съезде, замена Байдена могла бы сделать перелом ... И республиканцы могли бы проиграть ... Это как бы исходя из логики обратного - зачем сценарист отработал с Трампом сжатый отважного клоуна, кулак несгибаемости
показать весь комментарий
14.07.2024 22:25 Ответить
Если моя версия верна, то трампон стал ещё и соучастником убийства.
показать весь комментарий
15.07.2024 06:15 Ответить
йому сказали пульнути за гроші , потім його "зняв "з даху замовник цього пострілу в повітря... Під час цієї пальби Трамп впав ниць..Гільза у вусі Трампа не затрималася й на сцені ніде мабуть теж... А експерти ж можуть підтвердити, що рана краєчка вуха від пострілу?
показать весь комментарий
14.07.2024 21:41 Ответить
Он стрелял не в трампона, а людей вокруг него. А насчёт икспердов- это к Пальчевскому.
В его ФСБ-шной клинике даже анализы конченого наркоши божьей росой признали.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:45 Ответить
я думаю пацан стріляв все ж у повітря, а оті державні снайпери в нього , а замовники пацана шаб постріляв, стріляли в парочку людей з мітингу
показать весь комментарий
14.07.2024 21:56 Ответить
Не думаю, что так грубо обставили. Экспертиза покажет, что в людей вокруг трампона попали пули этого лоха.
показать весь комментарий
15.07.2024 06:17 Ответить
Гільза у вусі Трампа не затрималася...
************
Ніколи не чув, щоб когось убило гільзою.
Але якщо у Крукса закінчилися патрони, то він міг попасти по Трампу з рогатки, - пустою гільзою. )))
показать весь комментарий
14.07.2024 23:05 Ответить
ну попала в одного з тяжко поранених куля , наприклад, затормозивши у металевій емблемі на мундирІ, а по Трампу відлетіла гільза-НІ? Ну можна ж мені тупій пофантазувати ? Оте фото навколо Трампа бодігардів, як юрби рашистів навколо його знамена а він з кулаком - ну така картинка-ескіз для майбутнього монументу!!!
показать весь комментарий
15.07.2024 02:23 Ответить
Крукс це новий Освальд - тупо завалили пацана і на нього все валять....
показать весь комментарий
15.07.2024 09:19 Ответить
Na vibuhivke zapisechka , lichno Trampu ot Baidena ....🤣🤣🤣
показать весь комментарий
14.07.2024 21:06 Ответить
В історії Сполучених Штатів Америки було багато замахів на президентів.

Першим президентом США, який загинув від рук найманого вбивці, був Авраам Лінкольн. 14 квітня 1865 року.

Наступною жертвою став Джеймс Гарфілд, 20-й президент, якого застрелили 2 липня 1881 року.

6 вересня 1901 року від анархіста помер 25-й президент США Вільям Маккінл.

У Франкліна Рузвельта вистрілили п'ять разів 15 лютого 1933 року, коли політик приїхав до Маямі, щоб виголосити промову перед інавгурацією.

Джон Ф. Кеннеді, застрелений 22 листопада 1963 року в Далласі.

Рональд Рейган був поранений кулею 30 березня 1981 року.
Він отримав поранення в грудну клітку і вижив завдяки своєчасно наданій медичній допомозі.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:06 Ответить
Ніщєброди! На Володимира нашого Зеленського 20 раз пакушалісь. Але він не втік, сидів в окопі на Банковій і їв мівіну
показать весь комментарий
14.07.2024 21:10 Ответить
👏🤣👍
показать весь комментарий
14.07.2024 21:34 Ответить
Рузвельт заслужив на смерть бо був ліваком і дозволив совку окупувати центральної-східну Європу. І не покарав комуністів
показать весь комментарий
14.07.2024 21:19 Ответить
українцям потрібно підтримати цей флеш моб і теж відстрілювати своїх президентів тим паче вони в нас не дуже цінні як державники
показать весь комментарий
14.07.2024 22:36 Ответить
Чисто путінська комедія. На жаль, електорат на таке ведеться
показать весь комментарий
14.07.2024 21:07 Ответить
Чисто американский "боевик"... Там хватает оружия в свободном доступе и полно неадекватов которые могут его применить. По каким то своим "идейным соображениям" или по чьей то просьбе.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:10 Ответить
ось тут компромат на трумпа

Christopher Steele Dossier

The 35-page dossier, compiled by former British intelligence officer Christopher Steele, containing memoranda alleging collusion between the Trump campaign and Russia.

https://archive.org/details/TrumpIntelligenceAllegations_201801
показать весь комментарий
14.07.2024 21:45 Ответить
А візитівки ''Шкіряка'' та ''Зоряна'' знайшли?
показать весь комментарий
14.07.2024 21:12 Ответить
Реальний замах на Трампа поховав всі надії демократів виграти вибори. В США набагато більша кількість населення, чим в Україні і звичайно більше таких, як в нас 73% - поржать, пожрать і posratь. Але там вибудували державні інститути так, що любий президент буде йти в рамках дозволеного, тут потрібно переживати українцям, бо скоріше з все не буде ні зброї, ні фінансвої домомоги. Слугориги в разі шухера спакують валізи і поїдуть хто - куди, бо як не крути, а Україна для них чужа була, є і буде. Нарешті і частина зебидла переконається у своїй невиправній помилці наприкінці 2024 і на почтку 2025 року, а інша частина так і залишиться невиліковною.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:13 Ответить
правоохоронці (чи тік-токери?) облажалися по-повній, тепер рогом землю риють - кого би ще "поставити на коліна"..
показать весь комментарий
14.07.2024 21:18 Ответить
Клоуны мля. Цирк на весь мир устроил рыжий недоносок. А может ***** и без ведома Трампа в темную им сыграл чтобы наверняка повысить ему рейтинги и обозлить самого трампа. ***** же терять нечего и без Трампа он наверняка проиграет. кампанию
показать весь комментарий
14.07.2024 21:18 Ответить
ось тут співпраця рудого сезаря і хла..

https://putinism.wordpress.com/2019/07/14/gonduras/#more-2801
показать весь комментарий
14.07.2024 22:04 Ответить
Я не дивуюсь замаху на Трампа. Я дивуюсь, що промазали з 130м.

показать весь комментарий
14.07.2024 21:18 Ответить
не https://defence-ua.com/news/scho_tse_za_ar_15_z_jakoji_striljali_po_trampu_ta_na_skilki_skladnim_buv_postril-15987.html варто дивуватись
показать весь комментарий
14.07.2024 21:47 Ответить
хлопчик був не профі, тому і промазав. Чому дивуватися???
показать весь комментарий
15.07.2024 01:17 Ответить
Справа в тому, що не промазав
показать весь комментарий
14.07.2024 21:23 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2024 21:28 Ответить
Як афериста гебнявого Абдрістовіча ( хто ойму надав полковникастільки років не рухали , що нема обліку військових , Жданова ??? Не розумію , зе ІУДА , але самі військові , чому терплять такє неподобство ?
показать весь комментарий
14.07.2024 22:58 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2024 21:31 Ответить
Цікаво що того штріха , який заліз на дах з гвинтівкою , бачила купа народу , і навіть встигли його відзняти коли він там спостерігав за трампом .
.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:36 Ответить
А спецслужба не помітила. Випадково, звичайно.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:46 Ответить
То есть спецслужбы облажались по полной и главный вопрос, почему облажились... Не заметили потому что не профессионалы (что очень сомнительно) или же специально "не заметили" стрелка?
показать весь комментарий
14.07.2024 21:58 Ответить
Я не знаю що тут сказати .
Але те що стрілець не надто й маскувався - це факт .
На мій погляд все це виглядає якось дивно і не логічно .
показать весь комментарий
14.07.2024 22:10 Ответить
Моя думка - постановка.
У вбивці знайшли штурмову гвинтівку AR-15. У неї магазин від 10 патронів. Якщо він смертником себе вважав, то мав валити до закінчення магазину. Зі 100 метрів навіть із коліматорним піцелом, він мав завалити ціль. Десять пострілів. Тільки виявляється пошкоджено вушко. Та лаадно, пацани.
показать весь комментарий
14.07.2024 21:46 Ответить
Ну так он и совершил 5-7 выстрелов прежде чем его ликвидировали. Вряд ли он был стрелком профессионалом, по этому и не смог все выстрелы в цель сделать. Там же еще есть раненые и вроде убитый.
показать весь комментарий
14.07.2024 22:00 Ответить
Он вообще клоун какой-то.Со 150 метров не попасть в такую тушу?Ребята вы чего?С винтовки в положения лежа?Это или винтовка сбита или он так попасть хотел...В любом случаи это дурбалей Трампа сделал презедентом...Вот он "Черный лебедь"который приведет к Третьей Мировой.
показать весь комментарий
14.07.2024 22:20 Ответить
Щоби більш-менш гарантовано вилучати зі зброї, має бути відповідна підготовка.
Це не кіно, де будь-який довбень з гвинтівкою може одразу ж перетворитися на "рембо", і не комікс з "людиною-павуком".
До світової ж війни вперто штовхають якраз ліваки з команди Байдена.
А от ботня, як ви - у них на підтанцьовках за ламаний гріш.
показать весь комментарий
14.07.2024 23:09 Ответить
Ще один трампонутий виліз. Пацан мав власну Арку, захоплювпвся зброєю та вочевидь вмів нею користуватись. Не попасти на 130 метрів з 5-7 пострілів з положення лежачи з Арки із оптикою.... В таке може повірити тільки відбитий трамподегенерат.
А взагалі різниці між фанатом зебіла чий лідор порівнював Україну з проституткою і фанатом рудого клоуна що називав Україну shithole нема жодної. Шо то біосміття, що інше.
показать весь комментарий
15.07.2024 01:33 Ответить
Какие подтацевки за ламани гроши?Браттелло,ты о чем? Какая подготовка?Я человек гражданский.но в 94-95 г ,когда заканчивал школу,на уроках НВП стрелял из ТОЗ-8.И без особой подкотовки выбивал от43 с пяти выстрелов.Мишень в тире была не больше мушки.Цифр никто не видел.Их просто физически не видно.Пониманшь да?это тоже самое что Трапу с пяти выстрелов в жбан все пять засадить без подготовки.А он даже в тело не попал.Я делаю вывод на основании своего опыта в стрельбе.Что стрелок первый раз взял оружие в руки или "сбил"прицел перед стрельбой.Тут нет никаких теорий заговора.Один клоун не попал в другого клоуна...
показать весь комментарий
16.07.2024 12:31 Ответить
якщо не профі - то і не влучив
показать весь комментарий
15.07.2024 01:19 Ответить
Якщо людина мала гвинтівку у власності, то я не сумніваюся, що вона ходила до стрілецького клубу. Це не дешеве задоволення. Людина мала поняття як поводитися зі штурмовою гвинтівкою.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:34 Ответить
Хорошо. По пунктам. Разберемся.

В той "гейской" Америке не совсем просто простому человеку иметь в собственности штурмовую винтовку. По меньшей мере ты проходишь тесты всяких психологов. Потом ты практически гарантированно являешься членом стрелкового клуба, куда ты регулярно ходишь тренироваться.

Мне возразят, что мафия имеет это стрелковое оружие безо всяких тестов Да. Но никто пока не доказал, что этот паренек - мафиози. А если мафиози - это такой непрофессионализм с их стороны
показать весь комментарий
15.07.2024 07:42 Ответить
Ти принаймні ніколи не стріляв з ар15 коли ти вліз на дах до серце б'ється як шалене і потрібне довге тренування щоб натискати курок у перерві у сердечному ритмі
тим більш як кажуть він встав і стріляв стоячи
я займаюсь стрілковим спортом 3-gun вже 20 років і знаю що після такого дуже складно гарантовано втілити у 6 дюймову мішень із 100 ярдів навіть з оптичним а не коліматорним red dot прицілом
показать весь комментарий
15.07.2024 00:45 Ответить
Він ще і стріляв зверху а це вимагає розуміння траєкторії
стандартна ар15 налаштована на zero на 50 і 200 ярдів тобто на 100 ярдів треба цілити на 3-4 дюйма нижче і не треновані стрілки цього не завжди розуміють і куля йде вище лінії приціл
показать весь комментарий
15.07.2024 00:50 Ответить
Тим більше повага тому стрілку, який ювелірно пошкодив лише вушко. Я думаю той з AR-15 був лише "підставою" і клоуном. Були ще 2-3 стрілки, я думаю. А ти читав, що навіть звичайні люди зверталися до "сек'юріті", що вони помітили дивака з гвинтівкою? А сек'юріті "морозилося", наче нічого не помітили.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:24 Ответить
До спеціалістів зверніться. Спочатку до психіатра, а потім когось з снайперів. Дізнаєтесь багато цікавого.
показать весь комментарий
15.07.2024 07:52 Ответить
Те саме і Вам рекомендую
показать весь комментарий
15.07.2024 07:54 Ответить
І ще дискусійний момент "коли ти не стріляв зі штурмової гвинтівки". Може людина в Штатах мати гвинтівку у власності і взагалі ніколи з неї не стріляти? Не бути членом якогось стрілецького клубу? Мені здається, що це нонсенс. А якщо ти член клубу, то регулярно ходиш тренуватися. Стріляєш. Тебе поправляють інструктори.
показать весь комментарий
15.07.2024 08:14 Ответить
Стрелок просто клоун...я тоже так считаю
показать весь комментарий
16.07.2024 12:32 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2024 22:17 Ответить
Экзамен для меня, всегда праздник, профессор!
показать весь комментарий
14.07.2024 23:15 Ответить
Баширові з петровими, приїхали, аж з мухосранську, щоб в США собори вікові дивитися, знову…
Без рашистів, це не обійшлося!! СРАТЬєх зеленський, може підтвердити… На нього, уже десятки епізодів замахів з 2019 року, готували банДІТИ, жінки на ФРОНТІ, погрожували просто прибити його, він ще й судився з ними!! Тому він і генпрокурорів змінював, як шкарпетки, щоб замахів було меньше… Венедіктова з Рябошапкою ..

Ледь живими, вдалося, он шиферів-недостріляних, вивезти з України!!
показать весь комментарий
14.07.2024 22:29 Ответить
В то время как член палаты представителей Майк Уолтц (республиканец от штата) https://x.com/michaelgwaltz/status/1812305942635049243 заявил в субботу, что министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас отклонил неоднократные просьбы об усилении защиты Секретной службы Трампа, Секретная служба решительно отвергла это утверждение.

"Это абсолютно неверно. На самом деле, мы добавили защитные ресурсы, технологии и возможности в рамках увеличения темпа поездок в кампании", - https://x.com/SecretSvcSpox/status/1812451649387933912 написал пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми https://x.com/SecretSvcSpox/status/1812451649387933912 Sunday.

показово? так
показать весь комментарий
14.07.2024 22:49 Ответить
,,Весь мир театр---а люди в нём актёры,,! Весь мир бардак---а люди в нём гандоны!
показать весь комментарий
14.07.2024 23:21 Ответить
Хорошо хоть танк не нашли
показать весь комментарий
15.07.2024 00:04 Ответить
Да его надо под суд отдать за инсцинировку,как можно такого идиота в Президенты, только посмотрите на его реакцию после так называемого покушения,как будто мух отгоняет,позор
показать весь комментарий
15.07.2024 00:11 Ответить
Для тебя Трамп идиот, а более половины населения США, более 100 млн. граждан, голосуют за него.
В период его президенства, безработица была наименьшая за последние 50 лет, его поддерживает средний класс.
В день Независимости США, пару недель тому, был опубликован рейтинг лучших Президентов США, за последние 100 лет:
- Трамп и Рейган вощли в тройку лучших президентов
- Байден вошел в тройку наихудших.
Кстати, президента Рейгана, перед его избранием, кретины, тоже, называли идиотом.....
показать весь комментарий
15.07.2024 04:27 Ответить
Не рівняй великого Рейгана і клоуна трампа
показать весь комментарий
15.07.2024 07:02 Ответить
Клоуна? Це вам айзенберг наспівав?
показать весь комментарий
15.07.2024 07:49 Ответить
Звичайний воконутий на всю голову малолітка. Наслухався завивань лівачні і дем. функціонерів про Гітлера і паслєдній і рєшитєльний бой і вирішив взяти справу в свої руки. До того навіть підсирав республіканцям на виборах в сенат, зареєструвавшись як республіканець на закриті первинні вибори. Донатив чікагським соціалістам і агітував за комуніста Берні Сандерса.
показать весь комментарий
15.07.2024 06:40 Ответить
 
 