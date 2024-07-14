РУС
Столтенберг подтвердил, что Украина имеет право атаковать военные цели на территории РФ: Это определено международным правом

Украина имеет право атаковать законные военные цели на территории РФ. Это четко определено нормами международного права.

Об этом в интервью телемарафону "Единые новости" рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Генсек Альянса заявил, что он поддерживает удары ВСУ по военным объектам на территории России. Он подчеркнул, что согласно международному праву, самооборона включает и удары по территории агрессора.

"Моя позиция - нет сомнений в том, что Украина имеет право атаковать законные военные цели на территории страны-агрессора - России. Это четко определено международным правом, поскольку это война, которую Россия начала против Украины, то Украина имеет право на самооборону, а это включает и удары на территории агрессора. Для меня это абсолютно ясно", - сказал Столтенберг.

Он отметил, что страны НАТО, которые предоставили Украине свое оружие, ввели различные ограничения на его использование: "кто-то вообще не ставит лимитов, кто-то предлагает лишь некоторые ограничения".

Столтенберг также отметил, что ряд союзников ослабили свои ограничения, в частности из-за наступления россиян на Харьковщине.

Кроме этого, он рассказал, что "во время боевых действий, которые продолжались на территории Украины, Силы обороны все равно наносили удары за условной линией фронта по целям РФ, которые находились на украинской земле".

"Но в случае с Харьковщиной линия фронта и граница РФ почти совпадают, как здесь ожидать, что Украина не будет атаковать артиллерию или аэродромы, которые размещены по другую сторону фронта и соответственно границы. Поэтому я приветствую решение союзников, которые открыли возможность большего использования оружия для ударов по этим целям", - добавил Столтенберг.

+13
Україна має право від Столтенберга ,але не має такого права від тих, хто виготовляє і надає УКРАЇНІ далекобійну зброю
14.07.2024 21:28 Ответить
+11
То, Байден та Ко - порушують міжнародне право?
14.07.2024 21:25 Ответить
+11
Навіщо ці постійні вкиди? Береться кртинка політика і під нею ліпиться, що він ніби сьогодні сказав, що можна бити по Цапії, а через неділю чи два дні заявляє, що не можна зброєю країн НАТО це робити і починється бруд на країни НАТО..., це так випускають пар наріду, щоб він не запитав у влади, де наша зброя?
14.07.2024 21:31 Ответить
То, Байден та Ко - порушують міжнародне право?
14.07.2024 21:25 Ответить
Байден же не вмішувався, коли Боневтік і його антимайданна команда три роки з 2019 і по 2022, розкрадали держбюджет і будувли дороги, зупинивши фінансування оборонної програми, особливо ракетних програм? Запитання до Верховного є, чому у нас немає чим збивати ворожі ракети і бити по їх пускових? Згадали про США, Польщу і міжнародне право, а не пам'ятаєте, що говорив Боневтік Байдену і Великобританії, коли ті попереджали, що потрібно рити окопи і фіннсувати армію, бо буде напад? А хто під час війни вилучав клістрони з наших систем ППО і не призначав представника в НАТО?
14.07.2024 21:43 Ответить
Так.

Через деякий час розкриється і "договорняк" адміністрації Байдена зі спецслужбами параші.
14.07.2024 22:12 Ответить
Чому розкриється? Це й так не таємниця. Дії і слова так званих союзників говорять самі за себе
14.07.2024 23:06 Ответить
Україна має право від Столтенберга ,але не має такого права від тих, хто виготовляє і надає УКРАЇНІ далекобійну зброю
14.07.2024 21:28 Ответить
Просто Столтенберг, вже може собі дозволити говорити правдиві речі, бо через декілька місяців він вже покидає пост Генсека НАТО.
Йому вже не має чого втрачати, тому говорить правду і все, що думає.
14.07.2024 21:31 Ответить
Навіщо ці постійні вкиди? Береться кртинка політика і під нею ліпиться, що він ніби сьогодні сказав, що можна бити по Цапії, а через неділю чи два дні заявляє, що не можна зброєю країн НАТО це робити і починється бруд на країни НАТО..., це так випускають пар наріду, щоб він не запитав у влади, де наша зброя?
14.07.2024 21:31 Ответить
Для этого и есть независимая пресса, а не карманный телемарафон. Что зекороль голый видит весь мир. Это они еще умалчивают дипломатично, что он просто нарик и продажная кремлевская тварь. Но и это не за горами и не за океанами.
14.07.2024 21:51 Ответить
проблема полягає в тому , що союзники не прийняли і не знають остаточного рішення як діяти у випадку якщо ***** застосує ядерну зброю , поки немає цього ось тому така не визначеність , всі вони за те щоб ми били по тюрмі народів але вони ядерний субʼєкт
14.07.2024 21:38 Ответить
В межах 100 км куди вже "дозволили" бити сотні кацапських частин, баз, навіть штаб всія есвео в Ростові. Ну і? Що заважає?
14.07.2024 21:39 Ответить
Кляті ухилянти .
14.07.2024 21:40 Ответить
Скоріш за все - один клятий, чотириразовий ухилянт
14.07.2024 22:31 Ответить
Обраня зє у 2019
3 роки знищеня Зеленським ракетної програми Порошенко.
Не випустили Порошенко домовитись з америеанцями про дозвіл бити зброєю НАТО по раші!
15.07.2024 01:24 Ответить
Лишається щоб ще ОПа дозволила.
14.07.2024 21:44 Ответить
І пан Солтен Берговав весь цей час, аби нарешті прозріти?
14.07.2024 21:44 Ответить
Я тільки за сьогодні разів десять читав що має право і стільки ж що немає права!
14.07.2024 21:55 Ответить
...як ви вже задовбали - то можна , то не можна..... ...частіше міняйте памперси , панове....від вас смердить бо зна чим , тільки не NATO .... кремлівський ********* в захваті і потирає свої криваві долоні .....
14.07.2024 21:58 Ответить
дякуємо що дозволили палити русню у неї дома. щоб ми робили без цього дозволу.
14.07.2024 22:04 Ответить
Це як у пісні Валерія Ободзінського, якщо хтось пам'ятає "І не те щоб так, і не те щоб ні.....".
14.07.2024 22:06 Ответить
Це розуміє, увесь цивілізований Світ, окрім приблуд95, вони все гадять Україні, під контролем Оманських рашистів!! Запасний варіан від Бакая мусолять…?
Тому і ракети з Британії, не летять на рашистів!!…
14.07.2024 22:16 Ответить
Оці хитруни Столтенбауми з Байденами завжди кивають одне на одного.
То чому не поставити питання руба - Байден саботує поставки зброї
і забороняє її застосовувати як того вимагає фронт і міжнародне право.
14.07.2024 22:26 Ответить
и толку что он прокукарекал про какие то права-если трусливая американская свора боится!
14.07.2024 22:44 Ответить
Кацапи у 8 разів збільшили виробництво ракет - це все , що потрібно знати про політику заходу ...
14.07.2024 22:48 Ответить
повірю, як тільки АTACMS прилетить на АБ Халіно, а "шторм шедоу" на АБ Балтімор.
14.07.2024 22:59 Ответить
"Столтенберг підтвердив, що Україна має право атакувати військові цілі на території РФ: Це визначено міжнародним правом"

А Байден знає?
14.07.2024 23:47 Ответить
Якщо брати по назві статті-то безперечно.
Та,якщо би зе не відмінив ракетну програму,не привів би до себе козиря,то і взагалі масштабної можна було б уникнути.
14.07.2024 23:50 Ответить
Гівненько - недалечнько.
15.07.2024 00:50 Ответить
Будем ми бити чи ні ,це вже нічого не змінить у війні
15.07.2024 09:16 Ответить
Не писсимиздите. Вопрос чем бить и как много. Щазз партнеры разродятся, дадут артиллерии, дронов и снарядов, и война пойдет веселее, активнее. Как раз середина лета, дошли поставки, отправленные весной.
15.07.2024 11:41 Ответить
«Тварь ли я дрожащая, или право имею?» ))
15.07.2024 11:39 Ответить
не можна бити західною зброєю, то може купити зброю з етикеткою made in Ukraine і все. приклади є шахед герань
15.07.2024 12:59 Ответить
Заборона бити по москві і роії західною зброєю це вже вигадки ОП яка профінансувала медіа компанію по світу про "заборону бити по території росії" яке хочеш не хочеш щоб не було скандалу підтримали деякі офіційні лиця союзників.
15.07.2024 13:32 Ответить
 
 