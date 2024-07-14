Столтенберг подтвердил, что Украина имеет право атаковать военные цели на территории РФ: Это определено международным правом

Украина имеет право атаковать законные военные цели на территории РФ. Это четко определено нормами международного права.

Об этом в интервью телемарафону "Единые новости" рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Генсек Альянса заявил, что он поддерживает удары ВСУ по военным объектам на территории России. Он подчеркнул, что согласно международному праву, самооборона включает и удары по территории агрессора.

"Моя позиция - нет сомнений в том, что Украина имеет право атаковать законные военные цели на территории страны-агрессора - России. Это четко определено международным правом, поскольку это война, которую Россия начала против Украины, то Украина имеет право на самооборону, а это включает и удары на территории агрессора. Для меня это абсолютно ясно", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что страны НАТО, которые предоставили Украине свое оружие, ввели различные ограничения на его использование: "кто-то вообще не ставит лимитов, кто-то предлагает лишь некоторые ограничения".

Столтенберг также отметил, что ряд союзников ослабили свои ограничения, в частности из-за наступления россиян на Харьковщине.

Кроме этого, он рассказал, что "во время боевых действий, которые продолжались на территории Украины, Силы обороны все равно наносили удары за условной линией фронта по целям РФ, которые находились на украинской земле".

"Но в случае с Харьковщиной линия фронта и граница РФ почти совпадают, как здесь ожидать, что Украина не будет атаковать артиллерию или аэродромы, которые размещены по другую сторону фронта и соответственно границы. Поэтому я приветствую решение союзников, которые открыли возможность большего использования оружия для ударов по этим целям", - добавил Столтенберг.

